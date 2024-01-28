НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Оттаву», «Вашингтон» уступил «Далласу», «Эдмонтон» выиграл 16-й матч подряд

«Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Оттавы»

«Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Оттавы» Фото: twitter.com/NYRangers

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

«Филадельфия» — «Бостон» — 2:6

«Бостон» выиграл семь из восьми последних матчей. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1) Голы: Пастрняк — 32 (Заха, Макэвой), 14:09 — 0:1. Макэвой — 7 (Заха), 15:46 — 0:2. Хейнен — 9 (Карло), 16:47 — 0:3. Пастрняк — 33, 18:23 — 0:4. ван Римсдайк — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 21:15 — 0:5. Форстер — 7 (Санхейм), 35:23 — 1:5. Форстер — 8 (Кутюрье, Люксель), 51:24 — 2:5. Койл — 18 (Фредерик, ван Римсдайк), 54:45 — 2:6Вратари: Эрссон (Петерсен, 20:00) — УльмаркШтраф: 6 — 6Броски: 37 (12+15+10) — 28 (14+5+9)

«Филадельфия» — «Бостон» — 2:6

«Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ

Одну из четырех шайб в ворота «Далласа» забросил Александр Овечкин, в активе которого также результативная передача. Капитан «Вашингтона» прервал восьмиматчевую безголевую серию. В его активе 31 (9+22) очка в 44 играх сезона.

«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд и по-прежнему находится за пределами топ-8 Восточной конференции НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Манта — 15 (Кузнецов, Карлсон), 9:40 — 0:1. Джонстон — 14 (Хинтц, Хейсканен), 10:44 — 1:1. Харли — 11 (Бенн, Стил), 11:07 — 2:1. Сандин — 1 (Обе-Кубель, ван Римсдайк), 26:24 — 2:2. Марчмент — 16 (бол., Сегин, Хейсканен), 31:00 — 3:2. Дюшен — 17 (Марчмент, Сегин), 42:24 — 4:2. Овечкин — 9 (бол., Кузнецов, Строум), 58:00 — 4:3. Строум — 19 (Манта, Овечкин), 59:17 — 4:4. Харли — 12 (Робертсон, Дюшен), 63:27 — 5:4Вратари: Эттингер — Линдгрен (57:17 — 58:00, 58:47 — 59:17)Штраф: 4 — 4Броски: 35 (11+15+8+1) — 26 (7+6+13+0)

«Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1

«Эдмонтон» выиграл 16-й матч подряд. Победная серия «Ойлерз» входит в топ-3 в истории НХЛ. Для повторения рекорда им осталось выиграть еще один матч.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал в этом мате 4 (1+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:55 — 1:0. Драйзайтль — 22 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:39 — 2:0. Макдэвид — 20 (Экхольм, Бушар), 49:12 — 3:0. Сиссонс — 13 (Евангелиста, Смит), 53:25 — 3:1. Хаймэн — 31 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 56:41 — 4:1Вратари: Скиннер — ЛанкиненШтраф: 6 — 6Броски: 21 (9+6+6) — 29 (7+9+13)

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) Голы: Власик — 3 (Эклунд, Эмберсон), 8:06 — 1:0. Рутта — 2 (Эклунд), 10:42 — 2:0. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 14:14 — 2:1. Гринуэй — 6 (Так, Миттельштадт), 18:01 — 2:2. Так — 14 (Миттельштадт), 21:36 — 2:3. Петерка — 18 (Козенс, Куинн), 44:33 — 2:4. Козенс — 10 (п.в.), 55:44 — 2:5Вратари: Кяхкенен — ЛуукконенШтраф: 10 — 10Броски: 25 (12+6+7) — 36 (10+13+13)

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5

«Виннипег» — «Торонто» — 2:4

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым в текущем сезоне достиг отметки в 40 заброшенных шайб. Для этого ему хватило 46 матчей, что является рекордом в XXI веке.

Кроме того, Мэттьюс набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе американца 339 шайб и 261 результативная передача в 527 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Торонто» — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) Голы: Самберг — 1, 4:13 — 1:0. Ривз — 2 (Грегор), 19:11 — 1:1. Таварес — 13 (бол., Райлли, Марнер), 41:54 — 1:2. Мэттьюс — 40 (бол., Марнер, Райлли), 55:28 — 1:3. Бенуа — 1 (п.в.), 58:22 — 1:4. Эпплтон — 9 (Иафалло, Моррисси), 59:48 — 2:4Вратари: Хеллибак — СамсоновШтраф: 12 — 14Броски: 26 (7+12+7) — 30 (8+14+8)

«Виннипег» — «Торонто» — 2:4

«Каролина» — «Аризона» — 3:1

Одну из трех шайб «Каролины» в этом матче забросил защитник Дмитрий Орлов. Россиянин набрал 17 (3+14) очков в 48 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпиона «Каролина» — «Аризона» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Кули — 6 (Гюнтер, Мозер), 14:21 — 0:1. Нечас — 13 (бол., Джарвис, Бернс), 27:57 — 1:1. Орлов — 3 (Друри, Чатфилд), 59:24 — 2:1. Фаст — 5 (Джарвис), 59:37 — 3:1Вратари: Раанта — ИнгрэмШтраф: 4 — 6Броски: 41 (7+14+20) — 12 (8+3+1)

«Каролина» — «Аризона» — 3:1

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 66 (30+36) очков в 49 играх текущей регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:0, 1:5, 0:2) Голы: Ткачак — 20 (Жиру), 11:43 — 1:0. Чикран — 8 (бол., Батерсон, Шабо), 21:24 — 2:0. Лафренье — 12 (Панарин, Фокс), 25:51 — 2:1. Крайдер — 23 (Зибанежад), 28:33 — 2:2. Джонс — 1 (Панарин, Трочек), 29:12 — 2:3. Бродзински — 2 (Джонс, Куилль), 31:16 — 2:4. Уилер — 9 (Зибанежад, Крайдер), 36:54 — 2:5. Панарин — 30 (п.в., Лафренье), 57:17 — 2:6. Какко — 5 (Бродзински, Густафссон), 57:52 — 2:7Вратари: Корписало (Сегорд, 31:16) — КуикШтраф: 28 — 14Броски: 31 (7+9+15) — 29 (12+9+8)

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Гуле — 4 (Мэтисон, Кофилд), 15:53 — 0:1. Эллер — 9 (Пуустинен, Ракелль), 24:05 — 1:1. Слафковски — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 32:23 — 1:2. Гюнцель — 22 (Кросби, Петтерссон), 50:03 — 2:2. Петтерссон — 2 (Ракелль, Малкин), 62:43 — 3:2Вратари: Джерри — АлленШтраф: 2 — 4Броски: 33 (13+14+5+1) — 27 (10+11+5+1)

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона. В активе россиянина 85 (32+53) очков в 49 играх.

«Тампа» выиграла восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 2:0, 4:3) Голы: Пол — 13 (Хедман, Раддиш), 21:09 — 1:0. Хагель — 15 (Хедман, Пол), 30:40 — 2:0. Палат — 6 (Хишир, Хатакка), 42:49 — 2:1. Стэмкос — 21 (Пербикс, Кучеров), 43:49 — 3:1. Братт — 19, 47:19 — 3:2. Пойнт — 24, 53:52 — 4:2. Тоффоли — 21 (Палат, Немец), 57:22 — 4:3. Хагель — 16 (п.в., Чирелли, Кучеров), 58:21 — 5:3. Пойнт — 25 (Хедман, Стэмкос), 59:06 — 6:3Вратари: Василевский — ВанечекШтраф: 2 — 6Броски: 42 (9+19+14) — 24 (6+4+14)

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3

«Детройт» — «Вегас» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) Голы: Ларкин — 21 (Дебринкэт, Раймонд), 5:04 — 1:0. Уолман — 9 (Перрон, Зайдер), 7:00 — 2:0. Барбашев — 13 (Руа, Мартинес), 8:02 — 2:1. Коттер — 6 (Мартинес, Пьетранджело), 10:55 — 2:2. Велено — 9 (бол., Зайдер, Фаббри), 18:17 — 3:2. Копп — 10 (Расмуссен), 51:47 — 4:2. Ларкин — 22 (п.в., Комфер, Раймонд), 58:30 — 5:2Вратари: Лион — ТомпсонШтраф: 4 — 4Броски: 29 (8+15+6) — 30 (10+11+9)

«Детройт» — «Вегас» — 5:2

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Райнхарт — 37 (бол., Ткачак, Верхэге), 27:56 — 0:1. Хольмстрем — 12 (Пажо, Вальстрем), 36:29 — 1:1. Ткачак — 16 (бол., Барков, Монтур), 45:59 — 1:2. Палмиери — 13 (Добсон, Барзал), 58:31 — 2:2. Экман-Ларссон — 9 (Родригес, Столарз), 61:57 — 2:3Вратари: Варламов — СтоларзШтраф: 8 — 2Броски: 23 (7+8+7+1) — 37 (4+17+13+3)

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне. В его активе 45 очков в 42 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Бродин), 6:39 — 1:0. Терри — 13 (Ватрано, Гру), 8:17 — 1:1. Меррилл — 2 (Зуккарелло, Мермис), 18:37 — 2:1. Строум — 6 (Гудас, Хенрик), 46:45 — 2:2. Терри — 14 (Хенрик, Вааканайнен), 51:40 — 2:3Вратари: Густавссон — ДосталШтраф: 4 — 8Броски: 37 (12+17+8) — 25 (13+4+8)

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:3

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ

Одну из четырех шайб «Коламбуса» забросил Кирилл Марченко. Россиянин набрал 25 (15+10) очков в 46 матчах.

«Ванкувер» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 1:0) Голы: Тексье — 8 (мен., Северсон), 24:30 — 0:1. Керали — 7 (Тексье, Дэнфорт), 26:14 — 0:2. Босер — 28 (Миллер, Сутер), 35:20 — 1:2. Бин — 4 (Чинахов), 37:27 — 1:3. Марченко — 15 (бол., Годро, Веренски), 38:24 — 1:4. Петтерссон — 26 (бол., Миллер, Хьюз), 41:11 — 2:4. Босер — 29 (бол., Сутер, Хьюз), 43:24 — 3:4. Босер — 30 (бол., Петтерссон, Миллер), 46:28 — 4:4. Петтерссон — 27 (Босер, Хьюз), 64:01 — 5:4Вратари: Демко — МерзликинсШтраф: 19 — 8Броски: 33 (11+8+12+2) — 30 (4+14+10+2)

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ

«Калгари» — «Чикаго» — 1:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Голы: Линдхольм — 8 (бол., Шарангович, Кадри), 35:55 — 1:0Вратари: Маркстрем — МразекШтраф: 4 — 4Броски: 30 (11+12+7) — 32 (11+9+12)