«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра

Чуть меньше трех лет назадвышел со скамейки запасных, чтобы сделать хет-трик в победном дляматче Лиги чемпионов с, и все жебыл глубоко обеспокоен.

«Боюсь, что мои надежды на этого парня разобьются. Я чувствую, что все может обернуться не слишком хорошо», — сказал RMC бывший игрок сборной Франции.

В то время как почти все остальные были сосредоточены на захватывающей демонстрации невероятного таланта Мбаппе, Дюгарри был занят послематчевыми комментариями нападающего.

Мбаппе дал понять, что хотел начать игру в Бельгии в стартовом составе и ожидал этого. Он согласился: «Это решение тренера, и нужно его принять». Но тут же добавил: «Я хотел еще раз показать, что ПСЖ без меня тяжело».

Он, безусловно, доказал свою точку зрения. И его желание сделать так, чтобы его присутствие ощущалось, было истолковано большинством экспертов как отношение истинного чемпиона; эта непоколебимая уверенность в своих силах и вера в то, что он всегда должен быть на поле.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Дюгарри, однако, видел кое-что еще: растущее высокомерие. Он опасался, что подросток, однажды пропустивший чемпионскую вечеринку в Монако, чтобы выспаться, рискует стать примадонной в ПСЖ.

Он предсказал «войну эго» на «Парк де Пренс», если эго Мбаппе будет беспрепятственно расти. «Возможно, я немного строг с ним, — добавил Дюгарри, — но быть хорошим парнем так же важно, как и отличным игроком».

Спустя три года слова победителя чемпионата мира оказались, к сожалению, пророческими. За кулисами «ПСЖ» назревает гражданская война, и Мбаппе находится в ее центре из-за своего все более эгоистичного поведения.

Этот сезон был изобилует примерами раздражительности, последний из которых произошел после безголевой ничьей в субботу с «Реймсом», когда форвард нанес не слишком завуалированный укол в адрес тактики своей команды.

Все, что для этого потребовалось, — это использовать хэштег #pivotgang — явную ссылку на недовольство Мбаппе игрой в качестве одинокого нападающего у тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, которое он впервые выразил публично, находясь в сборной в прошлом месяце.

Килиан Мбаппе Соцсети

«Я играю по-другому [в сборной Франции]», — сказал он L’Equipe. «Меня просят [делать] другие вещи здесь по сравнению с моим клубом. У меня здесь гораздо больше свободы. Тренер знает, что есть "девятка", такая как [Оливье Жиру], игрок который напрягает оборону, а я могу перемещаться и врываться в свободное пространство. В Париже все по-другому, там нет этого. Меня просят быть "пивотом" (играть в роли одинокого нападающего), так что это другое».

Галтье дипломатично охарактеризовал критику Мбаппе как «анализ» и назвал ее «справедливой», признав, что летом планировалось подписать более ортодоксального центрального нападающего.

«Это разговор, который у меня был с ним во время предсезонки, а также с президентом и (спортивным директором) Луисом Кампосом, — сказал бывший тренер "Ниццы". — Мы все были убеждены, что нам нужен четвертый игрок с другим профилем, но этот четвертый игрок так и не пришел».

И Галтье признал, что ему «очень жаль», но он также хотел отметить, что, хотя атакующая схема «ПСЖ» сильно отличается от сборной Франции, она не лишена своих «интересных» преимуществ, учитывая, что Мбаппе может играть вместе с Неймаром и Лионелем Месси.

Также стоит добавить, что ПСЖ хорошо выступает под руководством Галтье, и Неймар, и Месси снова блистают в команде, которая остается непобедимой во всех турнирах.

Мбаппе, Месси и Неймар globallookpress.com

Таким образом, причитания Мбаппе немного трудно принять всерьез, особенно потому, что «ПСЖ» фактически дал ему все, что он хотел, во время их переговоров о новом контракте летом. И все же это полностью соответствует его детскому поведению с тех пор.

ПСЖ отрицает, что Мбаппе фактически стал спортивным директором клуба, когда он согласился на трехлетнее продление, которое включало подписной бонус в размере 100 миллионов евро, но СМИ отмечают, что президент клуба Насер Аль-Хелаифи обещал ему серьезные изменения в составе и на уровне совета директоров.

Сам игрок в социальных сетях назвал чушью новости о том, что летом он просил избавиться от 14 сотрудников и игроков клуба, включая Неймара и бывшего тренера Маурисио Почеттино, тем не менее, растет опасение, что в своем отчаянном стремлении сохранить свое самое ценное владение ПСЖ фактически создал монстра.

Его глупое поведение на поле против «Монпелье», безусловно, указывала на игрока, который стал слишком уверен в своей значимости. То, как Мбаппе фактически прекратил играть после того, как Витинья не отдал ему передачу, было довольно жалким зрелищем.

Галтье, который, должно быть, уже устал объяснять действия Мбаппе, попытался выдать это за физическую проблему: усталость, вызванная большой нагрузкой. Но разочарование Мбаппе было очевидно.

Даже Марко Верратти впоследствии признался, что его партнер по команде «надулся» после того, как ему не дали мяч. Итальянец также пытался защитить Мбаппе, утверждая, что такое поведение «нормально» и что все великие игроки всегда хотят «делать разницу».

«Хорошо, что он злится, — сказал итальянский полузащитник Canal Plus, — это значит, что он заботится об этой команде». Однако проблема заключается в том, что он заботится только о своей роли в команде, как на поле, так и за его пределами.

Неймар и Мбаппе globallookpress.com

Как сообщали СМИ, вражда Мбаппе с Неймаром достигла точки кипения в августе. Ранее пара была близка. Еще в прошлом году Неймар назвал их похожими на братьев. Однако всегда были опасения, что бразилец может оказать плохое влияние на Мбаппе, учитывая его экстравагантный образ жизни.

Эммануэль Пети также чувствовал, что Мбаппе подвергся «неймаризации», а именно стал больше интересоваться развлечениями, чем эффективностью. Ирония заключается в том, что, возможно, становясь все более похожими, пара игроков отдалялась все больше и больше.

Действительно, в начале лета казалось, что для Неймара больше нет места на «Парк де Пренс». СМИ сообщали, что «ПСЖ» открыт для продажи бразильца, но тот не собирался менять клуб так близко к чемпионату мира. Его единственной целью было находиться в физических кондициях и в форме для ЧМ в Катаре.

Неудивительно, что Неймар блестяще начал сезон 2022/23, тем самым вновь зарекомендовав себя в качестве ключевого игрока в стартовом составе и, что более важно, в раздевалке.

Мбаппе, напротив, чувствовал, что, хотя Аль-Хелаифи и сделал его «краеугольным камнем клубного проекта», он не пользовался таким же уважением, как Неймар, который давно дружит с Месси и быстро нашел союзника в лице бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

Напряжение между двумя нападающими стало достоянием общественности в матче против «Монпелье», когда пара поссорилась из-за пенальти. Уже смазав один пенальти, Мбаппе хотел взяться пробить еще один, чтобы загладить свою вину. Неймар, однако, хотел пробить сам и отказывался отступать.

Неймар и Мбаппе globallookpress.com

Все это было очень недостойно и очень стыдно для «ПСЖ». Впоследствии было организовано собрание команды, и игрокам было приказано зарыть топор войны и решать любые дальнейшие проблемы за закрытыми дверями.

Неймар остался обиженным, продолжая обвинять Мбаппе в неприглядной драме, но, что особенно важно, по совету Рамоса он промолчал. Тем временем Мбаппе признал, что, хотя он сохраняет большое уважение к «влиянию Неймара на команду», их отношения бросает то в жар, то в холод.

Конечно, «ПСЖ» мог бы обойтись без его заявлений, но заставить Мбаппе молчать оказывается сложно, как подчеркивается в его последнем посте в социальных сетях.

Такие публичные проявления недовольства становятся серьезным отвлекающим фактором для парижан, которые также были совсем не рады тому фонтану разговоров о потенциальном трансфере Мабппе, который тот вызвал, комментируя потенциальное присоединение к «Реалу» в будущем.

Если Карло Анчелотти был крайне раздражен возрождением этой трансферной саги, представьте, что должны были чувствовать Галтье, Кампос и все остальные на «Парк де Пренс».

Подобные посты и комментарии Мбаппе могут показаться безобидными, но, учитывая его статус, они невероятно значимы и, как следствие, дестабилизируют ситуацию. И он это знает.

Он может быть еще молодым человеком, но он остро осознает, как тщательно исследуется каждое его движение и, следовательно, насколько влиятельными могут быть его действия и, что более важно, его слова.

Мбаппе, Месси и Неймар globallookpress.com

Мбаппе замечательно и превосходно справился с давлением, которое ложилось на его плечи с тех пор, как он впервые появился на футбольной сцене в подростковом возрасте. Ранее он демонстрировал как впечатляющие уровни зрелости, так и лидерские качества.

Как правильно заметил Кампос, когда Неймар был не в форме, а Месси изо всех сил пытался адаптироваться в новой команде, Мбаппе сплотил «ПСЖ» в прошлом сезоне — однако теперь он рискует развалить его.

23-летний игрок начинает выглядеть как игрок, который считает себя больше, чем клуб — и, возможно, это не его вина, учитывая, что «ПСЖ» фактически заставил его выглядеть так летом, пытаясь правдами и неправдами уговорить его продлить контракт и держать его подальше от Мадрида.

Может быть, это было даже неизбежно. В конце концов, любому было бы трудно оставаться на земле после получения такого высокого статуса, особенно такому талантливому футболисту, как Мбаппе.

Суть в том, что без холодного душа от реальности для Мбаппе теперь есть очень реальная опасность, что надежды Дюгарри вполне могут быть разрушены.

Потому что, хотя за последние три года Мбаппе стал еще лучшим игроком, сейчас его считают скорее избалованным ребенком, чем хорошим парнем.