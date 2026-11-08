В рамках последней соревновательной недели «Лада» дважды встретилась с «Локомотивом» и стала первой командой в нынешнем сезоне, которой удалось набрать максимум очков в двух очных матчах с действующим чемпионом.

Трио «юбиляров»

На прошлой неделе три хоккеиста пополнили клуб «восьмисотых». Так, рубеж в 800 матчей в КХЛ прошли нападающие «Сочи» Петр Хохряков и Никита Гусев, а также капитан «Спартака» Андрей Миронов.

Москвичи за предыдущие семь дней потерпели одно поражение и зафиксировали одну победу, продолжив борьбу в районе лидерской тройки Запада, Гусев с завидной стабильностью продолжил набирать результативные баллы, а для Хохрякова дебютные матчи в составе южан сопровождались в большей степени положительными эмоциями.

«Спартак» последнюю соревновательную неделю провел в домашних стенах. В первом матче красно-белые принимали «Локомотив» — одного из прямых конкурентов, которому сгорели 1:4.

По содержанию игры в столице крупная разница выглядела не вполне закономерной. Команда Алексея Жамнова активно начала встречу, но не использовала свои шансы. Ярославцы же к началу второго периода обеспечили себе преимущество в три шайбы.

Единственный гол за хозяев провел Сергей Лукьянцев. Прочие же попытки «Спартака» вернуться по счету упирались в надежные действия Даниила Исаева (31 спасение) и проблемы команды Алексея Жамнова с использованием численного преимущества.

В следующей встрече против минского «Динамо» красно-белые сами выдали результативный старт — повели 4:0 к середине второго периода, а в сумме наколотили 5 голов — 5:3.

На флажке второго отрезка москвичи едва не выключились из игры, позволив гостям сократить отставание до двух шайб, но в третьем периоде Лукас Локхарт реализовал большинство и прикончил интригу за пять с небольшим минут до финальной сирены.

«Спартак» дома разобрался с «Динамо» Минск spartak.ru

«Сочи», как и «Спартак», на прошлой неделе не покидал пределы домашней площадки. В первом из трех матчей южане с минимальной разницей уступили «Нефтехимику» — 1:2.

На 23-й минуте Матвей Заседа вывел нижнекамцев вперед. В заключительном периоде Артур Гиздатуллин с передачи Гусева реализовал большинство. За 2:19 до сирены Евгений Митякин вновь обеспечил гостям преимущество, на этот раз бесповоротное.

Следом «Сочи» крупно уступил «Северстали» — 1:4. Череповчане забросили трижды к середине встречи, а в конце второго периода довели разницу до четырех шайб. Единственный гол хозяев на 59-й минуте провел Гусев, впервые отличившийся за южан в своем юбилейном матче.

В конце недели команда Евгения Шалдыбина встретилась с минским «Динамо», которое сумела обыграть в овертайме — 3:2. Во втором периоде Александр Хохлачев и Дмитрий Кагарлицкий обеспечили хозяевам «Большого» преимущество в две шайбы, но минчане отыгрались благодаря голам Николя Обе-Кюбеля и Сэма Энэса.

В дополнительное время на победный бросок Никите Гусеву потребовалось всего 62 секунды. Так, форвард «Сочи» продлил результативную серию до 11 матчей, установив новый клубный рекорд, а южане тем временем одержали вторую победу над минчанами в сезоне.

«Лада» — главный специалист по «Локомотиву»

Ранее по ходу нынешнего сезона обыграть «Локомотив» в двух очных матчах подряд не удавалось ни одной команде, но в начале ноября данное свойство сумела продемонстрировать «Лада» — пожалуй, самый неожиданный кандидат среди тех, кто приходит на ум.

Феномен тольяттинского коллектива заключается в умении навязать борьбу топам, испытывая при этом колоссальные проблемы с игрой и кадрами на дистанции. В условиях катастрофического турнирного положения «Лада» успела прибить минское «Динамо», СКА и «Авангард».

Последнюю неделю аутсайдер своей конференции начал в Ярославле, где преуспел благодаря единственной шайбе Андрея Алтыбармакяна на 56-й минуте, который между тем стал лучшим бомбардиром команды в КХЛ с 39 голами в активе.

Не менее весомый вклад в сенсационный результат на площадке «Локо» внес Андрей Мишуров, отразивший 36 бросков, а два взятия ворот хозяев были отменены после видеопросмотров.

Спустя два дня «Ладу» без шансов прикончил «Салават Юлаев» (0:5), но 6 ноября команда Игоря Горбенко — главного тренера без приставки «и.о.» — вновь не дала ярославцам забить. На этот раз соперники не сумели отличиться за три периода и овертайм, а судьбу встречи решила серия буллитов, победный бросок в которой нанес Расим Шакиров.

Хорошая игра с хорошим соперником, ребята молодцы — сражались. Считаю, что отработали с первой минуты до последней минуты. Могли решить в свою пользу в большинстве, но где-то торопимся или перекладываем друг на друга ответственность, поэтому и нет остроты. Мы волновались, как отреагируем на поражение 0:5 в Уфе. Мы ехали 7,5 часов на автобусе. Ребята — молодцы, что восстановились, но они все профессионалы. Мы очень переживаем, что теряем болельщиков. Хотим их вернуть на трибуны своей игрой и самоотдачей. Игорь Горбенко главный тренер «Лады»

Голкипер «Адмирала» поразил ворота СКА

Внештатное событие произошло на прошлой неделе во Владивостоке: голкипер «Адмирала» Никита Бояркин отметился шайбой в ворота СКА, став шестым среди вратарей в истории КХЛ со столь уникальным достижением.

В той встрече команда Олега Браташа сокрушила армейцев с Невы — 4:0. Счет открыл Егор Чезганов в большинстве на 9-й минуте.

В начале второго периода Иван Янченко удвоил преимущество дальневосточников, а ближе к перерыву Даниэль Усманов довел разницу до трех шайб. При этом СКА активно генерировал остроту у ворот хозяев, но всякий раз был остановлен Бояркиным, который в конечном счете оформил «сухарь», отразив 39 бросков.

Никита Бояркин hcadmiral.pro

Главный эпизод встречи произошел в заключительной двадцатиминутке. Получив большинство, петербуржцы заменили вратаря шестым полевым и попытались реализовать формат «шесть на четыре», однако неточная передача обернулась голом в пустые ворота. Последним шайбы коснулся Бояркин — именно ему записали четвертый гол «Адмирала».

Гол Бояркина? Уже поздравили — особенное событие, так и сказали, подарили ему шайбу. Я сам, когда играл, мечтал забить, но так и не удалось (смеётся). А здесь, пусть и такой, но гол. Олег Браташ главный тренер «Адмирала»

Двумя днями позже дальневосточники развили локальный успех победой над «Барысом» (5:4), хотя начало встречи не предвещало для хозяев ничего хорошего. Уже к 10-й минуте астанчане обеспечили себе преимущество в две шайбы, попутно прервав «сухую» серию Бояркина на отметке 90 минут и 37 секунд.

Еще до перерыва Данила Моисеев сократил отставание, а в начале второго периода Даниэль Усманов восстановил равенство. Правда, спустя всего 13 секунд гости вновь вышли вперед, но «Адмирал» продолжил наращивать давление и к концу двадцатиминутки повел 4:3 — ключевыми стали голевые действия Константина Лучевникова и Борны Рендулича.

На 52-й минуте Джастин Бэйли реализовал численное преимущество и вернул «Барыс» в игру, однако последнее результативное событие осталось за хозяевами. За две минуты до сирены Григорий Ващенко броском с дальней дистанции обеспечил команде Олега Браташа волевой итог.

Сотая победа Ги Буше, «Авангард» — в тройке лидеров Востока

«Авангард» на прошлой неделе сыграл дважды на домашнем льду и оба раза добился победы в овертайме. В первом матче омичи принимали ЦСКА, выдав скромные три периода, в которые были упакованы две шайбы, проведенные в заключительные «двадцать».

На 48-й минуте Максим Лажуа вывел хозяев вперед, но ближе к финальной сирене Прохор Полтапов восстановил равенство. Дополнительное время продлилось всего 24 секунды: Константин Окулов завершил контратаку «два в одного» и принес «Авангарду» победу (2:1 ОТ), которая стала сотой для Ги Буше в КХЛ.

Для достижения юбилейной отметки канадскому специалисту потребовалось 149 матчей. При этом процент побед Буше (67,1%) на данном отрезке уступает лишь показателю Вячеслава Быкова (68,6%) среди тренеров, проведших не менее ста игр в лиге.

Мы переживаем переходный период после сентября, где выживали, ребята сыгрываются, возвращают свои взаимодействия. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

В субботу «Авангард» едва не упустил победу над «Сибирью», хотя к середине третьего периода вел 3:1. На флажке третьего отрезка новосибирцы реализовали двойное большинство, а за 24 секунды до сирены Семен Кошелев перевел игру в овертайм.

Впрочем, в пятиминутке Майкл Маклауд все же обеспечил хозяевам второй турнирный балл в дерби (4:3 ОТ), благодаря которому омичи поднялись на третью строчку Восточной конференции.

19 голов в двух матчах «Металлурга»

Фестивальные и качельные семь дней прожил «Металлург»: два матча, одно поражение, одна победа, 11 заброшенных и 8 пропущенных шайб. Обе встречи лидер Востока провел на своей территории. В первой уральцы разгромно проиграли ЦСКА — 3:7.

В битве лидеров конференций команда Константина Шафранова открыла счет и удвоила преимущество в самом начале второго периода, вложив в два результативных действия 46 секунд: по шайбе забросили Александр Сиряцкий и Никита Михайлис.

Москвичи довольно быстро нивелировали отставание: Максим Соркин ответил голом через 18 секунд, а к 31-й минуте Павел Карнаухов восстановил равенство.

«Магнитка» сгорела ЦСКА — 3:7 metallurg.ru

До перерыва команды обменялись шайбами, после чего ЦСКА окончательно перехватил инициативу. Денис Гурьянов оформил дубль, армейцы довели счет до 6:3, вынудив хозяев сменить вратаря, а точку поставил все тот же Соркин.

Спустя два дня магнитогорцы отыгрались за провал в матче с «Нефтехимиком», который остается главным турнирным преследователем уральцев — 8:1.

Егор Коробкин открыл счет под занавес первого периода, а во втором «Металлург» забросил шесть шайб. Сам Коробкин оформил дубль, отличившись в меньшинстве, тогда как нижнекамцам не помогла даже замена Филиппа Долганова на Ярослава Озолина при 0:3.

В третьем периоде Герман Точилкин размочил счет. Хозяева же ответили голами Нэйтана Тодда и Люка Джонсона. Последний также оформил дубль, установив окончательный результат.

«Ак Барс» — предпоследний в своей конференции

Одним из главных неудачников последней недели стал «Ак Барс». Казанцы провели три встречи и закончили этот отрезок без турнирных приобретений, скатившись на десятую позицию в Восточной конференции.

В первом матче команда Анвара Гатиятулина выдала топ-хоккей против СКА, но победу из Казани увез коллектив Андрея Разина — 4:3.

Хозяева дважды вели в счете, а в первом периоде за счет большинства организовали гандикап в две шайбы. Однако СКА сумел вернуться в борьбу. В заключительной трети Василий Атанасов, оформивший дубль, принес петербуржцам 2 очка.

Следом «Ак Барс» отправился в Новосибирск, где не справился с «Сибирью» — 1:3. Казанцы вновь открыли счет, но пропустили дважды еще в первом периоде. В дальнейшем команда Гатиятулина пыталась перехватить инициативу, однако хозяева за счет гола Степана Никулина установили комфортную разницу.

В Челябинске сценарий оказался похожим, но с куда более бездарной концовкой в исполнении казанцев — 3:5. «Ак Барс» после первого периода вел 2:1, а во втором усилиями Максима Быкова увеличил преимущество.

Тем не менее «Трактор» сумел перевернуть встречу. Михаил Рольгизер сократил отставание. В третьем периоде Григорий Дронов и Михаил Григоренко за минуту вывели челябинцев вперед. Точку поставил Александр Шэн, отличившийся в меньшинстве.