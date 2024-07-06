ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    5 главных проблем женского ММА

    Отсутствие ярких нокаутов или мало звезд — почему ММА среди женщин не так популярно, как у мужчин?

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Аманда Нунес Валентина Шевченко Алекса Грассо Дана Уайт  Bellator PFL Леон Эдвардс Франсис Нганну Джон Джонс Конор Макгрегор Нейт Диас Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Дастин Порье Алекс Перейра
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Джулианна Пенья5 главных проблем женского ММА Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан
    Все новости спорта
    Джулианна Пенья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джулианна Пенья
    Женское ММА в плане медийности и популярности сильно уступает мужскому, и на это есть ряд причин

    1. Низкие критерии для попадания в топ-лиги

    В смешанных единоборствах девушек выступает гораздо меньше, чем мужчин. Эти цифры колеблются если не в сотни, то в десятки раз уж точно. Впрочем нельзя, отметить тот факт, что руководство топовых лиг пытается сделать все, чтобы продвинуть ММА среди женщин.

    Однако здесь есть и обратная сторона медали. Желание Даны Уайта, Донна Дэвиса и других боссов самых популярных промоушенов планеты привлечь девушек настолько велико, что они начинают забывать про качество новобранцев.

  • Дюбуа, Эннис и еще 3 боксера, получивших титул по электронной почте
  • Эти боксеры стали чемпионами без титульных поединков, вопреки странным обстоятельствам
  • 03/07/2024

    • В связи с этим, уровень порога входа для девушек в UFC, PFL и Bellator гораздо ниже, чем ранее. Для девушек существует отдельно взятый промоушен INVICTA. Именно он является донором кадров для более узнаваемых лиг.

    Однако процент тех, кто действительно достоин выступать в UFC или PFL, довольно низок. Дана Уайт ежегодно принимает в свой ростер тех девушек, у кого за плечами 5-6 или даже всего 2-3 поединка в смешанных единоборствах.

    Чтобы получить контракт с лучшей лигой мира не нужно быть чемпионкой мира по кикбоксингу или призером Олимпиады по борьбе. Достаточно наработать ударную технику, провести пару боев в ММА и все — ты в UFC.

    2. Слишком мало нокаутов

    Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

    Жесткие нокауты, яркие размены в центре октагона, бескомпромиссные рубки и прочее — это то, за что так полюбились смешанные единоборства среди мужчин. Но как правило, большинство женских поединков заканчиваются по очкам.

    Здесь очень редко можно увидеть такие нокауты, как хай-кик Леона Эдвардса в битве с Камару Усманом, сокрушительный апперкот Фрэнсиса Нганну в битве с Алистаром Оверимом или зубодробительный хук Холлоуэя на последней секунде пятого раунда в битве с Гейджи.

    Единичные исключения — это победы Холли Холм, Валентины Шевченко и Аманды Нуньес. В остальных случаях победа одной девушки на другой нокаутом большая редкость. Если болельщики на трибунах и видят досрочный финиш, то это, как правило, удушающий прием.

    Причем довольно часто в клетку выходят 2 представительницы БЖЖ, которые все 15 минут поочередно контролируют друг друга сверху на земле, а параллельно вызывают агрессию у болельщиков, заплативших немалые деньги за подобное низкопробное зрелище.

    Борьбу топ-уровня среди женщин также демонстрируют единицы. Поэтому удушающих приемов в стойке от Джона Джонса, Кимуры от Аспиналла или треугольника в позиции лежа на спине от Фабрисио Вердума здесь также не наблюдается.

    3. Девушки не умеют раскручивать свои бои

    Ракель Пеннингтон и Майра Силва
    globallookpress.com

    Трешток, огненные конференции, постоянные насмешки друг над другом — все это тоже неотъемлемая часть смешанных единоборств. Среди мужчин подобное существовало не только в эпоху Коннора Макгрегора, приведшего за собой десятки миллионов зрителей в ММА, но и в более далекие времена.

    Нейт Диас, Чейл Соннен, Чак Лидделл, Тито Ортис и остальные умели нагнетать обстановку еще до начала поединков. А что же мы видим у женщин? Чаще всего складывается такая ситуация, когда 2 девушки вышли на битву взглядов, посмотрели друг другу в глаза, пожали руки и разошлись.

    Так было в двух титульных поединках в женском наилегчайшем весе у Валентины Шевченко и Алексы Грассо. Подобное произошло и в недавнем бою на UFC 300 между Вэйли Чжан и Янь Сяонань.

    Единственная девушка на весь женский ростер UFC, пытающаяся подогреть интерес к своим противостояниям, это Джулиана Пенья. По ее стопам пытается идти и Майра Силва, но у нее пока пока что получается так себе.

    Впрочем, этого слишком мало, чтобы вывести женское ММА на новый уровень. Те же боксерские поединки среди девушек, турниры по пощечинам и кулачные бои в плане медийности сильно эволюционировали, а смешанные единоборства остались на прежнем уровне.

    4. Почти нет звезд мирового масштаба

    Вэйли Чжан и Карла Эспарза
    globallookpress.com

    В каждом десятилетии в мужском ММА было немало звезд, которые внесли свою лепту в историю этого вида спорта. Подобный список среди женщин выглядит гораздо скромнее. Некоторое время главной звездой была Ронда Роузи.

    Не оставались без внимания и Холли Холм с Йоанной Енджейчик. С 2016-го по 2023-й год королевой Р4Р среди женщин являлась Аманда Нуньес. Преуспевала также и Валентина Шевченко до тех пор, пока не лишилась пояса.

    Однако новое молодое поколение и те девушки, которые сумели отобрать титулы у ветеранов так и не стали мировыми звездами. Алекса Грассо, занимающая сейчас первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий среди женщин, в плане популярности проигрывает любому только что попавшему в топ-15 мужчине.

  • Оливейра, Холлоуэй и еще 4 соперника для Чендлера вместо Макгрегора
  • Чендлеру пора перестать ждать Макгрегора и выбрать для себя нового соперника
  • 22/06/2024

    • Та же участь настигла Татьяну Суарез, Вэйли Чжан, Джессику Андраде и еще несколько девушек, которые либо уже сумели стать чемпионками, либо к этому близки. На ближайшие несколько лет в ММА среди девушек есть только одна потенциальная суперзвезда.

    Речь идет о Кайле Харрисон, недавно дебютировавшей в UFC и сходу ворвавшейся топ-5 женского легчайшего дивизиона. Американка уже многого добилась в боевых искусствах. Она олимпийская чемпионка по дзюдо и бывшая чемпионка PFL.

    Если Харрисон в ближайшее время возьмет пояс в UFC, то однозначно примерит на себя корону Р4Р и станет достойной преемницей Ронды Роузи и Аманда Нуньес.

    5. Не так много трилогий и культовых противостояний

    Валентина Шевченко и Алекса Грассо
    globallookpress.com

    Перечислить культовые противостояния в женском ММА можно по пальцам. Здесь стоит отметить 2 боя между Намаюнас и Енджейчик, падения Ронды Роузи от Холли Холм и Аманды Нуньес, а также 2 прошедших поединка Грассо и Шевченко.

    Но в мужском ММА все трилогии, матч-реванши и другие хайповые поединки даже не перечислить. Ежегодно на больших номерных кардах UFC дерутся звезды с многомиллионной аудиторией.

    Яркие бои бывают не только в главном и со-главном событиях вечера, а даже в прелимах, как на том же UFC 300. 2024-й год уже запомнился двумя яркими финишами от Алекса Перейры, восхождением Илии Топурии, последним упущенным шансом стать чемпионом от Дастина Порье и многим другим.

    А что же произошло в женском ММА за первые полгода в 2024-м? В UFC дебютировала Кайла Харрисон и все тот же бой двух китаянок Сяонань и Чжан — на этом все. Женскому ММА не хватает таких огненных противостояний, как битва Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес.

    Если хотя бы 50% всех поединков проходили так ярко, то популярность смешанных единоборств у женщин возросла бы в разы. Но пока в UFC и других лигах будут такие же скучные титульники, как битва Силвы и Пеннингтон, то рассчитывать на большее точно нельзя.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Витория — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры