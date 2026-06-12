13 июня в финале Женского Суперкубка России по футболу сыграют «Спартак» Москва (жен) и ЦСКА Москва (жен). Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Спартак» Москва (жен)
Турнирное положение: «Красно-белые» борются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Москва (жен) на 4 очка отстает от лидера чемпионата. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда явно запишет себе в актив. «Красно-белые» минимально одолели «Крылья Советов».
А вот «Рубин» москвичкам обыграть не удалось (1:1). Да и немного ранее команда подписала мировую с «Зенитом» (1:1).
Вообще же, «Спартак» Москва (жен) в пяти своих последних матчах добыл три виктории. К тому же пропускает команда в среднем меньше гола за матч.
Состояние команды: «Спартак» Москва (жен) борется за успех в чемпионате и параллельно намерен завоевать Суперкубок. Плюс в текущем сезоне команда не потерпела ни одного поражения.
А вот поединки с «армейками» для команды проходят неудачно. В семи очных поединках «красно-белые» уступили землячкам 5 раз при двух ничьих.
ЦСКА Москва (жен)
Турнирное положение: ЦСКА Москва (жен) бьется за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Между тем, ЦСКА Москва (жен) лишь на одно очко отстает от лидера. При этом команда отличилась 24 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Краснодар» (3:1). В той встрече она имела полное преимущество с первой и до последней минуты.
До того команда нанесла поражение «Рязани-ВДВ» (1:0). А вот поединок со «Звездой-2005» завершился ярким успехом (4:0).
При этом ЦСКА Москва (жен) в 5 своих последних поединках разжился 4 победами. Команда отличилась 11 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: ЦСКА Москва (жен) ныне набирает обороты. Команда победила 4 раза подряд, не пропустив в этих матчах ни разу.
Команда весьма продуктивно выступает вне родных стен. В пяти выездных матчах чемпионата России она набрала 12 очков. При этом в них команда забила 13 мячей.
А вот в плане реализации ЦСКА Москва (жен) выглядит относительно неплохо. Даже имея 24 забитых мяча в активе, команда пропустила всего на гол меньше лидера «Зенита».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА Москва (жен) фаворитом с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.16, а победа соперника — в 2.62.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.23, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.
Прогноз: «Армейки» симпатично выглядят в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «красно-белым».
Ставка: Победа ЦСКА Москва (жен) за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.
Пять причин, почему ставка зайдет
- ЦСКА Москва (жен) традиционно успешно противостоит «красно-белым»
- «Красно-белым» в последних матчах натужновато даются голы
- ЦСКА Москва (жен) победил 4 раза кряду
- «Армейки» в 9 матчах чемпионата пропустили всего 3 мяча
- Отличный сезон проводит боснийская нападающая ЦСКА Москва (жен) Милена Николич, на счету которой 6 мячей в чемпионате