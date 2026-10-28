30 и 31 октября пройдут АСА 209 и вечер профессионального бокса в Эр-Рияде. Рассмотрим самые яркие противостояния грядущего уикенда

Экс-боец UFC пробует свои силы на АСА 209 в Душанбе

В рамках предварительного карда турнира АСА 209 в Душанбе 30 октября пройдет интригующее противостояние в тяжелом весе с участием Хамди Абдель-Вахаба, бывшего бойца UFC, и давнего ветерана российской лиги Клидсона Абреу, 13-го номера рейтинга.

Бойцы находятся в разных кондициях, при этом оба звезд с неба не хватают в последнее время. Хамди чередует победы с поражениями. В недавнем дебюте в АСА египтянин проиграл по очкам Антону Винникову.

Чуть ранее в UFC одолел Криса Барнетта единогласным решением и аналогично уступил Мохаммеду Усману. На отрезке в 6 поединков 3 победы и 3 поражения. Однако у соперника ситуация куда хуже. Абреу и вовсе одержал лишь одну победу за последние 5 поединков.

И в этой встрече бразилец явный андердог. Оба не впечатляют в стойке, но у того же Абдель-Вахаба неплохая борьба. Контроль у сетки и на канвасе, колени в клинче — все это может привести египтянина к первой победе в АСА.

Эксперт «Матч ТВ» сразится с ветераном из Казахстана

Куат Хамитов globallookpress.com

В рамках основного карда все того же АСА 209 медийный российский боец Алексей Махно в полусреднем весе встретится с представителем Казахстана Куатом Хамитовым.

Оба уже считаются ветеранами и не претендуют на высокие позиции в рейтингах. 36-летний Махно проиграл трижды подряд: Аурелу Пиртеа сабмишеном, Майклу Грейвсу и Артему Дамковскому нокаутом.

Дела обстоят не самым лучшим образом, и есть впечатление, что бои постепенно отходят для Алексея на второй план. Он все чаще присутствует в роли эксперта на «Матч ТВ», сам проводит битвы взглядов между бойцами, регулярно присутствует на спортивных подкастах.

Тем временем, 38-летний Хамитов пробует себя в разных дисциплинах от кикбоксинга и ММА до грэпплинга. В последних пяти встречах у него только одно поражение от Армана Царукяна в рамках борцовской схватки. Неудивительно, что Куат считается большим фаворитом в данном противостоянии.

Гафоров протестирует бывшего бойца UFC

Фелипе Бунес globallookpress.com

В со-главном событии вечера АСА 209 третий номер рейтинга наилегчайшего веса Азам Гафоров встретится на домашней арене с экс-бойцом UFC Фелипе Бунесом. Несмотря на опыт выступлений в сильнейшей лиге мира, назвать топом бразильца нельзя.

За 4 поединка в UFC он трижды проиграл и одержал одну победу, став трамплином для действующего чемпиона Джошуа Вана. Теперь же дебютирует в АСА против одного из лучших «мухачей» организации.

Гафоров подошел к этой встрече в куда лучшей форме. Да, последний бой представитель Таджикистана проиграл Арену Акопяну по очкам. Но на отрезке в 6 поединков у него 4 победы и 2 поражения, что довольно неплохо.

Из сильных сторон Азама можно выделить выдающуюся стойкость, напористость и несгибаемый характер, не говоря уже о достойных навыках борьбы. Так что вечер для Бунеса будет непростым.

Одилова ждет тяжелейшее испытание

Фаридун Одилов (слева) globallookpress.com

В главном событии вечера в среднем весе Артем Фролов разделит октагон с местным любимцем Фаридуном Одиловым. Бойцы занимают вторую и четвертую позиции в рейтинге и находятся в шаге от титульника.

После не самого удачного забега в полутяжах и поражений от Адлана Ибрагимова с Эльмаром Гасановым Фаридун принял решение продолжить карьеру в весе до 84 кг, где он одолел двух крепких топов в лице Даурена Ермекова и Алтынбека Мамашова.

Фролов до недавнего времени шел на серии из четырех побед, но его пыл охладил бывший боец UFC Рамазан Эмеев, выигравший единогласным решением судей. Впрочем, ту неудачу Артем закрыл победой нокаутом над Марком Хульмом.

Но на этот раз соперник достался куда более серьезный. К тому же, Одилов будет драться при поддержке своих болельщиков, а это дополнительное давление на россиянина.

«Канело» намерен вернуть былое величие

Сауль Альварес globallookpress.com

Легендарный Сауль «Канело» Альварес вернется на ринг 31 октября на боксерском турнире в Эр-Рияде в главном событии вечера против Кристиана Мбилли. На кону пояс WBC во втором среднем весе, принадлежащий французу.

Именитый мексиканец не дрался ровно год после того, как проиграл единогласным решением судей Теренсу Кроуфорду и потерял статус абсолютного чемпиона мира в данном дивизионе. Сейчас Альваресу 36 лет.

В последнее время он дрался скучно и прагматично. До проигрыша Кроуфорду шел на серии из шести побед. На данном отрезке побил молодого и неопытного Хайме Мунгию, посредственных Райдера, Берлангу и Скулла, а также заржавевших Геннадия Головкина и Джермелла Чарло.

Причем всех одолел лишь судейским решением. Что касается Мбилли, то он ни разу не проиграл за 31 бой — у него 30 побед и ничья в последнем поединке с Лестером Мартинесом.

Стилистически Кристиан идеально подходит Саулю — прямолинейный рубака, который не славится высоким бойцовским IQ. Так что результат здесь предсказуем. Альварес в привычном стиле будет набирать очки, не форсируя события.