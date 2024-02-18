Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы

В мужском футболе Португалия может похвастаться одним из лучших игроков в мире (Криштиану Роналду), одним из самых влиятельных тренеров (Жозе Моуринью) и одним из самых известных агентов (Жорже Мендеш). Но женский футбол страны все еще догоняет мужчин, находясь на пути к полной зрелости.

Женская португальская лига (теперь называемая Campeonato Nacional Feminino) существует с 1985 года, но, поскольку в первые годы доминировали «Боавишта» (11 чемпионских титулов) и «1º Дезембро» (12), традиционно мощные команды «Бенфика» и «Спортинг» стали силой, с которой надо считаться, только семь лет назад.

«Спортинг» возродил свою женскую команду в сезоне 2016/17 после 21-летнего отсутствия и сразу же выиграл титул и кубок, в то время как «Бенфика» создала команду только в конце 2017 года и теперь завоевала последние три титула подряд. Другая крупная команда страны, «Порту», пока не имеет женской команды.

Теперь, когда аппетит к женскому футболу растет во всем мире, Португалия, наконец, начала делать себе имя на крупнейших турнирах. От продолжающегося присутствия «Бенфики» на групповых этапах женской Лиги чемпионов УЕФА до дебюта национальной сборной на Евро-2017, а затем и на чемпионате мира-2023, становится ясно, что футбол Португалии находится на подъеме.

Так чему же женский футбол может научиться на успехе мужчин? И как мужской футбол может продолжать расти, одновременно получая огромные суммы от трансферов своих лучших игроков? Бывший скаут и генеральный директор Тор-Кристиан Карлсен и экспертка ESPN по женскому футболу Софи Лоусон оценивают, что делает Португалию такой особенной.

Внутренний рост

Рост популярности мужского португальского футбола, безусловно, можно увидеть по здоровому росту посещаемости. В прошлом сезоне «большая тройка» — «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» (на их долю приходится примерно 70% от общей посещаемости) — зафиксировала лучший за всю историю совокупный средний показатель посещаемости — 46 591 зритель на домашнем матче по сравнению с 45 047 в последний «допандемический» сезон (2018/19) и 33 053 десять лет назад (2012/13). Еще одной иллюстрацией растущего интереса к португальскому футболу является то, что «Бенфика» полностью распродает все абонементы (45 000, что составляет 70 % от вместимости своего стадиона «Эстадиу да Луш») последние два сезона.

Хотя лига Португалии, когда речь идет о правах на внутренние трансляции, по-прежнему сильно отстает от чемпионатов более густонаселенных стран, таких как итальянская Серия А (997 миллионов евро) и французская Лига 1 (582 миллиона евро), нынешняя сделка рассчитана до 2027 года и составила 192 миллиона евро на этот сезон.

Однако это несоответствие европейским конкурентам объясняет, почему португальским клубам приходится выходить за рамки продажи медиа-прав, чтобы оставаться конкурентоспособными в Европе. А поскольку доходы, полученные от продажи билетов, сувенирной продукции, медиа-прав или спонсорских сделок в стране с населением в 10 миллионов человек, могут дать вам лишь определенный результат, не нужно слишком глубоко заглядывать в балансовые отчеты клуба, чтобы понять, где они нашли конкурентное преимущество: за последнее десятилетие пять крупнейших португальских клубов («Бенфика», «Порту», «Спортинг», а также «Брага» и «Витория Гимарайнш») получили чистую прибыль от трансферов в размере почти 1,8 миллиарда евро.

Женская лига теперь транслируется внутри страны на собственном канале Футбольной федерации Португалии, и более активное участие федерации сыграло ключевую роль в обеспечении лучших условий для игроков, хотя плохая структура выплат и не слишком высокие призовые остаются камнем преткновения. Поддержка болельщиков растет, и матч «Бенфика» — «Спортинг» установил новый рекорд посещаемости женского футбольного матча в Португалии в марте 2023 года — 27 221 человек.

Трехкратный чемпион «Бенфика» лидирует и только что впервые в своей истории достигла давно ожидаемого четвертьфинала женской Лиги чемпионов УЕФА. До этого сезона им удавалось выйти лишь за рамки второго раунда квалификации в Европе, чего португальским командам удавалось добиться только один раз до этого («Атлетико Оуриенсе» в сезоне 2014/15, когда они были быстро обыграны с общим счетом 9–0 в двух матчах 1/16 финала против «Фортуны Йёрринг»).

Хотя они по-прежнему попадают в группы с бывшими победителями («Лион»; дважды «Барселона») — включая этот сезон, когда они были обыграны «Барсой» со счетом 5:0 в первом матче — португальские чемпионы продемонстрировали, на что они способны, и продолжают учиться, проверяя себя в матчах с лучшими из лучших. Действительно, развитие событий в этом сезоне Лиги чемпионов было очевидным: от первого поражения на групповом этапе до его завершения захватывающей ничьей 4:4 против нынешних обладателей.

Прогресс на международной арене

Завоевание международного трофея на Евро-2016 было ключевым моментом для мужской сборной Португалии, особенно после разочаровывающего поражения от аутсайдера Греции в финале 2004 года на родной земле. Но квалификация на крупные турниры для Португалии сейчас в значительной степени формальность, учитывая качество игроков, которых они вызывают в команду, таких как Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жоау Канселу и, по-прежнему остающийся лучшим бомбардиром сборной среди мужчин за всю историю со 128 голами, 38-летний Роналду. Португалия не пропустила ни одного крупного соревнования с чемпионата мира 1998 года, а также завоевала трофей Лиги наций УЕФА в 2019 году.

Криштиану Роналду globallookpress.com

А вот женщинам пришлось нелегко. После многих лет, проведенных в качестве одной из из худших команд в Европе с момента их образования в 1981 году, все три последних выступления женкой команды страны на крупных турнирах были заработаны через плей-офф. Им понадобилось дополнительное время против Румынии, чтобы пройти квалификацию на свой первый крупный турнир — Евро-2017, и они получили место на Евро-2022 только как лаки-лузер, после того, как не смогли победить Россию в плей-офф.

Чтобы попасть на свой первый чемпионат мира в 2023 году, женской сборной Португалии пришлось сыграть 13 квалификационных игр (больше, чем любой другой команде), прежде чем они прошли в межконтинентальный плей-офф: обыграв Камерун благодаря пенальти на 94-й минуте. Невероятно, но когда они добрались до турнира в Австралии и Новой Зеландии, они были на расстоянии штанги от победы над тогдашними чемпионами США в захватывающем матче группового этапа, закончившегося ничьей 0:0, в результате которой они финишировали третьими после США и Нидерландов.

Португалия — Россия globallookpress.com

Недавняя история женской сборной Португалии была отмечена ростом (они поднялась на 19-е место в мировом рейтинге ФИФА), но много препятствий еще предстоит преодолеть. «Такие турниры зависят от жеребьевки и времени, но я думаю, что у них есть качественные игроки и, самое главное, я думаю, что теперь у них есть вера в себя», — рассказала ESPN тренер «Спортинга» Мариана Кабрал. «Раньше для женской сборной Португалии было вполне нормально получать удары от больших команд, американцев, англичан и кого угодно, но теперь они знают, что могут конкурировать с ними. Я думаю, что у португальских игроков теперь есть такая уверенность, и это важно для будущего».

Аналогичный путь развития молодежи

Работа над техническими элементами, такими как развитие точного первого касания — возможно, самого необходимого навыка для футболиста топ-уровня — принятие правильного положения тела для получения передачи, ведение мяча на скорости и меньшая зависимость от основной ноги являются фундаментальными компонентами развития того стиля игры, который мы видим в лучших мужских клубах Португалии. Такой подход, как правило, менее распространен в странах, которые уделяют больше внимания физическому аспекту.

Свобода самовыражения также является концепцией, которой дорожат португальские тренеры. Вместо того, чтобы с раннего возраста помещать детей в жестко установленную схему, они склонны поощрять игроков самостоятельно решать ситуации, находя правильные решения по ходу игры. Результатом такого тщательного и компетентного обучения является прогресс высококвалифицированных и умных футболистов, которые могут успешно выполнять свою работу где угодно.

Молодежная команда «Браги» globallookpress.com

Помощник тренера «Бенфики» Андре Вейл рассказал, что равенство подходов к женскому и мужскому футболу является ключом к агрессивному стилю клубов, который призван радовать глаз и заставать соперников врасплох.

«Мы пытаемся научить игроков различным моментам игры», — говорит он. «Чтобы они сами могли посмотреть и прочитать, что происходит в игре, и решить, [как реагировать] на это. Конечно, это занимает больше времени».

Две основные команды, пытающиеся сместить «Бенфику» с вершины турнирной таблицы женской лиги, «Спортинг» и «Брага», следуют схожим идеалам. Академия «Спортинга» выпустившая таких игроков, как Луиш Фигу, Роналду, Рикардо Куарежма и Руй Патрисиу, исторически является одной из самых влиятельных в португальском мужском футболе, а также играет ключевую роль в работе женской команды.

«У этого клуба очень четкий путь не только в футболе, но и в футзале, гандболе и других видах спорта», — объясняет Кабрал ESPN. «Здесь выросло много игроков. Цель здесь — сделать то же самое с женской командой, потому что, прежде всего, молодые игроки очень хороши, очень талантливы, но их не хватало в последние несколько десятилетий».

Действительно, многие имена в составе женской команды «Спортинга», знакомые болельщикам национальной сборной, не прошли через систему клуба, а были подписаны позже извне. Но по мере того, как условия улучшались, а женский футбол в Португалии рос в статусе, академия «Спортинга» помогла воспитать игроков, которые впоследствии представляли свою страну на высшем уровне: от Жоаны Мартинс и Алисии Коррейи до высоко оцениваемой полузащитницы Андреа Хасинто, который в настоящее время играет за «Реал Сосьедад».

Точно так же «Брага» (которая выиграла лигу в свой первый и единственный раз в сезоне 2018/19) усердно работала за пределами поля, чтобы создать молодежную структуру, позволяющую молодым футболистками продвигаться по возрастным уровням клуба.

Разнообразие и почему бразильцы процветают

Португалия не только одержима футболом, но в ней существует четкий консенсус относительно того, как следует играть в него. Благодаря своим историческим связям с Южной Америкой, Португалия, возможно, является европейской страной, которую больше всего вдохновила Бразилия, где развитие технических способностей игроков, адаптированных к коллективному мышлению, закладывается с раннего возраста.

Португалия также может предложить довольно плавный переход в Европу для молодых игроков с другого континента. Бразильцы, которых в двух лучших мужских дивизионах насчитывается более 100 человек, логично сразу же прижились из-за лингвистического и культурного сходства. Кроме того, поскольку испаноговорящие в целом понимают и легко усваивают португальский язык, а тренеры в основном хорошо говорят на английском языке, адаптация в Португалии, как правило, проходит более гладко, чем во многих других европейских странах.

Когда ESPN спросил Вейла о формировании женской команды «Бенфики», которая начала свою жизнь во втором дивизионе в 2017 году с восемью бразильянками, тренер старался говорить о футболистках, как он сказал,подходящих для проекта: «Мы любим игроков. Мы не смотрим на национальности, мы смотрим на их ноги и их мозги».

Действительно, разнообразный состав игроков в рядах «Бенфики» помог команде продвинуться дальше. «Дело в том, что этот состав сейчас очень конкурентоспособен», — добавил он. «В нем есть футболистки разного культурного происхождения, и лично я считаю, что это не только обогащает команду, потому что у вас есть культурное разнообразие, но также больше связывает команду с болельщиками, потому что болельщики связаны с различными культурами».

Действительно, хотя развитие молодежи имеет ключевое значение, прибытие иностранцев также играет огромную роль. 59,8% игроков высшего дивизиона среди мужчин приезжают из-за границы, и традиционные элитные команды прекрасно понимают, что они являются трамплином для перехода в другие лиги. Выдающаяся работа на уровне академий в сочетании с умной скаутской деятельностью, особенно в Южной Америке, во многом объясняет, почему таким клубам, как «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», удается получать огромные прибыли от своих трансферных операций.

Как и мужской аналог, женская лига Португалии пережила приток игроков со всего мира и в ней играют не только спортсменки из более традиционных футбольных стран, таких как Германия, Испания, Австралия и, конечно же, Бразилия. но и из весьма отдаленных стран, таких как Вьетнам, Панама, Пуэрто-Рико и бывшая португальская колония Кабо-Верде.

Хотя ни «Бенфика», ни женские команды «Спортинга» пока не готовы повторить трансферный успех мужских команд — поскольку разрыв между женским и мужским футболом еще предстоит преодолеть даже на самых сильных рынках — португальская лига может предложить футболистками со всего мира другой опыт.

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«Это скорее ступенька на пути куда-то еще, потому что у нас хорошие условия, и я думаю, что здесь игроки могут многому научиться в футбольном плане», — говорит Кабрал. «Мы видим, что футболистки, которые у нас играли, например, американки и канадки, по мере взросления приобретают совершенно другую культуру игры: она очень атлетичная, очень техничная, может быть, не настолько тактическая, как мы привыкли. Они дают нам то, чего у нас нет, и это здорово, и мы даем им кое-что, чего у них тоже нет. Так что все растут».

Путь вперед

Несмотря на то, что мужская лига Португалии, очевидно, пережила значительный прирост популярности и благосостояния, реалистичным прогнозом, вероятно, будет ее скромный рост. Поскольку три команды пользуются огромным превосходством (только пять клубов выиграли португальскую лигу с момента ее первого сезона 1934/35 («Белененсеш» и «Боавишта» в дополнение к «Большой тройке»)), вряд ли она достаточно конкурентоспособна, чтобы увлечь международную аудиторию за пределами португальской диаспоры за рубежом (которая преимущественно поддерживает «Бенфику»).

Хотя иностранные инвесторы взяли под свой контроль (или, по крайней мере, частично) заслуживающие доверия клубы среднего уровня, такие как «Витория Гимарайнш» (у него те же владельцы, что и у «Астон Виллы»), «Спортинг Брага» (QSI / ПСЖ) и «Фамаликан», их интересы обычно вращаются вокруг создания филиалов более крупных клубов за рубежом или участия в разделе выручки, генерируемой трансферами игроков. Это, в свою очередь, означает, что они представляют собой небольшую угрозу в долгосрочном плане, неспособную разбалансировать раздел трофеев между «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом».

Вместо того, чтобы стремиться к паритету с более крупными лигами, путь развития мужеской лиги Португалии заключается в том, чтобы придерживаться проверенных методов. Португальцы доказали за последние 30 лет, что они постоянная часть элиты в плане воспитания как игроков, так и тренеров, что способствует поддержанию репутации португальского футбольного мастерства на высоком уровне. И если трансферный рынок не столкнется с новыми ограничительными мерами, нет никаких причин, по которым лига Португалии перестанет с большой прибылью экспортировать игроков в ближайшие годы (что, как указывалось ранее, стало фундаментальной частью бизнес-моделей клубов).

Кроме того, благодаря первоклассной работе академий и отличному скаутингу такие клубы, как «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», также должны продолжать показывать хорошие результаты в Европе. Учитывая скромное население и размер общей экономики, это уже делает страну намного превосходящей свой вес в футбольном плане.

Марианна Кабрал globallookpress.com

Женский футбол в Португалии развивается семимильными шагами, но еще есть над чем работать. До последнего десятилетия у игроков было мало возможностей, и многие бросали бутсы в подростковом возрасте (это знакомое явление в женском футболе во всем мире по ряду причин), что создавало возрастную разницу между теми, кто остался, и теми, для кого прорыв наступает сейчас.

Тренер «Спортинга» Кабрал, бывшая игрок и журналистка, которая работает в клубе с 2016 года, сначала в молодежных командах, а затем она перешла в команду А в 2021 году, не только увидела происходящие изменения, но и помогла расширить горизонты в своем клубе.

«Сначала [вы] пытаетесь расширить эту базу», — говорит она. «Пытаемся вырасти, чтобы в наших командах играло больше футболисток, больше талантливых игроков проходило через наши команды, а мы предоставляли им профессиональные условия. Даже такие вещи, как возможность ходить в спортзал. А то это как будто ты репортер, и никто не дает тебе компьютер. Или если бы кто-то дал тебе пишущую машинку вместо компьютера — это было бы сложно. Вот чем занимаемся. В женском футболе иногда приходится давать игрокам пишущие машинки и говорить: "Да, давайте постараемся изо всех сил".».

Тем не менее, стандарты, которые считаются базовыми в мужском футболе, по-прежнему остаются роскошью в большей части женского футбола.

«Иногда мы играем на полях, которые просто ужасны, или у нас есть годовой календарь, который очень странен и неудобен для клубов, потому что он ориентирован на национальную сборную, а не на клубы, потому что наша лига еще не является профессиональной», — добавляет она. «В половине лиги есть профессиональные команды, но остальные команды не являются профессиональными, поэтому для роста все равно требуется время. Но мы хотим, чтобы все развивались. Мы не хотим расти только сами, потому что это было бы нехорошо. Нам нужно, чтобы каждый рос».

«[Теперь у нас есть] доступ к тренажерному залу, к медицинским департаментам... Например, это первый год, когда в нашей команде есть диетолог. Теперь мы больше тренируемся на натуральной траве, и это имеет значение. Все эти вещи важны. В этом году мы [назначили] отдельного директора по женскому футболу — раньше это был директор, которого мы делили с молодежными командами. Так что это важно для нас. Это признак роста».