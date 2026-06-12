прогноз на матч Женского Суперкубка России, ставка за 2.60

13 июня в финале Женского Суперкубка России по футболу сыграют «Спартак» Москва (жен) и ЦСКА Москва (жен). Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Спартак» Москва (жен)

Турнирное положение: «Красно-белые» борются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Москва (жен) на 4 очка отстает от лидера чемпионата. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда явно запишет себе в актив. «Красно-белые» минимально одолели «Крылья Советов».

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А вот «Рубин» москвичкам обыграть не удалось (1:1). Да и немного ранее команда подписала мировую с «Зенитом» (1:1).

Вообще же, «Спартак» Москва (жен) в пяти своих последних матчах добыл три виктории. К тому же пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

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Состояние команды: «Спартак» Москва (жен) борется за успех в чемпионате и параллельно намерен завоевать Суперкубок. Плюс в текущем сезоне команда не потерпела ни одного поражения.

А вот поединки с «армейками» для команды проходят неудачно. В семи очных поединках «красно-белые» уступили землячкам 5 раз при двух ничьих.

ЦСКА Москва (жен)

Турнирное положение: ЦСКА Москва (жен) бьется за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Между тем, ЦСКА Москва (жен) лишь на одно очко отстает от лидера. При этом команда отличилась 24 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Краснодар» (3:1). В той встрече она имела полное преимущество с первой и до последней минуты.

До того команда нанесла поражение «Рязани-ВДВ» (1:0). А вот поединок со «Звездой-2005» завершился ярким успехом (4:0).

При этом ЦСКА Москва (жен) в 5 своих последних поединках разжился 4 победами. Команда отличилась 11 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: ЦСКА Москва (жен) ныне набирает обороты. Команда победила 4 раза подряд, не пропустив в этих матчах ни разу.

Команда весьма продуктивно выступает вне родных стен. В пяти выездных матчах чемпионата России она набрала 12 очков. При этом в них команда забила 13 мячей.

А вот в плане реализации ЦСКА Москва (жен) выглядит относительно неплохо. Даже имея 24 забитых мяча в активе, команда пропустила всего на гол меньше лидера «Зенита».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА Москва (жен) фаворитом с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.16, а победа соперника — в 2.62.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.23, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Армейки» симпатично выглядят в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «красно-белым».

2.60 Победа ЦСКА Москва (жен) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Спартак» Москва (жен) — ЦСКА Москва (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа ЦСКА Москва (жен) за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.23 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Спартак» Москва (жен) — ЦСКА Москва (жен) принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет