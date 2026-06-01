Виктор Осимхен

«Галатасарай», нападающий, 27 лет

Этот нигерийский форвард невероятно результативен в турецкой команде. К Осимхену всегда присутствует интерес со стороны топ-клубов Европы и предстоящим летом нападающий, вероятно, отправиться в одну из этих команд.

По данным Football Italia, на подписание Осимхена претендуют «Ювентус» и «Рома». К тому же, у форварда уже есть опыт выступления в чемпионате Италии, адаптация займет не очень много времени.

К тому же, главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль решил не ставить Осимхена в состав на товарищеский матч, назвав очень интересную причину.

«Осимхен, вероятно, собирается сменить клуб, поэтому предпочитаю, чтобы он остался дома — если сыграет не в стопроцентной форме, будет плохо», — сказал Шелль.

В прошедшем сезоне Осимхен провел за «Галатасарай» 22 матча в чемпионате Турции, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Осимхен вернется в чемпионат Италии предстоящим летом.

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити», нападающий, 25 лет

Этот форвард является главной атакующей силой нынешних «горожан». Вместе с «Манчестер Сити» Холанн выиграл уже много всего и не пора ли получить новый вызов?

СМИ сообщают о больших амбициях кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме подписать Холанна в случае своей победы на выборах. Испанец уже сообщил своему окружению об этом намерении.

Трансфер Холанна из «Манчестер Сити» в «Реал» сейчас кажется невозможным, но если норвежец, к примеру, не найдет общий язык с новым главным тренером «горожан», то тогда уже стоит задуматься.

Сам Холанн счастлив в «Манчестер Сити». Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2034-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 200 млн евро.

В минувшем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 35 матчей в рамках АПЛ, забил 27 голов и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: «Манчестер Сити» сделает все возможное, чтобы сохранить Холанна в своем составе. Он будет продолжать радовать болельщиков «горожан».

Алексей Батраков

«Локомотив», полузащитник, 20 лет

Батраков уже на протяжении 2-х сезонов показывает высокий уровень футбола. Всем уже точно известно, что при должном отношении к делу этот полузащитник может вырасти в настоящую мировую звезду.

После финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 по пен.) Батраков опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с футболкой ПСЖ, подписав этот пост: «Просто фото».

Кажется, что это не «просто фото». Футбольный агент Тимур Гурцкая уже заявил — переход Батракова в ПСЖ как никогда близко. Другой футбольный агент Дмитрий Чельцов говорил о вероятности перехода в 95%.

Сам Батраков отвечает на вопросы о последнем сыгранном матче за «Локомотив» очень осторожно: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится». К тому же, на вопросы о том, кто победит в финале Лиги чемпионов полузащитник отвечал однозначно — ПСЖ.

В минувшем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.

Наш прогноз: Батраков станет игроком ПСЖ этим летом.

Ибраима Конате

«Ливерпуль», защитник, 27 лет

Игрок обороны уже точно решил покинуть стан «мерсисайдцев» в качестве свободного агента. Конате сообщил об этом партнерам по команде — назад пути нет.

Как сообщает Daily Mail, ПСЖ является главным кандидатом на подписание защитника предстоящим летом. Конате хоть и не выступал на взрослом уровне в Лиге 1, но занимался в детской команде «Парижа».

Ранее также сообщалось об интересе со стороны «Реала», «Челси» и «Баварии» к Конате. Причем мадридский клуб лидировал в гонке за подписание защитника до того, как в эту борьбу не вступил ПСЖ.

Саудовская Аравия также не осталась в стороне. «Аль-Иттихад» хочет заполучить игрока, считая его приоритетной целью для укрепления своей обороны.

В минувшем сезоне Конате провел за «Ливерпуль» 36 матчей в рамках АПЛ и забил один гол.

Наш прогноз: ПСЖ договорится с Конате и подпишет долгосрочный контракт.

Кертис Джонс

«Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

Футболист на протяжении нескольких сезонов играет много, но частенько начинает встречи на скамейке запасных. «Мерсисайдцы» не против продать Джонса по выгодной цене.

По информации на сайте Джанлуки Ди Марцио, «Ливерпуль» и «Интер» ведут активные переговоры по возможному трансферу Джонса. Итальянский клуб еще зимой хотел заполучить футболиста.

Стороны пока не договорились о цене сделки. Дело в том, что «Ливерпуль» хочет получить за этот трансфер 30 млн евро, а «Интер» готов заплатить только 20 млн евро.

Действующий контракт Джонса с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.

В прошедшем сезоне Кертис Джонс провел за «Ливерпуль» 34 матча в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: «Интер» и «Ливерпуль» договорятся и Джонс станет игроком итальянского клуба.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до 30-го июня. После этого Бернарду Силва станет свободным агентом и уже сам выберет себе новый клуб.

По данным журналиста Санти Ауны, португалец уже определился со своим будущим, которое будет связано с «Барселоной». Уже сообщают о контракте до лета 2028-го года.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сразу же одобрил кандидатуру Бернарду Силвы. Если у «сине-гранатовых» получится заключить сделку, то их полузащитная линия станет одной из самых сильных в Европе.

Есть парочка но, которые могут помешать этому переходу. Первое — это только что подписанный Энтони Гордон, за которого отдали 70 млн евро. Второе — это конфронтация с мадридским «Атлетико» из-за Хулиана Альвареса. «Матрасники» наверняка захотят насолить «сине-гранатовым».

В минувшем сезоне Бернарду Силва провел за «Манчестер Сити» 38 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: У «Атлетико» не получится насолить «Барселоне». Бернарду Силва будет выступать за «сине-гранатовых».