Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Кевин Андраде

«Балтика», защитник, 26 лет

За два года выступления в России центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде сделал себе имя, стал капитаном в своём клубе и теперь готов сделать шаг вперёд в своей карьере.

Как сообщает «Чемпионат», сейчас к нему проявляет активный интерес петербургский «Зенит», который намерен отпустить своего столпа обороны Нино по окончании сезона и сделать перестройку состава.

По данным источника, в настоящий момент идут активные переговоры по поводу трансфера 26‑летнего колумбийца, и стороны существенно продвинулись в них. «Зенит» сделал официальное предложение в размере 350 млн рублей, тогда как «Балтика» настаивает на сумме в 400 млн рублей.

Сам Андраде хочет перейти в «Зенит» и отказался продлевать истекающий летом 2027 года контракт с калининградцами. Также интерес к защитнику проявляют московский «Локомотив» и греческий ПАОК, предлагающий 3,5 млн евро.

В январе 2024 года «Балтика» подписала Андраде за 400 тысяч евро, сейчас его оценивают на портале Transfermarkt в 3 млн евро. В этом сезоне на счету защитника — 29 матчей и один забитый мяч.

Наш прогноз: Андраде летом станет футболистом «Зенита».

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 26 лет

Эпопея с будущим клубом нападающего Душана Влаховича продолжается, но точно разрешится по окончании этого сезона.

26‑летний серб в очередной раз не смог договориться со своим клубом, туринским «Ювентусом», о новом контракте и ищет другие варианты развития карьеры.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сейчас на Влаховича претендуют «Милан» и «Бавария», имеющие право вести с ним официальные переговоры, так как контракт близок к окончанию (июнь 2026).

Не потеряла к нему интерес и «Барселона», где до сих пор неясно будущее Роберта Левандовского, соглашение которого тоже истекает этим летом; у него сейчас есть на руках вариант с «Миланом» и «Ювентусом».

Главный тренер «россонери» отлично знает возможности Влаховича по работе в «Ювентусе», имеет с ним неплохие отношения и уже выбил из руководства «Милана» деньги на контракт с нападающим, которые он хочет, поэтому этот вариант для него наиболее предпочтителен. В этом сезоне серб из‑за частых травм сыграл в Серии А всего 14 матчей и забил в них 3 гола.

Наш прогноз: Влахович перейдёт в «Милан».

Жоау Гомес

«Вулверхэмптон», полузащитник, 25 лет

Одним из самых ярких игроков «Вулверхэмптона» в этом сезоне, вне всяких сомнений, является опорный полузащитник Жоау Гомес. Несмотря на вылет «волков» из АПЛ, на него есть большой спрос у топовых европейских клубов.

По данным Бена Джейкобса и издания As, главным претендентом на 25‑летнего бразильца является мадридский «Атлетико». На данный момент стороны только начали переговоры, но они продвигаются довольно успешно.

Сам «Вулверхэмптон», покинувший АПЛ, готов отпустить ликвидных футболистов для финансового оздоровления и повесил ценник на Гомеса в размере 45–50 млн евро.

Также «Атлетико» не потерял интерес и к другому бразильцу — Эдерсону из «Аталанты», — но заполучить его будет гораздо сложнее: он ощутимо дороже, и на него есть конкуренция в лице «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Палмейраса» и клубов из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает Жоау Гомеса в 35 млн евро. В этом сезоне он провёл за «волков» 38 матчей, забил один мяч и отметился тремя ассистами. На его счету — 10 матчей в составе сборной Бразилии, куда его перестали вызывать с 2024 года. Ранее он играл за «Фламенго».

Наш прогноз: «Атлетико» подпишет Гомеса.

Мануэль Аканджи

«Ман Сити», защитник, 30 лет

За год аренды в миланском «Интере» центральный защитник Мануэль Аканджи неплохо себя проявил и стал твёрдым игроком основного состава.

Прогнозы и ставки на футбол

Неудивительно, что «нерадзурри» готовы выкупить трансфер 30‑летнего швейцарца за согласованную в его контракте сумму.

По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Интера» выкупит Аканджи у «Манчестер Сити», которому он принадлежит, за 15 млн евро, а сама сделка произойдёт в конце мая после завершения Серии А.

Этим летом «Интер» продолжит перестройку и омоложение состава, отпустив Ачерби и де Врея. Аканджи, по мнению руководства клуба, будет самым опытным центральным защитником в его составе.

Всего в этом сезоне швейцарский футболист провёл за «нерадзурри» во всех турнирах 43 матча и забил два мяча. Ранее он выступал за «Ман Сити», дортмундскую «Боруссию», «Базель» и «Винтертур».

Наш прогноз: «Интер» активирует клаузулу в контракте Аканджи.

Аззедин Унаи

«Жирона», полузащитник, 26 лет

«Манчестер Сити» нашёл качественное и недорогое усиление в центре полузащиты — фактически в своём фарм‑клубе.

Речь идёт о 25‑летнем марокканском футболисте «Жироны» Аззедине Унаи. По данным издания El Chiringuito TV, он находится в сфере внимания английского клуба, и скоро по нему последует официальное предложение.

«Горожане» готовы отдать за техничного и тонкого футболиста около 18–20 млн евро, что довольно скромная сумма для игрока такого уровня.

Конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за Унаи станет мадридский «Атлетико», тоже давно положивший глаз на атакующего хавбека, который может играть «восьмёрку», «десятку» и инсайда.

Нынешнее соглашение марокканца с «Жироной» действует до лета 2030 года; в его контракте есть клаузула в размере 20 млн евро для топ‑клубов. Всего в этом сезоне Унаи сыграл 18 матчей в Примере, забил в них 5 голов и отметился 2 результативными передачами. Напомним, что прошлым летом полузащитника очень хотел заполучить московский «Спартак», но он отказался переезжать в Россию.

Наш прогноз: Унаи перейдёт из фарм‑клуба в основную команду.

Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Третий приход Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию», где он провёл лучшие годы своей карьеры, не за горами.

По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает возможность подписания вингера, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона.

Между сторонами уже состоялось несколько контактов, и игрок дал официальное согласие на переход, а главный тренер «Боруссии» Нико Ковач одобрил потенциальный трансфер. При этом 26‑летний футболист, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Астон Виллу», имеет предложения и от других клубов.

Всего в этом сезоне Джейдон сыграл в АПЛ 20 матчей и сделал в них всего две голевые передачи. Понятно, что с такими показателями Унаи Эмери точно не нужен.

За дортмундскую «Боруссию» Санчо играл с 2017 по 2021 год, потом был переход в «МЮ» за 73 млн фунтов, где у него не сложилась карьера, и в 2024 году он был отдан в аренду в Дортмунд на полгода. Дальше были тоже неудачные периоды в «Челси» и «Астон Вилле». Сейчас вингера оценивают в 20 млн евро.

Наш прогноз: Санчо вернётся в стан «шмелей».

Джеймс Траффорд

«Ман Сити», вратарь, 23 года

Летом 2025 года «Манчестер Сити» с помпой объявил о возвращении в родной клуб своего воспитанника Джеймса Траффорда из «Бернли».

Там он набрался опыта, помог команде вернуться в АПЛ и получил приглашение в сборную Англии. Но потом «Ман Сити» решил купить ещё Джанлуиджи Доннарумму — понятно, не для того, чтобы он сидел под Траффордом.

В итоге 23‑летний голкипер присел на лавку запасных и выходил лишь в матчах Кубка Англии и Кубка лиги. Понятно, что амбициозного вратаря такое положение дел не может устраивать, и он хочет покинуть «Ман Сити».

По данным издания Goal, интерес к 23‑летнему вратарю уже проявили «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла», готовые сделать его безоговорочным первым номером. Из них наибольший интерес к нему проявляют «аристократы», где не особо довольны игрой Роберто Санчеса.

В этом сезоне Траффорд сыграл всего 14 матчей во всех турнирах (из них только три в АПЛ), пропустил в них 10 голов и 7 раз отстоял на ноль. Отметим и его победу в Кубке английской лиги, где он выходил почти во всех встречах. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 25 млн евро, а его контракт с «горожанами» — до 2030 года.

Наш прогноз: Траффорд перейдёт в «Челси» или другой клуб АПЛ.