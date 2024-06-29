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    Пьянки и ментальные проблемы после проигрыша Усику. От прежнего Фьюри ничего не осталось

    Проигрыш Усику серьезно повлиял на Фьюри. «Цыганский король» сломался психологически

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    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри
    18 мая 2024 года Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику раздельным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. «Цыганский король» очень болезненно воспринял первое поражение в своей карьере

    Фьюри сломался психологически

    Поражение в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет от Александра Усика явно не входило в планы некогда непобежденного «Цыганского короля».

    Однако Тайсон Фьюри очень сильно недооценил своего соперника, что в итоге сыграло с ним злую шутку. По ходу встречи британец упал в нокдаун и едва не был нокаутирован. Усик выиграл поединок раздельным решением судей и забрал себе все пояса в тяжелом весе.

    Эта неудача очень серьезно ударила по боевому духу и настрою Фьюри. На пресс-конференции по окончании поединка мир увидел совершенно другого Тайсона — грустного и задумчивого, а не улыбающегося и радостного, как в прежние времена.

    Однако это было только началом. Далее Фьюри окончательно сломался психологически. Несколько раз боксера замечали в нетрезвом состоянии в разных заведениях на вечеринках.

    Тайсон напивался до такой степени, что даже не мог стоять на ногах. В нынешней ситуации очень высока вероятность повторения истории девятилетней давности, когда Фьюри из-за вредных привычек едва не загубил свою карьеру.

    Oleksandr Usyk DECISIONS Tyson Fury To Become Undisputed | FIGHT HIGHLIGHTS

    Тогда Тайсон также находился в шаге от звания абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. После победы над Кличко в 2015-м он выбыл из строя аж на 3 года. Но если раньше после столь длительной паузы ему удалось вернуть былые кондиции, то теперь возникают большие сомнения.

    Тайсону уже 35 лет. И как показал последний поединок с Усиком, возраст не пощадил даже «Цыганского короля». Карьера бывшего обладателя титула WBC близится к закату. Не факт, что это произойдет здесь и сейчас.

    Но драться до 40 лет Фьюри точно не сможет. Впрочем, в данный период времени болельщиков больше волнует другой вопрос: каким Тайсон выйдет в ринг в декабре на ответный поединок против Александра Усика и выйдет ли он вообще?

    Психологически «Цыганский король» не восстановился до сих пор. А при таком настрое реванш с украинцем для него закончится куда хуже, чем первый поединок — поражением нокаутом.

    «Цыганский король» не умеет проигрывать

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    Смириться с неудачей и принять исход прошедшего поединка с Усиком Фьюри не смог. Вместо того, чтобы начать работу над ошибками, «Цыганский король» принялся за старое. Он в очередной раз высмеял Александра даже несмотря на то, что тот побил его:

    «На самом деле, это было намного проще, чем я думал. Бой против Усика вышел намного проще, чем я ожидал. Люди говорили: ой, его трудно ударить. Я тушил его комбинациями из 3-4 ударов, смеялся над ним.

    Моя проблема в том, что я, вероятно, получил слишком много удовольствия от боя. Временами мне все это казалось слишком легко. Это было так, как будто я дрался с местным боксером-любителем, и я просто слишком наслаждался этим, дурачился.

    Но я заплатил наивысшую цену в девятом раунде, где я проиграл 8-10 и едва не был нокаутирован. Вот, что происходит, когда тебе слишком весело. Мне всегда говорили: никогда не смешивай свою работу с получением удовольствия.

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    • А я всегда показывал им средний палец на это. Теперь это вернулось ко мне бумерангом. Но я уверен в себе и с нетерпением жду нового вызова. Я должен вытащить Усика на второй поединок»

    С игрой на публику против Усика Фьюри сильно переборщил. Британец практически ничего не сделал в начале поединка и просто так отдал сопернику 3 раунда.

    Если отбросить в сторону какие-либо технические аспекты, то поведение Фьюри во время самого боя однозначно сказалось на результате. Тем более, с учетом того, что поединок дошел до решения.

    Но судя по поведению «Цыганского короля», никаких выводов он не сделал. И тут, скорее, все с точностью наоборот. Александр Усик продемонстрировал себя, как настоящий профессионал. А вот Фьюри во многих раундах на его фоне выглядел просто любителем.

    Джошуа обрадовался неудаче Тайсона

    Энтони Джошуа
    globallookpress.com

    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа радостно поделился своими мыслями о поражении своего соотечественника из Великобритании:

    «Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Я всегда говорил, что он очень неуважителен. Он думает, что, наступая психологически на других людей, он чувствует себя лучше»

    Джошуа продолжил свою тираду, заявив, что, то, как Фьюри неуважительно относился к Усику, не пошло на пользу спорту:

    «Я ни с кем не соревнуюсь в плане трештока. Я на своей волне, но Фьюри приходится наступать на людей, чтобы чувствовать себя хорошо, а это нехорошо для бокса. То, как он не уважал Усика, называя его кроликом и средневесом — это вредно для спорта.

    Если я буду уважать тебя, а ты будешь уважать меня, мы сможем поднять этот вид спорта, и люди будут думать, что мы двое самых элитных бойцов в мире. Но Фьюри наступит на тебя и выставит тебя парнем, который только что вышел из паба. Самое забавное, что после всех этих слов в адрес Усика Тайсон вышел на ринг и получил порку. Впрочем, он это заслужил»

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    • Фанаты годами требовали поединка между Джошуа и Фьюри, и аппетит к этому британскому блокбастеру все еще есть, несмотря на то, что ни один из них в настоящее время не владеет титулом чемпиона мира.

    Однако оба боксера теперь в состоянии вернуть себе золото в тяжелом весе. Фьюри должен провести обязательный матч-реванш с Усиком 21 декабря, но он не сможет стать абсолютным чемпионом даже в случае победы, поскольку украинец отказался от титула IBF.

    Тем временем, IBF повысила обладателя временного титула Дюбуа до статуса чемпиона мира после того, как Усик отказался от пояса. И теперь Даниэль встретится с Джошуа 21 сентября на стадионе «Уэмбли».

    В случае победы Энтони, вероятно, бросит вызов Тайсону Фьюри. И в своей нынешней форме Джошуа вполне способен окончательно отправить на пенсию «Цыганского короля».

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