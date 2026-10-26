«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и лишил каталонцев комфортного отрыва в чемпионской гонке. До класико команда Ханси Флика выиграла все девять матчей Ла Лиги, могла уйти от главного конкурента на девять очков и заодно установить лучший старт в истории чемпионата. Вместо этого преимущество сократилось всего лишь до трёх очков. Килиан Мбаппе забил оба мяча мадридцев — первый с огромной долей удачи после неудачного выноса Жерара Мартина, второй уже после роскошной атаки с участием Беллингема, Гюлера и Камавинги. Но «Реал» выиграл прежде всего сутью своей игры: средним блоком, персональной работой против центра «Барселоны», невероятным объёмом Чуамени и Беллингема и постоянной угрозой в переходах. Моуринью не стал запирать команду у своей штрафной и устроил каталонцам ловушку там, где те привыкли чувствовать себя хозяевами.

Моуринью заставил «Барселону» играть по мадридским правилам

Главное решение Моуринью было видно ещё по составу. Вместо дополнительного нападающего он насытил центр Бернарду Силвой, Беллингемом и Чуамени, оставив Гюлера выше и позволив Вальверде растягивать правый фланг. Идея состояла в том, чтобы справляться с давлением «Барселоны» и сразу же использовать пространство, которое возникало после потерь. В средней трети «Реал» снова и снова провоцировал один и тот же пас. Мадридцы как будто специально позволяли каталонцу принять мяч под диагональ низом, но в момент передачи мгновенно закрывали разворот и не давали сменить направление атаки. Игрок «Барсы» получал мяч с ощущением свободы, но фактически имел одно касание до давления. Оставалась вертикаль вперёд, часто рискованная и предсказуемая, а за следующей потерей уже следовал рывок Диоманде или Мбаппе.

«Барселона» — «Реал» globallookpress.com

Из-за этого привычное владение «Барселоны» долго выглядело безопасным. Родри и Педри получали мяч, но не всегда могли развернуть атаку туда, куда хотели. Беллингем, Бернарду и Чуамени держали их очень плотно, а центральные защитники «Реала» не боялись выдвигаться далеко вперёд за своими игроками. В отдельных эпизодах Хёйсен уходил за Фермином едва ли не к чужой штрафной.

Особенно впечатлял Орельен Чуамени. Француз постоянно закрывал центральные зоны, подстраховывал Кукурелью против Ямаля и почти не ошибался в выборе позиции. Когда каталонцы всё же пытались пройти вертикально, он либо встречал первым, либо подчищал за партнёром. По объёму и качеству оборонительной работы это был один из лучших матчей Чуамени за последнее время. «Барселона» могла разрушать такую структуру ускорением игры в центре, и в редкие моменты ей это удавалось. Тогда сразу появлялись моменты у Рафиньи или Гордона. Но большую часть первого тайма каталонцы сами помогали сопернику, играя слишком прямолинейно и форсируя передачи туда, где «Реал» их и ждал.

Кукурелья отбирает мяч у Ямаля globallookpress.com

Кукурелья съел левый фланг, а Мбаппе подкараулил ошибку

Если центр «Реала» стал фундаментом плана, то Кукурелья был его самым ярким исполнителем. Против Ямаля он играл строго персонально, постоянно находился в контакте, не позволял спокойно развернуться и вынуждал молодого вингера либо уходить назад, либо лезть в борьбу в неудобных условиях. Ламин Ямаль всё же получал свои эпизоды, потому что полностью выключить такого игрока невозможно. Перед перерывом у него вообще был роскошный шанс сравнять, когда мяч после рикошета оказался прямо перед вингером в штрафной, но удар получился неточным. Однако в целом дуэль осталась за Кукурельей — он уверенно справлялся и один в один, и успевал подключаться вперёд.

Именно с фланга Кукурельи, кстати, и пришёл первый гол. «Реал» спокойно перевёл мяч справа налево, Бернарду Силва нашёл Кукурелью длинной передачей, тот моментально запустил Диоманде. Ивуариец прострелил низом, Жерар Мартин попытался выбить и угодил в Мбаппе. Француз, по сути, просто оказался там, где обязан быть нападающий, и мяч от его щитков залетел в ворота — 0:1 в важнейший момент класико.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

До этого Мбаппе был далеко не самым заметным игроком мадридцев. Гюлер чаще продвигал мяч, Диоманде острее атаковал пространство, Беллингем активнее разгонял переходы. Но даже в таком матче Мбаппе постоянно держал высокую линию «Барселоны» в напряжении. Он однажды убежал от Кубарси, затем неудачно завершил подачу Гюлера внешней стороной стопы, а в конце концов забил едва ли не самый странный гол в своей карьере.

Рафинья вернул «Барселону» в игру, а Лунину пришлось подменять Куртуа

После перерыва игра всё-таки изменилась. «Барселона» стала быстрее двигать мяч, активнее использовать ширину и чаще заставлять «Реал» опускаться глубже. Сказывалась и усталость — Вальверде, который ещё в первом тайме играл через повреждение, постепенно перестал выдерживать объём и в итоге попросил замену.

На 61-й минуте каталонское давление наконец принесло результат. «Барса» коротко разыграла угловой, «Реал» на секунду потерял концентрацию, Педри нашёл Рафинью в штрафной, и бразилец низом пробил в дальний угол — 1:1. После этого «Барселона» впервые стала похожа на себя привычную. Родри и Педри начали быстрее проходить центр, Ямаль чаще получал мяч в движении, а «Реалу» пришлось почти постоянно отбиваться в своей штрафной. Выход Френки де Йонга только добавил хозяевам движения и контроля.

Игроки «Барсы» празднуют гол globallookpress.com

Один из ключевых моментов тайма случился после углового, когда Жерар Мартин пробил головой почти в упор. Лунину пришлось реагировать мгновенно, и украинец вытащил мяч в прыжке — пожалуй, лучший сейв вечера. Это был именно тот эпизод, когда отсутствие Куртуа могло бы стать критическим, но резервный вратарь провёл матч без нервов и несколько раз по-настоящему спас команду ничуть не хуже Тибо.

Ямаль позже пробил рядом со штангой, ещё один его кросс прошёл вдоль ворот. «Барселона» поддавила, но одновременно раскрылась, и вот здесь-то план Моуринью снова оказался особенно опасен! У «Реала» появлялись ситуации два в одного, три в три, огромные зоны за спинами защитников, однако мадридцы долго распоряжались ими слишком расточительно. Беллингем дважды неудачно решил эпизоды с Мбаппе, Диоманде тоже упустил хороший шанс, а сам француз несколько раз сорвался в пространство без идеи, что делать дальше. Матч мог качнуться в любую сторону, но у «Реала» всё ещё были свежие игроки, которые идеально подходили именно под открывшийся футбол.

Андрей Лунин globallookpress.com

Камавинга вышел и решил класико за восемь минут

На 79-й минуте Моуринью снял уставшего Бернарду и выпустил Камавингу. Замена выглядела абсолютно логичной — матч растянулся, между линиями стало больше пространства, а именно в таких условиях француз особенно опасен. Через восемь минут «мастерплан» Жозе сработал. Беллингем сначала великолепно вывернулся из давления в центре и продвинул мяч вперёд. Камавинга подключился вторым темпом, отдал Гюлеру и сразу продолжил рывок. Турок вернул идеально в пространство, Камавинга на скорости оббежал Кубарси и выкатил вдоль ворот на Мбаппе, а французу оставалось только подставить ногу — 1:2. Этот гол гораздо лучше первого объяснял весь матч «Реала». Никакого навала или случайного отскока, а вертикальная атака после выхода из давления, подключение из глубины и рывок свежего полузащитника туда, где высокая линия «Барселоны» не успевала перестроиться.

Килиан Мбаппе празднует победный гол globallookpress.com

Мбаппе оформил дубль и довёл счёт своих голов в класико до семи, но самым важным для Моуринью должно быть то, что команда выиграла не только за счёт индивидуального класса. Диоманде пахал назад и вперёд, Кукурелья выдержал тяжелейшую дуэль с Ямалем, Беллингем проделал колоссальный объём работы в центре и на флангах, Чуамени почти безупречно держал центр, а Камавинга стал неожиданным джокером.

Джуд Беллингем с мячом globallookpress.com

«Барселона» в цифрах выглядела убедительно: 62,2% владения, 18 ударов против 10, 640 точных передач против 380, почти втрое больше передач в финальной трети, но по xG впереди оказался «Реал» — 1,95 против 1,19. В этом случае статистика не врёт, каталонцы намного чаще находились около штрафной, а мадридцы создавали более опасные моменты.

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И в этом, пожалуй, главный смысл победы. Моуринью не пытался выиграть у Флика в его же футбол. Он разобрал позиционную игру «Барселоны» на отдельные детали, понял, какие передачи можно провоцировать, где ограничить разворот и откуда сразу атаковать после отбора. Когда каталонцы ускорялись, «Реалу» становилось плохо. Когда игра шла в заданном Моуринью темпе, плохо было уже «Барселоне». До матча разница могла вырасти до девяти очков, теперь между командами — всего три. И ещё важнее для Мадрида то, что после шести поражений в семи предыдущих официальных класико он наконец-то увидел в зеркале команду, которая способна не выживать против этой «Барселоны», а управлять тем, как будет идти матч.