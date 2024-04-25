Сила «Ла Масии». Годами «Барса» игнорировала свою академию, но все изменилось

Лучшим всеобъемлющим описанием могло бы быть — сельское жилище, расположенное на востоке Испании, включая Каталонию. Когда в конце 1950-х годов строился «Камп Ноу», архитекторы, работавшие над новой ареной «Барселоны», превратили традиционный старый коттедж неподалеку в удобное рабочее пространство.

Дом был построен в 1702 году. Как только «Камп Ноу» был построен, «Барса» решила переместить туда свои офисы. В 1979 году в здании разместилась молодежная академия «Ла Масия».

Там размещали молодежь, приехавшую издалека, и тех, у кого поблизости не было семьи. За десятилетия через «Ла Масию» прошли десятки великих игроков «Барсы», в том числе Пеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес и Андрес Иньеста. Академия «Барсы» также подготовила Хави и Лионеля Месси, но они не жили в «Ла Масии» (хотя каждый день после школы ходили туда обедать с товарищами по команде).

В 2011 году «Барса» перенесла свою академию в новое здание на окраине города. Сейчас он является частью комплекса «Спортивный городок имени Жоана Гампера» в Сан-Жоан-Деспи, примерно в 8 км к западу от «Камп Ноу». Но все по-прежнему называют его «Ла Масия».

Здесь сегодня живут звезды первой команды Ламин Ямаль и Пау Кубарси: их кровати находятся в 10 минутах ходьбы от места, где они тренируются. Оба подростка отличились, играя за «Барсу» в этом сезоне.

Кубарси дебютировал в Ла Лиге в январе, за два дня до своего 17-летия, и с тех пор только прибавлял. Ямаль дебютировал в конце прошлого сезона в возрасте 15 лет, а в июле ему исполнилось 16. С тех пор он подписал крупный спонсорский контракт с Adidas, и для многих он является самым интересным игроком, появившимся в клубе со времен Месси.

В недавнем отчете CIES Football Observatory было установлено, что «Барселона» использует самый высокий процент игроков младше 20 лет среди всех клубов в пяти ведущих лигах Европы (15 процентов их основного состава).

Большая заслуга в этом принадлежит Хави, тренеру, который смело доверял молодежи с момента, как он занял пост во главе команды в ноябре 2021 года. За это время он дал возможность дебютировать 16 выпускникам академии.

Ямаль и Кубарси — главные звезды, но другие, в том числе защитник Эктор Форт (17) и нападающий Марк Гиу (18), также произвели впечатление в этом сезоне — и их будет еще больше. Ожидается, что Марк Бернал (16), Унаи Эрнандес (19), Ким Жюньент (17), Пау Прим (18) и Гиль Фернандес (15) будут в составе основной команды в ближайшие сезоны.

Хави очень хвалил молодых игроков за их настрой и подход к делу. Он назвал их «бесстрашными», описываю эту характеристику как «главное отличие» от своего поколения.

Несмотря на бардак в управлении, коррупционные скандалы, финансовые потрясения и плохое руководство, которые царили в «Барселоне» в последние годы, «Ла Масия» всегда была их самым большим активом. Не все в клубе это осознавали. Но они делают это сейчас.

Аурели Альтимира, бывший директор «Ла Масии», объясняет это финансовой ситуацией. «Главная причина, по которой "Ла Масия" добилась успеха в последние годы, в основном связана с финансовым положением, в котором находится клуб», — говорит он.

Высокопоставленный анонимный источник в «Барсе», настаивает на том, что каталонцы рассматривают доверие к молодежной академии и ставку на нее, как билет на возвращение к большому успеху в будущем, признавая при этом, что плохое финансовое положение клуба. действительно является фактором.

«На протяжении всей истории "Барселоны" "Ла Масия" показывала, что это самый быстрый и безопасный способ получить готовых игроков для клуба, но иногда об этом забывают», — сказал он. «Учитывая наше финансовое положение и то, насколько хорошо это поколение, мы должны позаботиться о них».

Все начинается с селекции.

Альтимира руководил «Ла Масией» с 2014 по 2021 год вместе со своим коллегой Жорди Роурой (который также исполнял обязанности главного тренера «Барсы» в 2013 году). Он говорит, что «выявление молодых талантов и привлечение их к работе по методологии "Барсы" как можно скорее» имеет первостепенное значение.

Сеть скаутов «Барсы» — одна из главных сильных сторон академии. Они традиционно подписывали контракты со многими игроками из родной Каталонии, но нет никаких ограничений на привлечение талантов из других регионов. Например, Гави и Фермин Лопес присоединились к команде еще подростками из «Бетиса».

Альтимира говорит, что в настоящее время практически в каждом трансфере из любого клуба Испании задействован агент, независимо от того, 10 или 17 лет ребенку. «Барсе» необходимо связаться с ними, а также с семьей игрока, и изучить, кто их окружает.

Источники в «Ла Масии» сообщили, что клуб «никогда не теряет голову — в финансовом отношении — в погоне за молодыми игроками». Они также описали, как в ходе переговоров они подчеркивают «образование, которое обеспечивает клуб и перспективу жить в "Ла Масии" в здоровой атмосфере» как положительные моменты.

Каждый подписанный юноша воплощает в жизнь мечту большинства каталонских детей. Они избранные; лучшие из лучших. Когда команда «Барсы» посещает любой местный клуб из маленького городишки, никто в нем не хочет пропустить этот. Руководители академии более чем осознают проблемы, которые это может принести.

Аурели Альтимира (справа) globallookpress.com

«За годы обучения в "Ла Масии" детям приходится сталкиваться с большим давлением», — говорит Альтимира. «В академии есть свои психологические службы, призванные предоставить детям инструменты, позволяющие справляться с трудными ситуациями и справляться с такими сценариями, как попадание в лучшую команду. Как вести себя в хорошие и плохие моменты».

«Те, кто остается и проходит через несколько возрастных групп, в конечном итоге становятся сильнее морально. Они знают, насколько это тяжело, и они знают наш стиль игры наизусть».

У «Барсы» интенсивное, а иногда и ожесточенное соперничество с «Эспаньолом» на молодежном уровне. У их городских соперников также есть уважаемая академия, и между их командами часто решается судьбы титулов каталонских юниоров. Многие игроки перешли в «Барсу» из «Эспаньола», в том числе Марк Бартра, Марк Кукурелья и Илайш Мориба.

Конкурентоспособность на молодежном уровне формирует характер игроков «Ла Масии», и, как говорит Альтимира, их учат играть так же, как основную команду «Барсы». Это совсем иной подход, по сравнению с «Реалом».

Футбольное образование, которое получает молодежь «Мадрида», по словам тех, кто работает в академии, больше ориентировано на универсальность, стойкость и способность приспосабливаться к нескольким различным тактическим стилям.

Цель — подготовить молодых людей, способных добиться успеха в профессиональном футболе. Но чаще всего это означает, что они играют за пределами Мадрида.

По данным исследования, проведенного Международным центром спортивных исследований в ноябре 2023 года, «Реал Мадрид» оказался клубом, который выпустил наибольшее количество активных игроков в пяти ведущих лигах Европы — 44. Прозвище, данное их молодежной академии, «La Fabrica» («Фабрика») имеет оттенок индустриальной эффективности.

В 1980-е годы в составе основной команды «Реала» было несколько игроков, окончивших их академию, но это уже в прошлом. В настоящее время наиболее распространенным маршрутом является уход из клуба с последующим выкупом — так называемый «Виа Карвахаль» (маршрут Карвахаля).

В «Барселоне» болельщики жаждут видеть выпускников «Ла Масии» в основной команде, и от руководителей клуба всегда ждут, что молодые игроки получат шанс.

25 ноября 2012 года, пожалуй, стал кульминацией примера этой связи академии и основной команды «Барсы». В матче Ла Лиги против «Леванте» на поле было 11 молодых воспитанников академии.

Виктор Вальдес, Мартин Монтойя (он вышел вместо Дани Алвеса на 15-й минуте), Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Хави, Сеск Фабрегас, Педро, Месси и Иньеста помогли закрепить выездную победу со счетом 4:0 в Ла Лиге в тот день.

Но одно из имен в составе указывает нам на другую сторону истории. Потому что в последние годы путь от академии до первой команды оказался не таким уж простым.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Сеск Фабрегас ушел из «Барсы» в «Арсенал» в 2003 году, когда ему было 16 лет. Позже он предположил, что, по его мнению, уровень игроков, которые были старше его, означал, что у него было бы мало шансов пробиться в основной состав клуба.

Но в 2010-е годы у самых высокооцениваемых молодых игроков клуба оказалось еще меньше шансов, поскольку в «Барсе» была собрана одна из лучших команд в мировом футболе.

В период с 2010 по 2019 год Серхи Роберто (дебютировавший в 2010 году) был единственным игроком, который прошел через молодежные команды «Барселоны» и действительно зарекомендовал себя в основном составе.

Следующим был Ансу Фати, возникший в сезоне 2019/20 как многообещающий 16-летний юноша. Рональд Араухо также прошел через этот сезон, но уругвайца нельзя считать выпускником «Ла Масии», поскольку он был подписан в резерв клуба, когда уже был профессионалом в возрасте 19 лет.

Но Альтимира считает, что блокирование пути для молодых игроков — это не просто вопрос поиска лучшего качества. Парадоксально, но в то время, когда игроки «Ла Масии» вдохновляли основную команду, отношение клуба к своей молодежной академии изменилось, несмотря на то, что хорошие таланты все еще появлялись.

«Наша задача заключалась в том, чтобы в команду до 19 лет попадали нужные игроки», — говорит Альтимира. «Выше находится команда "Барса Б" (теперь известная как "Барселона Атлетик", резервная команда, играющая в третьем дивизионе Испании). И тут мы увидели, что происходят странные вещи».

Ансу Фати globallookpress.com

«Клуб начал пополнять команду Б игроками из других клубов. Они были "ветеранами" по меркам того, чем обычно является эта команда, и было видно, что им никогда не пробиться в основной состав».

«Молодёжь "Ла Масии" уже видела, что перед ними стоит большой барьер на пути к получению игрового времени в первой команде, а затем с командой Б они внезапно оказались в таком же тупике, и я полностью понимал их разочарование».

Возможно, самым очевидным изменением в это время стало подписание нескольких бразильских молодых игроков, ни один из которых не оказал реального влияния на «Барсу».

Если вернуться в 2013 год и включить в него 7,9 миллиона евро, которые «Сантос» получил за право первого выбора на трех молодых игроков (это было согласовано в рамках сделки «Барсы» по подписанию Неймара), то каталонский клуб потратил на этих игроков не менее 30,8 млн евро (плюс нераскрытые расходы по арендам).

Роберт Гонсалвес, Марлон Сантос, Витиньо, Габриэль Новаес, Густаво Майя, Матеус Фернандеш и Матеус Перейра — все они приезжали в «Барсу» в период с 2015 по 2020 год, но никто из них не были постоянным игроком основной команды.

Эрик Гарсия, Хави Симонс, Серхио Гомес, Адриан Бернабе и Роберт Наварро были среди игроков, которые решили покинуть «Ла Масию» в это время. Дани Ольмо ушел в 2014 году.

«Как бы мы ни пытались продать бренд "Барселоны", были игроки и семьи, которых очень соблазняли предложения в других местах», — говорит Альтимира. «Многие из этих переходов были больше ориентированы на деньги, другие — на спортивные цели. Наша задача заключалась в том, чтобы попытаться показать им, что "Барса" отличается от других команд, и развить у этих молодых людей чувство принадлежности к клубу».

За это время были и другие сомнительные решения о трансферах.

В июле 2016 года «Барса» подписала левого защитника Люку Диня, которому должно было исполниться 23 года, за 16,5 миллионов евро из «Пари Сен-Жермен» в качестве дублера Жорди Альбы. В то время в резерве блистал Алехандро Гримальдо (сейчас впечатляющий в «Байере» из Леверкузена и ставший игроком сборной Испании). Два года спустя Динь был продан в «Эвертон» после того, как не смог адаптироваться, а год спустя «Барса» потратила 20 миллионов евро на Хуниора Фирпо из «Бетиса». Левый защитник Кукурелья (сейчас игрок сборной Испании выступает за «Челси») и Хуан Миранда (ныне постоянный игрок «Бетиса», который один раз сыграл за сборную Испании в 2021 году) хотели прорваться в «Барсу» из академии, но их обошли вниманием.

Эрик Гарсия, центральный защитник, перешедший из «Барселоны» в «Манчестер Сити» в 2017 году (но вернувшийся в «Барсу» в 2021 году), ранее объяснил The Athletic свое решение покинуть «Барсу».

«Мне было 16, и мой контракт подходил к концу», — рассказал он. «Я не ожидал, что "Барса" пообещает мне игровое время в первой команде или что-то в этом роде. "Сити" постучался в дверь и предложил спортивный проект, в котором у меня не было гарантированного пути в первую команду, но было общее представление о моем развитии, которого в "Ла Масии" я не видел».

Алекс Кольядо — еще один пример. В 2018 году, когда тренером «Барсы» стал Эрнесто Вальверде, молодой талант из академии стал приближаться к основной команде. Источник, близкий к Вальверде, говорит, что баск «верил, что Кольядо может сыграть свою роль в команде», но затем «совершенно неожиданно, из сообщений в СМИ, он узнал, что "Барса" подписала Малкома».

Алекс Кольядо globallookpress.com

Прибытие бразильца из «Бордо» за 41 миллион евро стало еще одним трансфером, который не сработал. В прошлом сезоне Кольядо навсегда покинул «Барсу», чтобы присоединиться к «Бетису», который после проблем с лимитом зарплат был вынужден отдать его в аренду «Аль-Ухдуду» из Саудовской Аравии.

Переворот в спортивном направлении «Барсы» после ухода Гвардиолы в 2012 году не помог. С тех пор сменилось в общей сложности 11 различных руководителей: Андони Субисаррета, Арьедо Брайда, Хавьер Бордас, Карлес Решак, Хорди Местре, Роберт Фернандес, Эрик Абидаль, Пеп Сегура, Рамон Плейнс, Матеу Алемани и Йорди Кройф. Деку является нынешним спортивным директором клуба.

Более того, некоторые источники, работающие в «Ла Масии», теперь говорят, что, по их мнению, методы тренировок и философия игры за это время изменились. Они предположили, что влияние Сегуры было ключевым аспектом в том, что техническому мастерству стало уделяться меньше внимания.

«Талантов в академии "Барселоны" очень много, но если бы мы смогли добавить атлетизма к этому большому таланту, это сделало бы "Ла Масию" еще лучше», — сказал в ответ Сегура. «Вот почему в моем подходе к работе "Ла Масии" (в период с 2017 по 2019 годы) я хотел поработать над физической формой игроков и разрабатывать индивидуальные программы для их развития».

В декабре 2021 года Хави рассказал о своем удивлении, увидев, как все изменилось с тех пор, как он ушел из клуба в качестве игрока в 2015 году. Он говорил конкретно о тренировках основной команды, но его комментарии предполагали, что что-то изменилось и на молодежном уровне.

«Позиционной игре (juego de posición) в "Барселоне" уже много лет не обучают», — сказал он. «Это невероятно. Некоторым игрокам все еще нужно понять, как мы хотим играть. Странно видеть футболистов основной команды "Барсы", которые не понимают позиционной игры».

«Я здесь всего месяц, но могу сказать, что нужно изменить множество вещей. Конечно, приглашайте новых игроков, но я говорю о динамике, распорядке дня и нашей философии».

Презентация Хави в роли тренера globallookpress.com

За последние годы в академии «Барселоны» многое изменилось. Помещения были модернизированы. Количество детей, проживающих там, увеличилось — в тренировочном комплексе клуба проживают более 80 юных спортсменов, а в старом здании «Ла Масия» проживало менее 20. Меняется и политика.

Источники в «Барсе» теперь описывают определенных талантливых игроков как «конкретные проекты». Их считают самыми одаренными, и клуб должен приложить дополнительные усилия, чтобы удержать их.

Многие источники, работавшие в «Ла Масии», полагают, что деньги были «определяющим фактором для подавляющего большинства игроков, решивших покинуть клуб» за последнее десятилетие. Были предприняты шаги, чтобы противостоять этому.

Альтимира объясняет, как Фати и Илайш Мориба подписали контракты с «более высокими цифрами, чем обычно» в 2019 году, причем Фати был связан трансферными слухами с «Ниццей», а «Манчестер Сити», как сообщается, был заинтересован в Мориба. Их новые сделки были около 2 миллионов евро в год — огромная зарплата для 16-летнего парня.

«В конце концов, мы посчитали, что худшим сценарием развития событий будет их продажа за границу за разумную сумму денег», — говорит Альтимира. «Это, безусловно, случилось с Мориба (который перешел в "РБ Лейпциг" за 16 миллионов евро в 2021 году)».

«Брексит» сыграл свою роль в развитии этой тенденции. Теперь английским клубам не разрешается подписывать иностранных игроков младше 18 лет. Однако в прошлом году «Сити» все еще наводил справки о Кубарси. Концерн City Football Group (CFG) планировал, что он будет играть за их родственный клуб «Жирона» в качестве трамплина перед переездом в Манчестер.

Молодые игроки «Барселоны» globallookpress.com

Кубарси недавно вел переговоры с «Барселоной» о подписании нового долгосрочного контракта с планами увеличить сумму его выкупа до 1 миллиарда евро, как это уже было сделано с Ямалем.

Оба эти игрока представляют собой сливки «Ла Масии». В течение многих лет опытные профессионалы учили их играть в тот футбол, к которому стремится «Барса». Пас и хладнокровие Кубарси на мяче уже выделяются на элитном европейском уровне.

До его прихода основная команда нуждалась в игроке с его особыми навыками на позиции центрального защитника. Молодёжная академия помогла сформировать именно то, что им было нужно.

Кубарси стал 204-м выпускником, дебютировавшим с тех пор, как история «Ла Масии» началась в далеком 1979 году. Болельщики «Барсы» надеются увидеть еще многих таких же игроков, как он, и теперь есть ощущение, что молодежная академия находится в лучшем положении, чем в предыдущие годы.

Клубу просто понадобился финансовый кризис, чтобы осознать это.