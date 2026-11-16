прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.95

17 ноября в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Венесуэла. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Россия

Турнирное положение: Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает поддерживать игровой тонус за счет товарищеских встреч. Основной акцент тренерского штаба сделан на проверке ближайшего резерва, поиске оптимальных сочетаний и подготовке команды к возможному возвращению на международную арену.

При этом российская сборная располагает достаточно сбалансированным составом, в котором опытные футболисты сочетаются с молодыми игроками. Команда старается действовать первым номером, контролировать мяч и создавать давление на чужие ворота.

Последние матчи: в товарищеских матчах российская сборная одержала победы над командами Узбекистана (3:2), Намибии (6:0), Ирана (2:0), Тринидад и Тобаго (3:0) и Буркина-Фасо (3:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Головин, Максим Осипенко, Наиль Умяров, Александр Соболев, Арсен Захарян.

Состояние команды: Сборная России продолжает подготовку к матчу с Венесуэлой в рабочем режиме. Валерий Карпин может рассчитывать на большинство ведущих футболистов, хотя без кадровых потерь не обошлось. Отсутствие нескольких игроков из-за повреждений дает возможность проявить себя другим исполнителям, в том числе молодым футболистам.

Венесуэла

Турнирное положение: Сборная Венесуэлы не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканском отборе. Команда набрала 18 очков и осталась за пределами зоны межконтинентальных стыковых матчей.

Последние матчи: Венесуэла не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. В товарищеских матчах южноамериканцы сыграли вничью с Иорданией (0:0), Южной Кореей (0:0), а также проиграли Басконии (0:1), Японии (1:2).

Не сыграют: Глейкер Мендоса, Тео Кинтеро, Саломон Рондон, Еферсон Сотельдо.

Состояние команды: Освальдо Вискаррондо продолжает формировать обновленную сборную Венесуэлы. В состав на ноябрьские товарищеские матчи вошли 28 футболистов, среди которых есть как опытные игроки европейских и южноамериканских клубов, так и представители местного чемпионата.

На что ставят в матче Россия — Венесуэла Букмекерские коэффициенты на матч Россия — Венесуэла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Россия не проигрывает в товарищеских матча шесть матчей подряд

Венесуэла не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира

Ранее сборные России и Венесуэлы не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу России ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.10. На победу Венесуэлы — 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Сборная России выглядит предпочтительнее в предстоящем противостоянии. Команда Валерия Карпина обладает более высоким индивидуальным уровнем исполнителей и способна контролировать ход встречи. Венесуэла может создать проблемы за счет скорости и активности в атаке, однако россияне должны чаще угрожать чужим воротам.

1.95 Фора России (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Россия — Венесуэла принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора России (-1) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Вряд ли предстоящая встреча получится слишком результативной. Венесуэла вряд ли станет раскрываться и позволит сопернику много свободного пространства. Россия, несмотря на преимущество в классе, также не обязательно будет форсировать события. Ожидаем достаточно осторожную игру.

1.90 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Россия — Венесуэла позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.