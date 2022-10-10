Трансферный дайджест. 4 — 10 октября

Донни ван де Бек

Полузащитник, «Манчестер Юнайтед», 25 лет

Голландец давно не входит в планы тренерского штаба «манкунианцев». В нынешнем сезоне он провел всего 3 поединка. На сайте 90min.com появилась информация о том, что руководство МЮ готово отпустить ван де Бека, если тому поступит предложение.

Донни ван де Бек globallookpress.com

О своем решении клуб сообщил представителю игрока. Также отмечено, что голландца с большой долей вероятности могут отдать в аренду в иностранную команду. Хотя есть варианты и в АПЛ.

По предварительной информации, на ван де Бека претендуют ПСВ и «Аякс».

Учитывая количество матчей футболиста в нынешнем сезоне и тот факт, что даже Эрик тен Хаг не пускает его в ход, подтверждает намерения клуба.

Наш прогноз: Покинет клуб этой зимой.

Уссем Ауар

Полузащитник, «Лион», 24 года

Журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщил в своем Twitter о том, что футболист «Лиона» Уссем Ауар может покинуть клуб на правах свободного агента в конце этого сезона.

Уссем Ауар globallookpress.com

Источник пишет, что футболистом интересуется «Атлетико», который планирует подписать его бесплатно. Летом «Севилья» и «Бетис» тоже проявляли интерес к французу. Вполне возможно, что они составят «матрасникам» конкуренцию.

Помимо «Атлетиком», с представителем Ауара связался «Милан». Однако все будет зависеть от «Лиона», который, если верить журналисту, намерен продлить с ним контракт.

Учитывая такой интерес со стороны сильных европейских клубов, удержать Ауара «Лиону» будет крайне сложно.

Наш прогноз: В таком случае «Атлетико» и «Милан» будут в числе фаворитов.

Рафаэл Леау

Нападающий, «Челси», 23 года

Португальский нападающий прибавляет с каждым сезоном. Его игра привлекает многие гранды. Twitter Football Daily опубликовал интервью Грэма Поттера, главного тренера «Челси», который заявил, что его поражает игра футболиста.

Рафаэл Леау globallookpress.com

«Меня впечатляет его игра. Он влияет на исход матчей "Милана", он вносит свой вклад в игру команды в атаке, помогает забивать. Я поздравляю его с этим. Он топ-футболист.

Что касается будущего — кто знает, сможет ли он проявить себя в АПЛ. Но нужные навыки у него для этого точно есть, я вижу, как он влияет на игру своей команды, выступая на самом высоком уровне и против сильных соперников», — сказал Поттер.

Не исключено, что «синие» будут пытаться искать варианты для подписания Леау, но им нужно быть готовыми к серьезным тратам. Источник отмечает, что миланцы не расстанутся с форвардом менее чем за 100 млн евро.

Пока что это не стоит воспринимать всерьез. Впереди ЧМ и добрая доля первой половины сезона, прежде чем клубы выйдут на зимний трансферный рынок. Также все будет зависеть от успехов «Челси» и Поттера на посту.

Наш прогноз: Вряд ли португалец перейдет куда-то до конца сезона.

Мохаммед Кудус

Нападающий, «Аякс», 22 года

Нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус может перебраться в немецкую Бундеслигу. По крайней мере, так пишет Bild.

Мохаммед Кудус

Большой интерес к форварду проявляется дортмундская «Боруссия», которую не отпугивает возможная цена футболиста, учитывая, что контракт с «аяксидами» действует еще 3 сезона.

Хотя нападающего оценивают в 10 млн евро. Именно такая сумма указана на Transfermarkt. Помимо «Боруссии» на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Нападающий «Аякса» является вторым бомбардиром команды с 7 голами в сезоне. Он отлично подходит как «Боруссии», так и «Тоттенхэму», которые в основном делают ставку соотношение цена-качество.

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При этом в «Боруссии» у него больше шансов заиграть. «Шмели» любят брать молодых игроков, которых потом они продают по выгодной цене. И не будем забывать, что одноклубник Кудуса Стивен Бергвейн так и не смог заиграть у «шпор», перейдя потом в «Аякс».

Наш прогноз: В случае реальных переговоров перейдет в «Боруссию».

Луис Суарес

Нападающий, «Насьональ», 35 лет

Как стало ранее известно, уругваец покинет «Насьональ» в ноябре. «Чемпионат закончится, и Луис Суарес покинет "Насьональ". Я не собираюсь создавать ложных ожиданий. Луис Суарес приложил огромные усилия, чтобы перейти в "Насьональ", и каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю [что он уйдет], чтобы не создавать ожиданий на будущее. Он уходит, и он также говорил это не раз», — сказал тогда президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес

Луис Суарес globallookpress.com

В Mundo Deportivo вышла новость, согласно которой Суарес должен продолжить карьеру в МЛС.

Сообщается, что после чемпионата мира в Катаре бывший игрок «Барселоны» и «Атлетико» перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси». Финал турнира запланирован на 18 декабря.

Такой исход вполне вероятен, так как в Европе 35-летнему форварду места мало. Переход в МЛС — лучший вариант для уругвайского нападающего.

Наш прогноз: Перейдет в «Гэлакси».

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед», 37 лет

Пожалуй, самое интересное на данный момент — это возможный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Вот уже журналист Педру Алмейда написал о разговоре Дэвида Бекхэма с португальцем о переходе в его клуб «Нью-Йорк Сити».

В эту же корзину стоит добавить новость The Times, в которой написано о надежде Роналду начать процедуру перехода в другой клуб после чемпионата мира. При этом в издании добавили, что тренерский штаб МЮ будет рад избавиться от игрока, который так яро противится системе тен Хага.

Все будет зависеть о того, сможет ли клуб МЛС удовлетворить требования 37-летнего португальца. Кроме того, тен Хагу сообщили, что на трансферы этой зимой он ничего не получит и если это действительно так, то уход Роналду может стать полной катастрофой, ведь глубина состава и без того слабая.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но если посмотреть на всю, что сейчас происходит, то можно с большей долей вероятности быть уверенными в уходе нападающего. Во-первых, он не подходит под стиль игры, во-вторых, нарушает дисциплину и понижает авторитет тренера. В-третьих, его зарплата обходится «манкунианцам» слишком дорого.

Роналду и сам понимает, что он уже не в тех кондициях, чтобы показывать высокий уровень футбола в АПЛ. МЛС — это хороший вариант спокойного завершения карьеры.

Наш прогноз: В случае предложения уйдет зимой, МЮ захочет получить за него хоть какую-то сумму.