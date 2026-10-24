ESPN анонсирует первое Эль-Класико сезона, в котором на кону стоит куда больше, чем просто три очка. Сумеет ли вернувшийся спустя 13 лет Жозе Моуринью повторить свой старый трюк и сокрушить доминирующую «Барселону», или связка Родри, Педри и Ямаля окончательно похоронит чемпионские надежды «Реала» уже в октябре.

Как по-испански будет «три-пит» — три чемпионства подряд? «Реал» рассчитывает помешать своему непримиримому сопернику, «Барселоне», взять третий титул Ла Лиги кряду. В это воскресенье команды сойдутся в первом Эль-Класико сезона.

В нынешнем сезоне «Барса» снова выглядит главным фаворитом чемпионата Испании. Клуб намерен стать первым, кому покорятся три золота подряд со времен легендарной команды Пепа Гвардиолы, добившейся этого в период с 2008 по 2011 год. С такими звездами в составе, как Ламин Ямаль, Рафинья и Родри, остановить «Барселону» будет невероятно трудно.

Два сезона подряд без крупных трофеев вынудили «Мадрид» разбить стекло и нажать экстренную кнопку с надписью «Жозе Моуринью»: клуб вернул своего воинственного бывшего тренера спустя 13 лет после его увольнения.

В выездном матче на «Камп Ноу» «Реалу» придется обойтись без дисквалифицированного Винисиуса Жуниора, но с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом в атаке — и с Моуринью, дергающим за ниточки у бровки, — списывать гостей со счетов точно не стоит.

Исходы матчей между «Барселоной» и «Реалом» неизменно оказывают колоссальное влияние на то, кому в итоге достанется чемпионская корона Испании, даже на столь раннем этапе сезона.

ESPN разбирает историю противостояния двух клубов, их текущую форму, последние новости из лазаретов и ключевые дуэли перед 265-м Эль-Класико.

История противостояния «Барселоны» и «Реала»

Представить себе более абсолютное равенство, чем в противостоянии «Барселоны» и «Реала», практически невозможно: в 264 официальных Эль-Класико каждый из клубов одержал ровно по 106 побед .

В разные эпохи одна из сторон перехватывала инициативу и доминировала над соперником, однако за столетнюю историю соперничества никому так и не удалось уйти в решающий отрыв.

Винисиус Жуниор и Жюль Кунде globallookpress.com

Не так давно баланс сил стал смещаться в сторону «Мадрида», но приход Флика в «Барселону» два года назад развернул тенденцию вспять. Под руководством экс-наставника «Баварии» «Барса» выиграла шесть из семи Эль-Класико , а победа в предыдущем очном матче позволила ей восстановить паритет в общей статистике личных встреч за всю историю.

Сумеет ли Моуринью остановить этот ход? Его статистика против «Барсы» во время первого захода в «Реал» была противоречивой — две победы, четыре ничьи и пять поражений, — но тогда он помог положить конец эпохе доминирования Пепа Гвардиолы. Теперь он надеется повторить этот трюк и с Фликом.

Как прошли Эль-Класико в прошлом сезоне?

«Реал» — «Барселона» — 2:1 (26 октября 2025 года)

Первая победа «Мадрида» над «Барсой» за пять очных встреч во всех турнирах поначалу казалась переломным моментом в противостоянии. Однако на деле тот успех на «Бернабеу» оказался лишь ложным рассветом.

Победу «Мадриду» принесли голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема еще в первом тайме. Но после финального свистка все внимание было приковано к Винисиусу Жуниору и его яростной реакции на замену, которую провел главный тренер Хаби Алонсо.

«Барселона» — «Реал» — 3:2 (11 января 2026 года)

К следующей встрече двух грандов — в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии — Алонсо еще чудом, буквально на волоске, удерживался на своем посту.

«Барселона» — «Реал» Мадрид globallookpress.com

Рафинья вывел «Барсу» вперед, за чем последовал головокружительный отрезок, вместивший три гола за четыре минуты. А затем все тот же Рафинья забил победный мяч ударом с рикошетом, который оставил не у дел Тибо Куртуа. «Барса» подняла трофей над головой, а уже на следующий день Алонсо был уволен.

«Барселона» — «Реал» — 2:0 (10 мая 2026 года)

Матч, который официально принес «Барсе» чемпионский титул Ла Лиги сезона-2025/26. «Мадрид» под руководством Альваро Арбелоа подошел к игре в глубоком кризисе: Мбаппе оказался под шквалом критики за то, что устроил себе мини-отпуск в разгар сезона, а Федерико Вальверде выбыл из-за сотрясения мозга, полученного в стычке с Орельеном Тчуамени.

Неудивительно, что гости так и не сумели отсрочить неизбежное, позволив «Барсе» оформить защиту титула прямо в очной дуэли со своим главным соперником.

Как складывается этот сезон для «Барселоны» и «Реала»?

«Барселона»

Если вынести за скобки вторничное поражение от «Пари Сен-Жермен», дела у «Барсы» в этом сезоне идут великолепно. Команда стартовала с 11 побед подряд, неделю за неделей сметая соперников со своего пути и забивая в среднем более четырех мячей за игру.

Ямаль фактически оформляет в среднем по голу и результативной передаче за матч, Рафинья окончательно переквалифицировался в одного из лучших центрфорвардов планеты, а Родри без малейшего труда влился в полузащиту в паре с Педри.

Ламин Ямаль и Рафинья globallookpress.com

Тем не менее именно нынешняя неделя давно была отмечена в календаре как первая серьезная проверка того, насколько хороша эта «Барса» на самом деле. Способна ли команда сохранять такой же ход в битвах с «ПСЖ» и «Мадридом», или же впечатляющий старт был лишь следствием легкого расписания? Вопрос остается открытым.

В игре против действующих триумфаторов Лиги чемпионов «Барселона» отрезками смотрелась здорово, но в итоге уступила со счетом 2:4 и обнажила до боли знакомые проблемы в обороне. Эта осечка слегка меняет эмоциональный фон перед Эль-Класико, но ни в коем случае не перечеркивает тот мощный фундамент, который был заложен за первые два месяца сезона.

«Реал» Мадрид

«Реал» все еще находится в процессе перестройки. После двух провальных лет появились первые осторожные признаки прогресса, однако никуда не делись и прежние тревожные симптомы слабости.

В Ла Лиге «Мадрид» выиграл семь матчей, но уже успел потерпеть два выездных поражения — 0:1 от «Бетиса» и 1:2 от «Атлетико». В результате к выезду в Каталонию «Реал» подходит с шестиочковым отставанием от безупречной в чемпионате «Барселоны» (пропуская в таблице вперед еще и «Атлетико»).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Тем не менее воскресный разгром «Севильи» (4:1) подарил немало поводов для оптимизма: Арда Гюлер заправлял игрой в центре поля, Мбаппе наконец поправил прицел, Ян Дьоманде осваивается в команде все увереннее, а Джуд Беллингем и вовсе проводит выдающийся сезон.

Винисиус Жуниор сейчас отбывает четырехматчевую дисквалификацию после прямой красной карточки во встрече с «Вильярреалом», но, быть может, в этом есть и свой плюс: бразилец находится в откровенно плохой форме, забив всего один мяч за весь сезон.

Турнирная таблица Ла Лиги перед 10-м туром espn.com

Тренерское противостояние в Эль-Класико

Ханси Флик

С момента своего назначения в «Барселону» в 2024 году Флик стал настоящим откровением. Немецкий специалист привел клуб к двум подряд титулам Ла Лиги, а также завоевал два Суперкубка и один Кубок Испании.

При этом все трофеи были добыты в ярком атакующем стиле с опорой на молодых воспитанников клуба. В результате после затяжного спада, предшествовавшего приходу Флика, «Барсу» вновь безоговорочно причисляют к главным грандам европейского футбола.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Теперь главная задача, стоящая перед Фликом, — помочь «Барсе» впервые с 2015 года выиграть Лигу чемпионов. На этой неделе тренер отметил, что его второй сезон у руля выдался «непростым», но сейчас, по его ощущениям, команда готова к походу за главным еврокубком гораздо лучше, чем год назад.

Поражение от «ПСЖ» показало, что работы впереди еще много, однако вполне возможно, что отчасти виной тому стало надвигающееся класико. Сам Флик открыто признал, что при выборе стартового состава на вторничный матч — включая решение предоставить отдых Родри — держал в уме встречу с «Мадридом».

Жозе Моуринью

Вернувшись спустя 13 лет, Моуринью без раскачки пустил в ход весь свой фирменный арсенал приемов. Забудьте разговоры о том, что с возрастом он стал спокойнее: всего за четыре месяца «Особенный» уже успел принести на послематчевую пресс-конференцию распечатку с разбором судейских ошибок (надо признать, вполне обоснованным), демонстративно пропустить другую встречу с журналистами и разбросать массу намеков на заговор против «Мадрида» со стороны руководства лиги, федерации и прессы.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Я думал, что увижу здесь совсем другой чемпионат по сравнению с тем, который покидал [в 2013 году], но мне объяснили, что ничего не поменялось. Если "они" оставят нас в покое и позволят соревноваться в равных условиях, то вся борьба еще впереди», — заявил он в сентябре.

Как и в случае с любым другим тренером на «Бернабеу», успешность работы Моуринью в конечном счете будут измерять трофеями.

Но он стартует с позиции силы, располагая таким уровнем власти и авторитета, о котором многие его предшественники не могли даже мечтать.

Кадровая ситуация

«Барселона»

Травмированы: Эрик Гарсия (центральный защитник), Дани Ольмо (центральный полузащитник), Андреас Кристенсен (центральный защитник), Руни Барджи (нападающий).

Под вопросом: Жюль Кунде (защитник).

Готов сыграть (вернулся в строй): Френки де Йонг (центральный полузащитник).

«Реал Мадрид»

Дисквалифицирован: Винисиус Жуниор (нападающий).

Травмированы: Ферлан Менди (левый защитник), Родриго (нападающий).

Готов сыграть (вернулся в строй): Эдер Милитао (центральный защитник).

Ключевые дуэли Эль-Класико

Ламин Ямаль против Марка Кукурельи: в эти выходные партнеры по сборной Испании окажутся по разные стороны баррикад, причем далеко не в первый раз.

В прошлом сезоне они уже сходились лицом к лицу, когда Кукурелья выступал за «Челси», и лондонский клуб одержал победу над каталонцами со счетом 3:0.

Марк Кукурелья против Ламина Ямаля globallookpress.com

Накануне той встречи Кукурелья в шутку рассказывал, что заставлял своего одноклубника Эстевана надевать щитки на тренировках, чтобы заранее потренироваться бить техничного вингера по ногам.

В самой же игре он сумел нейтрализовать Ямаля, после чего вратарь «Челси» Роберт Санчес заявил, что Кукурелья «положил Ламина к себе в карман».

Мы уже прекрасно знаем, как подобные личные вызовы раззадоривают Ямаля: достаточно вспомнить реплику полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо «Ему придется показать нечто большее» на Евро-2024 или насмешливый вопрос хавбека «Галатасарая» Марио Лемина «А кто такой Ямаль?» на прошлой неделе.

Все это обещает нам захватывающее противостояние двух игроков, которые всего три месяца назад вместе поднимали над головой кубок чемпионов мира.

Арда Гюлер против Родри: в беседах с болельщиками «Реала» в последнее время неизменно всплывает один и тот же тезис: Гюлер должен играть каждую неделю .

Арда Гюлер globallookpress.com

Без него полузащите «Мадрида» отчаянно не хватает связующего звена — дирижера, способного контролировать мяч и управлять ритмом игры. Иными словами, именно такого футболиста, каким стал бы Родри, если бы клуб подписал его сам, а не позволил минувшим летом уйти на «Камп Ноу».

Арда Гюлер globallookpress.com

По игровым характеристикам Гюлер, конечно, не полная копия Родри, но в нынешней обойме «Мадрида» ближе него к этой функции нет никого: ни Орельен Чуамени, ни Федерико Вальверде не отличаются достаточной тонкостью при работе с мячом.

На прошлой неделе в выездном матче против «Ромы» Гюлер остался на скамейке запасных, и команда мучилась целый час, проигрывая со счетом 1:3, пока турок не вышел на замену и тут же не ассистировал во всех трех мячах, обеспечив яркий камбэк — 4:3. В воскресенье он вернулся в основу на матч с «Севильей» и снова солировал на поле.

Родри globallookpress.com

Родри, в свою очередь, остается эталоном полузащитника мирового класса. Он провел великолепный победный чемпионат мира в составе сборной Испании и буднично, без лишнего шума вписался в среднюю линию «Барселоны», развеяв малейшие сомнения в том, сможет ли он гармонично дополнять Педри. В это воскресенье мы увидим очное противостояние маститого ветерана, которого, по мнению многих из нас, должен был покупать «Мадрид», и молодого таланта, на которого в клубе сделали ставку вместо него.

Символическая сборная «Барселоны» и «Реала»

С верхней шестеркой игроков никаких сложностей не возникло: линии полузащиты и атаки сформировались практически сами собой. Да, в двери основы настойчиво стучатся такие футболисты, как Гюлер и Фермин Лопес, но, будем откровенны, те, кто идет впереди них, сейчас просто недосягаемы в своем деле.

Символическая сборная «Барселоны» и «Реала» espn.com

На остальных позициях выбор дался куда сложнее. Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия демонстрирует невероятную игру, однако Тибо Куртуа все еще с минимальным перевесом обходит его.

Что касается защиты, то ни одна из команд сейчас не отличается образцовой надежностью у своих ворот. На правый фланг обороны пришлось втиснуть Федерико Вальверде — по аналогии с тем, как его вынужденно использует в «Мадриде» Моуринью, — поскольку никто из номинальных правых защитников (Трент Александер-Арнольд, Дензел Дюмфрис, Жюль Кунде) сейчас не показывает должного уровня, а Эрик Гарсия травмирован. Хави Эспарт неплохо смотрелся на этой позиции в составе «Барсы» посреди недели, но большую часть времени он все же действует слева.

Куда очевиднее был выбор в пользу Кукурельи на левом краю обороны и Пау Кубарси — в центре, а вот подобрать последнему надежного напарника оказалось непросто.

Пау Кубарси globallookpress.com

В основе «Мадрида» сейчас выходят Дин Хёйсен и Ибраима Конате, но оба регулярно допускают результативные помарки. В обойме остается Антонио Рюдигер, а Эдер Милитао только-только набирает кондиции после очередной тяжелой травмы.

В итоге место в старте достается партнеру Кубарси по «Барсе» Жерару Мартину. С учетом отрыва между командами в этом сезоне численный перевес представителей «Барселоны» в сборной выглядит абсолютно закономерным — да и сам взлет Мартина от крайнего защитника из третьего дивизиона до основного центрбека «Барсы» стал отличным сюжетом.

Вратарь: Тибо Куртуа

Защитники: Федерико Вальверде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Марк Кукурелья

Опорные полузащитники: Родри, Педри

Группа атаки: Ламин Ямаль, Джуд Беллингем, Рафинья

Центрфорвард: Килиан Мбаппе

Прогнозы на матч

«Барселона» — «Реал Мадрид» — 3:1: в Париже мы увидели, что эта «Барса» еще далека от совершенства, но одна осечка ничуть не перечеркивает все то, чего команда уже добилась со старта сезона.

Со связкой Родри и Педри «Барселона» должна забрать игру под свой контроль, а огневой мощи впереди ей с избытком хватит, чтобы воплотить созданные моменты в голы. В составе «Мадрида» есть звезды, способные делать разницу в одиночку, однако при Моуринью команда пока так и не обрела структурной цельности. У «Барсы» же есть предельно четкий игровой почерк, и трудно представить, что в эти выходные ее удастся остановить.

«Барселона» — «Реал Мадрид» — 4:2: несмотря на определенные сдвиги к лучшему, нынешний «Реал Мадрид» по-прежнему выглядит для меня крайне неубедительно.

В игре с «Барселоной» гости будут мало владеть мячом, а потому им придется уповать на железобетонную надежность сзади и беспощадную реализацию собственных контратак. Со второй частью этой формулы проблем возникнуть не должно — Мбаппе, Дьоманде и Беллингем свое дело знают, — а вот в способности «Реала» справиться с первой задачей я сильно сомневаюсь. Тибо Куртуа вновь придется выдавать свой привычный максимум.