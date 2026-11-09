10 ноября в 4-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» (жен) и «Манчестер Сити» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Интер» (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Интер» (жен) в трех турах набрал четыре очка. Команда забила лишь два мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, разгромив «Милан» — 3:0.

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До того «Интер» (жен) переиграл еще и «Лацио» — 3:0, а вот несколько ранее потерпел разгромное поражение от «Лиона» — 0:6. Команда не пропускала в двух последних матчах.

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Состояние команды: «Интер» (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам.

При этом «Интер» (жен) победил во всех своих домашних матчах текущего сезона. Команда в родных стенах не пропускала в четырех последних поединках. Да и в главном женском клубном турнире Европы итальянки намерены пошуметь, для чего срочно нужно улучшать реализацию.

Команда уж точно не собирается лишь обороняться. «Интер» (жен) в родных стенах выглядит традиционно убедительно.

«Манчестер Сити» (жен)

Турнирное положение: «Манчестер Сити» (жен) в главном женском клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» (жен) набрал лишь три зачетных балла в трех турах. Команда забила четыре мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Вест Хэму» — 5:0.

До того «Манчестер Сити» (жен) переиграл «Лондон-Сити» — 2:1, а вот чуть ранее подписал мировую с ПСЖ — 1:1. Команда в нынешнем сезоне еще не проигрывала.

Состояние команды: «Манчестер Сити» (жен) ныне не столь стабилен в плане результатов, причем в Женской Лиге чемпионов явно не преуспевает.

При этом «Манчестер Сити» (жен) весьма продуктивно выступает на чужих полях. Да и мотивация добыть первую викторию в турнире у англичанок максимальная. «Горожанки» способны прибавить во всех компонентах, к тому же окрылены последней яркой победой.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Итальянок «Манчестер Сити» (жен) не боится, к тому же намерен быстро взять свое.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.33. Ничья — в 4.50, выигрыш «Интера» (жен) — в 7.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Манчестер Сити» (жен) мотивирован добыть свою первую викторию в Лиге чемпионов, и уж точно активно понесется к воротам итальянок.

2.00 Фора «Манчестер Сити» (жен) -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Интер» (жен) — «Манчестер Сити» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» (жен) -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Интер» (жен) — «Манчестер Сити» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт