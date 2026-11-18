Защитник «Динамо» Максим Осипенко покинул расположение сборной России из-за травмы, а через пять дней вышел на поле за клуб. Валерий Карпин обвинил команды РПЛ в недостоверной информации о здоровье футболистов и объявил, что больше не намерен верить медицинским справкам на слово. Однако обстоятельства этой истории оказались сложнее, чем могло показаться после резких заявлений тренера.
Две недели на восстановление превратились в пять дней
10 ноября Осипенко покинул расположение сборной России, куда приехал для подготовки к товарищеским матчам с Узбекистаном и Венесуэлой. Защитник жаловался на боли, а проведённая ещё в «Динамо» МРТ выявила повреждение. Московский клуб направил официальное письмо с просьбой предоставить футболисту время на восстановление. По словам Карпина, документ подписали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и клубный врач. В письме говорилось, что Осипенко необходима пауза продолжительностью около 14 дней. Главный тренер сборной утверждал, что состояние футболиста описывалось настолько серьёзным, что тот якобы не мог нормально ходить.
Медицинский штаб национальной команды провёл собственное обследование и согласился отпустить игрока. Осипенко пропустил встречу с Узбекистаном 12 ноября, которую россияне выиграли со счётом 3:2. Но уже 15 ноября защитник появился в стартовом составе «Динамо» на товарищеский матч с медийным ФК «10». Он провёл на поле весь первый тайм, а бело-голубые победили 4:2.
Получилось, что футболист, которому рекомендовали примерно двухнедельный перерыв, вернулся к игровой практике менее чем через неделю. Причём речь шла о шоу-матче, не имевшем турнирного значения. На пресс-конференции 16 ноября Карпин открыто выразил недовольство действиями «Динамо». Тренер заявил, что клубам не всегда можно доверять в вопросах здоровья игроков, и пообещал больше не принимать их объяснения без проверки. При этом сам Карпин признал, что сборная могла бы пойти на определённый риск, если бы речь шла об официальных встречах. Однако в товарищеском матче тренерский штаб не увидел смысла подвергать футболиста дополнительной нагрузке.
Врачи сборной подтвердили травму. Почему тогда Осипенко сыграл?
Важная деталь этой истории заключается в том, что повреждение Осипенко подтверждалось медицинскими обследованиями, проведёнными обеими сторонами. Врач сборной Михаил Вартапетов рассказал, что защитник приехал с жалобами на боль и результатами контрольной МРТ. После дополнительных тестов специалисты национальной команды обнаружили значительные риски осложнений и рекомендовали отказаться от участия футболиста в ближайших матчах. Таким образом, решение отпустить Осипенко принималось медицинским и тренерским штабами сборной самостоятельно. «Динамо» действительно просило предоставить игроку время на восстановление, но последнее слово оставалось за Карпиным и врачами национальной команды.
Свою позицию объяснил и генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. По его словам, на момент встречи с Узбекистаном состояние защитника не позволяло ему участвовать в матче сборной. К 15 ноября ситуация изменилась настолько, что клубные медики допустили игрока к одному тайму товарищеской встречи. При этом Пивоваров не стал утверждать, что футболист полностью восстановился. Руководитель клуба признал, что не может точно объяснить столь быстрое улучшение состояния.
В этом и заключается главное противоречие — само появление Осипенко на поле не доказывает, что первоначальное медицинское заключение было ложным. За пять дней состояние футболиста могло улучшиться, а нагрузка в шоу-матче отличалась от требований международной встречи. Однако первоначальный прогноз предполагал гораздо более продолжительное восстановление. Почему спустя несколько дней клуб изменил подход к нагрузкам, публично так и не объяснили с медицинской точки зрения.
Соболев играл за «Зенит», но к нему у Карпина претензий нет
История Осипенко оказалась не единственным спорным эпизодом ноябрьской паузы — Александр Соболев не попал в окончательную заявку сборной России, опубликованную 6 ноября. Карпин объяснял отсутствие нападающего медицинскими причинами, но уже 8 ноября футболист провёл 63 минуты за «Зенит» в матче РПЛ против «Ростова» (2:2). Ещё через неделю Соболев сыграл во втором тайме товарищеской встречи с «Трабзонспором» и забил гол, а петербуржцы победили 3:0.
Внешне ситуация напоминала историю Осипенко: футболист не мог помочь сборной по состоянию здоровья, но продолжал играть за клуб. Однако Карпин категорически отказался ставить между ними знак равенства. Как объяснил тренер, Соболев восстанавливался после инфекции, а Сергей Семак заранее сообщил национальной команде о его состоянии. В сборной знали, что нападающий пока не готов на сто процентов, при этом выходы на поле за «Зенит» рассматривались как часть постепенного возвращения к оптимальной форме. Разница действительно есть: Соболева не включили в окончательную заявку после предварительного обсуждения его состояния, тогда как Осипенко сначала приехал на сбор, прошёл обследование и только затем отправился обратно в клуб.
Есть и другие примеры. Александр Головин пропустил ноябрьские встречи после того, как медицинский штаб «Монако» передал российским коллегам результаты МРТ и заключения врачей. В данном случае Карпин посчитал предоставленную информацию достаточной и не потребовал личного приезда футболиста. Наиль Умяров, напротив, прибыл в расположение сборной, но 11 ноября стало известно о его возвращении в «Спартак» из-за повреждения. Подробности травмы Карпин раскрывать отказался. Все эти случаи показывают, что универсального решения для травмированных сборников нет. Одних футболистов освобождают ещё до приезда, других обследуют на месте, а окончательное решение зависит от характера повреждения и оценки медицинских штабов.
Кто имеет последнее слово и изменятся ли правила?
Взаимодействие клубов и национальных команд регулируется в том числе правилами ФИФА. Приложение №1 к Регламенту по статусу и переходам футболистов предусматривает право национальной ассоциации потребовать медицинского обследования игрока, который не может явиться по вызову из-за травмы или болезни. То есть сборная вправе самостоятельно проверять состояние футболиста и не обязана ограничиваться заключением клубного врача.
Однако случай Осипенко показывает, что обследование не устраняет всех противоречий. Врачи сборной оценили возможные последствия нагрузки на момент приезда футболиста, а специалисты «Динамо» спустя несколько дней приняли другое решение. Дополнительное значение имеет календарь — с 2022 года сборная России не участвует в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА и проводит товарищеские встречи. Для клубов же продолжается полноценный сезон РПЛ с борьбой за чемпионство.
В такой ситуации интересы сторон могут различаться. Национальной команде нужны сильнейшие футболисты для подготовки и проверки игровых сочетаний. Клубы заинтересованы в том, чтобы их игроки подходили к матчам чемпионата без повреждений и чрезмерной нагрузки. При этом в истории Осипенко сам клуб разрешил защитнику участвовать в товарищеской встрече, тогда как сборная решила его поберечь. Поэтому сводить проблему исключительно к желанию «Динамо» сохранить игрока для чемпионата было бы логично, но не до конца правильно.
16 ноября Карпин объявил, что футболисты российских клубов теперь будут обязательно приезжать в расположение сборной для медицинского обследования, но уже 17 ноября, после победы над Венесуэлой (2:0), тренер уточнил, что принципиально ничего не изменится. По его словам, такая практика существовала и раньше, а решения по состоянию игроков всегда принимались после дополнительных проверок.
Карпин также отверг предположения о конфликте с «Динамо». Он подчеркнул, что отношение к самому Осипенко не поменялось, а коммуникация с московским клубом останется прежней. То есть новых правил после громкого заявления фактически не появилось. Сборная и раньше самостоятельно оценивала состояние вызванных футболистов, а клубы сохраняли возможность принимать решения об их нагрузках после возвращения. Неясным остался главный вопрос — почему «Динамо» первоначально настаивало на двухнедельном восстановлении, но уже через пять дней выпустило Осипенко на поле. Без подробного медицинского объяснения утверждать ничего нельзя, но интересы клуба в этой ситуации явно были важнее национальной команды.