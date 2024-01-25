Новый Деклан Райс для ПСЖ? Парижане увели Москардо из-под носа у «Барсы» и «Челси»

Падший гигант бразильского футбола, «Коринтианс» был вынужден искать усиление внутри своей структуры, пытаясь остановить тревожное падение в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Бразилии в прошлом сезоне. При этом они обнаружили драгоценный камень: Габриэла Москардо.

Опорный полузащитник совершил стремительный взлет в клубе своего родного города, пройдя путь от зачисления в академию до первой команды всего за пять лет. Впечатляющий юноша является частью нового поколения бразильских талантов наряду с такими игроками, как будущая звезда «Реала» Эндрик, игрок «Челси» Андрей Сантос и нападающий «Барселоны» Витор Роке.

Как и его соотечественники, Москардо неизбежно привлек внимание некоторых ведущих европейских футбольных клубов, причем «Арсенал», «Барселона» и «Челси» были заинтересованы в том, чтобы подписать его как можно скорее.

Однако в конечном итоге именно «Пари Сен-Жермен» заручился его услугами за первоначальный взнос в 20 миллионов евро. Но что именно мы можем ожидать увидеть от Москардо во французской столице?

Где все началось

Москардо — это воплощение Сан-Паулу. Он родился в районе Таубате, поступил в академию «Коринтианса» в возрасте 12 лет в 2017 году и быстро взлетел по его системе. Свой первый профессиональный контракт он подписал в 2021 году, продлив его прошлым летом.

Несмотря на то, что он преимущественно был опорным полузащитником, он закончил 2022 год лучшим бомбардиром сборной Бразилии для игроков до 17 лет, забив 10 голов и заработав себе постоянное место в составе сборной до 20 лет с января 2023 года.

Габриэл Москардо Соцсети игрока

В 17 лет он вывел «Тимао» в финал Молодёжного кубка ФИФА — турнира для команд до 21 года, проходившего в прошлом мае. К сожалению, он не реализовал решающий пенальти в финале против хозяев турнира, ФК «Цюрих», но все равно не остался без награды, поскольку был признан игроком турнира.

Большой прорыв

После стремительного взлета в первой половине 2023 года Москардо был вознагражден своим дебютом в основной команде в июле от теперь уже бывшего тренера Вандерлея Люксембурго — специалиста, известного тем, что он доверяет молодым игрокам важные роли в команде.

На тот момент ему было 17 лет, но он вышел на замену в матче Кубка Либертадорес с уругвайским «Ливерпулем Монтовидео», выигранном со счетом 3:0, и даже сыграл свою роль в третьем голе.

Габриэл Москардо globallookpress.com

В беседе с Globo о своем дебюте Москардо сказал: «Я бы сказал, что первое касания мяча в игре очень важно. Поэтому на одном из первых мячей я заряжался, передал его Педро, и это привело к голу. Я преисполнился радостью, это только придает мне больше уверенности. Надеюсь, у меня будет больше возможностей, думаю, я оставил хорошее впечатление».

Как шли дела в последнее время

За этим последовал полноценный дебют против «Ред Булл Брагантино» в бразильской серии A, когда Люксембурго сказал репортерам после игры: «Они должны играть, я выпускал на поле Витора Роке, когда ему было 16 лет. [Габриэль Москардо] большой игрок, у него хорошая отдача, он хорошо борется, а полузащита "Брагантино" сильна. Я думал, что он сможет помочь, и он это сделал».

Несмотря на общие трудности «Коринтианс», Москардо в последующие недели блистал постоянным игроком основной команды на позиции опорного полузащитника, внося свой вклад в беспроигрышную серию из восьми матчей (хотя она включала несколько ничьих). Это привело к значительному прорыву в его международной карьере: в сентябре он получил вызов в звездную сборную «Селесао» U23, которая готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Габриэл Москардо globallookpress.com

Он также уверенно завершил кампанию Серии А, забив гол в победе своей команды над «Васко да Гамой» со счетом 4:2, а затем сделал результативную передачу в проигранном матче против «Интернасьоналя». В конечном итоге это был его последний матч за «Коринтианс», поскольку из-за перебора желтых карточек он был дисквалифицирован на последнюю игру сезона.

Примечательно, что он также совмещал свою футбольную карьеру с курсом делового администрирования в частном колледже Сан-Паулу. Рассказывая о своей учебе, подросток рассказал: «Обычно тренировки проходят утром. Днем я пользуюсь возможностью отдохнуть, а вечером иду в колледж. В итоге так легче, потому что я живу очень близко к колледжу. Это не так утомительно».

Самые сильные стороны

Прилежный за пределами поля, Москардо, похоже, также обладает высоким футбольным интеллектом. Как опорный полузащитник он ожидаемо проницателен в чтении игры, точен в пасах, неустанно прессингует и борется за мяч — результат его молодости, но также и свидетельство его выносливости.

Тот факт, что он уже был капитаном сборной своей страны старше своей возрастной группы, отражает его лидерские качества, и можно было наблюдать, как он руководит полузащитой «Тимао», несмотря на свою молодость.

Габриэл Москардо globallookpress.com

Его способность держать мяч особенно привлекательна, поскольку он может двигать игру вперед с мячом в ногах, не отказываясь от своих защитных обязанностей. Это, несомненно, качество, благодаря которому он привлек внимание европейской элиты.

18-летний футболист считает, что у него также есть универсальность, позволяющая действовать в любом месте полузащиты, что он и продемонстрировал, выступая в молодежных командах.

«С момента перехода в "Коринтианс" я всегда был самым глубоко играющим полузащитником», — сказал Москардо Globo. «Мне нравится позиция, опека, это позиция, которая требует многого, особенно в "Коринтианс", поскольку я игрок, который много бегает и отдает себя полностью. Но у меня также есть хорошая техника. Я могу играть "восьмерку", я думаю, у меня хватит сил врываться в зоны и завершать комбинации».

Возможности для совершенствования

Кажется преждевременным судить об игроке, чья карьера действительно находится в раннем состоянии, но есть некоторые области его игры, которые Москардо надеется развить в ближайшие годы.

Несмотря на веру в то, что он может действовать выше на поле, и его результативность в академию, в прошлом сезоне юноша забил только один гол и отдал результативную передачу за взрослую команду.

Габриэл Москардо globallookpress.com

Еще одним признаком того, что он, возможно, переоценивает свои наступательные качества, является то, что он не всегда продвигает игру вперед своими пасами, причем большая часть его игры с мячом приходится на его собственную половину поля.

В обороне тоже есть несколько ошибок с его стороны, но он не самый быстрый и иногда может быть выбит из позиции нападающими соперника.

Все футбольные трансферы

Небольшое ухудшение его выступлений осенью вызвало критику, поскольку ожидания были высокими, а проблемы с физической подготовкой мешали ему. Летом он даже перенес удаление аппендицита.

Следующий... Деклан Райс?

Номинально опорный полузащитник, который дополняет свое прекрасное чтение игры, тем, что прорывает линии соперника рывками вперед с мячом — параллели очевидны со звездой «Арсенала» и сборной Англии Райсом.

Однако потолок Москардо, возможно, выше, поскольку он сочетает в себе типичную бразильскую техничность с исключительными возможностями типичного полузащитника.

Габриэл Москардо globallookpress.com

Что касается самого игрока, то он восхищается своим бывшим аргентинским одноклубником Фаусто Верой. «С тех пор, как Фаусто прибыл в "Коринтианс", мне всегда очень нравился его стиль», — сказал он. «Я смотрел, как он играет, и много наблюдал за ним, я пытался повторить его игру».

Что будет дальше?

«Арсенал», «Челси» и «Барселона» остались разочарованы тем, что «ПСЖ» обыграл их и подписал бразильца, переход которого был подтвержден в последнюю неделю январского окна. Однако его карьера в Париже начнется не сразу.

Во время прохождения медосмотра выяснилось, что у Москардо обнаружена проблема со стопой, и для ее устранения игроку требуется операция. Он отправится в Доху, чтобы пройти процедуру, после которой, как ожидается, он будет отсутствовать в течение трех месяцев, и поэтому его отправят в аренду обратно в «Коринтианс» до лета 2024 года. Однако в «ПСЖ» надеются, что его дебют будет стоить того, чтобы подождать.

Габриэл Москардо ПСЖ

В долгосрочной перспективе, его учеба в бизнес-школе уже заставила Москардо задуматься о том, что будет после его игровой карьеры.

«Я хотел уйти от физической части и спорта, чтобы сосредоточиться на административной части и управлении бизнесом, это меня очень интересует», — сказал он. «Может быть, в конце карьеры я смогу подумать о том, чтобы в будущем управлять клубом или работать в какой-нибудь административной сфере в футболе».