В ночь с 26 на 27 июня «Вегас Голден Найтс» обменял Павла Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс», который заключил с нападающим 7-летний контракт с кэпхитом 11 млн долларов. Почему «рыцари» расстались с россиянином и что его ждет в новой команде — в материале LiveSport.Ru.

Наиграл на одну из самых больших зарплат в лиге

В НХЛ остались считанные дни до открытия рынка свободных агентов, поэтому все чаще появляются новости о том, что клубы то продлили с кем-то контракт, то кого-то обменяли. Эта работа проводится не без участия россиян:

Максим Цыплаков перешел из «Нью-Джерси» в «Калгари»;

«Нэшвилл» отправил Фёдора Свечкова в «Колорадо»;

«Эвеланш», в свою очередь, отдали Валерия Ничушкина «Коламбусу».

Однако на самый громкий и неожиданный обмен решился «Вегас Голден Найтс». Финалист завершившегося две недели назад розыгрыша Кубка Стэнли договорился о большом трейде с «Нью-Йорк Рейнджерс»: на Манхэттен перебирается Павел Дорофеев, а «рыцари» взамен получили три драфт-пика: выборы в первом (№26) и третьем (№92) раундах 2026 г., а также условный выбор в первом раунде драфта 2028 г. (он перенесется на следующий год, если выбор окажется в топ-10).

«Синерубашечники» уже начали пользоваться полученным активом. Клуб из Нью-Йорка заключил с Дорофеевым контракт на 7 лет с общей зарплатой 77 млн долларов. Тем самым нападающий сразу же стал самым высокооплачиваемым полевым игроком команды (причем с запасом — ближайшим преследователем является защитник Адам Фокс, который получает 9,5 млн долларов в год).

Однако абсолютное первое место в клубе за собой продолжил удерживать другой россиянин — вратарь Игорь Шестеркин с кэпхитом 11,5 млн долларов. Да и во всей лиге у хоккеистов из России большую зарплату с 1 июля будет иметь только Кирилл Капризов, которому «Миннесота» дала огненный контракт до 2034 г. на 17 млн долларов в год.

Отпустить, нельзя оставить

Вообще, Дорофеев считался главным кандидатом на получение в это межсезонье оффершита (такие мысли, например, были у «Виннипега»). В последние два года россиянин вышел на потрясающий уровень: дважды (с 35 и 37 голами) становился лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате. А его 12 голов в плей-офф внесли немалый вклад в проход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли.

Павел Дорофеев www.nhl.com

Решение расставаться с таким снайпером, которому всего 25 лет, на первый взгляд кажется странным. Тем более, Павел в системе клуба прошел весь путь от выбора в третьем раунде драфта 2019 г., через игру в АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс», до борьбы в финале Кубка Стэнли и статуса одного из главных лидеров команды.

Однако все упирается в деньги. С такой результативностью и в таком возрасте Дорофеев справедливо мог рассчитывать на долгосрочный контракт с зарплатой в районе 8-9 млн долларов. Но «Вегас» себе такое позволить не мог. Прямо сейчас у «рыцарей» под потолком всего 11,7 млн долларов, а на контрактах у них находятся всего 9 форвардов и 4 защитника.

Тем не менее, несколькими днями ранее инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщал, что «Голден Найтс» могут продлить Дорофеева и пойти ради этого на обмен нападающего Томаша Гертла. Однако чешскому нападающему уже 32 года, его мобильность после травмы заметно снизилась, а контракт до 2030 г. с кэпхитом 6,75 млн долларов позволяет обменять игрока без его согласия только в три команды. Одним словом, так просто от форварда не избавиться.

Томаш Гертл www.nhl.com

В то же время нельзя сказать, что «Вегас», обменяв Дорофеева, продешевил. Договорившись с «Монреалем» и «Анахаймом», клуб сумел на нынешнем драфте превратить 26-й пик в 29-й + 2 выбора в третьем и четвертом раундах. Так что в эти выходные «рыцари» за россиянина получили четыре проспекта. А их можно либо оставить у себя и развивать (как в случае с Павлом), либо использовать как активы при дальнейших сделках.

«Рейнджерс» видят в Дорофееве лидера

Дорофеев приходит в команду, которая провалила этот сезон (последнее место на Востоке) и занялась собственным «переоснащением».

Оно будет основано на наших ключевых игроках и перспективах. Мы будем ориентироваться на игроков, которые отличаются упорством, мастерством и скоростью, уделяя особое внимание привлечению молодых игроков, выбору на драфте, что позволит нам двигаться вперед. Возможно, это означает прощание с игроками, которые на протяжении многих лет дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты. Крис Друри генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс»

Крис Друри nypost.com

Знаменем нового этапа в жизни «синерубашечников» стал февральский обмен левого нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Сейчас же, по информации СМИ, в этом направлении может отправиться защитник Владислав Гавриков. Кроме того, клуб активно пытается обменять центрфорварда Винсента Трочека.

Приглашение Дорофеева отвечает за другую часть выбранной стратегии — приглашение молодых игроков, которые в ближайшем будущем сделают команду конкурентоспособной в борьбе за Кубок Стэнли. Конечно, кэпхит 11 млн долларов выглядит переплатой, но «Нью-Йорк», расстающийся с лидерами во время роста потолка зарплат, может себе это позволить.

Ну а самое главное — россиянин закроет проблемную позицию. «Рейнджерам» явно не хватало снайпера, который бы завершал атаки. И Дорофеев, который добрую половину своих голов забил в большинстве, как раз подходит на эту роль. Он проводит большой объем работы без шайбы, ища голевым чутьем пространство в чужой зоне, а когда открываться на пустой угол, классным кистевым броском в касание запросто с короткой дистанции отправляет шайбу в ворота соперника.

Однако набор скиллов Дорофеева на этом, по сути, заканчивается, что делает его довольно зависимым игроком. Сам создать момент для себя или партнера у него получается изредка: обыграть один в один за счет дриблинга, убежать в скоростную атаку, продавить защитника на пятаке — это не про Павла. При этом стоит отметить, что нападающий играет без перекоса на атаку: он хороший двусторонний хоккеист, который неплохо играет в обороне.

Тем не менее, «Нью-Йорку» для того, чтобы получить от россиянина максимальный эффект, нужно к нему в тройку поставить хорошего распасовщика. Первым центром «Рейнджерс» остается Мика Зибанежад. Но с годами (а ему уже 32) он скорее не прибавляет, а получает больше критики.

Мика Зибанежад www.nhl.com

Неудивительно, что ньюйоркцы в последние дни пытались заполучить центрфорварда «Анахайма» Мэйсона Мактавиша, но того в итоге обменяли в «Сент-Луис». Возможно, Крис Друри постарается подписать запросившего обмен капитана «Детройта» Дилана Ларкина. Хотя «Рейнджерс» в списке пожеланий игрока, который играл в плей-офф лишь один раз 10 лет назад, не было.

Не стоит еще упускать из внимания психологический аспект. В «Вегасе», который считался и будет считаться контендером, Дорофеев с кэпхитом 1,835 млн долларов был одним из многих — на первых ролях у «рыцарей» выступали Джек Айкел, Митч Марнер, Марк Стоун. Теперь в «Нью-Йорке», которому по-хорошему в плей-офф бы попасть, при таком выписанном окладе в Павле будут видеть чуть ли не главного фронтмена всей франшизы. Сможет ли он справиться с давлением высоких ожиданий? Опять же, без соответствующих партнеров нападающий таким результативным не будет.

Впрочем, это проблемы клуба, который знал, кого он брал и за какие деньги. А Павла можно смело поздравить. Конечно, кубковые амбиции на ближайшие годы придется поубавить. Но с таким контрактом он обеспечил себе беззаботную жизнь на многие годы. Тем более в 32, будучи неограниченно свободным агентом, можно как получить еще один неплохой многолетний контракт, так и пополнить состав одного из главных фаворитов предстоящего сезона.