10 ноября в 4-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

ПСЖ (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом ПСЖ (жен) в трех турах набрал пять очков. Команда забила семь мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, разгромив «Гавр» — 3:0.

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До того ПСЖ (жен) подписал мировую с «Парижем» — 1:1, а вот несколько ранее сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. Команда не уступила в четырех последних матчах.

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Состояние команды: ПСЖ (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам.

При этом ПСЖ (жен) победил в двух своих последних домашних матчах. Команда в них не пропустила ни разу. Да и вообще, тылы парижанок отличаются надежностью. Плюс Наоми Феллер уже успела отличиться двумя забитыми мячами в главном турнире Старого Света.

Команда уж точно не собирается лишь обороняться. ПСЖ (жен) в родных стенах выглядит достаточно убедительно, да и «баварок» не боится.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Бавария» (жен) в главном женском клубном турнире Старого Света выступает посредственно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» (жен) набрала пять зачетных баллов в трех турах. Команда забила семь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Вердером» — 3:1.

До того «Бавария» (жен) переиграла «Кёльн» — 1:0, а вот чуть ранее подписала мировую с мадридским «Реалом» — 2:2. Команда победила во всех своих выездных поединках текущего сезона.

Состояние команды: «Бавария» (жен) ныне поднаторела в плане результатов, да и в Женской Лиге чемпионов намерена побороться за трофей.

При этом «Бавария» (жен) шикарно выступает на чужих полях. Да и мотивация добыть вторую викторию в турнире у команды максимальная. «Баварки» прилично выглядят в атаке, а вот в плане надежности тылов можно и прибавить. К тому же команда уже больше четырех лет не проигрывает парижанкам.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. «Баварки» твердо намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.75. Ничья — в 3.40, выигрыш ПСЖ (жен) — в 3.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.60, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.

Прогноз: «Бавария» (жен) мотивирована подтянуться к квартету лидеров, и уж точно сразу активно понесется к воротам соперниц.

2.25 Победа «Баварии» (жен) в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ПСЖ (жен) — «Бавария» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Баварии» (жен) в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч ПСЖ (жен) — «Бавария» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт