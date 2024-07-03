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    Дюбуа, Эннис и еще 3 боксера, получивших титул по электронной почте

    Эти боксеры стали чемпионами без титульных поединков, вопреки странным обстоятельствам

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Энтони Джошуа Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Девин Хэйни Джервонта Дэвис Джермалл Чарло Тим Цзю Александр Усик
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    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа
    Дюбуа, Эннис и другие боксеры стали чемпионами, но не дрались в титульных боях. Каждый из них получил свой пояс по электронной почте

    1. Мануэль Чарр

    39-летний немец выступает на профессиональном ринге с 2005 года. За это время он провел 38 поединков, но так и не сумел стать чемпионом мира в тяжелом дивизионе. Чарру на протяжении всей его карьеры всегда чего-то не хватало, чтобы добиться заветной цели.

    Наивысшее достижение Мануэля — это титул регулярного чемпиона по версии WBA в тяжелом весе. Немец завоевал данный трофей после победы над россиянином Александром Устиновым единогласным решением судей в ноябре 2017-го.

    Далее у Чарра был долгий перерыв в 3,5 года. Когда немец вернулся на ринг, полномочия регулярного чемпиона мира он уже потерял. Возрастной Мануэль провел 3 поединка с посредственными соперниками и в каждом из них победил нокаутом.

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    • В последнем бою Чарр финишировал Нури Сефери во втором раунде в 2022 году. С тех пор немец вновь не появлялся на ринге, хотя о завершении карьеры речи не было.

    Но больше всего стал удивительным тот факт, что Мануэлю вернули титул регулярного чемпиона по версии WBA, хотя ни с кем из прямых конкурентов он не дрался.

    2. Себастьян Фундора

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    30 марта этого года Себастьян Фундора более чем удачно реанимировал свою карьеру. В битве с Тимом Цзю, которому принадлежал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, долговязый американец сотворил настоящую сенсацию.

    Он выиграл бескомпромиссный поединок раздельным решением судей и стал новым обладателем пояса. Также Фундоре, как победителю данного противостояния, достался временный титул в этом же дивизионе по версии WBC.

    Но благодаря удачному стечению обстоятельств, Себастьян в короткие сроки был повышен до полноправного чемпиона WBC. Дело в том, что бывший обладатель этого титула Джермелл Чарло просто пропал.

    Соотечественник Фундоры долгое время не выходил на связь с матчмейкерами и просто испарился с медиапространства. В федерации посчитали такое поведение Чарло неприемлемым.

    Президент WBC Маурисио Сулейман, не долго думая, лишил Джермелла титула и передал его Себастьяну Фундоре, который теперь является двойным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе.

    3. Джервонта Дэвис

    Джервонта Дэвис
    globallookpress.com

    Именитый Джервонта Дэвис стал чемпионом мира по боксу уже в трех весовых категориях. Но путь в легком дивизионе получился довольно тернистым и запутанным. Дебютировав в этой категории в 2019 году, «Танк» сходу завоевал пояс.

    Тогда он нокаутировал кубинского бойца Юриоркиса Гамбоа и стал обладателем титула регулярного чемпиона по версии WBA. Но к поединку за основной пояс промоутеры не подпускали «Танка» довольно долгое время.

    Впрочем, ожидание закончилось для Джервонты довольно приятным подарком. В сентябре прошлого года он был объявлен полноценным чемпионом мира в легком весе по версии WBA Super в связи с тем, что абсолютный чемпион Девин Хэйни решил перейти в первый полусредний дивизион.

    Совсем недавно Дэвис уже провел успешную защиту этого титула. 15 июня он нокаутировал Фрэнка Мартина, нанеся ему первое поражение в карьере.

    4. Джарон Эннис

    Jaron Ennis vs Roiman Villa FULL FIGHT HIGHLIGHTS | BOXING FIGHT HD

    В то время, пока в полусреднем дивизионе все лавры и популярность доставались Теренсу Кроуфорду и Эрролу Спенсу, на заре появился новый сильный претендент. Джарон Эннис, начавший свою профессиональную карьеру в 2016 году, довольно быстро взлетел в рейтингах.

    Буквально за полтора года американец одержал 17 побед кряду. Молва о талантливом нокаутере быстро разлетелась по штатам. В июле 2018 года Эннис выиграл титул в полусреднем весе по версии WBC Silver, нокаутировав Армандо Альвареса.

    С последующим повышением уровня оппозиции Джарон стал выступать реже. И тем не менее, он продолжал оставаться активным, проводя в среднем по 3-4 поединка за год. Американец выносил одного соперника за другим.

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    • А последние 3 победы над Ройманом Вильей, Кареном Чухаджаном и Кастьо Клейтоном позволили ему взять временный титул IBF и закрепиться в элите полусреднего боксерского дивизиона.

    Впрочем, сводить с двумя главными монстрами категории Теренсом Кроуфорд и Эрролом Спенсом матчмейкеры Энниса не планировали. Джарону больше ничего не оставалось, как просто ждать своего шанса.

    В июле прошлого года Теренс объединил все 4 пояса после досрочной победы над Спенсом, но в скором времени лишился одного из них. В итоге IBF повысила Энниса до статуса полноценного чемпиона, хотя титульный поединок с Кроуфордом Джарон так и не дождался.

    5. Даниэль Дюбуа

    Даниэль Дюбуа (справа)
    globallookpress.com

    Звездный час британского тяжеловеса настал в августе прошлого года, когда он встретился в поединке за 3 титула против Александра Усика. Однако кроме удара в пах Дюбуа тогда ничем больше и не запомнился.

    Даниэль уступил техническим нокаутом и остался ни с чем. Закрыв поражение от Усика досрочной победой над Джарреллом Миллером, матчмейкеры предоставили британцу возможность подраться за временный титул IBF против Филиппа Хрговича.

    Бойцы встретились друг с другом 1 июня этого года на турнире в Саудовской Аравии. Дюбуа сенсационно финишировал хорвата и стал обладателем временного пояса. Тем временем, абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика лишили титула IBF.

    Изначально планировалось разыграть вакантный пояс между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа на турнире в сентябре. Но с учетом того, что молодому британцу уже принадлежал временный титул, в IBF решили объявить его полноценным чемпионом.

    Таким образом, 21 сентября Даниэль проведет первую защиту титула, который ему прислали по электронной почте.

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