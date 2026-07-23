ESPN рассказывает, почему мужские и женские сборные Испании доминируют на всех уровнях.

Будь то Рексем, Сараево или Нью-Джерси, итог этого месяца везде был один: Испания завоевывает очередной международный трофей.

Гол Феррана Торреса на 106-й минуте финала чемпионата мира против Аргентины венчает еще одно золотое лето для испанского футбола. Этот триумф последовал за успехами на мужском Евро U19 в Уэльсе и женском Евро U19 в Боснии и Герцеговине чуть ранее в июле.

Но, пожалуй, самое главное — Испания стала первой в истории страной, удерживающей титулы чемпионов мира одновременно в мужском и женском футболе.

Три года назад точный удар Ольги Кармоны в Сиднее принес «Ла Рохе» победу над Англией и ее первый трофей женского ЧМ. Гол Торреса в это воскресенье подарил Испании вторую звезду на форме мужской сборной.

То, что они находятся на вершине мирового футбола и рейтинга ФИФА и среди женщин, и среди мужчин — вовсе не случайность. В мире нет другой страны, где тренерский подход, выстроенная система подготовки игроков и тактические концепции были бы настолько едины и тесно переплетены.

«На каждом уровне они играют в одном стиле. Именно поэтому они доминируют абсолютно везде. Мужчины это или женщины — абсолютно неважно. Они подходят к делу одинаково», — отметил бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри в эфире Fox после финала ЧМ-2026.

Испания не всегда была такой сильной. До 2000-х годов они лишь однажды побеждали на мужском чемпионате Европы (в 1964 году), постоянно разочаровывая на крупных турнирах.

Однако всё изменилось после Евро-2004 с приходом Луиса Арагонеса на пост главного тренера. С тех пор мужская сборная выиграла три из пяти последних чемпионатов Европы (2008, 2012, 2024) и два чемпионата мира (2010, 2026), а женская — мундиаль 2023 года.

Луис Арагонес globallookpress.com

Существует удивительная преемственность в том, как воспитывались игроки, добившиеся столь грандиозного успеха как в мужском, так и в женском футболе. Целые поколения футболистов играли вместе ещё на юношеском уровне. Обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2026 Родри, вратарь Унаи Симон и полузащитник Микель Мерино, забивавший победные голы в 1/8 и 1/4 финала, вместе выигрывали Евро U19 в 2015 году под руководством нынешнего наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. Четыре года спустя Симон и Мерино, а также Фабиан Руис, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль стали победителями Евро U21 под началом всё того же тренера.

Что касается женской сборной, команда, выигравшая чемпионат Европы U19 в 2017 году, включала в себя Ону Батлье, Патри Гихарро и Айтану Бонмати. Нынешний главный тренер Сония Бермудес побеждала на этом же турнире в 2023 и 2024 годах с поколением игроков, которые, как ожидается, в ближайшие годы пополнят основной состав главной сборной под ее руководством.

Доминирование Испании на юношеских турнирах в XXI веке просто поражает. Мужской Евро U19 в этом году они выиграли, победив во всех пяти матчах, забив 19 голов и не пропустив ни одного. Теперь на их счету рекордные 13 титулов в этой категории. Тем временем женскую сборную U19 они приводили к чемпионству восемь раз, включая последние пять турниров подряд, начиная с 2022 года.

Впрочем, не стоит всё идеально приукрашивать. Прогресс в женском футболе произошёл относительно недавно, и порой он случался скорее вопреки Королевской испанской футбольной федерации, а не благодаря ей. Нынешнему поколению игроков во главе с Ирене Паредес и Алексией Путельяс пришлось упорно бороться за улучшение условий труда и закладывать фундамент успеха для следующих поколений.

Алексия Путельяс globallookpress.com

Однако нельзя отрицать, что все эти команды — от юношеских до действующих чемпионов мира среди мужчин и женщин — играют в узнаваемой манере. Это результат смены ориентиров за последние два десятилетия, в течение которых Испания сделала ставку на свои сильные стороны и полностью доверилась собственному футбольному пути.

Суть этой системы заключается в воспитании техничных игроков благодаря высококлассной тренерской работе и, по возможности, подведению этих футболистов к основной сборной единым костяком. Не просто так Луис де ла Фуэнте и Сония Бермудес получили свои посты, в то время как другие национальные федерации искали громкие имена вроде Карло Анчелотти (Бразилия), Томаса Тухеля (Англия) или Маурисио Почеттино (сборная США). Де ла Фуэнте и Бермудес досконально знают эту среду изнутри.

На самом деле ни одна другая страна не делает столь мощный акцент на тренерском образовании. УЕФА больше не публикует подробную статистику по квалифицированным специалистам в разрезе стран, но последние официальные данные за 2013 год наглядно демонстрировали пропасть между Испанией и остальной Европой: в Испании насчитывалось 15 423 тренера с лицензиями UEFA A и Pro — с огромным отрывом от Германии (6 937), Франции (3 308), Италии (2 281) и Англии (1 395). Это подчеркивает колоссальный объем инвестиций в тренерское образование.

Результат виден на самом высоком уровне. В ключевых клубах Премьер-лиги работают испанские специалисты: Микель Артета в чемпионском «Арсенале», Унаи Эмери в «Астон Вилле», а теперь Хаби Алонсо в «Челси» и Андони Ираола в «Ливерпуле» (при том, что Пеп Гвардиола только что покинул «Манчестер Сити», выиграв шесть титулов АПЛ за 10 лет).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Испанские тренеры работают и в женской Суперлиге (Эдер Маэстре в «Лондон Сити Лайонессес» и Наталия Арройо в «Астон Вилле»), а также на ключевых позициях во всём женском футболе высшего уровня: Хонатан Хиральдес возглавляет «Олимпик Лион», а Хосе Баркала тренирует «Баварию».

У каждого из них есть свои нюансы и почерк, однако их стиль остается узнаваемо испанским. Он опирается на «правило трёх П» , ставшее фундаментом философии Йохана Кройффа в бытность тренером «Барселоны» в 1988–1994 годах: владение (possession), позиционирование (positioning) и прессинг (pressing).

В результате академия «Барселоны» «Ла Масия» стала костяком для самых успешных составов сборной Испании. Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Жорди Альба, Хави, Андрес Иньеста, Педро и многие другие играли ключевые роли в командах, выигрывавших Евро два раза подряд (в 2008 и 2012 годах) и чемпионат мира в 2010 году.

В состав сборной Испании этим летом вошли восемь игроков «Барселоны» (было бы девять, если бы не травма Фермина Лопеса) и еще трое футболистов (Виктор Муньос, Алехандро Гримальдо и Марк Кукурелья), прошедших через «Ла Масию». Нападающий «Барсы» Торрес забил победный гол в финале, защитник Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком турнира, а Ламин Ямаль, Ольмо и Педри также внесли свой весомый вклад.

Влияние «Барселоны» на женскую сборную Испании еще масштабнее. Большинство игроков основы — это либо футболистки «Барсы», либо спортсменки, в свое время выступавшие за каталонский клуб: Ката Коль, Батлье, Паредес, Мапи Леон, Лайя Алейсандри, Гихарро, Бонмати, Путельяс, Клаудия Пина, Вики Лопес, Сальма Паральюэло, Мариона Кальдентей...

На ЧМ-2026 в составе сборной Испании было сразу восемь игроков из «Барселоны» globallookpress.com

Однако говорить только о «Барсе» — значит проявить несправедливость к другим академиям Испании. Национальная идентичность Испании может черпать вдохновение в философии «Барселоны», но она стала общим достоянием благодаря тренерской системе, развитию молодежи, преемственности в федерации и работе остальных клубов. Такие команды, как «Бетис», «Вильярреал», «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад», также великолепно умеют воспитывать талантливых игроков.

Итог этой работы — игроки, которые от и до знают свою роль. Именно поэтому травма Родри в финале Евро-2024 против Англии не выбила команду Де ла Фуэнте из колеи. На замену вышел Мартин Субименди, и «Ла Роха» продолжила играть ровно в тот же футбол, что и до этого.

Неважно, играет ли [Алекс] Баэна, играет ли Нико Уильямс или кто-то ещё. Они знают, что от них требуется, еще с девятилетнего возраста. Вот почему я постоянно говорю о том, кто вы такие, какова ваша философия и в чем ваша идентичность? Когда парень выходит на поле — пусть даже это его первый матч за сборную — он знает систему, потому что они все играют по одной и той же системе. Когда слушаешь об этом и видишь, чего они добились, всё кажется предельно простым, но до этого нужно было додуматься. Тьерри Анри Экс-капитан сборной Франции

На высшем уровне всё по-прежнему зависит от индивидуального мастерства. Именно поэтому появление Ямаля и Уильямса в последние годы добавило яркую искру в стиль, который успели подвергнуть сомнению за те «тощие» для мужской сборной годы между 2014 и 2022-м. Но вера в сам процесс никогда не угасала.

Мантра покойного Луиса Арагонеса звучала так: «Сохраняйте спокойствие, вы — лучшая команда». И именно так всё и было в воскресном финале против Аргентины. Испания доверилась своей технике, таланту и контролю мяча, чтобы в итоге сломать сопротивление соперника, пытавшегося защитить титул чемпионов мира, но так и не нанесшего ни одного удара в створ за 90 минут. За 900 матчей чемпионатов мира, по которым у Opta есть статистика, это лишь третий случай, когда команда ни разу не попала по воротам.

Пау Кубарси, Родри и Унаи Симон globallookpress.com

Этим летом ни у кого не было ни единого шанса. То, как Кубарси и защита сборной Испании полностью «закрыли» Килиана Мбаппе и сборную Франции в полуфинале, стало ярким отражением их показателя в 0,3 ожидаемых пропущенных гола (xGA) в среднем за игру на протяжении всех восьми матчей финальной стадии. Забрать у них мяч было просто невозможно. Родри стал лидером чемпионата мира по числу точных передач — 756; Кубарси (671) и Эмерик Ляпорт (616) составили ему компанию в первой пятерке исторического рейтинга, куда также входят показатели самого Родри образца 2022 года (638) и Хави образца 2010 года (596) — правда, с оговоркой, что нынешний турнир с 48 командами включал в себя один дополнительный матч.

На турнире, главной афишей которого были мировые суперзвезды — Лионель Месси в Аргентине, Эрлинг Холанн в Норвегии, Мбаппе во Франции и Джуд Беллингем в Англии, — именно командный подход Испании принес триумфальный результат. Пожалуй, это не должно вызывать удивления с учетом тенденций в клубном футболе, где две подряд победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов УЕФА были построены именно на командном фундаменте, несмотря на очевидный индивидуальный талант игроков, находящихся в распоряжении Луиса Энрике — еще одного испанского тренера.

Ферран Торрес globallookpress.com

«Я так горжусь этим поколением футболистов, которые выросли на этой философии, остались ей верны и сделали её еще лучше», — сказал де ла Фуэнте после победы в воскресенье.

Это не гарантирует победу на абсолютно каждом турнире, но, как раз за разом доказывают мужская, женская и юношеские сборные Испании, эта система дает максимальную уверенность, насколько это вообще возможно в международном футболе.

Именно поэтому, независимо от состава или обстоятельств накануне турнира, у «Ла Рохи» есть все основания верить, что женская сборная сможет добавить вторую звезду на форму на женском чемпионате мира в Бразилии следующим летом. В стране выстроена завидная структура, которую с удовольствием скопировали бы сборная США, Франция, Германия или даже Англия, несмотря на два подряд выигранных женских чемпионата Европы.

«Какую пользу принесла Греции победа на Евро-2004, кроме 10 минут славы? Никакой. Испания же, напротив, нашла свой собственный путь», — задал знаменитый вопрос бывший ассистент главного тренера мадридского «Реала» Анхель Каппа в 2008 году.