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    НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Оттаву», «Вашингтон» уступил «Далласу», «Эдмонтон» выиграл 16-й матч подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января

    Хоккей Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз
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    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Оттавы»
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    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Оттавы»
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

    «Филадельфия» — «Бостон» — 2:6

    «Бостон» выиграл семь из восьми последних матчей. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
    Голы: Пастрняк — 32 (Заха, Макэвой), 14:09 — 0:1. Макэвой — 7 (Заха), 15:46 — 0:2. Хейнен — 9 (Карло), 16:47 — 0:3. Пастрняк — 33, 18:23 — 0:4. ван Римсдайк — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 21:15 — 0:5. Форстер — 7 (Санхейм), 35:23 — 1:5. Форстер — 8 (Кутюрье, Люксель), 51:24 — 2:5. Койл — 18 (Фредерик, ван Римсдайк), 54:45 — 2:6Вратари: Эрссон (Петерсен, 20:00) — УльмаркШтраф: 6 — 6Броски: 37 (12+15+10) — 28 (14+5+9)

    «Филадельфия» — «Бостон» — 2:6

    «Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ

    Одну из четырех шайб в ворота «Далласа» забросил Александр Овечкин, в активе которого также результативная передача. Капитан «Вашингтона» прервал восьмиматчевую безголевую серию. В его активе 31 (9+22) очка в 44 играх сезона.

    «Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд и по-прежнему находится за пределами топ-8 Восточной конференции НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Манта — 15 (Кузнецов, Карлсон), 9:40 — 0:1. Джонстон — 14 (Хинтц, Хейсканен), 10:44 — 1:1. Харли — 11 (Бенн, Стил), 11:07 — 2:1. Сандин — 1 (Обе-Кубель, ван Римсдайк), 26:24 — 2:2. Марчмент — 16 (бол., Сегин, Хейсканен), 31:00 — 3:2. Дюшен — 17 (Марчмент, Сегин), 42:24 — 4:2. Овечкин — 9 (бол., Кузнецов, Строум), 58:00 — 4:3. Строум — 19 (Манта, Овечкин), 59:17 — 4:4. Харли — 12 (Робертсон, Дюшен), 63:27 — 5:4Вратари: Эттингер — Линдгрен (57:17 — 58:00, 58:47 — 59:17)Штраф: 4 — 4Броски: 35 (11+15+8+1) — 26 (7+6+13+0)

    «Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ

    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1

    «Эдмонтон» выиграл 16-й матч подряд. Победная серия «Ойлерз» входит в топ-3 в истории НХЛ. Для повторения рекорда им осталось выиграть еще один матч.

    Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал в этом мате 4 (1+3) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:55 — 1:0. Драйзайтль — 22 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:39 — 2:0. Макдэвид — 20 (Экхольм, Бушар), 49:12 — 3:0. Сиссонс — 13 (Евангелиста, Смит), 53:25 — 3:1. Хаймэн — 31 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 56:41 — 4:1Вратари: Скиннер — ЛанкиненШтраф: 6 — 6Броски: 21 (9+6+6) — 29 (7+9+13)

    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1

    «Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Власик — 3 (Эклунд, Эмберсон), 8:06 — 1:0. Рутта — 2 (Эклунд), 10:42 — 2:0. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 14:14 — 2:1. Гринуэй — 6 (Так, Миттельштадт), 18:01 — 2:2. Так — 14 (Миттельштадт), 21:36 — 2:3. Петерка — 18 (Козенс, Куинн), 44:33 — 2:4. Козенс — 10 (п.в.), 55:44 — 2:5Вратари: Кяхкенен — ЛуукконенШтраф: 10 — 10Броски: 25 (12+6+7) — 36 (10+13+13)

    «Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5

    «Виннипег» — «Торонто» — 2:4

    Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым в текущем сезоне достиг отметки в 40 заброшенных шайб. Для этого ему хватило 46 матчей, что является рекордом в XXI веке.

    Кроме того, Мэттьюс набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе американца 339 шайб и 261 результативная передача в 527 играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Торонто» — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
    Голы: Самберг — 1, 4:13 — 1:0. Ривз — 2 (Грегор), 19:11 — 1:1. Таварес — 13 (бол., Райлли, Марнер), 41:54 — 1:2. Мэттьюс — 40 (бол., Марнер, Райлли), 55:28 — 1:3. Бенуа — 1 (п.в.), 58:22 — 1:4. Эпплтон — 9 (Иафалло, Моррисси), 59:48 — 2:4Вратари: Хеллибак — СамсоновШтраф: 12 — 14Броски: 26 (7+12+7) — 30 (8+14+8)

    «Виннипег» — «Торонто» — 2:4

    «Каролина» — «Аризона» — 3:1

    Одну из трех шайб «Каролины» в этом матче забросил защитник Дмитрий Орлов. Россиянин набрал 17 (3+14) очков в 48 матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпиона
    «Каролина» — «Аризона» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Кули — 6 (Гюнтер, Мозер), 14:21 — 0:1. Нечас — 13 (бол., Джарвис, Бернс), 27:57 — 1:1. Орлов — 3 (Друри, Чатфилд), 59:24 — 2:1. Фаст — 5 (Джарвис), 59:37 — 3:1Вратари: Раанта — ИнгрэмШтраф: 4 — 6Броски: 41 (7+14+20) — 12 (8+3+1)

    «Каролина» — «Аризона» — 3:1

    «Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7

    Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 66 (30+36) очков в 49 играх текущей регулярки.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:0, 1:5, 0:2)
    Голы: Ткачак — 20 (Жиру), 11:43 — 1:0. Чикран — 8 (бол., Батерсон, Шабо), 21:24 — 2:0. Лафренье — 12 (Панарин, Фокс), 25:51 — 2:1. Крайдер — 23 (Зибанежад), 28:33 — 2:2. Джонс — 1 (Панарин, Трочек), 29:12 — 2:3. Бродзински — 2 (Джонс, Куилль), 31:16 — 2:4. Уилер — 9 (Зибанежад, Крайдер), 36:54 — 2:5. Панарин — 30 (п.в., Лафренье), 57:17 — 2:6. Какко — 5 (Бродзински, Густафссон), 57:52 — 2:7Вратари: Корписало (Сегорд, 31:16) — КуикШтраф: 28 — 14Броски: 31 (7+9+15) — 29 (12+9+8)

    «Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7

    «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Гуле — 4 (Мэтисон, Кофилд), 15:53 — 0:1. Эллер — 9 (Пуустинен, Ракелль), 24:05 — 1:1. Слафковски — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 32:23 — 1:2. Гюнцель — 22 (Кросби, Петтерссон), 50:03 — 2:2. Петтерссон — 2 (Ракелль, Малкин), 62:43 — 3:2Вратари: Джерри — АлленШтраф: 2 — 4Броски: 33 (13+14+5+1) — 27 (10+11+5+1)

    «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона. В активе россиянина 85 (32+53) очков в 49 играх.

    «Тампа» выиграла восемь из девяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)
    Голы: Пол — 13 (Хедман, Раддиш), 21:09 — 1:0. Хагель — 15 (Хедман, Пол), 30:40 — 2:0. Палат — 6 (Хишир, Хатакка), 42:49 — 2:1. Стэмкос — 21 (Пербикс, Кучеров), 43:49 — 3:1. Братт — 19, 47:19 — 3:2. Пойнт — 24, 53:52 — 4:2. Тоффоли — 21 (Палат, Немец), 57:22 — 4:3. Хагель — 16 (п.в., Чирелли, Кучеров), 58:21 — 5:3. Пойнт — 25 (Хедман, Стэмкос), 59:06 — 6:3Вратари: Василевский — ВанечекШтраф: 2 — 6Броски: 42 (9+19+14) — 24 (6+4+14)

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3

    «Детройт» — «Вегас» — 5:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Ларкин — 21 (Дебринкэт, Раймонд), 5:04 — 1:0. Уолман — 9 (Перрон, Зайдер), 7:00 — 2:0. Барбашев — 13 (Руа, Мартинес), 8:02 — 2:1. Коттер — 6 (Мартинес, Пьетранджело), 10:55 — 2:2. Велено — 9 (бол., Зайдер, Фаббри), 18:17 — 3:2. Копп — 10 (Расмуссен), 51:47 — 4:2. Ларкин — 22 (п.в., Комфер, Раймонд), 58:30 — 5:2Вратари: Лион — ТомпсонШтраф: 4 — 4Броски: 29 (8+15+6) — 30 (10+11+9)

    «Детройт» — «Вегас» — 5:2

    «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Райнхарт — 37 (бол., Ткачак, Верхэге), 27:56 — 0:1. Хольмстрем — 12 (Пажо, Вальстрем), 36:29 — 1:1. Ткачак — 16 (бол., Барков, Монтур), 45:59 — 1:2. Палмиери — 13 (Добсон, Барзал), 58:31 — 2:2. Экман-Ларссон — 9 (Родригес, Столарз), 61:57 — 2:3Вратари: Варламов — СтоларзШтраф: 8 — 2Броски: 23 (7+8+7+1) — 37 (4+17+13+3)

    «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

    «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне. В его активе 45 очков в 42 матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Бродин), 6:39 — 1:0. Терри — 13 (Ватрано, Гру), 8:17 — 1:1. Меррилл — 2 (Зуккарелло, Мермис), 18:37 — 2:1. Строум — 6 (Гудас, Хенрик), 46:45 — 2:2. Терри — 14 (Хенрик, Вааканайнен), 51:40 — 2:3Вратари: Густавссон — ДосталШтраф: 4 — 8Броски: 37 (12+17+8) — 25 (13+4+8)

    «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3

    «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ

    Одну из четырех шайб «Коламбуса» забросил Кирилл Марченко. Россиянин набрал 25 (15+10) очков в 46 матчах.

    «Ванкувер» выиграл четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 1:0)
    Голы: Тексье — 8 (мен., Северсон), 24:30 — 0:1. Керали — 7 (Тексье, Дэнфорт), 26:14 — 0:2. Босер — 28 (Миллер, Сутер), 35:20 — 1:2. Бин — 4 (Чинахов), 37:27 — 1:3. Марченко — 15 (бол., Годро, Веренски), 38:24 — 1:4. Петтерссон — 26 (бол., Миллер, Хьюз), 41:11 — 2:4. Босер — 29 (бол., Сутер, Хьюз), 43:24 — 3:4. Босер — 30 (бол., Петтерссон, Миллер), 46:28 — 4:4. Петтерссон — 27 (Босер, Хьюз), 64:01 — 5:4Вратари: Демко — МерзликинсШтраф: 19 — 8Броски: 33 (11+8+12+2) — 30 (4+14+10+2)

    «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ

    «Калгари» — «Чикаго» — 1:0

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Чикаго» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Линдхольм — 8 (бол., Шарангович, Кадри), 35:55 — 1:0Вратари: Маркстрем — МразекШтраф: 4 — 4Броски: 30 (11+12+7) — 32 (11+9+12)

    «Калгари» — «Чикаго» — 1:0
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