Справится ли Россия с Венесуэлой?

Во вторник, 17 ноября, сборная России примет сборную Венесуэлы в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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31' Виктор Мелёхин совершил ещё одну длинную неточную передачу, главный тренер сборной России Валерий Карпин на краю поля высказывает своё негодование.

30' Прострел Кирилла Глебова в штрафную площадь сборной Венесуэлы, но партнёров по команде там не оказалось.

29' Удар Кирилла Глебова в падении из пределов штрафной площади Венесуэлы, мяч мимо створа пролетел.

28' Андрей Лангович пробил из пределов штрафной Венесуэлы, мяч зацепив одного из защитников гостей улетел на угловой сборной России.

27' Кевин Келси прорывался к воротам сборной России, но чисто его остановил полузащитник хозяев Данил Глебов.

26' Удар Янхеля Эрреры с дальней дистанции по воротам сборной России был заблокирован Алексеем Мироновым.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 51% Владение мячом 49%

25' Длинная передача вперёд защитника сборной России Мелёхина получилась безадресной.

24' Игра возобновлена, венесуэльцы владеют мячом около своих ворот.

23' Повреждение у вратаря сборной Венесуэлы Хосе Контрераса, медики гостей приглашены на поле.

22' Дважды проникали игроки сборной России с мячом в штрафную площадь Венесуэлы, но обо раза решающий удар так и не нанесли.

21' Удар Николая Комличенко из пределов штрафной Венесуэлы с острого угла, в ближнем углу своих ворот отразил мяч вратарь гостей Контрерас.

20' Продолжают игроки сборной России прессинговать владение мяча Венесуэлы.

19' Ошибка в передаче Андрея Ланговича прервала позиционную атаку сборной России.

18' Подача Батракова с штрафного сборной России к воротам Венесуэлы, сняли «верх» защитники гостей.

17' Играют в пас российские футболисты на своей половине поля.

16' Обостряющая передача Миранчука на Ваханию была прервана в подкате защитником Венесуэлы Бальбо.

15' Серия прострелов в штрафную сборной России, отбились хозяева.

15' Много борьбы в центре поля в эти мгновения.

13' Возобновлена игра аутом сборной Венесуэлы, Батраков вернулся на поле.

12' Покидает поле прихрамывая Алексей Батраков.

11' Повреждение у Алексея Батракова, медицинский штаб сборной России приглашен на поле.

10' Кирилл Глебов на скорости прорывался к воротам Венесуэлы, но защитник гостей Феррареси помешал ему нанести удар.

09' В высоком темпе начинается игра.

08' Алексей Миранчук получил мяч в штрафной площади Венесуэлы, но защитники гостей цепко действуя в обороне, совместно отобрали его.

07' Комличенко головой пробил в прыжке с отклонением, мяч потихоньку прилетел в руки вратарю Венесуэлы Контрерасу.

06' Завладев мячом футболисты сборной России разыгрывают его в середине поля.

05' Позиционная атака сборной Венесуэлы в центре поля развивается.

04' Прострел Саварино в штрафную площадь сборной России, но на траектории полёта мяча игроков Венесуэлы не оказалось.

03' Кирилл Глебов получил передачу от Комличенко в штрафной площади Венесуэлы, но до удара по воротам гостей дело не довёл.

03' Прессингуют игроки сборной России владение мяча венесуэльцами.

02' Активно сборная России начинает матч и пытается закрепиться на половине поля Венесуэлы.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной России.

До матча

18:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Озон Арене» в Краснодаре вмещающей 35 059 зрителей.

18:40 Главным судьей матча будет Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

18:32 Стартовый состав сборной Венесуэлы: Контрерас, Бальбо, Эррера, Макун, Кассерес, Бельо, Сеговия, Келси, Феррареси, Арамбуру.

Стартовый состав сборной России Телеграм канал РФС

18:30 Стартовый состав сборной России: Сафонов, Вахания, Данилов, Мелёхин, Лангович, Миронов, Д. Глебов, Батраков, К. Глебов, Миранчук, Комличенко.

18:15 Этот матч станет первым в истории противостояния двух сборных.

18:12 У сборной Венесуэлы будут отсутствовать Глейкер Мендоса, Тео Кинтеро, Саломон Рондон, Еферсон Сотельдо.

18:10 Не помогут сборной России в предстоящем матче Александр Головин, Максим Осипенко, Наиль Умяров, Александр Соболев, Арсен Захарян.

18:08 Венесуэла не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. В товарищеских матчах южноамериканцы сыграли вничью с Иорданией (0:0), Южной Кореей (0:0), а также проиграли Басконии (0:1), Японии (1:2).

18:06 В товарищеских матчах российская сборная одержала победы над командами Узбекистана (3:2), Намибии (6:0), Ирана (2:0), Тринидад и Тобаго (3:0) и Буркина-Фасо (3:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).

18:04 Сборная Венесуэлы не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканском отборе. Команда набрала 18 очков и осталась за пределами зоны межконтинентальных стыковых матчей.

18:02 Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает поддерживать игровой тонус за счет товарищеских встреч. Основной акцент тренерского штаба сделан на проверке ближайшего резерва, поиске оптимальных сочетаний и подготовке команды к возможному возвращению на международную арену.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95