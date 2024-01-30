Следующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»?

Уже ни для кого не секрет, что Виктор Осимхен покинет «Наполи» этим летом. Остается только догадываться, в каком клубе окажется нигерийский нападающий, но очевидно, что у него не будет проблем с выбором.

Когда Осимхен продлил контракт с «Наполи», клуб с гордостью объявил, что игрок останется в команде до 2026 года. Но уже тогда было ясно, что он вряд ли проведет в Неаполе еще несколько лет.

Все понимали, что Осимхен уже давно задумывается о смене клуба. «Наполи» очень долго не мог согласовать новый контракт со своей главной звездой из-за разногласий по поводу отступных. В итоге стороны договорились о сумму в 130 миллионов евро.

Пока Осимхен раздает интригующие интервью, GOAL пытается понять, в каком клубе он начнет следующий сезон.

Саудовская Аравия

Прошлым летом «Аль-Хиляль» приложил максимальные усилия для подписания Осимхена, но договориться с «Наполи» так и не получилось. Интересно, что агент Хвичи Кварацхелии ранее в этом месяце заявил, что Виктор все-таки уедет в Саудовскую Аравию. В ответ нигериец выкатил гневный пост в соцсетях, назвав Мамуку Джугели «тупицей».

Нет ни малейших сомнений в том, что саудовская лига, поддерживаемая местным инвестиционным фондом (PIF), попытается еще раз заполучить одного из лучших нападающих мира. Уровень амбиций и финансовых возможностей здесь просто зашкаливает.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Приезд Осимхена стал бы серьезным репутационным успехом для чемпионата Саудовской Аравии. В отличие от Криштиану Роналду и Карима Бензема, это нападающий в расцвете сил.

Тем не менее, все равно трудно представить, что может побудить Осимхена всерьез задуматься о переезде на Средний Восток на данном этапе карьеры. Особенно на фоне его недавнего заявления о том, что МЛС более привлекательна, чем лига Саудовской Аравии.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» никогда не тратил на одного игрока более 100 миллионов евро, поэтому разговоры о возможном переезде Осимхена на «Энфилд» в последние месяцы утихли. Но не только по этой причине. У «красных» все-таки нет кадровых проблем в атаке даже в тех случаях, когда им приходится играть без Мохамела Салаха.

Мохамед Салах globallookpress.com

Однако существует сценарий, при котором Салах может покинуть «Ливерпуль» уже этим летом. В таком случае «мерсисайдцам» придется искать достойную замену. Несмотря на очевидный прогресс, Дарвин Нуньес вряд ли способен забивать по 30 мячей за сезон, как это делает египтянин.

Если этим летом Саудовская Аравия сделает еще одно предложение, вполне вероятно, что на этот раз «Ливерпуль» ответит согласием. Денег, полученных за Салаха, точно хватит на трансфер Осимхена, лучшие годы которого еще впереди.

Однако «Ливерпуль» уже не является таким привлекательным вариантом с учетом недавнего заявления Юргена Клоппа, который покинет команду после завершения сезона.

Понятно, что «Энфилд» это «Энфилд», но Осимхен наверняка хотел бы поработать с тренером, который вывел на новый уровень Роберта Левандовского и Пьера-Эмерика Обамеянга.

При этом не исключено, что Салах останется в «Ливерпуле». В этой ситуации клуб точно не станет покупать дорогостоящего форварда.

«Пари Сен-Жермен»

Прошлым летом президент «Наполи» Аурелил Де Лаурентис заявил, что «ПСЖ» — единственный европейский клуб, который может позволить себе Осимхена.

Однако пункт о выкупе в новом контракте несколько изменил ситуацию, сделав нигерийца доступным как минимум еще для нескольких европейских клубов. Также стоит учитывать, что с тех пор «ПСЖ» успел приобрести за 65 миллионов евро Гонсалу Рамуша.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Очевидно, что теперь парижский клуб сможет приобрести Осимхена только после продажи португальца, который, как оказалось, совсем не подходит под стиль игры Луиса Энрике.

Также надо не забывать про Килиана Мбаппе. До сих пор никто не знает, собирается ли он продлевать контракт с «ПСЖ» или все-таки перейдет в «Реал».

Уход Мбаппе станет ударом по бренду «ПСЖ», но, с другой стороны, это снимет некоторые бюджетные ограничения и позволит провести мощную трансферную кампанию.

«ПСЖ» действительно является одним из претендентов на Осимхена, но клубу придется очень постараться, чтобы осуществить этот трансфер.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» прошлым летом не захотел раскошелиться на приобретение Гарри Кейна, который теперь бьет рекорды Бундеслиги в составе «Баварии», в то время как команда Эрика тен Хага порой просто мучается в атаке. Сезон уже перевалил за экватор, а «МЮ» до сих пор забил в АПЛ лишь 24 мяча.

Антони Марсьяль — абсолютно бесполезный игрок. Маркус Рэшфорд снова в ужасной форме. Хотя Расмус Хейлунн обладает достаточным потенциалом, чтобы в будущем стать топ-нападающим, сейчас он явно не готов быть лидером нападения в столь требовательном клубе.

«МЮ» остро нуждается в игроке с бомбардирскими качествами. Решением проблемы может стать приобретение Осимхена, но для этого им сначала придется совершить как минимум несколько исходящих трансферов.

Сэр Джим Рэтклифф, не так давно купивший 25 процентов акций клуба, тоже прекрасно осознает, что «МЮ» срочно нужен игрок такого калибра. Его мнение в этом вопросе может стать ключевым.

Но убедить Осимхена в том, что переезд в Манчестер пойдет на пользу его карьере, будет непросто, учитывая количество провальных трансферов «МЮ» за последние 10 лет.

«Реал» Мадрид

Если верить слухам, в «Реале» началась внутренняя война из-за непрекращающихся попыток подписать Мбаппе. Игровые способности француза давно ни у кого не вызывают сомнений, тогда как его характер и поведение запросто могут стать поводом для серьезных разногласий.

Виктор Осимхен globallookpress.com

С тех пор, как Мбаппе, по сути, обманул «Мадрид», некоторые руководители клуба уверены, что лучшим решением станет приобретение Осимхена, который, по их мнению, больше подходит под стиль игры Карло Анчелотти.

«Реал», конечно, не испытывает недостатка в талантливых игроках, но ему действительно нужен топовый центральный нападающий после ухода Карима Бензема прошлым летом. Хоселу старается как может, но все понимают, что он всего лишь краткосрочное решение проблемы.

В тактическом плане Осимхен идеально подходит «Реалу», но по-прежнему есть ощущение, что они нацелены, прежде всего, на подписание Мбаппе. Финансовые запросы француза станут серьезным вызовом даже для «Королевского клуба».

«Арсенал»

В прошлом году «Арсенал» не лучшим образом распорядился трансферным капиталом. Они явно переплатили за Деклана Райса и, похоже, допустили ошибку, подписав Кая Хаверца, который им просто не нужен. Эти деньги надо было потратить на элитного нападающего.

Кай Хаверц globallookpress.com

Эдди Нкетия — игрок для ротации, в то время как Габриэл Жезус, несмотря на всего его качества, не обладает снайперским талантом. Микель Артета постоянно хвалит бразильца, но, в конце концов, в текущем сезоне АПЛ он до сих пор забил лишь три гола. Именно по этой причине «канониры» в какой-то момент задумались о приобретении нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.

Тем не менее, некоторые источники утверждают, что «Арсенал» мечтает подписать Осимхена. Почти нет сомнений, что он быстро наладит взаимодействие с такими игроками, как Мартин Эдегор и Букайо Сака. Виктор действительно в состоянии вывести атаку «Арсенала» на новый уровень.

Однако главным препятствием может стать цена. «Арсенал» в таком случае рискует нарушить правила финансового фэйр-плей. Они не смогут совершить эту сделку без продажи своих игроков.

Осимхен точно впишется в игровую схему Артеты, но с финансовой точки зрения это чересчур непростая задача для «Арсенала».

«Челси»

Переход в «Челси» может стать катастрофическим решением для Осимхена. Достаточно взглянуть на трансферы лондонского клуба за последние 18 месяцев. Там одни сплошные разочарования на фоне невероятных ожиданий.

Виктор Осимхен globallookpress.com

С другой стороны, возможно, именно Осимхен станет тем связующим звеном, которого так не хватает «синим». Несмотря на то, что новые владельцы потратили на новых игроков уже больше миллиарда евро, у «Челси» до сих пор нет классного центрального нападающего, и это большая проблема, которую нужно решить как можно скорее.

Осимхен усилит любое нападение, в том числе и в команде Маурисио Почеттино. Это один из тех нападающих, которые отлично играют в воздухе, обладают скоростными качествами и умеют использовать пространство между линиями.

Также стоит отметить, что Осимхен неоднократно заявлял о желании играть в АПЛ и не скрывает, что восхищается экс-нападающим «Челси» Дидье Дрогба.

Если «Челси» сможет разгрузить состав и получить деньги на новые трансферы, вполне вероятно, что летом Осимхен отправится на «Стэмфорд Бридж».