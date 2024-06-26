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    Реванш Перейры и Прохазки, интригующий бой Лопеса против Ортеги. Анонс карда UFC 303

    Перейра проведет вторую защиту титула с Прохазкой, Лопес попытается попасть в топ-5 полулегковесов

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    Алекс Перейра
    В ночь с 29 на 30 июня состоится турнир UFC 303. В главном событии вечера в титульном противостоянии в полутяжелом весе встретятся Алекс Перейра и Иржи Прохазка

    Бои предварительного карда

    1. Рики Симон в легчайшем весе подерется с Винисиусом Оливейрой

    2. Карлос Эрнандес в наилегчайшем дивизионе проведет бой с Рейем Цуруем

    3. Андрей Орловский в рамках тяжелого дивизиона сразится с Мартином Будайем

    4. Мишель Уотерсон в женском минимальном весе проведет бой с Джиллиан Робертсон

    5. Пэйтон Тэлботт в легчайшем дивизионе подерется с Янисом Жеммоури

    6. Чарльз Жорден в полулегком весе встретится с Джином Силвой

    7. Каб Свонсон в полулегком весе подерется с Андре Фили

    8. Джозеф Пайфер в среднем весе сразится с Марком-Андре Баррио

    UFC 303 Обратный отсчет — Мачадо Гэрри vs Пэйдж

    Бои основного карда

    Откроет основной кард турнира поединок в полусреднем весе с участием Иэна Гэрри и Майкла Пейджа, седьмого и 14-го номеров рейтинга. Парни подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

    «Веном» на UFC 300 дебютировал в лиге Даны Уайта и ему сходу дали серьезного соперника в лице Кевина Холлэнда, над которым британец доминировал все 3 раунда. Майкл уже хоть и возрастной боец (37 лет), но он обладает невероятной скоростью.

    Нестандартная техника и тайминги Пейджа могут стать для Иэна проблемой. Гэрри хоть и выиграл последний бой, но не так уверенно, как грядущий соперник. Джеффа Нила ирландец прошел с большим трудом — победа лишь раздельным решением.

    Стилистически поединок Гэрри и Пейджа обещает быть жарким и богатым на размены. Но Иэн с повышением уровня оппозиции стал драться уже не так ярко, как ранее. Не исключено, что Гэрри будет сушить очередной бой, ведь рубиться с Пейджем далеко не лучшая идея.

    Иэн Гэрри
    globallookpress.com

    Следующими в октагон в рамках женского легчайшего дивизиона выйдут Майра Силва и Мэйси Чиассон, третий и седьмой номера рейтинга. Последние поединки обеих девушек закончились по-разному. Силва ранее дралась за титул, но проиграла по очкам Ракель Пеннингтон.

    Та неудача прервала ее серию из четырех выигранных поединков кряду. Бразильянка является базовым борцом и до недавнего боя с Пеннингтон многие видели в ней преемницу Аманды Нуньес. Однако Ракель показала все слабые стороны Силвы.

    И можно сделать вывод, что навыки Майры в партере оказались переоценены. Мэйси хоть и идет седьмой в рейтинге, но легкой мишенью точно не станет. Особенно с учетом того, что в последнем бою она просто переехала крепкую соперницу из топ-10 Пэнни Кианзад.

    Тогда Чиассон выиграла сабмишном уже в первом раунде. Так что в очередной раз рассчитывать на свою борьбу Силве будет трудно. Плюс ко всему, у Чиассон есть преимущество в габаритах и среди всех представительниц топ-15 у нее самый высокий рост — 180 см.

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    • Далее пройдет поединок в полутяжелом весе с участием Энтони Смита, нынешнего десятого номера рейтинга, и Романа Долидзе, представителя топ-10 среднего дивизиона. Грузин согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении.

    Карлос Олберг, с которым должен был драться Смит, снялся с турнира по неизвестным причинам. Для Романа это будет дебют в категории до 93 кг, но в нынешней ситуации ему терять нечего. Грузин ранее уступил по очкам Марвину Веттори и Нассурдину Имавову.

    Поэтому очередной поединок — это шанс для Долидзе вернуться на победную тропу. Его соперник Энтони Смит очень опытный боец. Он бывший претендент на титул и за его плечами больше 50-ти поединков по ММА. В связи с возрастом Энтони пошел на спад и дерется нестабильно.

    За 6 предыдущих поединков у него 3 победы и 3 поражения. Но недавно Смит, действительно, удивил в хорошем смысле. Он одолел уже в первом раунде сабмишном восходящую звезду дивизиона Витора Петрино. Так что раньше времени списывать «Львиное сердце» со счетов не стоит.

    Лопес и Перейра выйдут в клетку за нокаутами

    Брайан Ортега (слева)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках полулегкого веса встретятся третий и 14-й номера рейтинга Брайан Ортега и Диего Лопес. Потенциально данное противостояние претендует на звание лучшего боя вечера. Потому что каждый поединок с участием Ортеги — это настоящий триллер, боевик и драма.

    Брайан мастер камбэков в сложных ситуациях. Например, его последний бой против Яира Родригеза складывался поначалу просто ужасно. Американец пропустил множество ударов и был в состоянии грогги уже в первом раунде.

    Но ближе к середине встречи Ортега воспрял духом, нашел в себе силы для тейкдауна и в итоге задушил Родригеза, хотя до этого пропустил бесчисленное количество попаданий в голову. Именно живучесть Ортеги и делает его поединки такими интересными.

    Однако на этот раз ему предстоит встреча с таким же неуступчивым соперником. Лопес в прошлом году только дебютировал в UFC и сходу дал трудный бой Мовсару Евлоеву, которого дважды едва не поймал на рычаг колена. Несмотря на проигрыш по очкам, Диего оставил о себе приятное впечатление.

    А далее он одержал 3 досрочных победы кряду уже в первом раунде. В последнем бою ему потребовалось чуть более минуты, чтобы вырубить представителя топ-15 Содика Юссуфа. Лопес молод, агрессивен и голоден до побед. И бой с Ортегой это реальный шанс ворваться в титульную гонку.

    Алекс Перейра vs Иржи Прохазка: Полный бой

    В главном событии вечера состоится поединок за пояс в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. Эти парни уже дрались друг с другом на UFC 295 в ноябре прошлого года. Тогда Иржи выигрывал поединок, но наткнулся на мощный боковой и уступил досрочно во втором раунде.

    Алекс завоевал вакантный титул чемпиона в категории до 93 кг, после чего провел первую удачную защиту на UFC 300. Тогда бразилец не оставил ни единого шанса Джамалу Хиллу, брутально вырубив его в первом раунде. И вот, спустя 2 месяца, король полутяжелого дивизиона возвращается в октагон.

    Прохазка, как и его соперник, тоже дрался на юбилейном 300-м историческом карде. Иржи принял вызов от опасного Александра Ракича и в итоге забил его в гранд-энд-паунде во втором раунде. Чех сохранил за собой первую строчку в рейтинге полутяжей и однозначно заслужил реванш с Перейрой.

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    • Бойцы уже знают, чего ожидать друг от друга. Алекс — высококлассный ударник, способный одним касанием отключить свет любому. Но за невероятную ударную мощь чемпиону приходится расплачиваться посредственной борьбой.

    В первом бою Иржи перевел Перейру на землю, но ему просто не хватило времени для досрочного финиша. Так что партер — это огромная возможность для Прохазки реабилитироваться за ноябрьскую неудачу.

    Впрочем, Иржи также опасен и в стойке. Его нестандартная ударная техника является настоящей загадкой, которую Перейре необходимо разгадать вновь.

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