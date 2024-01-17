Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?

Главная интрига следующих шести месяцев — в каком клубе продолжит карьеру Килиан Мбаппе? Может, он останется в «Пари Сен-Жермен»? В ближайшее время об этом будут рассуждать каждый день. Ровно до тех пор, пока француз не выйдет и не сообщит о своем решении. Но до этого момента еще очень далеко. Мбаппе привык держать повышенное внимание к своей персоне.

Мадридский «Реал» по-прежнему остается главным претендентом на подписание Мбаппе. «Королевский клуб» неоднократно пытался выкупить у «ПСЖ» одного из лучших игроков мира, но до этого так и дошло. При этом некоторые источники утверждают, что Килиан теперь также рассматривает возможность продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Несмотря на то, что летом Мбаппе станет свободным агентом и за него не придется платить 100+ миллионов евро, финансовые требования игрока потянут разве что несколько клубов АПЛ. Но даже если лидер сборной Франции будет зарабатывать 1 миллион фунтов в неделю, это явно выгоднее, чем покупать, например, за 55 миллионов фунтов Мэйсона Маунта, как это сделал «Манчестер Юнайтед».

До того, как Мбаппе станет самым востребованным свободным агентом, осталось полгода. Сможет ли он отказаться от перехода в «Реал» и переехать в Англию? ESPN изучил все варианты, которые могут подойти 25-летней звезде.

«Ливерпуль»

Почему это возможно: владельцы «Ливерпуля», Fenway Sports Group (FSG), придают огромное значение долгосрочной ценности каждого трансфера. Любая сделка должна иметь не только спортивный, но и финансовый смысл.

В статусе свободного агента Мбаппе будет отвечать всем требованиям, несмотря на то, что клубу придется выделить значительную часть средств на его зарплату. В свои 25 лет он может провести яркий отрезок в «Ливерпуле», а потом переехать за большие деньги в другое место.

К тому же, коммерческий потенциал «Ливерпуля» позволит привлечь еще больше спонсоров для финансирования столь ценного подписания. Поэтому с деньгами проблем быть не должно.

Мохамед Салах globallookpress.com

Перспектива выступать за один из лучших клубов мира под руководством харизматичного Юргена Клоппа действительно может оказаться привлекательной для французского футболиста.

В этой истории также стоит учитывать будущее Мохамеда Салаха. Если этим летом египтянин переедет в Саудовскую Аравию, «Ливерпуль» получит все необходимые средства для подписания контракта с Мбаппе, которому точно по силам стать идеальной заменой для одного из величайших игроков в истории «красных».

Препятствия: хотя с финансовой точки зрения все возможно, после переезда Мбаппе некоторые игроки «Ливерпуля», скорее всего, тоже потребуют повышения зарплаты. Соответственно, это приведет к резкому росту зарплатного бюджета и риску остаться с игроками, которых будет сложно продать.

В последние годы FSG удавалось избегать этой ловушки, но подписание Мбаппе может поставить под угрозу надежное финансовое управление. Но, опять-таки, многое в этом вопросе будет зависеть от решения Салаха.

Вероятность такого перехода: 7/10.

«Манчестер Сити»

Почему это возможно: если вы топ-игрок и хотите завоевать самые престижные трофеи, то «Манчестер Сити» — идеальное место для достижения подобных целей. А Мбаппе, как известно, четко дал понять, что хочет выиграть Лигу чемпионов. В составе «ПСЖ» эта цель вряд ли достижима.

«Ман Сити» обладает почти непревзойденной финансовой мощью благодаря своему владельцу, шейху Мансуру, их недавний успех в АПЛ и Лиге чемпионов превратил клуб в машину по зарабатыванию денег. Для них затраты на подписание Мбаппе точно не будут проблемой.

Кроме того, есть еще фактор Хосепа Гвардиолы, которого можно смело назвать одним из лучших тренеров в истории. Ни для кого не секрет, что многие игроки переходят туда только из-за того, чтобы поработать под его руководством.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Ман Сити» пытался подписать 18-летнего Мбаппе в 2017 году, сразу после того поражения от «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов, но в тот момент самым проворным оказался «ПСЖ».

Препятствия: главный вопрос лежит на поверхности — возможно ли использовать в стартовом составе одновременно и Мбаппе, и Эрлинга Холанна? На бумаге всё красиво, но реальность может оказаться не такой привлекательной. При этом Гвардиола всегда хочет, чтобы его команда была единым механизмом, а не набором отдельных звезд.

Именно по этому принципу Гвардиола построил свою «Барселону», которая сносила всех в период с 2008 по 2012 года. «Реал» в этом плане заметно отличался от «Барсы» и в те годы, и сейчас. В «Мадриде» всегда старались заполучить как можно больше суперзвезд.

Если Мбаппе действительно хочет стать победителем ЛЧ, ему стоит задуматься о переезде в Манчестер к Гвардиоле.

Вероятность такого перехода: 7/10.

«Арсенал»

Почему это возможно: «Арсенал» исторически является крупнейшим клубом Лондона. Переезд в этот город — один из лучших в мире — очень часто является приоритетной целью многих игроков, которые мечтают о комфортной жизни. Например, из Лондона можно добраться до Парижа на поезде всего лишь за пару часов.

Но Мбаппе все-таки будет ориентироваться, в первую очередь, на футбольные перспективы.

«Арсенал» добился существенного прогресса под руководством Микеля Артеты, приблизившись к таким гигантам, как «Ман Сити» и «Ливерпуль». Но сейчас им не хватает такого бомбардира, как Мбаппе, который способен решить любые проблемы в атаке.

Если «Арсенал» сумеет убедить Килиана, что он может стать для клуба такой же легендой, как Тьерри Анри, это может стать очень убедительным аргументом.

Тьерри Анри globallookpress.com

Препятствия: несмотря на свой статус одного из самых успешных клубов Англии и команды с самой большой поддержкой болельщиков в Лондоне, «Арсеналу» все равно сложно быть влиятельным игроком на трансферном рынке.

К тому же, еще не факт, что у них есть желание бороться за Мбаппе. Прошлым летом «Арсенал» заплатил 100 миллионов фунтов за Деклана Райса, но осуществить подписание Килиана будет в разы сложнее.

«Арсенал» точно не будет лучшим выбором Мбаппе в АПЛ. Такой переход возможен только в том случае, если «канониры» предложат французу что-то невероятное.

Вероятность такого перехода: 5/10.

«Манчестер Юнайтед»

Почему это возможно: «Манчестер Юнайтед» — крупнейший клуб из лучшей лиги мира, который никогда не боялся тратить огромные деньги на зарплаты, чем очень сильно навредил себе в последние годы.

Как известно, совсем недавно 25 процентов акций клуба приобрел британский миллиардер Джим Рэтклифф, для которого подписание Мбаппе может стать серьезным заявлением о своих намерениях.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Несмотря на затянувшуюся неудачную полосу, которая началась сразу после ухода из клуба Алекса Фергюсона, «МЮ» по-прежнему остается мощным мировым брендом благодаря своей истории. Грубо говоря, это «Даллас Ковбойз» или «Лос-Анджелес Лейкерс» из АПЛ, и для Мбаппе может оказаться очень привлекательной перспектива стать новой легендой такого клуба.

Препятствия: но теперь давайте перейдет к делу. Очевидно, что «МЮ» сейчас далеко не настолько конкурентоспособен, чтобы заманить Мбаппе на «Олд Траффорд». Да, это клуб с богатой историей, но после 10 лет хаоса он, по сути, потерял статус топовой организации.

После того, как прошлым летом «МЮ» упустил возможность приобрести Гарри Кейна, который в итоге уехал в «Баварию», сложно представить, что они подпишут Мбаппе. В ближайшем будущем это вряд ли возможно.

Вероятность такого перехода: 2/10.

«Челси»

Почему это возможно: пусть исторически главным клубом Лондона остается «Арсенала», но «Челси» с точки зрения привлекательности, возможно, даже опережает «канониров». «Синие» относительно недавно выигрывали и Лигу чемпионов, и Лигу Европы.

После смены владельца в мае 2022 года «Челси» потратил космическую сумму на новых игроков — более одного миллиарда фунтов всего лишь за три трансферных окна. За Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо лондонский клуб заплатил более 100 миллионов фунтов.

И хотя «Челси» должен быть максимально осторожен из-за правил финансового фэйр-плей, у них тоже будет возможность подписать Мбаппе, который совсем скоро станет свободным агентом.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Препятствия: у Мбаппе есть все основания сомневаться в готовности «Челси» конкурировать с лучшими клубами мира в ближайшие пару лет. К тому же, пока не совсем понятно, смогу ли новые владельцы вернуть клуб на вершину европейского футбола.

И хотя, как сообщается, у Мбаппе были хорошие отношения с Маурисио Почеттино во время их совместной работы в «ПСЖ», нет никаких гарантий, что аргентинский тренер надолго задержится на «Стэмфорд Бридж».

Для игрока, который нацелен на завоевание трофеев, переход в «Челси» был бы огромным риском.

Для игрока, спешащего завоевать самые большие награды, переход в «Челси» был бы огромным риском.

Вероятность такого перехода: 3/10.

«Ньюкасл»

Почему это возможно: за «Ньюкаслом» стоит невероятная финансовая мощь. Контрольным пакетом акций клуба владеет Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, у которого точно не будет проблем с подписанием Мбаппе в статусе свободного агента.

«Ньюкасл» стремится увеличить свои коммерческие доходы и глобальное присутствие, и переход Килиана может существенно ускорить оба процесса.

К тому же, Мбаппе отлично знает, как финансовое влияние владельцев с Ближнего Востока может изменить ситуацию. У него может возникнуть соблазн повторить то же самое с «Ньюкаслом».

Препятствия: у «Ньюкасла» огромные амбиции, и он, скорее всего, реализует их, учитывая возможности саудовских владельцев. Но Мбаппе думает и делает ставку, прежде всего, на свои амбиции.

Очевидно при этом, что «Ньюкасл» недостаточно конкурентоспособен даже для того, чтобы такой игрок задумался о переходе в эту команду. Да и не факт, что «сороки» повторят путь «ПСЖ» даже с таким финансовым ресурсом.

Вероятность такого перехода: 1/10.

«Реал» Мадрид

Почему это возможно: «Реал» потратил не один год, чтобы подписать Мбаппе. Француз прекрасно знает, что президент «Мадрида» Флорентино Перес мечтает сделать его главной звездой проекта после переезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию прошлым летом.

В «Реале» Мбаппе будет каждый год бороться за кубок Лиги чемпионов и за «Золотой мяч». Это самый популярный футбольный клуб в мире, который регулярно выигрывает крупные трофеи. Но также стоит отметить, что у «Реала» уже есть игрок, который вот-вот получит статус суперзвезды. Это Джуд Беллингем.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Пока что «Реал» остается основным претендентом на подписание Мбаппе. Теперь в этом вопросе многое зависит от «Королевского клуба».

Препятствия: вполне вероятно, что один из клубов АПЛ предложит Мбаппе условия, которые он не получит даже в «Реале». Но «Мадрид» все равно остается на данный момент фаворитом в этой истории, о чем свидетельствуют в том числе многочисленные слухи в СМИ.

Однако если в январе «Реал» не подпишет с Мбаппе предварительный контракт, угроза со стороны «Ливерпуля» и «Ман Сити» будет только увеличиваться.

Вероятность такого перехода: 9/10.