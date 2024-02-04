Судьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето

Громких сделок в зимнее трансферное окно практически не было, но элита будет готова снова тратить деньги всего через пять месяцев.

Трансферное окно в январе 2023 года было просто безумием, по крайней мере, в Премьер-лиге. Клубы высшего дивизиона Англии потратили в общей сложности 780 миллионов фунтов стерлингов, причем на долю «Челси» пришлось более половины этой суммы, поскольку Тодд Боэли и консорциум Clearlake Capital дали зеленый свет девяти подписаниям, включая Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.

Прошлым летом были потрачены еще 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, что стало новым рекордом для Премьер-лиги, которая оставила далеко позади остальные четыре высших дивизиона Европы с точки зрения доходов от рекламы и телевещания. В конце концов за это пришлось расплачиваться, и «Эвертон» в конечном итоге стал тем клубом, который спровоцировал ужесточение финансовых ограничений в английском футболе, когда в ноябре они были лишены 10 очков из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии.

С тех пор «Эвертону» было предъявлено второе обвинение, и «Ноттингем Форест» также ожидает наказания за превышение убытков в размере 105 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний период. Между тем, над победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» висят 115 обвинений в нарушениях в области финансового фэйр-плей, и к ним могут быть применены суровые санкции, если они будут признаны виновными в правонарушениях — судебный процесс начнется осенью.

В результате всего закулисного хаоса руководство клуба было гораздо осторожнее в январском окне 2024 года. Клубы Премьер-лиги, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 больше склонялись к попыткам найти выгоду в арендах, молодых талантах и пуле свободных агентов. Но, скорее всего, это было всего лишь затишье перед бурей.

Никто не хочет продавать своих лучших игроков в середине сезона, да и Кубок африканских наций с Кубком Азии также были в центре внимания. Летом ситуация вернется в норму, когда составы будут нуждаться в переформировании, и у лучших игроков будет гораздо больше шансов договориться о трансфере своей мечты или разорвать связи с клубом, в котором они больше не чувствуют себя как дома.

GOAL рассказывает о самых интригующих сюжетах, которые можно ожидать летом, начиная с некоего француза, все еще обдумывающего свое будущее...

Последняя глава саги о Мбаппе?

Сделает он это или нет? Этот вопрос был на устах болельщиков «Реала» и «Пари Сен-Жермен» на протяжении последних трех лет, поскольку Килиан Мбаппе постоянно флиртовал с решением о переходе на «Сантьяго Бернабеу».

В 2021 году были отклонены два мега-предложения Мадрида, а в следующем году Мбаппе подписал новый контракт на «Парк де Пренс», но это не остановило президента «Бланкос» Флорентино Переса. Мбаппе до сих пор отказывался использовать возможность продления на один год своего контракта с ПСЖ и собирается стать свободным агентом летом, а зарплата в размере 30 миллионов евро в год уже ждет его в испанской столице — сообщает Diario AS.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Можно утверждать, что «Реалу» на самом деле не нужен Мбаппе, учитывая, насколько хорошо Винисиус Жуниор выступает на своей излюбленной позиции на левом фланге, но это трансферная сага, которая закончится только тогда, когда француз примерит знаменитую белую футболку. «ПСЖ» построил свою команду вокруг Мбаппе, но им было бы лучше без постоянных спекуляций о его будущем, а его уход освободил бы место в фонде заработной платы для двух или трех новых звезд.

Также сообщалось, что Мбаппе все еще «сомневается» по поводу ухода из «ПСЖ», что вполне понятно, учитывая влияние на чемпионов Франции, которым он пользуется на поле и за его пределами. Однако принять новый вызов было бы лучше для погресса 25-летнего футболиста, если он действительно питает амбиции выиграть Золотой мяч.

Мадрид кажется идеальным местом назначения, хотя на данном этапе также нельзя исключать переход в «Ливерпуль». Пришло время Мбаппе расправить крылья.

Важное решение Осимхена

«Мы знали это еще прошлым летом, поэтому переговоры о его продлении были долгими и дружескими, мы прекрасно знали, что он перейдет в "Реал Мадрид", "ПСЖ" или какую-нибудь команду Премьер-лиги».

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил в прошлом месяце самую сокровенную тайну в футболе: время Виктора Осимхена на стадионе «Диего Армандо Марадона» скоро закончится, и он, скорее всего, выберет один из элитных европейских клубов в условиях нехватки в современном футболе центральных нападающих высшего класса.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Саудовская профессиональная лига также является вариантом для Осимхена, сумма трансфера которого составит около 130 миллионов евро, но прогноз Де Лаурентиса более реалистичен. Амбициозная голевая машина «Наполи» хочет играть на самом высоком уровне, и его качества идеально подходят для Премьер-лиги.

«Челси» и «Арсенал» остро нуждаются в полноценной «девятке», в то время как «Манчестер Юнайтед» также может искать нового нападающего из-за разочаровывающего начала карьеры Расмуса Хёйлунна на «Олд Траффорд». Осимхен может стать ответом «канониров» Эрлингу Холанну, поскольку они стремятся свергнуть «Манчестер Сити», но он также способен оказать преобразующее воздействие на «Челси» и «Юнайтед».

Однако сага о Мбаппе может оказать огромное влияние на то, где окажется Осимхен. Если звезда «ПСЖ» перейдет в «Реал», у них не будет особого желания покупать Осимхена, и перед ним откроется дверь, чтобы занять место победителя чемпионата мира на «Парк де Пренс».

Саудиты снова начнут сорить деньгами

Саудовская профессиональная лига за последние 12 месяцев вышла на мировой уровень — не без помощи заключения потрясающего контракта с Криштиану Роналду — подписав таких игроков, как Неймар, Карим Бензема, Садио Мане и Рияд Марез, последовавших за пятикратным обладателе «Золотого мяча» на Ближний Восток. В январе бизнес затих: бывшая звезда «Барселоны» Иван Ракитич стал единственным новым топ-игроком, перейдя в «Аль-Шабаб», но летом саудовские руководители лиги снова будут готовы тратить большие деньги.

Мохамед Салах стал приоритетной целью «Аль-Иттихада» в прошлом году, и сообщалось, что они вернутся к попыткам подписать символа «Ливерпуля» с предложением, превышающим 200 миллионов фунтов стерлингов. «Красные», конечно, не захотят терять Салаха, но отказаться от таких денег будет очень сложно, особенно учитывая тот факт, что у 31-летнего футболиста остался всего год по контракту.

Есть много других громких имен, которых можно соблазнить богатством, предлагаемым в Саудовской Аравии: дуэт из «МЮ» Антони и Каземиро, игрок «Ньюкасла» Мигель Альмирон и даже плеймейкер «Сити» Кевин Де Брёйне среди тех, кто, как сообщается, могут отвернуться от европейского футбола.

Мохамед Салах globallookpress.com

Новое лицо «Аль-Насра» Роналду заявил, что Саудовская профессиональная лига станет одним из лучших турниров в мировом футболе в течение пяти лет, и это вполне реально. Огромные инвестиции в лучшие таланты не прекратятся в ближайшее время: член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдель Азиз Аль Сауд повторил заявляние Роналду в интервью CARRE: «Саудовская Аравия сейчас является монстром на трансферном рынка. Придут новые звезды. Саудовская Аравия планирует стать нацией номер один в футболе».

«Баварию» ждет капитальный ремонт?

Прошлым летом «Бавария» наконец заменила легенду клуба Роберта Левандовского, купив Гарри Кейна из «Тоттенхэма», и бывший игрок сборной Англии мгновенно стал хитом в Германии, забив 27 голов в 26 матчах во всех соревнованиях. Но его подвиги лишь прикрыли глубоко укоренившиеся проблемы клуба.

Томас Тухель постоянно отталкивал официальных лиц клуба и болельщиков с тех пор, как сменил Юлиана Нагельсмана на посту тренера «Баварии», и существует реальный риск массового исхода с «Альянц Арены», поскольку у множества возрастных звезд заканчиваются последние 18 месяцев их контрактов, включая Альфонсо Дэвиса, Матейса де Лигта и Йозуа Киммиха. Перестройка кажется неизбежной, особенно если «Бавария» в конечном итоге финишрует в Бундеслиге ниже Хаби Алонсо и его упрямого леверкузенского «Байера».

Лероя Зане, Джамала Мусиалу и Сержа Гнабри также связывают с уходом с «Альянц Арены», и недостатка в претендентах на игроков их уровня не будет. Тем не менее, будет много и новичков: защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер по-прежнему находится в поле зрения «Баварии», так же, как и нападающий «Аякса» Стивен Бергвейн — бывший партнер Кейна по «Шпорам» — и защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

Томас Тухель и Гарри Кейн globallookpress.com

Весьма вероятно, что «Бавария» станет самым занятым элитным европейским клубом в летнее окно, и будет интересно посмотреть, как будет выглядеть их состав после начала сезона 2024/25. Кейн вляпался в тот еще бардак, но в апреле у «Баварии» появится новый спортивный директор в лице Макса Эберла, что может ознаменовать начало новой захватывающей эры.

Первое настоящее трансферное окно Рэтклиффа в «МЮ»

Когда в ноябре 2022 года семья Глейзеров официально выставила «Юнайтед» на продажу, на «Олд Траффорд» все вздохнули с облегчением. Болельщики уже давно обвиняют американских владельцев в том, что они допустили снижение стандартов на поле и в то же время забрали у клуба сотни миллионов дивидендов, и на слишком короткий момент казалось, что наконец-то появился свет в конце туннеля.

Однако вскоре стало ясно, что Глейзеры никогда не собирались соглашаться на полную продажу клуба, поскольку они начали искать миноритарных инвесторов, способных взять на себя управление футбольной деятельностью. Сэр Джим Рэтклифф и INEOS в конечном итоге приобрели 25 процентов акций клуба с целью потенциального полного поглощения через несколько лет.

Это не совсем то, чего хотели фанаты, но это было воспринято как шаг в правильном направлении, и Рэтклифф уже показал, что он серьезен. При поддержке коллег-руководителей INEOS сэра Дэйва Брэйлсфорда и Жан-Клода-Блана на «Олд Траффорд» сейчас происходит революция, и вскоре к ней присоединится спортивный директор «Манчестер Сити».

Омар Беррада принял смелое решение обменять гарантированный успех на стадионе «Этихад» на новый проект на красной стороне Манчестера, а «Юнайтед» утвердил 46-летнего функционера своим новым генеральным директором 20 января. Беррада играл ключевую роль в трансферах «Сити» и, как ожидается, будет иметь такое же влияние на «Олд Траффорд», где селекционный отдел терпит неудачу большую часть последнего десятилетия.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Рэтклифф полон решимости пересмотреть трансферную политику «Юнайтед» и избавиться от «балласта», а именно от сдавших игроков и провалившихся подписаний, таких как Антони Марсьяль, Виктор Линделеф, Джейдон Санчо и Антони — хотя сообщалось, что он также нацелен на подписание четырех крупных трансферов. Говорят, что вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе возглавляет список, но им также нужен нападающий уровня Кейна и два новых защитника.

Получит ли нынешний тренер Эрик тен Хаг возможность наблюдать за этими изменениями, еще неизвестно, но в «Юнайтед» больше не будут терпеть посредственность, даже если Глейзеры все еще остаются у руля, пусть и в тени.

«Арсенал» и «Челси» будут закупать нападающих

Как упоминалось ранее, когда трансферный рынок вновь откроется, на стадионе «Эмирейтс» и на «Стэмфорд Бридж» появятся новые «девятки». Никто не удивится, если «Челси» и «Арсенал» поборются за подписание Осимхена, но эти два клуба побили свои трансферные рекорды, подписав Мойзеса Кайседо и Деклана Райса в 2023 году, так что есть шанс, что они рассмотрят более дешевые альтернативы.

Выдающимся кандидатом на данный момент является Айван Тоуни, которого, как сообщается, «Брентфорд» оценивает в 80 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что он только что вернулся на поле после восьмимесячной дисквалификации за нарушение связанного со ставками. Тоуни не может похвастаться таким же послужным списком, как победитель Серии А Осимхен, но он зарекомендовал себя в Премьер-лиге и имеет все необходимое, чтобы стать игроком мирового класса в более крупном клубе.

27-летний игрок забивал в каждом из своих двух матчей с тех пор, как вернулся в состав «Брентфорда», и, похоже, ему суждено перебраться в другой конец Лондона, но «Арсенал» может иметь преимущество над «Челси». «Канониры» смогут предложить Тони футбол в Лиге Чемпионов (если не случится беспрецедентный крах во второй половине сезона), в то время как «синие» все еще находятся в самом разгаре переходного периода под руководством нового тренера Маурисио Почеттино.

Айван Тоуни globallookpress.com

Добавьте к этому тот факт, что «Стэмфорд Бридж» — это место, где бомбардиры обычно чахнут, и «Арсенал» имеет полное право быть уверенным в победе в этой гонке. «Челси» не сдастся, учитывая их финансовую мощь, но, возможно, им будет разумно сосредоточить большую часть своих усилий на Осимхене или, возможно, даже на фронтмене «Ювентуса» Душане Влаховиче.

Разграбление клубов-сюрпризов

Леверкузенский «Байер» стал не единственным сюрпризом в пятерке лучших лиг Европы в этом сезоне: «Жирона» появилась из ниоткуда и стала претендентом на титул в Ла Лиге. Каталонский клуб располагает значительными ресурсами, будучи в составе City Football Group (CFG) и использовал их с пользой, подписав прошлым летом 10 новых игроков, в том числе звездный атакующий дуэт Савио и Артема Довбика.

Такие игроки, как Дейли Блинд, Пауло Газзанига и Янхель Эррера, также произвели впечатление, благодаря чему команде Мичела удалось набрать 55 очков в первых 22 играх. Если «Жирона» продолжит в том же духе и станет испанским эквивалентом «Лестера», перед ними встанет огромная задача — удержать своих лучших игроков, и «Ман Сити» будет иметь огромное преимущество, если решит переманить их — начиная с Савио.

Тем не менее, «Жирона» намного опережает график своего долгосрочного проекта и имеет структуру, позволяющую оставаться на вершине Ла Лиги на долгие годы вперед. Возможно, для «Леверкузена» все будет не так гладко, ведь он уже смирился с потерей Алонсо летом.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Испанец является фаворитом букмекеров на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но, как говорят, он также привлекает интерес со стороны «Реала», «Баварии» и «ПСЖ», сотворив чудеса на «Бай Арене» всего за 14 месяцев. «Байеру» также грозит реальная опасность потерять основных членов своей команды: «Реал Мадрид» нацелился на звездного плеймейкера Флориана Вирца, а Виктор Бонифасе и Жереми Фримпонг находятся в поле зрения нескольких клубов Премьер-лиги.

Будет обидно увидеть, как «Жирона» и «Байер» будут разграблены после того, как нарушили установленный порядок, но все решают деньги, и оба клуба имеют в составе талантливых игроков, которые всегда стремятся поднятся на самую вершину футбола.

Женские суперзвезды сменят клубы

Летом в мужском футболе будет много трансферной драмы, которая будет держать фанатов в напряжении, но женская игра также обещает наделать шуму. Главным образом потому, что многие из лучших игроков мира женского пола перейдут в пул свободных агентов.

«Барселона», «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус» — это лишь малая часть клубов, которые потеряют ключевых игроков, если им не удастся договориться о продлении контракта в ближайшие месяцы.

Алексия Путельяс globallookpress.com

Вратарь сборной Англии Мэри Эрпс, похоже, тянет с подписанием нового контракта на «Олд Траффорд», поскольку в прошлом году она была главной целью «Арсенала», и не будет шоком, если она наконец переберется в северный Лондон, особенно после ее недавней смены агента. Тем временем по другую сторону Манчестера коллеги Эрпс по сборной Англии Лорен Хемп и Элли Робак также готовы покинуть корабль: «Барселона» присматривается к первой, а вторая отчаянно пытается начать все сначала после того, как уступила место в воротах Хиаре Китинг.

Одна из звезд «Львиц»,в лице Люси Бронз, уже играет в «Барсе», но она тесно связана слухами с клубами в Соединенных Штатах, а двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс также сталкивается с вопросами о ее будущем после серьезной травмы. Все это может привести к серьезному изменению баланса сил в Женской Суперлиге Англии (WSL), Лиге чемпионов и Национальной женской лиге США (NWSL).

Женский футбол не может конкурировать с мужским по суммам трансферов и зарплатам, но он быстро растет, и этот разрыв будет сокращаться в ближайшие годы. Сезон 2024/25 уже обещает стать историческим, и тысячи болельщиков придут, чтобы увидеть новых героев, выступающих за свои клубы, как только завершится летне окно, которое наверняка станет настоящими американскими горками.