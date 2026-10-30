Пока бокс радует лишь одиночными боями во главе скучных турниров, за кулисами происходит немало интересного: былые легенды возобновляют карьеру, действующие чемпионы Дюбуа и Бенавидес требуют крупных боев, а Эдди Хирн продолжает критиковать Дану Уайта

Очередная жертва для Джейка Пола уже на подходе

Популярный блогер и боксер Джейк Пол продолжает шокировать спортивную общественность своими громкими анонсами. За последние три года его поединки принесли организаторам суммарно более 100 миллионов долларов США.

Первым по-настоящему профессиональным боксером в его карьере стал Томми Фьюри в 2023 году, которому Пол уступил. Затем вновь последовали триумфы над экс-бойцами UFC, победа над 58-летним Майком Тайсоном и успех в поединке против Чавеса-младшего.

После поражения от Джошуа нокаутом в ноябре прошлого года Пол нацелился на очередного экс-бойца UFC Даррена Тилла — соперника, который точно по силам.

Эксперты отмечают, что бой с англичанином гарантированно принесет гигантскую прибыль. Предстоящий поединок против Тилла также может побить рекорды по продажам платных трансляций (PPV). Даррен еще будучи бойцом UFC умело раскручивал свои поединки, а значит шоу обеспечено.

Промоутеры уже ведут предварительные переговоры и готовят площадку для проведения ивента. «Мне все равно, кто это будет, я хочу драться с лучшими и добиваться уважения любой ценой», — заявил Пол.

Ломаченко в погоне за статусом абсолютного чемпиона

Хорхе Линарес против Василия Ломаченко globallookpress.com

После триумфа над Камбососом-младшим в мае 2024 года в Австралии украинец взял паузу, но недавно Ломаченко объявил о своем возвращении и намерении объединить все пояса в полулегком весе. В борьбе за звание абсолютного чемпиона участвуют пять бойцов, включая О'Шаки Фостера, владеющего тремя поясами.

Тройной чемпион из Хьюстона (26-3) после победы над Наваррете закрепился в статусе лидера дивизиона до 130 фунтов. Ломаченко присутствовал на том поединке лично и загорелся идеей снова пройти путь к вершине.

В феврале украинского ветерана ждет промежуточный бой против не имеющего поражений Чарли Суареса (19-0), долго ждавшего возможности побороться за титул после спорного проигрыша тому же Наваррете.

Пока Ломаченко и Суарес будут выяснять отношения, Фостер уже подерется против победителя поединка Энтони Какаче и Ника Болла. Победитель противостояния Ломаченко и Суареса станет первым в очереди на бой с новым абсолютным чемпионом.

Хирн продолжает критиковать Zuffa и Дану Уайта

Дана Уайт globallookpress.com

Британский промоутер Эдди Хирн выступил с очередной волной критики в адрес руководителей проекта Zuffa Boxing, в большей степени главы UFC Даны Уайта.

Он обратил внимание на то, что за полгода организация не провела ни одного турнира в США. Вместо масштабной экспансии менеджеры ограничились лишь двумя посредственными шоу в Великобритании.

Хирн уверен, что боссы Zuffa абсолютно не понимают специфики профессионального бокса и терпят крах. По его мнению, проект находится на грани закрытия, а руководители переживают сильный эмоциональный кризис.

Серьезным ударом по репутации лиги стал неожиданный уход мировой звезды еще до дебютного поединка. Чемпион WBC в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон покинул организацию, даже не успев провести под ее эгидой ни одного боя.

Это событие стало настоящей катастрофой для пиар-отдела Zuffa и нанесло тяжелый урон имиджу лиги. Хирн подчеркнул, что турниры его собственной промоутерской компании Matchroom выглядят в десять раз лучше с чем сложно не согласиться.

Мечта Бенавидеса о бое с Усиком так и не сбудется?

Александр Усик против Мурата Гассиева globallookpress.com

Амбициозный чемпион первой тяжелой категории Давид Бенавидес открыто заявляет о намерении подняться в тяжелый вес ради боя с Усиком. Его вообще не пугает колоссальная разница в габаритах и огромная нокаутирующая мощь соперников в данном дивизионе.

Бенавидес верит, что его скорость и агрессивный стиль позволят создать проблемы украинцу. Однако эксперты оценивают реальную вероятность организации этого грандиозного супербоя не более чем в 10%.

Команда Усика сейчас сосредоточена на других соперниках. Промоутеры Усика не видят ни спортивной, ни финансовой целесообразности в проведении этого поединка. С точки зрения наследия бой против сильно сдавшего Деонтея Уайлдера и то предпочтительнее.

Разница в статусе слишком велика, чтобы бой Александра и Дэвида мог быть официально санкционирован. Тем не менее, Бенавидес продолжает активно продвигать эту тему в прессе, привлекая внимание фанатов.

Дюбуа выбирает между Итаумой и Паркером

Daniel Dubois vs Fabio Wardley 2 — FULL FIGHT HIGHLIGHTS

Обладатель пояса WBO в тяжелом весе Даниэль Дюбуа находится на перепутье перед выбором следующего оппонента. С одной стороны, его активно вызывает 21-летний проспект Мозес Итаума, набирающий популярность у публики.

Такой бой мог бы стать грандиозным событием и собрать аншлаг на любой арене в Англии. Однако на горизонте есть и другой, гораздо более опытный и проверенный претендент — Джозеф Паркер.

34-летний боксер (36-4, 24 нокаута) из Новой Зеландии горит желанием вернуть себе пояс WBO. Изначально они должны были сойтись в феврале 2025 года, но тогда Даниэль выбыл из-за болезни.

Позже Паркер проиграл Уордли, а в его пробе обнаружили допинг. В августе новозеландца полностью оправдали, признав попадание вещества в организм неумышленным (по вине его диетолога).

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен хочет организовать поединок Даниэля с Джозефом уже 30 января на лондонской арене O2. Вероятность такого противостояния куда больше, чем бой с Итаумой. Паркер бывший чемпион мира, в его послужном списке немало громких имен.

Мозес же недавно проиграл Филипу Хрговичу в титульнике, которого ранее снес Дюбуа. Как будто, исход противостояния с Даниэлем очевиден. Так что бросать под танк молодую звезду точно не будут. Наиболее вероятен реванш Мозеса с Хрговичем и бой Дюбуа против Паркера.