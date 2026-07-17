17 июля пресс-служба минского «Динамо» объявила о назначении на пост главного тренера Сергея Брылина. О том, почему белорусский клуб остановил свой выбор на 52-летнем специалисте и что ждать от него во главе «зубров» — в материале LiveSport.Ru.

В поисках главного тренера

На дворе середина июля, до начала предсезонных сборов осталась пара недель, а минское «Динамо» до последнего времени оставался без главного тренера. Дмитрий Квартальнов, возглавлявший «зубров» последние три сезона, не возражал против продолжения своей работы, но менеджеры белорусского клуба отказались от услуг 60-летнего специалиста.

Стороны не разглашали, какая именно кошка пробежала между ними. По слухам, иностранные хоккеисты остались недовольными методами работы Дмитрия Вячеславовича. В этой ситуации руководители минчан, которые считали, что «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба, а наставнику созданы самые благоприятные условия для подбора исполнителей, приняли сторону игроков.

Вспоминается поговорка «ломать — не строить». «Зубры» легко расстались с тренером, который дважды привел команду к лучшему результату в истории — выходу во второй раунд Кубка Гагарина. А вот замену они заблаговременно не подыскали.

Дмитрий Басков (гендиректор «Динамо» Минск) hockey.by

Сразу после бесславного для «Динамо» завершения сезона СМИ озвучили имя основного претендента на пост главного тренера. Им оказался Андрей Михалев, который последний год помогал Квартальнову, а ранее возглавлял «Динамо-Шинник» из МХЛ и юниорскую сборную Белоруссии. Однако на такой радикальный шаг в Минске не решились, выбрав другую, более знакомую стратегию.

У нас хорошие белорусские тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности для того, чтобы в скором будущем эту позицию занять. Но сегодня учитываем наш вектор развития, а именно сильные, профессиональные, с большим опытом легионеры, которые могут взять нашу молодежь на обучение. Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ. Дмитрий Басков генеральный директор «Динамо» Минск

Выбранный подход требовал времени на подбор кандидатов и переговоры с ними. Тогда как Илья Воробьев — самый титулованный свободный этим летом российский тренер, наверняка готовый сразу приступить к работе — рассматривался минским клубом только как запасной вариант. В основном изучался североамериканский рынок. Вот лишь некоторые специалисты, которые входили в шорт-лист «Динамо»:

Дэйв Барр, ассистирующий с 2024 г. Ги Буше в «Авангарде»;

Джорди Киннэйр, возглавляющий с 2016 г. фарм-клубы «Флориды» в АХЛ;

Джон Груден, возглавляющий с 2023 г. фарм-клуб «Торонто» в АХЛ;

Доминик Дюшарм, возглавлявший в 2021-2022 гг. «Монреаль», а последние три года входящий в штаб «Вегаса»;

Тим Арми, входящий с 2024 г. в штаб «Анахайма».

Несмотря на многочисленные контакты, согласие на работу в Минске до недавнего времени «зубры» не получали. Лишь в начале июля Telegram-канал «Хоккейный Бульбаш», специализирующийся на новостях о белорусском хоккее, сообщил, что у «Динамо» есть новый приоритетный вариант из системы одного клуба НХЛ.

Через несколько дней имя нового кандидата раскрыли — речь шла про российского тренера Сергея Брылина, который последние четыре года трудился помощником главного тренера «Нью-Джерси». И вот 17 июля пресс-служба белорусского клуба сделала официальное объявление о заключении с 52-летним специалистом трехлетнего соглашения.

Секрет успеха в трудолюбии

Сергею Брылину в российском хоккее отведена роль незаметного героя. На данный момент лишь четыре россиянина являются трехкратными обладателями Кубка Стэнли. И если Игоря Ларионова, Сергея Федорова и Евгения Малкина способны вспомнить даже те, кто за хоккеем пристально не следит, то с тем, чтобы четвертым назвать Брылина, у многих могут возникнуть сложности. Хотя этому явлению есть логичные объяснения.

Сергей покинул ЦСКА и заключил соглашение с задрафтовавшим его «Нью-Джерси» в 20 лет, когда в России он еще не стал заметным хоккеистом. Центральный нападающий был далеко не бомбардиром, а игроком оборонительного плана. Играть в нижних двух звеньях, сдерживать соперников, подчищать за партнерами — вот удел Брылина. Говоря современным языком, чеккер. Россиянин был одним из лучших в этой роли, этим и ценился у «дьяволов», в составе которых провел 13 сезонов (1994-2008 гг.) и завоевал 3 Кубка Стэнли.

Сергей Брылин nhl.com

Но командные достижения не гарантировали места в сборной России. На счету центрфорварда лишь два участия на чемпионатах мира (в 1996 г. и 2007 г.). В другие года Брылин зачастую был занят участием в плей-офф НХЛ. А при формировании состава национальной команды на Олимпиаду тренеры делали выбор в пользу других.

Так что вернувшись в Россию в 2008 г., когда только запускалась КХЛ, Брылин в медийном плане оказался в тени Яромира Ягра, Александра Радулова, Алексея Яшина и др. После 3 лет в Санкт-Петербурге и одного года в Новокузнецке нападающий завершил игровую карьеру и вернулся в Северную Америку.

Почему вернулись в Америку? Здесь родились наши дети. У нас и не было мыслей перебираться обратно в Россию. Большую часть жизни провели в США — почти 30 лет. Сергей Брылин трехкратный обладатель Кубка Стэнли

Сергей вернулся не абы куда, а в систему клуба, который стал почти родным и в лице генерального менеджера Лу Ламорелло пригласил на работу. Первый год Брылин в «Нью-Джерси» трудился скаутом-консультантом, а с 2013 г. занимался полноценной тренерской деятельностью — был помощником наставников фарм-клубов «Девилз» в АХЛ («Олбани», «Бингемтон», «Ютика»). Россиянин занимался развитием проспектов, отвечал за большинство и нападающих. Для белорусской публики особо важно, что в том числе с его помощью в лучшей лиге мира закрепился форвард Егор Шарангович.

Егор Шарангович x.com/NHLFlames

В 2022 г. Брылин получил повышение — его перевели в тренерский штаб «Нью-Джерси». В его обязанности входили подготовка к игре, разбор соперника, создание презентаций к собраниям. В основной команде продвижение специалиста тоже шло постепенно: сначала он сидел на трибуне с рацией, и только через два года вышел на скамейку.

Прошлым летом Сергей заключил с «Девилз» новый двухлетний контракт. Но это не помешало клубу 20 мая объявить о переводе Брылина из тренерского штаба на некую новую должность. Это решение принял главный тренер Шелдон Киф — после непопадания команды в плей-офф напрашивались какие-то перемены.

Еще два года назад Брылин утверждал, что в тренерской профессии подошел к точке, когда надо делать следующий шаг. За прошедшее время он накопил еще больше опыта, что только добавило ему уверенности в своих силах.

Сергей Владимирович получал предложения от клубов КХЛ и раньше, но с перспективами дальнейшего карьерного роста в «Нью-Джерси» был резон отказываться. Сейчас же нужно двигаться дальше.

Шаг назад неизбежен?

Брылин кажется подходящим кандидатом именно для минского «Динамо». Белорусский клуб традиционно активно пользуется отсутствием у него жесткого лимита на легионеров. На данный момент у «зубров» уже на контракте находятся 10 североамериканцев, а их трансферная кампания еще не завершена. Так что к Сергею, прожившему в США почти 30 лет, владеющему английским языком и работающему в западном стиле, иностранцы должны быть более благосклонны, чем к Квартальнову.

Игроки ХК «Динамо» Минск vk.ru/hcdinamoby

В то же время многолетний опыт работы в лиге развития поможет Брылину в том, чтобы вывести молодых белорусских хоккеистов на новый уровень. А это немаловажно для сборной страны, которую Брылин если не возглавит, то наверняка войдет в ее тренерский штаб.

Главный риск назначения 52-летнего россиянина безусловно связан с отсутствием у него опыта самостоятельной работы. Большая часть тренеров с прошлого года, конечно, осталась, и они помогут в знакомстве с командой и особенностями лиги. Но Брылину придется столкнуться с возросшей ответственностью, вниманием со стороны СМИ, необходимостью принятия решений по стратегическому развитию команды и ведением матч-менеджмента. Тем не менее, Сергей, получив первое назначение, будет невероятно мотивирован. А судя по его обстоятельному подходу к тренерской работе, от него следует ждать прогресса.

Результаты выступления «Динамо» в новом сезоне будут зависеть не только от работы нового главного тренера, но и от состава минской команды. А он это межсезонье серьезно поредел:

Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Егор Бориков поехали покорять НХЛ;

Вадим Шипачев продолжит карьеру в Уфе;

защитная линия лишилась Роберта Хэмилтона (в ЦСКА), Кристиана Хенкеля (в московское «Динамо»), Даррена Дица (в «Сибирь»).

Егор Бориков vk.ru/hcdinamoby

Из трансферов «на вход» «зубры» на сегодняшний день вернули из Швейцарии Кристофера Тирни, выменяли у ЦСКА Ретта Гарднера и привезли из АХЛ Дмитрия Кузьмина. С учетом того, как этим летом усилились ЦСКА, СКА, «Торпедо», «Спартак», проход первого раунда уже сейчас кажется непростой задачей.

В этих условиях минчанам не стоит пренебрегать возможностью продлить контракты с Андреем Стасем, Станиславом Галиевым и Райаном Спунером. Впрочем, понятно, почему «Динамо» пока оформило не так много сделок — игроки не горят желанием переходить в команду, у которой непонятно, кто будет главным тренером. Так что вслед за утверждением наставника (тем более, в прошлом опытного хоккеиста, который пользуется уважением) белорусский клуб должен активизироваться на трансферном рынке.