Защитник «Динамо» Максим Осипенко покинул расположение сборной России из-за травмы, а через пять дней вышел на поле за клуб. Валерий Карпин обвинил команды РПЛ в недостоверной информации о здоровье футболистов и объявил, что больше не намерен верить медицинским справкам на слово. Однако обстоятельства этой истории оказались сложнее, чем могло показаться после резких заявлений тренера.

Две недели на восстановление превратились в пять дней

10 ноября Осипенко покинул расположение сборной России, куда приехал для подготовки к товарищеским матчам с Узбекистаном и Венесуэлой. Защитник жаловался на боли, а проведённая ещё в «Динамо» МРТ выявила повреждение. Московский клуб направил официальное письмо с просьбой предоставить футболисту время на восстановление. По словам Карпина, документ подписали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и клубный врач. В письме говорилось, что Осипенко необходима пауза продолжительностью около 14 дней. Главный тренер сборной утверждал, что состояние футболиста описывалось настолько серьёзным, что тот якобы не мог нормально ходить.

Максим Осипенко и Валерий Карпин globallookpress.com

Медицинский штаб национальной команды провёл собственное обследование и согласился отпустить игрока. Осипенко пропустил встречу с Узбекистаном 12 ноября, которую россияне выиграли со счётом 3:2. Но уже 15 ноября защитник появился в стартовом составе «Динамо» на товарищеский матч с медийным ФК «10». Он провёл на поле весь первый тайм, а бело-голубые победили 4:2.

Получилось, что футболист, которому рекомендовали примерно двухнедельный перерыв, вернулся к игровой практике менее чем через неделю. Причём речь шла о шоу-матче, не имевшем турнирного значения. На пресс-конференции 16 ноября Карпин открыто выразил недовольство действиями «Динамо». Тренер заявил, что клубам не всегда можно доверять в вопросах здоровья игроков, и пообещал больше не принимать их объяснения без проверки. При этом сам Карпин признал, что сборная могла бы пойти на определённый риск, если бы речь шла об официальных встречах. Однако в товарищеском матче тренерский штаб не увидел смысла подвергать футболиста дополнительной нагрузке.

Осипенко в игре против ФК «10» globallookpress.com

Врачи сборной подтвердили травму. Почему тогда Осипенко сыграл?

Важная деталь этой истории заключается в том, что повреждение Осипенко подтверждалось медицинскими обследованиями, проведёнными обеими сторонами. Врач сборной Михаил Вартапетов рассказал, что защитник приехал с жалобами на боль и результатами контрольной МРТ. После дополнительных тестов специалисты национальной команды обнаружили значительные риски осложнений и рекомендовали отказаться от участия футболиста в ближайших матчах. Таким образом, решение отпустить Осипенко принималось медицинским и тренерским штабами сборной самостоятельно. «Динамо» действительно просило предоставить игроку время на восстановление, но последнее слово оставалось за Карпиным и врачами национальной команды.

Свою позицию объяснил и генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. По его словам, на момент встречи с Узбекистаном состояние защитника не позволяло ему участвовать в матче сборной. К 15 ноября ситуация изменилась настолько, что клубные медики допустили игрока к одному тайму товарищеской встречи. При этом Пивоваров не стал утверждать, что футболист полностью восстановился. Руководитель клуба признал, что не может точно объяснить столь быстрое улучшение состояния.

Павел Пивоваров globallookpress.com

В этом и заключается главное противоречие — само появление Осипенко на поле не доказывает, что первоначальное медицинское заключение было ложным. За пять дней состояние футболиста могло улучшиться, а нагрузка в шоу-матче отличалась от требований международной встречи. Однако первоначальный прогноз предполагал гораздо более продолжительное восстановление. Почему спустя несколько дней клуб изменил подход к нагрузкам, публично так и не объяснили с медицинской точки зрения.

Осипенко в матче с ФК «10» globallookpress.com

Соболев играл за «Зенит», но к нему у Карпина претензий нет

История Осипенко оказалась не единственным спорным эпизодом ноябрьской паузы — Александр Соболев не попал в окончательную заявку сборной России, опубликованную 6 ноября. Карпин объяснял отсутствие нападающего медицинскими причинами, но уже 8 ноября футболист провёл 63 минуты за «Зенит» в матче РПЛ против «Ростова» (2:2). Ещё через неделю Соболев сыграл во втором тайме товарищеской встречи с «Трабзонспором» и забил гол, а петербуржцы победили 3:0.

Максим Глушенков и Александр Соболев globallookpress.com

Внешне ситуация напоминала историю Осипенко: футболист не мог помочь сборной по состоянию здоровья, но продолжал играть за клуб. Однако Карпин категорически отказался ставить между ними знак равенства. Как объяснил тренер, Соболев восстанавливался после инфекции, а Сергей Семак заранее сообщил национальной команде о его состоянии. В сборной знали, что нападающий пока не готов на сто процентов, при этом выходы на поле за «Зенит» рассматривались как часть постепенного возвращения к оптимальной форме. Разница действительно есть: Соболева не включили в окончательную заявку после предварительного обсуждения его состояния, тогда как Осипенко сначала приехал на сбор, прошёл обследование и только затем отправился обратно в клуб.

Есть и другие примеры. Александр Головин пропустил ноябрьские встречи после того, как медицинский штаб «Монако» передал российским коллегам результаты МРТ и заключения врачей. В данном случае Карпин посчитал предоставленную информацию достаточной и не потребовал личного приезда футболиста. Наиль Умяров, напротив, прибыл в расположение сборной, но 11 ноября стало известно о его возвращении в «Спартак» из-за повреждения. Подробности травмы Карпин раскрывать отказался. Все эти случаи показывают, что универсального решения для травмированных сборников нет. Одних футболистов освобождают ещё до приезда, других обследуют на месте, а окончательное решение зависит от характера повреждения и оценки медицинских штабов.

Наиль Умяров globallookpress.com

Кто имеет последнее слово и изменятся ли правила?

Взаимодействие клубов и национальных команд регулируется в том числе правилами ФИФА. Приложение №1 к Регламенту по статусу и переходам футболистов предусматривает право национальной ассоциации потребовать медицинского обследования игрока, который не может явиться по вызову из-за травмы или болезни. То есть сборная вправе самостоятельно проверять состояние футболиста и не обязана ограничиваться заключением клубного врача.

Валерий Карпин globallookpress.com

Однако случай Осипенко показывает, что обследование не устраняет всех противоречий. Врачи сборной оценили возможные последствия нагрузки на момент приезда футболиста, а специалисты «Динамо» спустя несколько дней приняли другое решение. Дополнительное значение имеет календарь — с 2022 года сборная России не участвует в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА и проводит товарищеские встречи. Для клубов же продолжается полноценный сезон РПЛ с борьбой за чемпионство.

В такой ситуации интересы сторон могут различаться. Национальной команде нужны сильнейшие футболисты для подготовки и проверки игровых сочетаний. Клубы заинтересованы в том, чтобы их игроки подходили к матчам чемпионата без повреждений и чрезмерной нагрузки. При этом в истории Осипенко сам клуб разрешил защитнику участвовать в товарищеской встрече, тогда как сборная решила его поберечь. Поэтому сводить проблему исключительно к желанию «Динамо» сохранить игрока для чемпионата было бы логично, но не до конца правильно.

Миранчук и Кисляк в матче против Венесуэлы globallookpress.com

16 ноября Карпин объявил, что футболисты российских клубов теперь будут обязательно приезжать в расположение сборной для медицинского обследования, но уже 17 ноября, после победы над Венесуэлой (2:0), тренер уточнил, что принципиально ничего не изменится. По его словам, такая практика существовала и раньше, а решения по состоянию игроков всегда принимались после дополнительных проверок.

Календарь и таблица РПЛ

Карпин также отверг предположения о конфликте с «Динамо». Он подчеркнул, что отношение к самому Осипенко не поменялось, а коммуникация с московским клубом останется прежней. То есть новых правил после громкого заявления фактически не появилось. Сборная и раньше самостоятельно оценивала состояние вызванных футболистов, а клубы сохраняли возможность принимать решения об их нагрузках после возвращения. Неясным остался главный вопрос — почему «Динамо» первоначально настаивало на двухнедельном восстановлении, но уже через пять дней выпустило Осипенко на поле. Без подробного медицинского объяснения утверждать ничего нельзя, но интересы клуба в этой ситуации явно были важнее национальной команды.