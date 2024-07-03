Дюбуа, Эннис и еще 3 боксера, получивших титул по электронной почте

Дюбуа, Эннис и другие боксеры стали чемпионами, но не дрались в титульных боях. Каждый из них получил свой пояс по электронной почте

1. Мануэль Чарр

39-летний немец выступает на профессиональном ринге с 2005 года. За это время он провел 38 поединков, но так и не сумел стать чемпионом мира в тяжелом дивизионе. Чарру на протяжении всей его карьеры всегда чего-то не хватало, чтобы добиться заветной цели.

Наивысшее достижение Мануэля — это титул регулярного чемпиона по версии WBA в тяжелом весе. Немец завоевал данный трофей после победы над россиянином Александром Устиновым единогласным решением судей в ноябре 2017-го.

Далее у Чарра был долгий перерыв в 3,5 года. Когда немец вернулся на ринг, полномочия регулярного чемпиона мира он уже потерял. Возрастной Мануэль провел 3 поединка с посредственными соперниками и в каждом из них победил нокаутом.

В последнем бою Чарр финишировал Нури Сефери во втором раунде в 2022 году. С тех пор немец вновь не появлялся на ринге, хотя о завершении карьеры речи не было.

Но больше всего стал удивительным тот факт, что Мануэлю вернули титул регулярного чемпиона по версии WBA, хотя ни с кем из прямых конкурентов он не дрался.

2. Себастьян Фундора

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30 марта этого года Себастьян Фундора более чем удачно реанимировал свою карьеру. В битве с Тимом Цзю, которому принадлежал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, долговязый американец сотворил настоящую сенсацию.

Он выиграл бескомпромиссный поединок раздельным решением судей и стал новым обладателем пояса. Также Фундоре, как победителю данного противостояния, достался временный титул в этом же дивизионе по версии WBC.

Но благодаря удачному стечению обстоятельств, Себастьян в короткие сроки был повышен до полноправного чемпиона WBC. Дело в том, что бывший обладатель этого титула Джермелл Чарло просто пропал.

Соотечественник Фундоры долгое время не выходил на связь с матчмейкерами и просто испарился с медиапространства. В федерации посчитали такое поведение Чарло неприемлемым.

Президент WBC Маурисио Сулейман, не долго думая, лишил Джермелла титула и передал его Себастьяну Фундоре, который теперь является двойным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе.

3. Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис globallookpress.com

Именитый Джервонта Дэвис стал чемпионом мира по боксу уже в трех весовых категориях. Но путь в легком дивизионе получился довольно тернистым и запутанным. Дебютировав в этой категории в 2019 году, «Танк» сходу завоевал пояс.

Тогда он нокаутировал кубинского бойца Юриоркиса Гамбоа и стал обладателем титула регулярного чемпиона по версии WBA. Но к поединку за основной пояс промоутеры не подпускали «Танка» довольно долгое время.

Впрочем, ожидание закончилось для Джервонты довольно приятным подарком. В сентябре прошлого года он был объявлен полноценным чемпионом мира в легком весе по версии WBA Super в связи с тем, что абсолютный чемпион Девин Хэйни решил перейти в первый полусредний дивизион.

Совсем недавно Дэвис уже провел успешную защиту этого титула. 15 июня он нокаутировал Фрэнка Мартина, нанеся ему первое поражение в карьере.

4. Джарон Эннис

Jaron Ennis vs Roiman Villa FULL FIGHT HIGHLIGHTS | BOXING FIGHT HD

В то время, пока в полусреднем дивизионе все лавры и популярность доставались Теренсу Кроуфорду и Эрролу Спенсу, на заре появился новый сильный претендент. Джарон Эннис, начавший свою профессиональную карьеру в 2016 году, довольно быстро взлетел в рейтингах.

Буквально за полтора года американец одержал 17 побед кряду. Молва о талантливом нокаутере быстро разлетелась по штатам. В июле 2018 года Эннис выиграл титул в полусреднем весе по версии WBC Silver, нокаутировав Армандо Альвареса.

С последующим повышением уровня оппозиции Джарон стал выступать реже. И тем не менее, он продолжал оставаться активным, проводя в среднем по 3-4 поединка за год. Американец выносил одного соперника за другим.

А последние 3 победы над Ройманом Вильей, Кареном Чухаджаном и Кастьо Клейтоном позволили ему взять временный титул IBF и закрепиться в элите полусреднего боксерского дивизиона.

Впрочем, сводить с двумя главными монстрами категории Теренсом Кроуфорд и Эрролом Спенсом матчмейкеры Энниса не планировали. Джарону больше ничего не оставалось, как просто ждать своего шанса.

В июле прошлого года Теренс объединил все 4 пояса после досрочной победы над Спенсом, но в скором времени лишился одного из них. В итоге IBF повысила Энниса до статуса полноценного чемпиона, хотя титульный поединок с Кроуфордом Джарон так и не дождался.

5. Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (справа) globallookpress.com

Звездный час британского тяжеловеса настал в августе прошлого года, когда он встретился в поединке за 3 титула против Александра Усика. Однако кроме удара в пах Дюбуа тогда ничем больше и не запомнился.

Даниэль уступил техническим нокаутом и остался ни с чем. Закрыв поражение от Усика досрочной победой над Джарреллом Миллером, матчмейкеры предоставили британцу возможность подраться за временный титул IBF против Филиппа Хрговича.

Бойцы встретились друг с другом 1 июня этого года на турнире в Саудовской Аравии. Дюбуа сенсационно финишировал хорвата и стал обладателем временного пояса. Тем временем, абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика лишили титула IBF.

Изначально планировалось разыграть вакантный пояс между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа на турнире в сентябре. Но с учетом того, что молодому британцу уже принадлежал временный титул, в IBF решили объявить его полноценным чемпионом.

Таким образом, 21 сентября Даниэль проведет первую защиту титула, который ему прислали по электронной почте.