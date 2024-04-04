Воспользовались шансом. Лопес, Варела, Эндрик — среди главных молодых звезд марта

Как правило, молодые, но признанные звезды, такие как Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», Джуд Беллингем из «Реала» или Гави из «Барселоны», не включены в список — в противном случае они были бы в нем каждый месяц — но мы прольем свет на некоторых из тех игроков, кто заслуживают похвалы за свои выступления и потенциально могут стать следующими громкими именами в европейском футболе.

Фермин Лопес

20 лет, центральный/атакующий полузащитник, «Барселона»

В отсутствие Гави и Педри еще один продукт «Ла Масии» получил возможность проявить себя, и можно вспомнить несколько достойных выступлений Фермина Лопеса в марте. Хави не только доверил ему место в стартовом составе, но игрок также забил красивый гол головой в ворота «Атлетико Мадрид» и забил еще один гол в матче Лиги чемпионов против «Наполи».

Хотя по сути Лопес был креативным центральным полузащитником (в значительной степени талантливой «восьмеркой»), в начале сезона он также выступал на позиции левого вингера. Обладая высоким футбольным IQ и прекрасными техническими способностями, полученными в «Ла Масии», игрок молодежной сборной Испании показал себя мощными ударами и умением делать ключевые передачи.

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Тем не менее, Лопес также добросовестно выполняет свою оборонительную работу (8+ защитных дуэлей за 90 минут с 55% успеха) и, несмотря на то, что он появляется во многих зонах действия по всему полю, он быстро возвращается на свое место в схеме, когда это необходимо.

Алан Варела

22 года, опорный полузащитник, «Порту»

Алан Варела globallookpress.com

Путь из Южной Америки через «Порту» в первоклассную европейскую команду уже хорошо проторен, и становится все более вероятным, что игрок, перешедший за 8 миллионов евро из «Бока Хуниорс» прошлым летом, станет следующим на очереди для этого большого шага.

Проведя прекрасный дебютный сезон в Португалии, Варела прогрессировал по ходу кампании и продолжает улучшать свою игру по мере того, как соперники становятся более именитыми — на его счету два звездных выступления на групповом этапе против «Барселоны» в Лиге чемпионов и он был одним из лучших игроков «Порту» в недавних матчах 1/8 финала против «Арсенала».

Обладая впечатляющей мобильностью, Варела быстро закрывает соперников и отлично справляется с перехватами (4,45 за 90 минут), но при этом он дисциплинированно и усердно выполняет свою задачу на протяжении всей игры. Несмотря на то, что он последовательно начинает атаки с позиции опорного полузащитника, его навыки дальнего паса особенно хороши, особенно его переключение на позицию ходящего в атаку правого защитника.

Франсишку Консейсау

21 год, нападающий, «Порту» (в аренде из «Аякса»)

Франсишку Консейсау globallookpress.com

Спустя три года после своего профессионального дебюта за «Порту», арендованный у «Аякса» игрок начинает оправдывать свои огромные авансы. Сын нынешнего главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, 21-летний вингер в последнее время начал получать больше игрового времени и становится игроком, способным по-настоящему изменять ход матчей. А для тех, кто подозревает отцовский фаворитизм: его включение в стартовый ссостав вполне оправдано.

По сути, левоногий вариант своего отца, Франсишку, который является одним из четырех братьев, зарабатывающих на жизнь профессиональной игрой в футбол, одарен отличными техническими способностями, навыками быстрого и эффективного продвижения мяча, в то время как активный характер его игры подчеркивается 10 обводками за 90 минут (при стабильном показателе эффективности 65%) и 4,85 навесами.

Несмотря на то, что он прирожденный атакующий фланговый полузащитник, он также более чем полезен при смещениях к штрафной, часто обеспечивая проникающие передачи или нанося удары (3,1 за 90 минут). Еще одной наградой за его прогресс стало то, что во время последнего международного перерыва он впервые сыграл за сборную Португалии в товарищеском матче против Словении.

Эндрик

17 лет, центрфорвард, «Палмейрас»

Хотя технически он еще не является европейским игроком, всего за несколько месяцев до того, как он официально станет игроком «Реала», репутация Эндрика как мировой звезды растет. Два недавних матча 17-летнего футболиста за сборную Бразилии не ослабили и без того заоблачных ожиданий, возложенных на его юные плечи, поскольку, принеся своей стране победу над Англией на «Уэмбли», он забил, благодаря удачному удару с лета, свой второй гол за «Селесао» в ничьей со счетом 3:3 против Испании.

Как будто забить свой первый гол за свою страну было недостаточно, Эндрик также впервые продемонстрировал мировой аудитории некоторые из своих самых впечатляющих качеств. Его мощный удар, стремительное ускорение с мячом и аккуратные касания около штрафной — все это было исполнено с его фирменным энтузиазмом.

Чего мы можем ожидать от вундеркинда, когда он приедет в Испанию — особенно с тактической точки зрения — вопрос открытый, но нет никаких сомнений в том, что «Реал Мадрид» приобрел игрока, который обязательно развлечет публику и предложит что-то экстраординарное.

Тиагу Сантуш

21 год, правый защитник, «Лилль»

Тиагу Сантуш globallookpress.com

Приехав прошлым летом из португальского клуба «Эшторил» за 6,5 млн евро, Сантуш уже привлекает большое внимание зарубежных скаутов, в частности из клубов АПЛ. Эти скауты бelen впечатлены стабильностью его игры и тем, как игрок молодежной сборной Португалии почти сразу же ярко заявил о себе в более физически требовательной лиге.

Сантуш был великолепен как в Лиге 1, так и в Европе. Неудивительно, что правый защитник, раньше игравший на позиции вингера, преуспевает в атакующей фазе игры; он рвется вперед при каждой возможности, а его прекрасный контроль мяча помогает ему преодолевать попытки остановить его.

По данным WyScout, он в среднем совершает пять успешных атакующих действий за 90 минут, а его шесть обводок за 90 минут (60% успеха) также являются весьма впечатляющими показателями. Поскольку высококлассных правых защитников сейчас немного не хватает, ожидайте, что в следующем трансферном окне к нему будет большой интерес.

Умар Диаките

20 лет, центрфорвард, «Реймс»

Умар Диаките globallookpress.com

Март стал месяцем прорыва для нападающего сборной Кот-д'Ивуара. Прежде чем отправиться в национальную команду, Диаките забил за «Реймс», когда они добились ничьей на выезде с «ПСЖ», а спустя неделю добавил еще один мяч в домашней победе над «Мец» со счетом 2:1. Затем, когда он присоединился к своей сборной, он снова забил гол в ничьей 2:2 против Бенина.

Диаките — еще один талант, который начал свою карьеру в знаменитой академии клуба ASEC в Абиджане и прошел через (как вы уже догадались) австрийский ФК «Зальцбург».

Хотя он никогда не участвовал в официальных матчах за «Зальцбург» — он выступал в Австрии за их фарм-клуб «Лиферинг» — технически крепкий и быстрый нападающий сейчас демонстрирует признаки того, что становится надежным игроком Лиги 1.

Он становится прекрасным нападающим, и наряду с хорошей слаженной игрой, нацеленностью на ворота и скоростью бега, возможно, именно целостность его игры выделяет его среди других.