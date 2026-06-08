Джанлука Манчини

«Рома», защитник, 30 лет

На фоне проблем с продлением контракта центрального защитника «Ромы» Джанлуки Манчини появились новости о его возможном уходе.

Основным претендентом на 30‑летнего футболиста является «Интер», которому необходим качественный и опытный игрок в тройку защитников, да и к тому же итальянец. Об этом сообщает авторитетное издание Gazzetta dello Sport.

Эта новость не прошла мимо главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, который в интервью сказал Sky Sport: «Интер может делать всё, что хочет. Манчини не уйдёт, я ему это тоже сказал».

Манчини в своей карьере многим обязан Гасперини. Именно он поднял юнца из второй команды «Аталанты», сделал его основным защитником в клубе и кандидатом в сборную Италии. Летом 2019 года он пошёл на повышение в «Рому», где стабильно держит свой уровень.

Манчини со своим любимым тренером globallookpress.com

Перед началом этого сезона Гасперини и Манчини снова воссоединились, и защитник стал оплотом обороны «Ромы», почти не пропуская матчи и нося капитанскую повязку в отсутствие Лоренцо Пеллегрини. Зная вспыльчивый характер Гасперини, вряд ли руководство «Ромы» решится на продажу игрока, у которого ещё год контракта.

Наш прогноз: Манчини останется с Гасперини.

Мейсон Гринвуд

«Марсель», полузащитник, 24 года

За два сезона в «Марселе» Мейсон Гринвуд не только полностью перезагрузил свою карьеру, но и стал одним из самых ярких игроков французской Лиги 1 и неприкасаемым авторитетом в раздевалке своего клуба.

Сейчас «Марсель» в составе с 24‑летним вингером и без него — это две большие разницы. Всего в этом сезоне англичанин сыграл за свой клуб во всех турнирах 45 матчей, забил 26 мячей и сделал 11 голевых передач.

Тем удивительнее разговоры о его трансфере в турецкий «Фенербахче». По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, кандидат в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи заявил, что достиг договорённости с Мейсоном Гринвудом.

«Если я выиграю выборы, контракт будет подписан до июня 2030 года», — заявил Сафи, а Романо сообщил, что после этой публикации Гринвуд поставил лайк под публикацией Сафи и подписался на него в социальных сетях.

Сейчас полузащитник оценивается в 55 млн евро на сайте Transfermarkt. Два года назад «Марсель» подписал его за 26 млн евро, но сейчас клуб переживает не лучшие времена и снова находится на стадии перестройки.

Гринвуд одинаково хорошо владеет и левой и правой ногой globallookpress.com

Наш прогноз: двуногий, техничный и с отличным ударом Гринвуд явно достоит больше, чем «Фенербахче» и нынешний «Марсель».

Марко Палестра

«Аталанта», защитник, 21 год

Одним из главных открытий европейского футбола этого сезона стал правый латераль Марко Палестра, принадлежащий «Аталанте», но отыгравший сезон на правах аренды за «Кальяри».

Под руководством молодого тренера Фабио Пизакане на Сардинии 21‑летний игрок рос семимильными шагами, добился приглашения в сборную Италии, где был чуть ли не единственным светлым пятном в стыковых матчах с Боснией.

Неудивительно, что спрос на Палестру этим летом огромен, и «Аталанта» не сможет его удержать, а цена на него выросла в геометрической прогрессии. Сейчас игрок уже оценивается в 35 млн евро.

Интерес к Палестре приписывали «Барселоне», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсеналу» и «Ньюкаслу», но, как утверждает журналист Риккардо Тревизани (Sport Mediaset), свой выбор защитник сделал в пользу «Интера».

Палестра обладает не только отличной скоростью, но и дриблингом globallookpress.com

За него чемпион Серии А отдаст около 45 млн евро и сделает основным футболистом на правом фланге. Косвенным признаком состоявшегося трансфера является продажа Дензела Дюмфриса, который был основным на этой позиции, в мадридский «Реал».

Наш прогноз: Палестра станет отличным усилением для «Интера».

Александр Сёрлот

«Атлетико» Мадрид, нападающий, 30 лет

Туринский «Ювентус» после длительных поисков остановился на кандидатуре Александра Сёрлота из мадридского «Атлетико» и намерен усилить им позицию центрального нападающего.

Как сообщает издание As, стороны уже достигли договорённости о личном контракте, а сумма трансфера за 30‑летнего норвежца составит 30 млн евро, а получать он будет около 4 млн евро за сезон (примерно столько же у него сейчас в Мадриде).

Например, Душан Влахович, который близок к уходу из «Ювентуса», хотел получать не менее 7 млн евро.

Также, по данным журналиста Маттео Моретто, «старая синьора» может снизить сумму трансфера или вообще совершить бартер за счёт аргентинского вингера Нико Гонсалеса, который отыграл нынешний сезон в составе «Атлетико» на правах аренды.

Сёрлот прощается с Мадридом globallookpress.com

В этом году в Ла Лиге за «матрасников» Сёрлот провёл 35 матчей и забил в них 13 голов; портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро. 28‑летний Нико Гонсалес сыграл 24 матча в чемпионате Испании и забил 5 мячей, его рыночная цена сейчас равна 22 млн евро.

Наш прогноз: Сёрлот продолжит карьеру в Серии А.

Маркос Сенеси

«Борнмут», защитник, 29 лет

Аргентинский защитник «Борнмута» Маркос Сенеси близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Шпоры» достигли соглашения с 29‑летним футболистом ещё в апреле, но тогда ещё не было известно, останется ли команда в Премьер‑лиге, и только после того, как лондонцы обезопасили себя от вылета, их руководство снова активизировало переговоры.

Контракт Сенеси с «Борнмутом» истекает этим летом, и он станет свободным агентом. Скорее всего, в основе «Тоттенхэма» он заменит своего соотечественника Кристиана Ромеро, который совершил демарш на финише сезона, получив дисквалификацию, покинув клуб и отправившись домой в разгар решающих матчей.

В этом сезоне Сенеси сыграл 39 матчей за «вишенок» и сделал 5 результативных передач. За команду он выступал с 2022 года. Ранее на него также претендовали «Ювентус» и «Астон Вилла».

Де Дзерби обязательно оценит первый пас Сенеси globallookpress.com

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби дал добро на трансфер Сенеси: ему необходим центральный защитник с качественным первым пасом. Ранее «шпоры» также подписали свободным агентом Энди Робертсона из «Ливерпуля».

Наш прогноз: Сенеси перейдёт в «Тоттенхэм».

Майк Меньян

«Милан», вратарь, 30 лет

Туринский «Ювентус» не оставляет попыток этим летом подписать качественного и стабильного вратаря после того, как тренерский штаб разочаровался в Микеле Ди Грегорио и Матео Перине.

По данным главного спортивного издания страны La Gazzetta dello Sport, сейчас туринцы нацелились на голкипера Майка Меньяна из «Милана».

После того как «россонери» провалили концовку и не попали в Лигу чемпионов, руководство «Ювентуса» надеется его заполучить в свои ряды, пока в стане конкурента стоит смута и готовятся перемены.

Если «старая синьора» не сможет заполучить голкипера сборной Франции, то вернётся к кандидатуре Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», с которым уже были предварительные переговоры.

Майк Меньян globallookpress.com

30‑летний Меньян полгода назад продлил контракт с «Миланом» до 2031 года, сейчас его оценивают в 20 млн евро. В этом сезоне он провёл 41 матч и пропустил в них 38 мячей, 16 раз отстояв на ноль. 29‑летний Викарио стоит 18 млн евро; за «Тоттенхэм» он сыграл 43 матча и 65 раз вынимал мяч из сетки ворот.

Наш прогноз: непонятно, чем «Ювентус» сможет привлечь Меньяна, если тоже не попал в Лигу чемпионов.

Витинья

«Ботафого», защитник, 26 лет

Бразильский «Ботафого» испытывает серьёзные финансовые проблемы: сейчас на клуб наложен трансферный бан, и он не может подписывать новых футболистов из‑за задолженностей.

Этой ситуацией намерен воспользоваться петербургский «Зенит» и совершить трансфер правого защитника Витиньи, который его давно привлекает. У чемпиона России есть проблемы на этом фланге, и благодаря 26‑летнему бразильцу команда Сергея Семака намерена их решить.

По информации RTI Esporte, «Ботафого» имеет долг за переход Артура перед «Зенитом» в размере 6,4 млн евро и с помощью Витиньи готов его закрыть. При этом российский клуб готов доплатить ещё 2 млн евро, что его вполне устраивает.

Правый защитник стал игроком «Ботафого» летом 2024 года, перейдя из английского «Бёрнли» за 8 млн евро; сейчас портал Transfermarkt оценивает его на 1 млн больше.

Витинья пойдет вдовесок за Артура в «Зенит» globallookpress.com

В этом сезоне Витинья сыграл 28 матчей за «одинокую звезду» и сделал 3 голевые передачи. Он является кандидатом в сборную Бразилии (2 матча) и входил в расширенный список для участия в ЧМ‑2026, но в последний момент Папа Карло отцепил его от мундиаля.

Наш прогноз: Витинья станет футболистом «Зенита» — там умеют работать с бразильскими клубами и их дожимать.