5 главных проблем женского ММА

Женское ММА в плане медийности и популярности сильно уступает мужскому, и на это есть ряд причин

1. Низкие критерии для попадания в топ-лиги

В смешанных единоборствах девушек выступает гораздо меньше, чем мужчин. Эти цифры колеблются если не в сотни, то в десятки раз уж точно. Впрочем нельзя, отметить тот факт, что руководство топовых лиг пытается сделать все, чтобы продвинуть ММА среди женщин.

Однако здесь есть и обратная сторона медали. Желание Даны Уайта, Донна Дэвиса и других боссов самых популярных промоушенов планеты привлечь девушек настолько велико, что они начинают забывать про качество новобранцев.

В связи с этим, уровень порога входа для девушек в UFC, PFL и Bellator гораздо ниже, чем ранее. Для девушек существует отдельно взятый промоушен INVICTA. Именно он является донором кадров для более узнаваемых лиг.

Однако процент тех, кто действительно достоин выступать в UFC или PFL, довольно низок. Дана Уайт ежегодно принимает в свой ростер тех девушек, у кого за плечами 5-6 или даже всего 2-3 поединка в смешанных единоборствах.

Чтобы получить контракт с лучшей лигой мира не нужно быть чемпионкой мира по кикбоксингу или призером Олимпиады по борьбе. Достаточно наработать ударную технику, провести пару боев в ММА и все — ты в UFC.

2. Слишком мало нокаутов

Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

Жесткие нокауты, яркие размены в центре октагона, бескомпромиссные рубки и прочее — это то, за что так полюбились смешанные единоборства среди мужчин. Но как правило, большинство женских поединков заканчиваются по очкам.

Здесь очень редко можно увидеть такие нокауты, как хай-кик Леона Эдвардса в битве с Камару Усманом, сокрушительный апперкот Фрэнсиса Нганну в битве с Алистаром Оверимом или зубодробительный хук Холлоуэя на последней секунде пятого раунда в битве с Гейджи.

Единичные исключения — это победы Холли Холм, Валентины Шевченко и Аманды Нуньес. В остальных случаях победа одной девушки на другой нокаутом большая редкость. Если болельщики на трибунах и видят досрочный финиш, то это, как правило, удушающий прием.

Причем довольно часто в клетку выходят 2 представительницы БЖЖ, которые все 15 минут поочередно контролируют друг друга сверху на земле, а параллельно вызывают агрессию у болельщиков, заплативших немалые деньги за подобное низкопробное зрелище.

Борьбу топ-уровня среди женщин также демонстрируют единицы. Поэтому удушающих приемов в стойке от Джона Джонса, Кимуры от Аспиналла или треугольника в позиции лежа на спине от Фабрисио Вердума здесь также не наблюдается.

3. Девушки не умеют раскручивать свои бои

Ракель Пеннингтон и Майра Силва globallookpress.com

Трешток, огненные конференции, постоянные насмешки друг над другом — все это тоже неотъемлемая часть смешанных единоборств. Среди мужчин подобное существовало не только в эпоху Коннора Макгрегора, приведшего за собой десятки миллионов зрителей в ММА, но и в более далекие времена.

Нейт Диас, Чейл Соннен, Чак Лидделл, Тито Ортис и остальные умели нагнетать обстановку еще до начала поединков. А что же мы видим у женщин? Чаще всего складывается такая ситуация, когда 2 девушки вышли на битву взглядов, посмотрели друг другу в глаза, пожали руки и разошлись.

Так было в двух титульных поединках в женском наилегчайшем весе у Валентины Шевченко и Алексы Грассо. Подобное произошло и в недавнем бою на UFC 300 между Вэйли Чжан и Янь Сяонань.

Единственная девушка на весь женский ростер UFC, пытающаяся подогреть интерес к своим противостояниям, это Джулиана Пенья. По ее стопам пытается идти и Майра Силва, но у нее пока пока что получается так себе.

Впрочем, этого слишком мало, чтобы вывести женское ММА на новый уровень. Те же боксерские поединки среди девушек, турниры по пощечинам и кулачные бои в плане медийности сильно эволюционировали, а смешанные единоборства остались на прежнем уровне.

4. Почти нет звезд мирового масштаба

Вэйли Чжан и Карла Эспарза globallookpress.com

В каждом десятилетии в мужском ММА было немало звезд, которые внесли свою лепту в историю этого вида спорта. Подобный список среди женщин выглядит гораздо скромнее. Некоторое время главной звездой была Ронда Роузи.

Не оставались без внимания и Холли Холм с Йоанной Енджейчик. С 2016-го по 2023-й год королевой Р4Р среди женщин являлась Аманда Нуньес. Преуспевала также и Валентина Шевченко до тех пор, пока не лишилась пояса.

Однако новое молодое поколение и те девушки, которые сумели отобрать титулы у ветеранов так и не стали мировыми звездами. Алекса Грассо, занимающая сейчас первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий среди женщин, в плане популярности проигрывает любому только что попавшему в топ-15 мужчине.

Та же участь настигла Татьяну Суарез, Вэйли Чжан, Джессику Андраде и еще несколько девушек, которые либо уже сумели стать чемпионками, либо к этому близки. На ближайшие несколько лет в ММА среди девушек есть только одна потенциальная суперзвезда.

Речь идет о Кайле Харрисон, недавно дебютировавшей в UFC и сходу ворвавшейся топ-5 женского легчайшего дивизиона. Американка уже многого добилась в боевых искусствах. Она олимпийская чемпионка по дзюдо и бывшая чемпионка PFL.

Если Харрисон в ближайшее время возьмет пояс в UFC, то однозначно примерит на себя корону Р4Р и станет достойной преемницей Ронды Роузи и Аманда Нуньес.

5. Не так много трилогий и культовых противостояний

Валентина Шевченко и Алекса Грассо globallookpress.com

Перечислить культовые противостояния в женском ММА можно по пальцам. Здесь стоит отметить 2 боя между Намаюнас и Енджейчик, падения Ронды Роузи от Холли Холм и Аманды Нуньес, а также 2 прошедших поединка Грассо и Шевченко.

Но в мужском ММА все трилогии, матч-реванши и другие хайповые поединки даже не перечислить. Ежегодно на больших номерных кардах UFC дерутся звезды с многомиллионной аудиторией.

Яркие бои бывают не только в главном и со-главном событиях вечера, а даже в прелимах, как на том же UFC 300. 2024-й год уже запомнился двумя яркими финишами от Алекса Перейры, восхождением Илии Топурии, последним упущенным шансом стать чемпионом от Дастина Порье и многим другим.

А что же произошло в женском ММА за первые полгода в 2024-м? В UFC дебютировала Кайла Харрисон и все тот же бой двух китаянок Сяонань и Чжан — на этом все. Женскому ММА не хватает таких огненных противостояний, как битва Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес.

Если хотя бы 50% всех поединков проходили так ярко, то популярность смешанных единоборств у женщин возросла бы в разы. Но пока в UFC и других лигах будут такие же скучные титульники, как битва Силвы и Пеннингтон, то рассчитывать на большее точно нельзя.