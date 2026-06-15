Без учета финалистов последнего розыгрыша Кубка Стэнли, говорим о ключевых моментах завершившегося сезона НХЛ.

«Колорадо» — фаворит Кубка, беззубо уступивший «Вегасу»

Перед началом сезона «Колорадо» закономерно относили к числу претендентов на Кубок Стэнли, а по итогам регулярного чемпионата успех «Эвеланш» рассматривался как факт, который вот-вот должен свершиться.

Практически с первых недель денверцы захватили лидерство в общей таблице, выиграли Центральный дивизион, завоевали «Президент Трофи» и долгое время производили впечатление самой цельной во всей лиге команды с точки зрения темпового хоккея и тактической вариативности.

Фундамент их успеха строился вокруг привычных фигур. Нэйтан Маккиннон провел очередной сезон уровня MVP, Кэйл Макар оставался незаменимой фигурой в обороне, а Мартин Нечас впервые преодолел отметку в 100 очков. Не менее важную роль сыграла и вратарская линия, которая выглядела одной из самых надежных на дистанции.

Габриэль Ландескуг X

Однако к плей-офф начали проявляться проблемы, которые долгое время скрывались за впечатляющими результатами. Несмотря на доминирование в регулярке, «Колорадо» так и не сумел сохранить тот же уровень интенсивности в сериях на вылет. В финале Западной конференции команда Джареда Беднара была уничтожена «Вегасом», причем «всухую».

Так, сезон «Колорадо» оставил двойственное впечатление. С одной стороны, «Эвеланш» были лучшими в регулярке. С другой — для коллектива с такими возможностями и подбором исполнителей вылет со счетом 0-4 трудно воспринимать иначе как катастрофу.

Макдэвид и «Эдмонтон» вновь мимо трофея

Два подряд поражения в финале Кубка Стэнли сделали сезон-2025/26 для «Эдмонтона» предельно важным. Казалось, канадцам из Альберты не хватает лишь нескольких точечных штрихов, чтобы добраться до чемпионского титула.

Однако реальность была куда прозаичнее. «Ойлерз» провели слабый регулярный чемпионат, а затем безвольно вылетели уже в первом раунде плей-офф, уступив «Анахайму» в шести матчах.

На этом фоне Макдэвид набрал 138 очков и в очередной раз подтвердил статус лучшего хоккеиста планеты, Драйзайтль остановился в шаге от сотни баллов, а Эван Бушар провел один из сильнейших сезонов среди защитников.

Леон Драйзайтль X

Главной проблемой «Эдмонтона» стала нехватка стабильности. За редкими удачными сериями следовали частые спады. Команда Криса Кноблауха так и не сумела выйти на уровень, который от нее ожидали после двух финалов подряд.

Отдельной головной болью оказалась вратарская линия. Обмен Стюарта Скиннера на Тристана Джарри не решил старых проблем, а лишь породил новые вопросы к кадровой политике клуба.

В этих условиях все чаще обсуждается не только будущее руководства — ранее в отставку был отправлен Крис Кноблаух — но и долгосрочные перспективы самого Макдэвида и компании. Для франшизы, которая обязана жить исключительно борьбой за Кубок Стэнли, нынешний сезон стал шагом назад.

«Анахайм» стал главной сенсацией Запада

Перед стартом сезона мнения вокруг «Анахайма» принимали сторону одного из двух противоречащих друг другу тезисов. Одни видели в «Дакс» команду, готовую бороться за плей-офф, другие считали, что до достижения реальной конкурентоспособности предстоит терпеть еще несколько лет. Не меньше споров вызвало назначение Джоэля Кенневилла главным тренером.

В конечном счете сезон закончился выходом калифорнийцев в плей-офф, третьим местом в Тихоокеанском дивизионе и победой над «Эдмонтоном» в первом раунде. Для команды, которая еще недавно находилась на стадии перестройки, такой результат можно считать весьма мощным толчком.

Каттер Готье X

Турнирная дистанция «Анахайма» получилась неровной: после бодрого старта — 11 побед в 15 матчах — «Дакс» пережили лихорадочный этап, в особенности декабрь и первую половину января, в течение которых практически выпали из борьбы за высокие позиции.

Вскоре команда Кенневилля сумела перезагрузиться, выдала несколько хороших победных серий и вернулась в число претендентов на кубковую весну.

Одним из главных открытий чемпионата стал Каттер Готье, возглавивший клубную гонку бомбардиров (69 очков). Продолжил прогрессировать Лео Карлссон, а Бекетт Сеннеке заявил о себе как об одном из самых перспективных молодых игроков лиги. Не менее важную роль сыграл и Лукаш Достал: не в последнюю очередь пиковые отрезки чеха определили итоговый результат.

«Сан-Хосе» стрельнул за счет молодежи

В сезоне 2025/26 «Сан-Хосе» стартовал с шести поражений, а главный тренер Райан Варсофски неудачно отшучивался о готовности отдать одного из детей ради «чертовой победы». Однако со второй половины октября дела у «Шаркс» пошли вверх. Команда начала набирать очки и больше не выглядела безусловным аутсайдером.

Более того, по ходу сезона калифорнийцы всерьез цеплялись за место в плей-офф и вполне могли оказаться в кубковой восьмерке, если бы не худшая оборона среди претендентов на выход в первый раунд. Общий этап чемпионата «Сан-Хосе» закончил на 5-й строчке Тихоокеанского дивизиона, на 4 пункта отстав от квартета лидеров.

Главным катализатором прогресса стал Маклин Селебрини. Вокруг 19-летнего форварда постепенно формируется новая версия «Шаркс», а его влияние на результаты уже сейчас выглядит колоссальным. Во многом именно благодаря Селебрини клуб одержал столько же побед, сколько за два предыдущих сезона вместе взятых.

«Сан-Хосе» вел борьбу за плей-офф X

Не менее обнадеживающим выглядит развитие других молодых талантов. Майкл Миса успел продемонстрировать задатки центрфорварда верхних звеньев, Игорь Чернышов вписался в основные атакующие сочетания, а Уилл Смит набирал очки практически в режиме «один балл за матч». Важную роль в прорыве «Шаркс» сыграли Уильям Эклунд и Коллин Граф, вошедшие в число наиболее полезных форвардов команды.

При этом главные проблемы «Сан-Хосе» по-прежнему сосредоточены в обороне. Команде остро не хватало защитников, способных качественно двигать шайбу и вести игру в большинстве. Именно поэтому значительная часть атак зачастую строилась через Селебрини, Эклунда и Мису.

Впрочем, нынешний сезон принес гораздо больше поводов для оптимизма. Обосновавшаяся в Калифорнии молодежь продолжает прогрессировать, атмосфера внутри коллектива выглядит здоровой, а фундамент будущих свершений просматривается достаточно отчетливо.

«Баффало» — безумный прорыв на Востоке

Сезон-2025/26 в исполнении «Баффало» стал одним из самых противоречивых и вместе с тем — эмоционально качельных за последние годы. Еще в начале чемпионата команда выглядела потерянной — 12 поражений в 17 матчах — но затем ситуация начала стремительно меняться.

«Сейбрз» набрали ход, выдали серию ярких победных результатов, пережили смену генерального менеджера и превратились из беззубых андердогов в лидеров Атлантического дивизиона. Вместе с этим завершилась и 14-летняя засуха без плей-офф — событие, которого в Западном Нью-Йорке ждали слишком долго.

Конста Хелениус X

Нынешний состав «Баффало» достиг локального пика — и на этом фоне дальнейший прогресс команды видится более чем реальным.

На протяжении нескольких лет в «Сейбрз» ждали, когда по-настоящему раскроются те же Зак Бенсон, Бек Маленстин, Уко-Пекка Луукконен, Ноа Эстлунд, Джек Куинн. Всем им пришлось пройти через период адаптации, но в последнем сезоне процесс созревания, как кажется, завершился одновременно для всех.

В сущности, для «Баффало» наступает этап, когда простой выход в плей-офф едва ли будет считаться достижением, удовлетворяющим амбиции.

«Монреаль» — единственный канадский топ-клуб

За счет успеха в регулярке — 3-е место в Атлантическом дивизионе и 4-е в Восточной конференции — и достойной кампании в Кубке Стэнли сезон-2025/26 способен затмить любые другие страницы современной истории «Монреаля».

Благодаря удачно подобранному сочетанию молодых игроков, на которых держится сегодняшний проект, команда из Квебека вернулась в число топ-представителей Востока и обновила ряд клубных достижений.

Главным символом этого прорыва был Ник Сузуки. Капитан «Канадиенс» выдал лучший общий этап сезона в карьере — преодолел отметку в 100 очков, став первым игроком «Монреаля» за четыре десятилетия, кому покорился этот рубеж. Вместе с этим Сузуки собрал внушительную коллекцию индивидуальных достижений и впервые выиграл «Селки Трофи».

Не менее убедительную кампанию провел Коул Кофилд. В регулярке американец забросил 51 шайбу, закрепился среди лучших снайперов лиги и вновь доказал, что является одним из самых опасных завершителей в НХЛ.

Продолжил прогрессировать и Юрай Слафковски, который впервые добрался до рубежа в 30 шайб, тем самым сформировав вместе с Сузуки и Кофилдом одно из самых опасных трио лиги.

Отдельного внимания заслуживает и Иван Демидов. Российский форвард оказался самым результативным новичком сезона и возглавил рейтинги дебютантов по голевым передачам (43) и по суммарным очкам (62). Переехавший из Питера годом ранее, Демидов быстро адаптировался к условиям заокеанского хоккея и вошел в число основных претендентов на «Колдер Трофи».

«Вашингтон» бился за плей-офф, но смазал концовку

Год назад «Вашингтон» выиграл дивизион, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, а сама структура мягкой перестройки выглядела едва ли не образцовой. Поэтому перед сезоном-2025/26 ожидания в американской столице были достаточно высокими — не финал Кубка, но как минимум квалификация в первый раунд.

В конечном счете «Кэпиталз» остановились в трех очках от зоны плей-офф. Результат трудно назвать провалом, однако после успеха кампании 2024/25 концовка была потрачена впустую.

В первой половине сезона «Вашингтон» выдал мощный отрезок, в рамках которого закрепился среди лидеров Востока, а одним из главных героев того рывка стал Логан Томпсон.

Александр Овечкин X

Как и прежде, определяющую роль сыграли лидеры первых бригад. Александр Овечкин вновь оказался лучшим снайпером команды (32 шайбы), Том Уилсон добрался до отметки в 30 голов, Алексей Протас обеспечил качественную вторичную результативность (25+27 по системе гол+пас), а Джейкоб Чикран выдал один из лучших сезонов среди защитников лиги.

Главным достоинством «Вашингтона», как ни странно, стала глубина состава. Спенсер Карбери сумел выстроить команду, в которой общая трудовая дисциплина зачастую значила не меньше, чем индивидуальные достижения основных атакующих сочетаний.

Однако по мере продвижения сезона начали сказываться возраст ключевых игроков, травмы и кадровые потери. Пьер-Люк Дюбуа пропустил значительную часть чемпионата, снизилась эффективность ряда ветеранов, а темп турнирных приобретений перестал выдерживать динамику осеннего цикла.

Тем не менее нынешний сезон скорее подтвердил жизнеспособность проекта генерального менеджера Криса Патрика. «Вашингтон» остался конкурентоспособным коллективом, которому для возвращения в плей-офф не хватает нескольких точечных решений.

«Детройт» проворонил путевку в плей-офф

В условном рейтинге главных неудачников сезона «Детройт» вполне мог бы претендовать на лидерство. Пока тот же «Коламбус» на Востоке или «Нэшвилл» и «Сиэтл» на Западе проходили дистанцию с менее очевидными шансами зацепиться за плей-офф, «Ред Уингз» растратили весь свой запас в кампании, в которой долгожданный прорыв казался неизбежным.

Генеральный менеджер «крыльев» Стив Айзерман уже несколько лет последовательно перестраивает проект, делая ставку на молодых игроков и точечные усиления состава.

«Детройт» проиграл в борьбе за плей-офф X

Именно при нем в клубе сформировалось новое ядро во главе с Морицем Зайдером, Лукасом Рэймондом и Симоном Эдвинссоном. Более того, к началу 2026 года «Детройт» ненадолго прописался на 1-м месте в Восточной конференции.

Жесткий откат «Ред Уингз» стартовал в конце января, воссоздав привычный в Мичигане сюжет с падением. Как и в двух предыдущих сезонах, команда не выдержала нагрузку на финише и проиграла борьбу за плей-офф. Дополнительным ударом стала травма капитана Дилана Ларкина, без которого проблемы в центральной оси стали особенно заметны.

Десятая подряд весна без плей-офф вызвала вполне понятное раздражение среди болельщиков. Все чаще возникает ощущение, что «Ред Уингз» попросту затерялись между попытками перестройки и борьбой за результат, не имея необходимых рычагов, чтобы добиться успеха ни в одном из направлений.

«Рейнджерс» скатились в пропасть

После провального сезона-2024/25 на Манхэттене рассчитывали, что масштабная кадровая чистка поможет «Рейнджерс» вернуться в борьбу за плей-офф. Однако на практике клуб еще глубже погрузился в кризис и завершил последний чемпионат на самом дне Столичного дивизиона и Восточной конференции.

До определенного момента ситуация не выглядела безнадежной. Ньюйоркцы держались вблизи показателя в 50% побед, а в конце ноября даже выдали отрезок, позволивший сохранить шансы на участие в кубковой гонке.

Однако после новогодней паузы сезон фактически закончился. Серия провальных результатов быстро отбросила «Рейнджерс» на 16-ю строчку Востока, откуда было не выбраться.

«Рейнджерс» оказались на дне таблицы Востока X

В условиях безобразного управления и беднейшей кадровой ситуации особенно мрачным выглядел обмен Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». До сделки с «Кингз» россиянин шел с результативностью больше одного очка за матч. Кроме того, сами «Рейнджерс» получили за одного из своих лидеров крайне скромную компенсацию, фактически ограничившись разгрузкой платежной ведомости.

При этом отдельные игроки провели сравнительно неплохой сезон. Мика Зибанежад вновь стал двигателем атаки, Игорь Шестеркин оставался одним из самых стабильных в воротах, а Владислав Гавриков в полной мере оправдал ожидания после подписания контракта.

Летом «Рейнджерс» придется искать радикальные решения. Нынешняя конструкция состава не работает, а лишь усиливает ощущение, что Нью-Йорк стоит не на пороге очередной большой перестройки, а перед куда более болезненным процессом обновления.