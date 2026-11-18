GOAL составил гид по главным талантам чемпионата мира U-17, который стартует в Катаре уже в этот четверг. В разные годы этот турнир открыл планете Сеска Фабрегаса, Тони Крооса и Фила Фодена. Сегодня за новыми звездочками уже выстроились в очередь «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Пока клубный футбол готовится к возвращению после международной паузы, мысли лучших молодых игроков планеты прикованы к делам сборных — уже в этот четверг в Катаре стартует юношеский чемпионат мира (U-17).

Ближний Восток станет главной витриной для топ-талантов, чья главная цель — отобрать у Португалии корону сильнейшей юношеской сборной планеты.

Турнир понес непредвиденную потерю из-за позднего снятия сборной США по соображениям безопасности, однако остальные 47 национальных команд готовы сыграть по первоначальному плану. А это значит, что в ближайшие три с половиной недели у болельщиков будет отличный шанс в деталях рассмотреть тех, кто совсем скоро будет править мировым футболом.

В разные годы «Золотой мяч» юношеского мундиаля выигрывали Сеск Фабрегас, Тони Кроос и Фил Фоден. Этот турнир обладает безупречной репутацией и исторически служит идеальным трамплином для уникальных талантов. Но на кого стоит обратить особое внимание в 2026 году?

Ниже — 10 главных вундеркиндов стартующего чемпионата мира U-17, за которыми вам точно стоит следить.

Акол Акон (Австралия)

Новое поколение австралийцев уже успело блеснуть талантом по ходу прорыва сборной в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Теперь многие верят, что именно Акол Акон станет следующим, кто громко заявит о себе и вырастет в ключевого игрока «Соккеруз», особенно после того, как вингер ярко проявил себя в А-Лиге в составе «Сиднея».

Акол Акон globallookpress.com

Акон буквально шокировал, когда в возрасте всего 16 лет отметил свой первый выход в стартовом составе в матче лиги сразу тремя результативными передачами. И хотя с тех пор ему пока не удавалось выдать столь же фееричный перформанс, этого вполне хватило, чтобы обеспечить себе трансфер в «Колорадо Рэпидс», куда он переберется летом 2027 года.

Таким образом, 17-летний вингер пойдет по проторенной дорожке своего соотечественника Лукаса Херрингтона, чьи яркие выступления в МЛС принесли ему вызов в главную национальную сборную и трансфер в английский «Халл Сити». У Акона есть абсолютно весь необходимый талант, чтобы повторить этот впечатляющий карьерный маршрут.

Эдуардо Консейсао (Бразилия)

Бразилия всегда приезжает на подобные юношеские турниры в статусе одного из главных фаворитов, и ее очередной поход за трофеем возглавит Эдуардо Консейсао.

Эдуардо Консейсао globallookpress.com

За этим парнем уже вовсю охотятся богатейшие клубы Европы, несмотря на то, что он до сих пор ждет своего дебюта за взрослую команду «Палмейраса».

Идя по проторенной дорожке Эндрика и Эстевана, Консейсао считается следующим суперзвездным форвардом, которого воспитала феноменальная академия гранда из Сан-Паулу.

«Барселона», «ПСЖ», «Челси» и оба клуба из Манчестера уже выстроились в очередь, чтобы перевезти универсального нападающего из Южной Америки в Европу, как только в декабре 2027 года ему исполнится 18 лет.

Ксандер Диркс (Бельгия)

Мало кто из участников турнира может похвастаться таким солидным опытом на взрослом уровне, как Ксандер Диркс.

Ксандер Диркс globallookpress.com

В его активе уже более 30 матчей за главную команду «Антверпена», причем подавляющее большинство из них он начинал в стартовом составе в рамках чемпионата Бельгии.

Динамичный хавбек формата «бокс-ту-бокс», Диркс громко заявил о себе в первом же матче за клуб в ноябре 2025 года: выйдя на замену, он сходу заработал пенальти. С тех пор 17-летний футболист стал железным игроком основы, хотя в последнее время тренеры иногда используют его и на фланге.

Впрочем, можете не сомневаться: в Катаре он вернется в самое сердце сборной Бельгии. От него будут ждать, что он снова начнет диктовать свои условия из центра поля — ровно так же, как он делал это минувшим летом, когда дотащил юношескую команду «Красных дьяволов» до финала чемпионата Европы.

Симон Эскобар (Аргентина)

И хотя аргентинские фанаты наверняка будут высматривать в рядах своей юношеской сборной потенциального наследника Лионеля Месси, самым интригующим игроком в этом составе может оказаться... защитник. Пусть и с явной страстью к регулярным подключениям в атаку.

Выпускник невероятно продуктивной академии «Велес Сарсфилд», Симон Эскобар уже отвоевал себе стабильные игровые минуты во взрослой команде на позиции левого латераля.

Симон Эскобар globallookpress.com

Это ожидаемо спровоцировало предметный интерес со стороны «Челси», «Брайтона» и ряда других клубов. Более того, его привлекали к тренировкам с главной сборной Аргентины во время подготовки к ЧМ-2026, и он даже попал в заявку на один из предматчевых спаррингов.

Если в ближайший месяц Эскобар сумеет ярко себя проявить на полях Катара, будьте уверены: процесс его перехода в топ-клуб Европы стремительно ускорится еще до того, как в июле ему исполнится 18 лет.

Лео Леметр (Франция)

Франция традиционно привозит на юношеские турниры россыпь ярких атакующих талантов, но на сей раз их самый интригующий игрок, пожалуй, будет цементировать центр обороны.

Лео Леметр громко заявил о себе на чемпионате Европы U-17 в начале этого года и крайне высоко котируется в академии мадридского «Реала».

Лео Леметр globallookpress.com

В начале 2026 года «бланкос» приложили немало усилий, чтобы удержать Леметра и подписать с ним новый контракт.

Клуб даже прописал в соглашении 17-летнего защитника отступные в размере 100 миллионов евро, чтобы отпугнуть любых потенциальных покупателей. И все же, учитывая жесточайшую конкуренцию, шансы пробиться в первую команду «Мадрида» в ближайшее время выглядят призрачными.

Так что предстоящий мундиаль станет для Леметра редкой и драгоценной возможностью во всей красе продемонстрировать свой талант на действительно большой сцене.

Самуэль Мартинес (Колумбия)

Сборная Колумбии стала главным открытием и сенсационным победителем юношеского чемпионата Южной Америки (U-17) 2026 года, завоевав этот трофей впервые с 1993 года.

Этим историческим триумфом команда во многом обязана креативному полузащитнику Самуэлю Мартинесу.

Самуэль Мартинес globallookpress.com

Юный талант из «Атлетико Насьональ» был главным плеймейкером и созидательной силой колумбийцев на протяжении всего турнира, ожидаемо приковав к себе восхищенные взгляды топ-клубов Европы.

«Ливерпуль» сработал молниеносно и оперативно согласовал трансфер 17-летнего игрока, выиграв жесткую конкуренцию у таких грандов, как «Манчестер Сити», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Мартинес официально переберется на «Энфилд» перед стартом сезона 2027/28, так что в ближайшие недели у фанатов «красных» будет отличный повод прильнуть к экранам, чтобы воочию оценить масштаб его дарования.

Джамари Нолан (Ямайка)

Ямайский футбол все еще отходит от болезненного провала: «Регги-бойз» упустили шикарную возможность пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Тем не менее, в стране живет надежда, что сборная вскоре все же сыграет на глобальном турнире впервые со времен своего исторического дебюта в 1998-м. И львиная доля этих надежд покоится на плечах 17-летнего Джамари Нолана.

Джамари Нолана globallookpress.com

Нападающий начал выступать в высшем дивизионе на родине в возрасте 14 лет, после чего согласовал переход в «Торонто», где на данный момент ярко блистает в составе резервной команды.

Ожидается, что совсем скоро Нолан пойдет на повышение в основу и начнет демонстрировать свои таланты на уровне МЛС. В начале этого года он уже успел провести свои первые матчи за главную национальную сборную.

Эдвин Кинтеро (Эквадор)

Глядя на то, как Мойсес Кайседо, Виллиан Пачо и Пьеро Инкапье выросли в топовых игроков для элитных клубов Европы, скауты со всего мира теперь буквально прочесывают академию «Индепендьенте дель Валье» в надежде откопать очередной эквадорский бриллиант.

В лондонском «Арсенале» абсолютно уверены, что нашли именно такого игрока: «канониры» уже выиграли борьбу за нападающего Эдвина Кинтеро, оставив ни с чем мюнхенскую «Баварию».

Хольгер и Эдвин Кинтеро globallookpress.com

17-летний форвард переберется в Лондон следующим летом вместе со своим братом-близнецом Хольгером (он, к слову, тоже в заявке юношеской сборной Эквадора), как только им исполнится 18 лет.

У Эдвина есть все шансы стать одним из самых ярких и зрелищных игроков атаки на полях Катара в ближайшие недели.

За невероятную легкость в ногах и феноменальную работу с мячом на скорости его уже вовсю сравнивают с Неймаром. Кроме того, за плечами Кинтеро имеется солидный опыт выступлений на взрослом уровне, на который он с уверенностью сможет опереться по ходу турнира.

Ибрагим Раббаж (Марокко)

Значительная часть недавних успехов сборной Марокко — результат их целенаправленной кампании по привлечению футболистов с двойным гражданством. Браим Диас, Айюб Буадди и Исса Диоп — лишь верхушка айсберга среди тех, кто сделал выбор в пользу «Атласских львов» после выступлений за юношеские команды других стран.

Сейчас этот проект работает на максимальных оборотах: федерация берет на радары тинейджеров задолго до того, как они хотя бы приблизятся к взрослому футболу.

Ибрагим Раббаж globallookpress.com

Один из ярчайших тому примеров — Ибрагим Раббаж. Раньше он выступал за юношеские сборные Англии, но в начале этого года принял окончательное решение перейти под знамена Марокко.

С тех пор вундеркинд из «Челси» железобетонно застолбил за собой место в составе команды U-17. Все благодаря блестящему перформансу на правом фланге: его стиль игры, по крайней мере чисто эстетически, уже вовсю сравнивают с магией Лионеля Месси.

17-летний вингер уже успел заработать игровые минуты в составе молодежки «синих» (U-21). Учитывая сумасшедшую конкуренцию за место под солнцем в академии Кобхэма, этот факт говорит о масштабах его таланта лучше любых слов.

В Лондоне твердо верят, что со временем этот парень обязательно постучится в двери первой команды «Челси».

Эбрима Тункара (Испания)

Возможно, на всем турнире нет более интригующего игрока, чем Эбрима Тункара, особенно если вспомнить, чего он уже успел добиться к своим 16 годам.

Эбрима Тункара globallookpress.com

Атакующий полузащитник сборной Испании был признан лучшим игроком юношеского Евро (U-17) в начале этого года и с тех пор регулярно тренируется с первой командой «Барселоны».

В нынешнем сезоне Тункара уже несколько раз попадал в заявку «Барсы» на официальные матчи, так что его дебют за взрослую команду — это вопрос из категории «когда», а не «если».

В кулуарах «Ла Масии» его называют самым ярким и захватывающим талантом «блауграны» со времен стремительного прорыва Ламина Ямаля в 2023 году.

У Тункары есть абсолютно весь необходимый арсенал, чтобы полностью подчинить себе этот чемпионат мира — нужно лишь его желание.