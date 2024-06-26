Волков разобрал Павловича и вызвал Джонса. Соглашаться на меньшее просто нельзя

В со-главном событии вечера на турнире UFC в Саудовской Аравии Александр Волков одолел единогласным решением судей Сергея Павловича и бросил вызов действующему чемпиону дивизиона Джону Джонсу

Волков показал, как надо драться против Павловича

Перед началом поединка против Сергея Павловича мало, кто верил в успех Волкова в этом противостоянии. Причин тому было несколько. Во-первых, Сергей обладатель рекордной серии из шести побед кряду нокаутом в первом раунде в тяжелом весе.

Во-вторых, Волков уже не раз проваливался, когда был в шаге от претендентского или титульного поединка. Здесь вспоминаются его неудачи с Сирилом Ганом, Томом Аспиналлом, Кертисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом.

Об этом помнили все кроме самого Александра, вышедшего в клетку в Эр-Рияде с невероятным настроем. Волков отдал пространство Павловичу и грамотно работал вторым номером. Из-за преимущества в росте «Драго» довольно легко удерживал оппонента на удобной для себя дистанции.

Россияне в стартовом отрезке обменялись несколькими панчами в голову и по этому показателю у них было примерное равенство. Но вот по ударам в корпус и ногам Волков лидировал с явным преимуществом. После перерыва поединок проходил в том же стиле.

Сергей Павлович globallookpress.com

Павлович в клетке не демонстрировал ничего нового. Он все также шел вперед в надежде выйти на среднюю дистанцию и забить оппонента фирменными боковыми ударами. Однако потрясти и даже приблизиться к Александру ему не удалось. А большинство ударов Павловича пришлись в блок.

В заключительном отрезке Волков стал попадать гораздо чаще. Он разбивал Павловича на всех этажах, но не спешил форсировать события. Сергей ближе к концу встречи решил немного сменить тактику и побороться. Он зажал Волкова у сетки, но тот не позволил стянуть себя вниз.

Снова разрыв дистанции и снова монотонная, но эффективная работа «Драго». Досрочного финиша в этом противостоянии не случилось. Александр Волков одержал уверенную победу единогласным решением судей в важнейшем поединке и вызвал самого Джона Джонса.

По окончании турнира в Саудовской Аравии «Драго» сместил Павловича с третьей строчки в рейтинге тяжеловесов. Сергей, в свою очередь, опустился на 2 позиции и теперь замыкает топ-5 в весовой категории UFC до 120 кг.

Александр заслужил бой за титул

Александр Волков globallookpress.com

Травма Джона Джонса тормозит весь дивизион. Все парни, которые несколько лет прокладывали себе дорогу к поясу, вынуждены ждать возвращения легендарного американца. Джонс на правах двойного чемпиона ведет себя так, как хочет.

Он не стал отказываться от пояса после травмы плеча, а заставил весь ростер ждать. Пока что о возвращении Джонса ничего неизвестно. Появились слухи о бое против Миочича в ноябре. А все остальные, включая Аспиналла, Гана и Волкова, просто играют по правилам UFC.

В дивизионе уже появился временный чемпион. Аспиналл взял пояс в ноябре прошлого года, нокаутировав Павловича в первом раунде. Вроде бы все логично. Том обладатель временного титула и первый номер рейтинга.

Однако Волков заслуживает боя с Джонсом не меньше него. Александр сейчас является обладателем самой длинной победной серии в тяжелом дивизионе. Винстрик Джонса здесь не учитывается. «Костяной» набил свою невероятную серию в полутяжах, но в категории до 120 кг у него есть только победа над Сирилом Ганом.

Тем временем, Волков после проигрыша Аспиналлу выиграл уже 4 поединка кряду. «Драго» начал очередной титульный забег в июне 2022 года. Тогда он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка уже в первом раунде.

В следующем бою подобная участь ожидала и Александра Романова — снова нокаут в первом раунде. В сентябре 2023-го на турнире в Австралии Волков выиграл удушающим приемом у Тая Туивасы. И вот теперь победа по очкам над грозным соотечественником.

Вообще, ни Павлович, ни Волков изначально не хотели драться друг с другом. Но, увы, обоим пришлось принять условия UFC. И после такого на меньшее, чем на титульник, Александру соглашаться нельзя. Крайний вариант — это реванш с Аспиналлом в битве за временный пояс.

В чем уникальность Волкова?

UFC Саудовская Аравия: Александр Волков — Слова после боя

Помимо самой длинной текущей победной серии в тяжелом дивизионе стоит отметить тот факт, что Александр дерется на высшем уровне уже 8 лет. Было много разговоров о ментальных проблемах «Драго». Но бой с Павловичем расставил все на свои места.

Александр умеет громко возвращаться после поражений. Плюс ко всему, он продолжает прогрессировать в 35 лет. И пожалуй, в этом и заключается его уникальность в отличие от большинства конкурентов. Тот же Деррик Льюис в 34 пошел на спад.

У Тая Туивасы серия из четырех поражений кряду, хотя еще недавно он был в топ-3 и находился в шаге от титульника. Каждый из них, вероятно, прошел свой пик и лучше уже не станет в отличие Волкова. «Драго» поэтапно решил многие проблемы с течением времени.

На ранних этапах карьеры ему не хватало физики. Но россиянин набрал 10-12 кг мышечной массы и больше не позволял залеживать себя на земле по 20 минут, как было в поединке против Кертиса Блэйдса. Также Волков раньше мог внезапно пропустить ряд ударов и проиграть нокаутом.

И тут, в первую очередь, вспоминается бой с Льюисом в 2018-м. Но теперь Волков один из самых подвижных и неуловимых тяжеловесов UFC. С годами «Драго» стал более разносторонним и универсальным бойцом.

После поражения сабмишном от Аспиналла Волков улучшил борьбу и даже сам выиграл удушающим приемом у Туивасы. А поединок с Павловичем показал, насколько хорошо в нынешних реалиях защищается от ударов Александр.

Многие попадания Сергея «Драго» останавливал плечом, как Шон Стрикленд. В общем, из числа опытных представителей ростера тяжей Волков один прогрессирует.

У него хороший стиль, серия из четырех ярких побед, стабильность в рейтинге — ни разу не покидал топ-10 с тех пор, как попал туда. Кто, если не Волков заслуживает поединок за титул с Джоном Джонсом?