Трансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября

Дензел Думфрис

Защитник, «Интер», 26 лет

Голландский латераль стал объектом интересов некоторых клубов АПЛ. ПО данным Николо Скиры, это «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Если верить источнику, то «Интер» готов рассмотреть предложения по футболисту, однако клуб устроит цена от 30 млн евро.

Что касается «аристократов», то еще летом сообщалось о том, что «нерадзурри» требуют от них за Думфриса 35 млн евро, плюс 5 млн в виде бонусов. Как видим, лондонцы не бросают попыток усилиться.

МЮ в принципе интересны все голландские игроки, поскольку командой руководит Эрик тен Хаг. Все будет зависеть о того, сколько руководство готово выделить менеджеру для покупок.

Наш прогноз: Утверждать что-то сложно, но МЮ он бы точно пригодился.

Джеймс Мэддисон

Полузащитник, «Лестер», 25 лет

«Сороки» снова пытаются усилиться этим игроком. Летом клуб уже обращался к «лисам» с целью договориться о трансфере, но попытки были не удачными.

Тогда в рамках второго предложения «Ньюкасл» давал за Мэддисона 45 млн евро. «Лестер» эта сумма не устроила.

В The Times сообщают, что руководство «черно-белых» готово снова попытаться, но при этом оно рассчитывает на уступки со стороны «лисов» в плане снижения запроса.

Скорее всего, что «Лестер» не пойдет на снижение сумы трансфера. Если уж продавать ключевого игрока, то за хорошие деньги. Да и Мэддисон хотел бы продолжить карьеру в более именитом клубе.

Наш прогноз: «Лестер» не отдаст «Ньюкаслу» игрока.

Ян Облак

Вратарь, «Атлетико», 29 лет

Карьера Уго Льориса близка к завершению. Голкиперу «шпор» уже 35 лет и клуб в праве искать ему замену. В Evening Standard указывают на то, что «Тоттенхэм» заинтересован в Яне Облаке.

29-летний вратарь «Атлетико» уже в курсе интереса со стороны лондонского клуба. Также по сообщению источника известно, что главный тренер Антонио Конте лично беседовал со спортивным директором Фабио Паратичи о возможности подписания футболиста.

Проблема — это контракт Облака. Текущий договор словенца с «матрасниками» рассчитан до 2028 года. В связи с этим, он может обойтись «Тоттенхэму» в очень крупную сумму.

Наш прогноз: «Атлетико» не захочет продавать вратаря.

В Daily Mail пишут, что будущее Бернарду Силвы в Манчестере не определено. «Ман Сити» хочет провести переговоры по продлению контракта и заодно выяснить, хочет ли футболист продолжать играть за клуб.

Текущий контракт португальца рассчитан до лета 2025 года. При этом интерес «Барселоны» не остыл. Летом было много заявлений, но до дела так и не дошло. Источник заявляет, что главный тренер «каталонцев» Хави хотел бы видеть Бернарду у себя в команде.

«Манкунианцы» готовы отпустить игрока в другой клуб, если к нему будет интерес, но ожидает получить за трансфер не менее 80 млн фунтов.

Никогда нельзя терять надежду, но это будет нелегко, честно говоря, я считаю это очень сложным. Хави о трансфере Бернарду

Сейчас до зимы еще есть время и «горожане» могут попытаться найти ему замену. Ранее стало известно, что Бернарду отказался переходить в «Барсу», поскольку ему в «Сити» не знали, кем его заменить.

Если «Ман Сити» найдет нового игрока на позицию Силвы, а «Барса» сможет себе позволить этот трансфер, то сделка, скорее всего может состояться.

Наш прогноз: Может перейти в «Барселону» зимой.

Кристофер Нкунку

Нападающий, «Лейпциг», 24 года

В конце сентября Николо Скира сообщил, что «Челси» работает над трансфером футболиста.

Теперь уже Фабрицио Романо говорит, что стороны достигли устной договоренности по контракту. При этом соглашения с «быками» у «аристократов» еще нет. Однако «Челси» может закончить все разговоры, воспользовавшись опцией отступных, которые составляют 60 млн евро.

3 октября Николо Скира снова дал информацию об этих переговорах. «Челси» достиг оглашения с Нкунку до 2028 года и обсудил с ним зарплату. В ближайшие недели «синие» намерены договориться с «Лейпцигом», а трансфер планируется летом 2023 года.

Учитывая, что Нкунку даже прошел тесты медосмотра для «Челси», то этот трансфер — дело времени.

Наш прогноз: Нкунку станет футболистом «Челси».

Флориан Виртц

Полузащитник, «Байер», 19 лет

Молодой талант Германии Флориан Вирц очень интересен «Баварии». Футболисту уже дали это понять в рамках переговоров, который по информации Кристиана Фалька, проходили в Мюнхене.

Якобы мюнхенцы дали понять Вирцу, что рассчитывают на него и готовы к действиям, когда молодой футболист захочет покинуть «Байер».

Если верить источнику, то «Байер» обещал Вирцу попасть в Лигу чемпионов. Однако в нынешнем сезоне клуб показывает недостаточно хороший футбол для достижения этой цели. Более того, цена Вирца на трансферном рынке может снизиться из-за слабой игры команды.

«Бавария» вряд ли упустит из виду 19-летнего вундеркинда и будет следить за ситуацией. Скорее всего, что игрок все же переедет в Мюнхен.

Наш прогноз: Трансфер состоится летом.