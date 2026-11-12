The Athletic анализирует ожидаемый приход Маурисио Почеттино на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Футбол — это вопрос времени», — однажды сказал Маурисио Почеттино. Дело было в конце 2022 года.

Тогда аргентинец оставался без работы, и его попросили поразмышлять о том, не упустил ли он уже свой шанс получить работу в двух крупнейших клубах мирового футбола — «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Сам он так не считал.

«Всё зависит от совпадения обстоятельств... от того, чтобы сложился нужный союз, — сказал он в интервью Radio Marca. — Иногда дело лишь во времени. Я не верю, что поезд проходит только один раз. Думаю, порой нужно запастись терпением и уметь ждать».

В «Реале» звёзды так и не сошлись для Почеттино, хотя однажды он назвал эту работу своей «мечтой». Летом 2018 года, когда испанский клуб впервые прощупывал почву после первого ухода Зинедина Зидана, аргентинец только-только подписал новый пятилетний контракт с «Тоттенхэмом».

«Реал» рассматривал Почеттино между двумя назначениями Зидана globallookpress.com

Когда о нём вновь вспомнили летом 2021 года, он уже четыре месяца работал в ПСЖ по соглашению сроком на 18 месяцев. В конце прошлого сезона, когда Почеттино готовился вывести сборную США на полях ЧМ-2026, его кандидатуру ненадолго рассматривали, но дальше этого дело не пошло.

С «МЮ» история складывалась иначе. На «Олд Траффорд» проявляли к нему интерес весной 2016-го, а затем, пусть и не слишком настойчиво, в конце 2018 года, когда клуб искал замену Луи ван Галу и Жозе Моуринью соответственно. Но Почеттино был полностью сосредоточен на работе в «Тоттенхэме».

В 2022 году, когда его непростой период в ПСЖ подходил к концу, он всерьёз заинтересовался предложением, но «Юнайтед» предпочёл Эрика тен Хага. В 2024-м аргентинец прошёл собеседование, однако руководство клуба не проявило энтузиазма и решило дать нидерландцу ещё один шанс.

В итоге его сменил Рубен Аморим, а к тому времени Почеттино уже возглавил сборную США.

Но в конечном счёте аргентинец оказался прав — по крайней мере, в отношении работы во главе манкунианцев. Как сообщал The Athletic, «Красные Дьяволы» работают над контрактом о назначении этого специалиста, хотя уход Майкла Каррика ещё не оформлен окончательно.

Если ждать достаточно долго, этот поезд обязательно пройдёт снова.

Таков нынешний «Манчестер Юнайтед». Когда-то это была работа, выпадающая раз в поколение: сэр Алекс Фергюсон занимал пост наставника 26 лет. Теперь же подобные возможности возникают всё чаще и чаще.

До уровня «Челси» или «Ноттингем Форест» клуб пока не опустился, но два последних тренера — Аморим и Майкл Каррик — продержались на посту менее 10-ти месяцев каждый. И вот Почеттино снова оказался в центре внимания.

Рубен Аморим во время работы в «МЮ» globallookpress.com

Некоторые наверняка зададутся вопросом, зачем аргентинцу вообще покидать нынешний пост в сборной США ради хаоса на «Олд Траффорд», ведь «МЮ» находится в зоне вылета АПЛ, одержав лишь одну победу в первых 10-ти матчах сезона.

Дисфункция внутри клуба, пожалуй, достигла ещё больших масштабов, а положение в таблице определённо стало опаснее, чем когда-либо за последние 13 преимущественно несчастливых лет после ухода Фергюсона.

Правда же в том, что эта должность по-прежнему остаётся одной из самых привлекательных в мировом футболе. Конечно, её привлекательность далеко не соответствует тому уровню, которого следовало бы ожидать.

За это стоит благодарить 21 год правления семьи Глейзеров, а также два года сомнительного влияния сэра Джима Рэтклиффа. Но, несмотря ни на что, пост рулевого манкунианцев всё ещё обладает огромной притягательностью.

Именно такую возможность Почеттино, вероятно, и имел в виду, когда в августе попросил включить пункт о досрочном расторжении в четырёхлетнее соглашение, подписанное с Футбольной федерацией США.

Главный вопрос в том, сможет ли специалист, которому всего 54, но который уже далеко не тот молодой, дерзкий тренер, каким был 10 лет назад, — добиться успеха там, где за последние 13 лет в той или иной степени потерпели неудачу Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер, Ральф Рангник, Эрик тен Хаг, Рубен Аморим и Майкл Каррик.

Если и было идеальное время для приглашения Почеттино в «Юнайтед», то это конец 2018 года. Тогда его акции в «Тоттенхэме» продолжали расти: команда шла к финалу Лиги чемпионов, хотя уже возникали вопросы относительно её перспектив дальнейшего прогресса. Изначально именно аргентинец был главным кандидатом на смену Моуринью.

Жозе Моуринью перед увольнением из «МЮ» globallookpress.com

Однако Сульшер настолько впечатляюще проявил себя на первых порах как исполняющий обязанности наставника — 14 побед, две ничьи и всего одно поражение в первых 17 матчах, кульминацией которых стал драматичный выигрыш у ПСЖ на выезде в Лиге чемпионов, — что руководство «МЮ» поспешило предложить ему трёхлетний контракт.

Когда дела аргентинца в «Тоттенхэме» начали рушиться, в клубе даже попытались убедить себя, что сорвали джекпот.

Южноамериканец, в частности, идеально подходил для масштабной расчистки и перестройки, которых тогда требовал этот пост на «Олд Траффорд». Смог бы он повторить впечатляющий старт Сульшера? Почти наверняка нет.

Но работа специалиста в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме» показывала, что он был одним из лучших молодых тренеров Европы. Он умел не просто добиваться краткосрочного прогресса, но и менять долгосрочные перспективы команд. «Святые» под его руководством заняли 14-е место в АПЛ (41 балл), а затем восьмое (56 очков).

В первых трёх сезонах аргентинца в «Тоттенхэме» команда финишировала пятой (64 очка), третьей (70) и второй (86). Главным образом он добивался этого благодаря развитию игроков — как индивидуально, так и в командном взаимодействии, — а не за счёт трансферов.

Некоторые легкомысленно обесценивают работу Почеттино за пять с половиной лет в «Тоттенхэме» лишь потому, что в итоге он не выиграл ни одного трофея.

Но это настолько упрощённый аргумент, что, будь мы последовательны, нам пришлось бы признать более впечатляющими его 18 месяцев в ПСЖ: чемпионство и Кубок Франции, Суперкубок Франции и безуспешная борьба с той самой культурой клубного «показного блеска и роскоши», которую в то время широко критиковали.

Зачастую, чтобы по достоинству оценить работу тренера, нужно смотреть не только на завоёванные им трофеи, но и учитывать контекст.

Почеттино в бытность работы в ПСЖ globallookpress.com

Что, пожалуй, настораживает, так это напоминание о том, что кандидатура Почеттино быстро потеряла актуальность, когда руководство «МЮ» проводило с ним переговоры о возможной замене тен Хага в 2024 году.

Будь то само собеседование или результаты проверки его кандидатуры, которую запросили в клубе, — Почеттино не произвёл должного впечатления. Там пришли к выводу, что Томас Тухель и Роберто Де Дзерби — более подходящие варианты.

В итоге после всех этих обсуждений «Красные Дьяволы» решили оставить тен Хага, даже продлив с ним контракт, прежде чем (вполне предсказуемо) уволить его и назначить Аморима в начале следующего сезона.

Всё это породило подозрение, которое с тех пор лишь многократно усилилось: несмотря на громкие заявления Рэтклиффа о новом, продуманном и стратегическом подходе, череда ошибочных решений никуда не денется.

Оценить карьеру Почеттино после «Тоттенхэма» непросто, в том числе из-за того, какие команды ему довелось возглавлять.

Привить голод до побед, тактическую дисциплину и строгость в игре без мяча — три его незыблемых требования — было непросто любому тренеру ПСЖ в тот период. Особенно после того, как к уже звёздной линии атаки с Килианом Мбаппе и Неймаром добавился Лионель Месси.

Его сезон во главе «Челси», который команда провела в блужданиях, прежде чем под конец наконец набрать форму и занять шестое место в АПЛ, вполне соответствовал общему уровню хаоса, царившего тогда на «Стэмфорд Бридж».

На ЧМ-2026 сборная США ненадолго стала одной из самых организованных команд турнира: выиграла группу и уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в 1/16 финала. Но дальше потерпела настолько разгромное поражение от Бельгии, что оценить общий вклад Почеттино стало гораздо сложнее.

Томас Тухель мог возглавить «МЮ» в 2024 году globallookpress.com

Тот, кто видел команды аргентинца в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», знает и, возможно, ценит футбол, который он любит ставить: интенсивный, основанный на надёжной оборонительной структуре, но при этом нацеленный на атаку.

В «Челси» временами удавалось увидеть проблески такого футбола, особенно ближе к концу его работы, и многие игроки были разочарованы его уходом.

Но случались и моменты, когда казалось, что Почеттино бьётся головой о стену, не в силах справиться с индивидуальными и командными срывами — именно такие эпизоды в последние недели стали привычными для наблюдателей за «Юнайтед».

Попытка заставить этот разрозненный состав принять высокоинтенсивный прессинг может испытать его терпение не меньше, чем что-либо другое.

Во всех трёх случаях были смягчающие обстоятельства:

Культура показной роскоши и «блеска» в ПСЖ, которая особенно сильно противоречила подходу Почеттино к построению команды;

Цирк в «Челси», где одержимость массовыми покупками молодых игроков порой казалась прямо противоположной тому, что требовалось сменявшим друг друга тренерам;

Наконец, специфика работы со сборной США перед чемпионатом мира, которая заключалась хотя бы отчасти в том, чтобы поднять надежды и ожидания до уровня, которого сам Почеттино и его команда вряд ли могли достичь.

Но разве работа в «Манчестер Юнайтед» сегодня не стала отравленным подарком? Если после ухода из «Тоттенхэма» аргентинец мечтал о спокойной и стабильной обстановке, то... Серьёзно, Маурисио, ты действительно всё обдумал?

Ты изучил послужной список Глейзеров — как до прихода Рэтклиффа, так и после него, когда вместе с ним в клуб пришла команда руководителей, которая за последние пару лет умудрилась ошибиться практически во всех важных решениях?

Ты видел результаты долгожданной летней перестройки полузащиты? Ты видел, как они играют в этом сезоне? Или вообще на протяжении последних трёх с половиной лет — за исключением отрезка во второй половине прошлой кампании, когда Каррик, пусть и ненадолго, вернул команду на правильный путь?

Это колоссальный вызов. Улучшить игру команды в краткосрочной перспективе должно быть достаточно просто — Каррик доказал это в прошлом сезоне. Но уже много лет «МЮ» нужен человек, который сможет изменить привычки, поднять планку требований и улучшить результаты не только на первых порах.

Майкл Каррик globallookpress.com

Порой люди поспешно объявляли, что ван Гал, Моуринью, Сульшер, тен Хаг и Каррик сумели изменить атмосферу и культуру в клубе, но ничего не работает надолго.

Такие игроки, как Скотт Мактоминей, ныне выступающий за «Наполи», и Люк Шоу, которые провели в команде много лет, использовали слово «токсичная». Подход Каррика в том, чтобы просто освежить атмосферу, пусть в прошлом сезоне это и было весьма кстати, вряд ли мог сработать в долгосрочной перспективе.

Почеттино, похоже, относится к тем тренерам, которые скорее готовы принять этот вызов, выявить проблемных игроков и попытаться искоренить их влияние, а не искать путь наименьшего сопротивления.

Но тренеру гораздо проще действовать таким образом, когда он приходит летом: у него есть возможность оценить состав, изучить трансферный рынок и за время предсезонной подготовки попытаться изменить привычки игроков, повысить требования, улучшить физическую готовность и сплочённость команды.

Совсем другое дело — приходить в середине ноября, когда команда находится в зоне вылета, а результаты необходимо срочно улучшать. И начинать придётся с матча против «Ливерпуля» на «Энфилде» 22 ноября.

Но именно это и происходит, когда клуб раз за разом принимает неверные решения: одному тренеру за другим приходится искать лекарство от болезни, начавшейся в правлении, распространившейся на раздевалку и породившей всё более сильное ощущение, что «МЮ» стал неуправляемым.

Наставников привлекает даже сейчас перспектива стать тем самым, кто вернёт клубу былую славу. Но если вспомнить слова Почеттино о важности момента — «о совпадении обстоятельств... для того, чтобы этот союз состоялся», — нынешнее время совершенно не похоже на идеальный момент для того, чтобы возглавить «Юнайтед» с такой целью.

На этот раз звёзды сошлись так, что этот союз стал возможен. Но вызов, который ждёт нового главного тренера на «Олд Траффорд», редко когда выглядел столь пугающим.