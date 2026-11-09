Перед матчем с «Астон Виллой» болельщики «Манчестер Юнайтед» заполнили «Стретфорд Энд» зелёно-жёлтыми воздушными шарами и развернули баннер с требованием сменить владельцев клуба, а спустя 4 минуты трибуны уже освистывали собственных футболистов. Команда Майкла Каррика пропустила дважды, причём первый мяч оказался в воротах Сенне Ламменса через 59 секунд после стартового свистка. Закончился вечер куда веселее: на 92-й минуте Джошуа Зиркзе сократил отставание, а на 96-й Патрик Доргу вырвал ничью — 4:4. Впервые в истории АПЛ команда дважды отыгралась с разницы в 2 мяча в одном матче, но праздновать «Юнайтед» особенно нечего. После 10 туров у него всего 8 очков, 18-е место и серия из 8 встреч без побед в чемпионате. Худшего положения на таком отрезке сезона манкунианцы не знали ровно 40 лет. В ноябре 1986-го руководство уволило Рона Аткинсона и пригласило Алекса Фергюсона, который впоследствии превратил «МЮ» в самый успешный клуб английского футбола. Теперь «Юнайтед» снова находится в зоне вылета, а его возрождение доверено другому бывшему футболисту команды. Хотя ещё весной Майкл Каррик казался идеальным кандидатом на эту работу.

В 1986-м пригласили Фергюсона, теперь Каррик рискует повторить судьбу Аткинсона

6 ноября 1986 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Алекса Фергюсона. 44-летний тренер приехал из «Абердина», с которым выиграл 3 чемпионских титула и Кубок обладателей кубков, победив в финале мадридский «Реал». В Манчестере ему досталась команда, которая находилась на 19-м месте после 13 туров, выиграв лишь раз за первые 9 матчей. Рон Аткинсон, который прежде завоевал Кубок Англии и несколько сезонов подряд выводил клуб в четвёрку лучших, лишился работы после поражения от «Саутгемптона» в Кубке лиги. Фергюсон постепенно исправил положение: команда завершила чемпионат на 11-м месте, хотя выбралась из зоны вылета только после 16-го тура. Первый трофей шотландец выиграл лишь в 1990 году, а чемпионство пришлось ждать до 1993-го. Зато следующие 2 десятилетия сделали сэра Алекса самым успешным тренером английского футбола.

Молодой Алекс Фергюсон globallookpress.com

У Каррика всё начиналось гораздо приятнее. В январе 2026 года он сменил Рубена Аморима в должности временного главного тренера и сразу обыграл «Манчестер Сити» и «Арсенал». Затем «Юнайтед» продолжил набирать очки и закончил сезон на 3-м месте. За 17 матчей чемпионата под руководством Каррика манкунианцы одержали 12 побед, а ни одна команда лиги не набрала больше очков за тот же период. В мае бывший полузащитник получил полноценный контракт до 2028 года.

Но уже тогда возникали вопросы, насколько устойчивы результаты «Юнайтед». Аналитик «The Guardian» Эндрю Бизли обратил внимание, что команда Каррика набрала на 12,7 очка больше, чем предполагала модель ожидаемых очков Opta. Ни один другой клуб не превосходил свои расчётные показатели настолько сильно, а 8 из 12 побед манкунианцы одержали с преимуществом всего в 1 мяч. Каррик умел выигрывать даже тогда, когда его футболисты едва ли создавали больше моментов, чем соперники. Осенью эти победы прекратились, а сам тренер столкнулся с проблемами, которые отчасти возникли из-за его собственных решений.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Юнайтед» стал больше владеть мячом, но почти перестал побеждать

Весной команда Каррика добивалась успеха довольно простым способом: отдавала инициативу и наказывала соперников в быстрых атаках. В победном дерби с «Сити» манкунианцы владели мячом только 32% времени, а против «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» этот показатель также не превышал 43%. Футболистам было комфортно защищаться компактным блоком, перехватывать передачи и сразу искать пространство за спинами соперников.

Летом Каррик решил сделать игру более доминирующей. Если во второй половине прошлого сезона «Юнайтед» в среднем владел мячом 49,1% времени, то в первых турах нынешнего чемпионата показатель приблизился к 60%. Успешнее команда от этого не стала: в стартовом матче с «Халлом» манкунианцы владели мячом 72% времени, но уступили 0:2. В октябре против «Борнмута» показатель составил 63%, однако хозяева снова не забили и проиграли 0:3. Владения стало больше, опасных моментов — нет. После первых 5 туров «Юнайтед» лидировал в АПЛ по количеству ударов, но средняя ценность каждой попытки без пенальти составляла всего 0,08 ожидаемого гола. Это один из худших показателей чемпионата, который подсвечивает, что футболисты слишком часто били из-за пределов штрафной вместо поиска последнего паса.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Изменилась и игра без мяча. По подсчётам Opta, весной команда Каррика использовала высокий оборонительный блок в 26% игрового времени, а в начале нового сезона показатель вырос до 42%, став самым высоким в АПЛ. Но защитники не всегда успевали поддерживать давление передней линии — когда сопернику удавалось пройти первую волну прессинга, между полузащитой и обороной возникали огромные разрывы. Особенно тяжело приходилось Кобби Майну и Юри Тилемансу, которым не хватало скорости для постоянного перекрытия свободных зон.

Сам прессинг тоже не приносил особенной пользы. Несмотря на высокое расположение футболистов, «Юнайтед» позволял соперникам выполнять в среднем 12,1 передачи до оборонительного действия, а по количеству высоких отборов команда занимала лишь 15-е место. Футболисты тратили много сил на давление, но слишком редко возвращали мяч в опасных зонах. А если соперник преодолевал прессинг, защитники оставались практически без поддержки. Каррик изменил футбол, который приносил результаты весной, но новая система пока что вообще не подходит нынешнему составу. Манкунианцы часто теряют мяч в попытках развить позиционную атаку, а их собственная оборона регулярно страдает от быстрых выпадов соперников.

Амад Диалло globallookpress.com

Фернандеш критикует тактику, а дорогостоящие новички не помогают

Неприятный разговор о методах Каррика впервые вышел за пределы раздевалки 21 октября, когда «Манчестер Юнайтед» был разгромлен итальянским «Комо» (1:4) в Лиге чемпионов. Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте, а к середине второго тайма вели 3:0. После финального свистка Каррик отправился извиняться перед английскими болельщиками, которых на гостевой трибуне осталось около 200 из 700 приехавших.

Баннер против Глейзеров globallookpress.com

Капитан команды Бруну Фернандеш выступил с неожиданно откровенной критикой тактики. Португальцу не понравилось решение тренерского штаба отказаться от персонального прессинга и позволить сопернику свободно распоряжаться мячом. По мнению Фернандеша, «Юнайтед» должен был действовать смелее и заставлять игроков «Комо» чаще ошибаться под давлением. Каррик с капитаном не согласился и напомнил, что во втором тайме команда пробовала прессинговать персонально и всё равно пропустила. Главной проблемой тренер назвал недостаточную активность футболистов при движении вперёд и возвращении в оборону.

За неделю до этого защитник Лисандро Мартинес публично выразил недовольство летней трансферной кампанией. Аргентинец считал, что клуб не получил необходимого усиления для выступления сразу в нескольких турнирах — и его претензии не лишены оснований. В летнее окно «Юнайтед» потратил около £163 млн, но даже эта сумма оказалась меньше расходов 9 других участников АПЛ. Руководство сосредоточилось на полузащите и не приобрело нового центрального нападающего. Особенно заметно это стало после травмы Беньямина Шешко, который провёл всего 76 минут в первых 5 турах чемпионата, а без него у Каррика практически не осталось полноценной альтернативы на острие.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Тренер попытался решить проблему перестановками, но лишь нарушил взаимодействия, которые приносили результат весной. Возвращение Маркуса Рашфорда после аренд в «Астон Виллу» и «Барселону» изменило расположение атакующих игроков. Англичанин занял левый фланг, а Матеус Кунья стал чаще действовать в центре. Для бразильца такая роль оказалась неудобной: вместо рывков с мячом на свободном пространстве ему приходится бороться спиной к воротам и опускаться в зоны, где обычно располагается Фернандеш. Брайан Мбёмо тоже стал менее эффективен на правом фланге, хотя прежде успешно играл центрального нападающего.

Каррик мог бы активнее использовать Амада Диалло, но ивуарец пропустил начало сезона из-за повреждения. В результате «Юнайтед» слишком часто сводил позиционные атаки к навесам. В первых 5 турах команда выполнила 104 подачи с игры, больше любого соперника по чемпионату. Ситуацию осложнил и календарь — в прошлом сезоне манкунианцы провели всего 40 матчей, а теперь вернулись в Лигу чемпионов и вынуждены играть чаще. Глубины состава не хватило, чтобы компенсировать дополнительные нагрузки и травмы, даже дорогостоящее усиление полузащиты не принесло ожидаемого эффекта. Карлос Балеба, перешедший из «Брайтона» в августе, постепенно набирал форму, но 3 ноября повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Ромой». К тому моменту камерунец успел провести за новый клуб только 7 встреч во всех турнирах.

Майкл Каррик globallookpress.com

Восемь голов на «Олд Траффорд» и очередной матч без победы

Встреча с «Астон Виллой» получилась почти идеальной иллюстрацией нынешнего «Манчестер Юнайтед». За 4 минуты команда пропустила дважды: сначала Ламменс позволил удару Алиссона пройти между ног, затем отбил мяч прямо на Николаса Джексона. До этого манкунианцы никогда не проигрывали 0:2 настолько рано в матче Премьер-лиги.

Хозяева сумели отыграться усилиями Фернандеша и Тилеманса, но на второй тайм футболисты «Юнайтед» вышли так, словно предыдущих 45 минут вообще не было. Диогу Далот нарушил правила в собственной штрафной, Джон Макгинн реализовал 11-метровый, а вскоре Лени Йоро едва не забил в свои ворота после подачи со штрафного. Мяч попал в перекладину, после чего Леон Горецка отправил его в сетку. К 53-й минуте «Астон Вилла» снова вела с преимуществом в 2 гола, а дальше Каррика спасли замены и упорство футболистов. Доргу сначала ассистировал Зиркзе, а затем сам забил головой после углового Фернандеша.

Джон Макгинн globallookpress.com

За характер «Юнайтед» действительно заслуживает похвалы, но на турнирном положении камбэк почти не отразился. За 10 туров манкунианцы ни разу не сыграли на ноль, впервые с сезона-1986/87. Во всех турнирах команда уже пропустила 30 мячей, больше любого другого клуба из топ-5 европейских лиг на тот момент. В нынешнем чемпионате у Каррика всего 1 победа, которая была ещё 29 августа, когда разгромили «Ипсвич» (5:2). С тех пор «Юнайтед» набрал 5 очков за 8 матчей. Две ничьи были добыты благодаря голам в компенсированное время, а другие встречи сопровождались повторяющимися ошибками в обороне.

Майкл Каррик globallookpress.com

После игры с «Виллой» Каррику пришлось отвечать на вопросы о возможной отставке. В разговоре со «Sky Sports» он несколько раз отказался обсуждать гипотетический уход и заявил, что намерен продолжать работу. Тренер уверен, что команда провела хороший матч, а исправить необходимо прежде всего индивидуальные ошибки. Однако проблемы «Юнайтед» давно вышли за рамки отдельных ошибок. Каррик изменил систему, которая приносила результат весной, и пока не сумел адаптировать к ней футболистов. Высокий прессинг работает плохо, позиционные атаки слишком предсказуемы, а защитники регулярно остаются один на один с соперниками. Уверенность тренера в собственных решениях начинает выглядеть чересчур наглым упрямством.

Календарь и таблица АПЛ

Сразу после паузы на сборные манкунианцев ждёт поездка на «Энфилд». К этому моменту клуб проведёт минимум 15 дней подряд в зоне вылета — самое продолжительное пребывание «МЮ» среди последних 3 команд с осени 1986 года. Тогда руководство решилось уволить тренера и пригласить Фергюсона, а спустя 40 лет «Юнайтед» снова оказался перед похожим выбором. Но теперь смена наставника будет означать, что назначение Каррика, которое ещё недавно казалось безупречным решением, просто пополнило список ошибок руководства.