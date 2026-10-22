«Ювентус» и «Ренн» сыграли вничью в Турине в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Команда Лучано Спаллетти выиграла оба стартовых матча, но не справилась с «Ренном» – хотя была очень близка к камбэку на последних минутах.

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90+9' И всё, в Турине прозвучал финальный свисток! «Ювентус» был близок к тому, чтобы добыть победу над «Ренном» в концовке, но – всего лишь ничья. Теперь у команды Спаллетти 7 очков, а у гостей – 5. Уже через несколько дней «Ювентусу» играть на выезде с «Лечче», а «Ренн» примет «Страсбур».

90+8' «Ренн» здорово отзащищался и после навеса с угла поля, и после заброса на Вольтемаде.

90+7' «Ювентус» заработал, наверное, последний угловой в матче.

90+6' И сам же Вольтемаде пытался пробить из центра штрафной – накрыли защитники.

90+5' Вольтемаде здорово поставил корпус в центре поля и заработал штрафной.

90+3' Вольтемаде оказался в офсайде в момент заброса Лукуми.

Статистика матча 4 Удары в створ 5 5 Удары мимо 8 54 Владение мячом 46 7 Угловые удары 5 3 Офсайды 0 14 Фолы 10

90+1' И всё-так отменён гол! Лукуми был в офсайде, арбитры всё подтвердили.

90' Арбитр добавил восемь минут.

90' Идёт к монитору арбитр! Камбэк, вероятно, отменяется.

90' Включается ВАР! Возможно, был офсайд у Лукуми в момент скидки с ближней штанги.

88' ГОООООООООЛ! «Ювентус» забивает в самой концовке! Маккенни скинул на дальнюю штангу, Лукуми с разворота пробил из убойной позиции, а мяч от ноги Айт-Будляля нырнул в угол. 3:2, снова камбэк!

87' А теперь и Камбьязо заработал штрафной прямо у углового флажка – ещё один угловой, по сути.

87' Бога на дриблинге заработал угловой для «Юве».

85' «Юве» высоко прессингует, несмотря на последние минуты, но «Ренн» здорово выходит из-под прессинга.

83' «Ренн» заработал штрафной на половине поля «Юве» — Бремер фолил.

81' Майенда, Сумаре и Шуманьский вышли вместо Аль-Тамари, Диа и Томассона.

80' Вместо Келли и Коло Муани у «Ювентуса» выходят Бога и Лукуми.

79' Маккенни перспективно убегал по правому полуфлангу, но неточно отдал на Коло Муани.

77' Копмейнерс из глубины забрасывал в штрафную, там Самба успел выйти из ворот и опередить Вольтемаде.

75' Вольтемаде опасно бил головой два раза подряд — пока что всё мимо ворот.

73' После навеса с левого фланга Томассон оказался на убойной позиции в штрафной «Юве», но не подстроился под мяч и не смог как следует пробить.

71' Копмейнерс мощно пробил издали – Самба намертво забрал мяч.

70' Маккенни здорово прострелил с правого фланга вдоль ворот, Вольтемаде в касание бил и попал в Крессуэлла!

68' Отличную стенку разыграли Вольтемаде и Коло Муани, но Ник затянул со следующим пасом на Луиса – и атака закончилась.

67' ГОООООООЛ! Сравнивает «Ювентус»! Вольтемаде взял небольшую паузу в разбеге и низом по центру уложил мяч в сетку. 2:2, огненная будет концовка!

Гол Вольтемаде uefa.com

65' Пенальти в ворота «Ренна»! Нико Гонсалес выиграл борьбу на дальней штанге и попал в отставленную руку Рейнольдса.

64' А теперь Вольтемаде заработал штрафной примерно в той же точке.

63' Копмейнерс навесил со штрафного на дальнюю, Бремер проиграл борьбу.

62' Гонсалес заработал штрафной метрах в 27 от ворот «Ренна».

62' Бремер сильно выбил мяч из штрафной, а Коло Муани едва не обогнал Рейнольдса – тому пришлось бить в аут.

61' «Ренн» заработал угловой.

60' Нико Гонсалес вышел вместо Гатти в составе «Ювентуса».

59' Камбьязо потерял мяч на своей половине поля, Аль-Тамари протащил к штрафной и покатил на Нагида, а тот неточно забросил на дальнюю штангу.

«Ювентус» — «Ренн» uefa.com

58' Коло Муани проиграл борьбу за мяч в штрафной «Ренна», но «Юве» заработал угловой.

55' Гатти высоко пошёл прессинговать Камара и нарушил правила.

53' Аль-Тамари здорово прошёл в штрафную «Юве» с левого фланга, пробил в ближний угол — Викарио на месте.

52' Калюлю плотно замотали голову и увели игрока за пределы поля. А игра возобновилась.

50' Ох, ещё и рассечение у Калюлю после столкновения с Нагида. Врачи уже на поле.

48' Камбьязо здорово навесил с левого фланга в штрафную, Калюлю подключился и головой пробил мимо ворот.

46' Второй тайм стартовал, продолжаем! У «Юве» вместо Челика вышел Калюлю.

Ник Вольтемаде разыгрывает с центра поля uefa.com

45+4' А вот и перерыв! «Ювентус» забил первым, но уже успел пропустить два от «Ренна». Отдыхаем 15 минут и ждём, что придумает Спаллетти во второй половине.

45+1' «Ренн» убежал в контратаку после штрафного у своих ворот, Аль-Тамари пяткой скинул под удар Томассону, а у того не получилось пробить в ближний угол.

45' Арбитр добавил четыре минуты.

45' Копмейнерс заработал штрафной на левом фланге, есть шанс сравнять у «Юве» в концовке тайма.

43' ГОООООООЛ! «Ренн» впереди! Диа подошёл к мячу и уверенно уложил его в правый нижний угол — Викарио прыгнул в другую сторону. 1:2, камбэк гостей в Турине!

Гол Диа с пенальти uefa.com

41' ВАР перепроверил момент – и ничего не стал менять, будет пенальти!

40' Пенальти в ворота «Ювентуса»! Нагида снова мощно пробил из-за штрафной, а мяч попал в руку лежащему Дугласу Луису!

39' «Ренн» заработал угловой.

37' Копмейнерс здорово успел накрыть удар Крессуэлла.

35' Челик здорово забросил в штрафную на Камбьязо, тот пытался в касание прострелить, но попал в защитника.

33' Келли отмахнулся локтем по лицу Аль-Тамари, но строго в игровом эпизоде, поэтому без карточек.

31' Нагида снова мощно приложился из-за штрафной, рядом со штангой просвистел мяч!

30' Рейнольдс здорово навесил на дальнюю с правого фланга, Нагида с лёта пробил в ближний угол — Викарио намертво забрал сложный мяч!

28' Как же опасно было у ворот «Ренна»! Копмейнерс навесил с левого фланга, Коло Муани выиграл борьбу и оставил мяч Маккенни, который здорово пробил, а Самба снова выручил!

26' Челик отдал плохой пас назад Бремеру, тот выбил мяч и тут же приложил Камару по голеностопу.

25' Маккенни с правого фланга навесил в штрафную, Коло Муани пробил головой, но выше ворот.

23' Нагида зачем-то решил пробрасывать мяч между ног Копмейнерсу на своей половине поля и едва не привёз опасный момент.

21' Самба с мячом в руках готовился ввести его в игру, а Гатти зачем-то локтем заехал по рёбрам вратарю «Ренна». Жёлтая карточка защитику «Юве».

19' Гатти с дальней штанги бил головой в дальний угол, а Самба дотянулся до мёртвого мяча! Невероятный сейв кипера «Ренна»!

18' «Юве» заработал угловой.

17' Челик опасно скидывал в центр штрафной на Коло Муани, тому не дали добраться до мяча защитники «Ренна».

15' ГООООООООЛ! «Ренн» сравнял! Рейнольдс остался один на дальней штанге и сбросил во вратарскую, а Аль-Тамари замкнул, опередив Гатти. 1:1, недолго держалось преимущество хозяев.

Муса Аль-Тамари после забитого мяча uefa.com

13' Дуглас Луис здорово забросил на дальнюю штангу, а там Коло Муани не подстроился под мяч.

13' Нагида с подбора в касание пробил по воротам «Юве» – сильно выше ворот.

12' «Ренн» заработал угловой.

10' Аль-Тамари тоже попробовал пробить из-за штафной, мимо ворот в этот раз.

08' Ронжье решил пробить издали — Викарио на месте.

06' ГОООООООЛ! «Ювентус» впереди! Вольтемаде здорово увидел подключения Челика в штрафную и выдал отличный пас, а защитник мощно пробил в дальний угол. 1:0, яркий старт от хозяев!

Игроки «Юве» празднуют гол uefa.com

04' У Вольтемаде был неплохой момент, но Ник пробил мимо ворот из хорошей позиции.

02' Копмейнерс начал матч с грубого фола, мог и жёлтую карточку получить сразу же.

01' «Юве» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

19:45 Команды уже на поле стадиона в Турине! Там сегодня около 17 градусов и без осадков, отличная футбольная погода.

19:40 Матч обслуживает датская бригада во главе с Мортеном Крогом. Его ассистенты — Виктор Скайте и Стеффен Брамсен, резервный арбитр — Якоб Карлсен. За VAR отвечает Беньямин Бранд из Германии, его ассистент — Стюарт Аттуэлл из Англии.

19:35 Для Спаллетти сейчас каждый матч — важный тест на фоне плотного календаря. За 29 дней «Ювентус» проводит девять матчей, а впереди уже ждут «Лечче», «Дженоа» и «Наполи». Лига Европы пока остается турниром, где ротация работает лучше всего, но матч с «Ренном» выглядит первой действительно серьёзной проверкой этой версии состава.

19:30 Обе команды провалили последние матчи чемпионата, но в Европе выглядят заметно лучше. «Ювентус» выиграл оба тура и может сделать старт идеальным, «Ренн» пока тоже без поражений и уже показал, что умеет отыгрываться по ходу матчей. Поэтому встреча вполне может получиться куда более открытой, чем подсказывает статус хозяев.

19:25 Туринцы выиграли четыре последних матча на своем поле в еврокубках, забив 12 голов и пропустив только два. Более длинной серии у клуба не было с конца 2021 года, а у «Ренна» с поездками в Италию все наоборот — Французский клуб проиграл все четыре выездных еврокубковых матча против итальянских соперников. В этом списке уже есть и «Ювентус»: команды встречались в финале Кубка Интертото в 1999 году, тогда туринцы выиграли дома 2:0, а во Франции сыграли 2:2.

19:15 А это стартовый состав «Ренна»: Самба, Айт-Будлаль, Крессуэлл, Руо, Рейнольдс, Камара, Ронжье, Томассон, Нагида, Диа, Аль-Тамари.

19:10 «Юве» начнёт матч в таком составе: Викарио, Гатти, Бремер, Келли, Камбьязо, Дуглас Луис, Копмейнерс, Челик, Маккенни, Вольтемаде, Коло Муани.

19:05 Спаллетти подтвердил, что Рандаль Коло Муани и Ник Вольтемаде должны начать встречу с первых минут, – и это хорошие новости. Коло Муани особенно хорош именно в Европе: в пяти последних матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы он поучаствовал в пяти голах. Вольтемаде, в свою очередь, может отличиться в третьем еврокубковом матче подряд.

19:00 В итальянском чемпионате у туринцев всё сложнее. В последнем туре «Ювентус» дома проиграл «Лацио» 0:3 и опустился на восьмое место. Игра получилась особенно неприятной по содержанию: туринцы плохо создавали моменты, а проблемы в центре поля снова бросались в глаза. Поэтому матч с «Ренном» для команды Спаллетти — ещё и возможность оправдаться за провал в Серии А.

18:55 Для «Ювентуса» Лига Европы пока выглядит гораздо приятнее Серии А. Туринцы начали с разгрома НЕК 5:0, а во втором туре вырвали победу у «Сельты» 2:1, отыгравшись по ходу встречи. За два матча у команды семь голов, это один из лучших показателей всего турнира.

18:50 Главная фигура атаки гостей — Эстебан Леполь. В последнем матче он оформил хет-трик с пенальти и довел свой счет до четырех голов за три встречи, а в Лиге 1 у него уже семь мячей в семи матчах. При этом, по сообщениям инсайдеров, Леполь испытывал проблемы со здоровьем перед выездом к «Юве», так что его от его готовности в Турине зависит очень многое.

18:45 Во Франции картина ситуация у «Ренна» менее ровная. Перед поездкой в Италию «Ренн» уступил «Парижу» 3:4 в очень открытом матче, до этого была победа над «Осером» 4:1. То есть с атакой у команды всё вполне неплохо, а вот оборона в последнее время позволяет слишком много. За четыре последних матча французы пропустили девять мячей.

18:40 «Ренн» неплохо начал общий этап ЛЕ. Сначала французы сыграли вничью со «Штурмом», затем победили ОФИ 2:1, причем тоже отыгрались после пропущенного мяча. Команда Франка Эза пока не проигрывала в Лиге Европы и приезжает в Турин с четырьмя очками.