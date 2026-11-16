17 ноября в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Венесуэла. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Россия
Турнирное положение: Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает поддерживать игровой тонус за счет товарищеских встреч. Основной акцент тренерского штаба сделан на проверке ближайшего резерва, поиске оптимальных сочетаний и подготовке команды к возможному возвращению на международную арену.
При этом российская сборная располагает достаточно сбалансированным составом, в котором опытные футболисты сочетаются с молодыми игроками. Команда старается действовать первым номером, контролировать мяч и создавать давление на чужие ворота.
Последние матчи: в товарищеских матчах российская сборная одержала победы над командами Узбекистана (3:2), Намибии (6:0), Ирана (2:0), Тринидад и Тобаго (3:0) и Буркина-Фасо (3:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).
Не сыграют: Александр Головин, Максим Осипенко, Наиль Умяров, Александр Соболев, Арсен Захарян.
Состояние команды: Сборная России продолжает подготовку к матчу с Венесуэлой в рабочем режиме. Валерий Карпин может рассчитывать на большинство ведущих футболистов, хотя без кадровых потерь не обошлось. Отсутствие нескольких игроков из-за повреждений дает возможность проявить себя другим исполнителям, в том числе молодым футболистам.
Венесуэла
Турнирное положение: Сборная Венесуэлы не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканском отборе. Команда набрала 18 очков и осталась за пределами зоны межконтинентальных стыковых матчей.
Последние матчи: Венесуэла не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. В товарищеских матчах южноамериканцы сыграли вничью с Иорданией (0:0), Южной Кореей (0:0), а также проиграли Басконии (0:1), Японии (1:2).
Не сыграют: Глейкер Мендоса, Тео Кинтеро, Саломон Рондон, Еферсон Сотельдо.
Состояние команды: Освальдо Вискаррондо продолжает формировать обновленную сборную Венесуэлы. В состав на ноябрьские товарищеские матчи вошли 28 футболистов, среди которых есть как опытные игроки европейских и южноамериканских клубов, так и представители местного чемпионата.
Статистика для ставок
- Россия не проигрывает в товарищеских матча шесть матчей подряд
- Венесуэла не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира
- Ранее сборные России и Венесуэлы не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу России ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.10. На победу Венесуэлы — 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: Сборная России выглядит предпочтительнее в предстоящем противостоянии. Команда Валерия Карпина обладает более высоким индивидуальным уровнем исполнителей и способна контролировать ход встречи. Венесуэла может создать проблемы за счет скорости и активности в атаке, однако россияне должны чаще угрожать чужим воротам.
Ставка: Фора России (-1) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Вряд ли предстоящая встреча получится слишком результативной. Венесуэла вряд ли станет раскрываться и позволит сопернику много свободного пространства. Россия, несмотря на преимущество в классе, также не обязательно будет форсировать события. Ожидаем достаточно осторожную игру.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.