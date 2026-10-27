Александр Волкановски разрушил ауру непобедимости Мовсара Евлоева на UFC 333, доказав свое абсолютное превосходство в полулегком весе. Россиянин полностью провалился в поединке с 38-летним чемпионом, проиграв техническим нокаутом во втором раунде

Ночной кошмар Евлоева

Мовсар Евлоев шел к вершине полулегкого дивизиона без единого поражения в карьере. Десять побед подряд в UFC создали ему репутацию самого опасного претендента. Российский боец выступал практически дома, в Абу-Даби, при мощной поддержке трибун.

Многие эксперты верили, что его борцовские навыки станут ключом к триумфу на UFC 333. Волкановски подходил к этой встрече в статусе 38-летнего легендарного ветерана. Многие аналитики списывали его со счетов из-за солидного возраста и большого урона, понесенного за карьеру.

Однако опытный чемпион с первых секунд завладел инициативой. Мовсар пытался переводить оппонента, но ветеран легко поднимался на ноги и играючи перестреливал визави в стойке. Во второй пятиминутке Волкановски еще сильнее взвинтил темп.

UFC 333: Александр Волкановски — Слова после боя

Австралиец начал методично разбивать соперника точными комбинациями на средней дистанции. Мовсар оказался не готов к такому темпу и давлению со стороны чемпиона. Тяжелый удар справа потряс Евлоева и заставил его прижаться к сетке.

Далее непобежденный россиянин и вовсе оказался на канвасе, где Алекс сходу занял доминирующую позицию в партере. Спустя несколько мгновений, ситуация для Евлоева стала критической — Волкановски зашел в фулл-маунт и оттуда без проблем финишировал противника серией хаммерфистов.

Рефери был вынужден остановить поединок за 5 секунд до конца раунда. Так Мовсар потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Волкановски показал, почему его по праву называют «Великим», убрав со своего пути бойца, с которым почти никто не хочет драться.

Рано сдался или травмы до боя?

Мовсар Евлоев globallookpress.com

Поединок вызвал бурную дискуссию среди известных бойцов и экспертов. Многие открыто усомнились в том, что Евлоев выложился до конца. Именитый ветеран ММА Дастин Порье открыто высказался о случившемся моменте.

Он произнес следующее: «Думаю, все были удивлены. И здесь все сводится к тому, насколько серьезно он был потрясен? Хотел ли он выйти из боя? Это мой одноклубник, человек, которого я хорошо знаю.

Я знаю, как Мовсар предан своему делу, как серьезно к нему относится, и что он никогда бы не сдался просто так. Я просто не верю, что, находясь в ясном сознании, он стал бы лежать вот так. И только он сам знает, что произошло на самом деле».

А вот звездный британец Пэдди Пимблетт высказался куда жестче: «На мой взгляд, Евлоев сдался. Просто сдался. Когда остается пять секунд до конца раунда, нужно двигаться, чтобы бой продолжался.

Я имею в виду, что нельзя просто перекрываться. До турнира я сказал, что победят Волкановски и Петр Ян, и я рад. Обычно мои прогнозы не всегда сбываются, но сегодня они оказались точными».

Споры вокруг концовки поединка не утихают до сих пор, но факт остается фактом — Волкановски дожал своего соперника за несколько мгновений до гонга. Евлоев столкнулся с давлением, с которым раньше никогда не встречался.

Волкановски будет гнаться за Гейджи, Мовсар останется в топ-5

Александр Волкановски globallookpress.com

После такой победы Волкановски открыто заявил о желании встретиться с обладателем пояса в легком весе Джастином Гейджи. После этого легендарный австралиец планирует окончательно завершить карьеру.

Руководство организации вряд ли станет препятствовать планам великого атлета. Тем более, что тогда у UFC появится весомая причина в очередной раз проигнорировать в титульной гонке в категории до 70 кг Армана Царукяна. Сам Гейджи тоже не против разделить октагон с легендой.

Однозначно такой поединок может стать самым громким событием следующего года. Что касается Мовсара Евлоева, то слухи о возможном увольнении сильно преувеличены. Однако путь к новой титульной возможности будет очень длинным.

Чтобы снова получить шанс подраться за пояс, придется проделать огромную работу. Россиянину необходимо одержать 3-4 яркие победы подряд. Только досрочные финиши помогут ему вернуть прежнее расположение руководства.

Одним из самых интригующих соперников видится Джин Силва. Эпатажный бразилец умеет устраивать зрелищные и бескомпромиссные рубки. Также в качестве оппонента рассматривается Алджамейн Стерлинг, которого Мовсар уже побеждал, и очередной яркий проспект Кевин Вальехос.

В общем, впереди тяжелый период восстановления и переосмысления тренировочного процесса. Евлоеву нужно доказать всем, что это поражение было лишь случайностью, в то время как дивизион продолжит жить своей жизнью.

В этой игре есть уровни

Мовсар Евлоев против Александра Волкановски globallookpress.com

Смешанные единоборства — это спорт, где четко разделены все уровни. Евлоев проиграл не потому, что был плох в своей подготовке. Он просто столкнулся с бойцом абсолютно другого калибра.

Волкановски продемонстрировал феноменальную способность мгновенно подниматься после тейкдаунов. Любые попытки перевести его в партер разбивались об опыт.

Австралиец сразу же двигался к сетке и молниеносно вставал на ноги. Ни контроля, ни урона борьба Мовсара так и не принесла. В стойке превосходство чемпиона стало еще более очевидным и заметным.

Прекрасный тайминг, точный расчет и антропометрия сделали свое дело. Мовсар просто не успевал реагировать на быстрые серии оппонента. Впрочем, несмотря на досадное поражение, Евлоев остается элитным бойцом.

Его место в первой пятерке сильнейших никто не сможет оспорить. Он продолжит выступать на самом высоком уровне. Просто на данный момент россиянин объективно не дотягивает до вершины.

Зато можно порадоваться за Александра Волкановски, в очередной раз доказавшего статус величайшего полулегковеса. В свои 38 лет он по-прежнему доминирует и творит историю на наших глазах. Старый лев все еще голоден и никому не отдаст свой трон!