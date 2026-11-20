В футбольных кругах вновь подняли тему потенциального расширения числа клубов Российской Премьер-Лиги. LiveSport.Ru рассказывает подробности выдвинутого предложения и оценивает шансы того, что оно будет принято.

Хотят обновления

Последние 29 лет чемпионат России проводится по привычной схеме: 16 клубов играют друг с другом по два раза (дома и в гостях) и по итогам 30 туров определяют чемпиона, серебряного и бронзового призёров, а также команды, которые вылетят в Первую лигу. За это время главный футбольный турнир страны претерпел лишь два значительных изменения: потребовавший продления сезона на полгода переход на систему «осень-весна» и введение стыковых матчей с командами Первой лиги за право остаться в элите.

Несмотря на все положительные и отрицательные события, которые в минувшие десятилетия окружали российский футбол, число участников высшего дивизиона оставалось неизменным — 16. Хотя разговоры об увеличении или, наоборот, о сокращении Премьер-Лиги появляются с регулярной периодичностью. Вот и сейчас эта тема снова стала актуальной.

Всё началось 10 ноября, когда состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нём выступил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, который предложил увеличить число участников чемпионата России. 58-летний функционер не в первый раз выдвигает подобную инициативу. Однако большое число сторонников раньше не помогало достичь итогового положительного решения.

Веские причины

Журналист Иван Карпов сообщает, что проект расширения РПЛ исходит не от одного Газизова, а от целой инициативной группы под его руководством. Она провела исследование, результаты которого говорят о необходимости увеличения числа участников чемпионата России до 20 клубов. Сторонники этой идеи оперируют несколькими доводами.

Шамиль Газизов dinamo-mx.ru

Так, клубы РПЛ играют значительно меньше, чем команды из ведущих национальных чемпионатов мира. Наши за сезон максимум могут провести 42 матча, что не идёт в сравнение с немцами (57), англичанами (67) и бразильцами (78). Здесь, правда, нужно оговориться, что при этом подсчёте для зарубежных команд учтена возможность участия в еврокубках, которой пользуются около трети представителей высшего дивизиона.

Другой аргумент — общий километраж перелётов, который в течение сезона у российских клубов в разы меньше, чем у команд из Южной и Северной Америки. Т. е., согласно мысли инициаторов, не стоит бояться того, что придётся больше летать/переезжать. Хотя в данном случае клубы больше волнуют аспекты финансового обеспечения перемещений, чем их длительность или частота.

Инициативная группа сделала интересное замечание: сейчас самым восточным городом РПЛ является Оренбург, в связи с чем для более 50 млн россиян, живущих восточнее, живой просмотр матчей чемпионата недоступен. Справедливости ради нужно сказать, что в таком случае доступ к играм Премьер-Лиги обеспечен другим 100 млн граждан.

В документе, где обосновывается необходимость расширения РПЛ, в отношении её нынешнего состояния констатируется следующий факт: «Молодые игроки получают не так много игрового времени, как хотелось бы». Если же увеличить количество матчей, то командам придётся чаще задействовать молодёжь, что приведёт к следующим результатам:

снизится средний уровень зарплат футболистов РПЛ;

вырастет мастерство игроков и их готовность к переходу в более интенсивные лиги;

уменьшится влияние агентов;

повысится конкуренция игроков за попадание в сборную России.

Звучит неплохо. Но есть сомнения, что эти предположения действительно станут реальностью.

Матвей Кисляк globallookpress.com

При текущем формате чемпионата России по итогам сезона вылететь может сразу четверть всех команд. Это значительно больше, чем 15-17% в ведущих лигах Европы. К тому же у нас максимальное количество команд, которые могут быть понижены в классе, — 4, а за рубежом, в основном, ограничиваются тремя аутсайдерами.

Говорят, что такой подход приводит к отсутствию в РПЛ среднего класса, потому что клубы второй восьмёрки вместо долгосрочного планирования и развития воспитанников вынуждены бороться за выживание. Хорошая отговорка для команд, которые хотели бы обезопасить себе прописку в Премьер-Лиге.

Ещё инициаторы утверждают, что Россия обладает развитой футбольной инфраструктурой:

в стране 30 стадионов на 20 тысяч зрителей и более;

за последние 15 лет из них построено 12 стадионов, а во Франции — 5, в других ведущих странах — ещё меньше;

Россия занимает 3-е место в Европе по количеству 40-тысячных стадионов.

При этом требование к минимальной вместительности стадионов в размере 10 тысяч зрителей названо необоснованным. Действительно, расширить РПЛ без ослабления процедуры лицензирования кажется невозможным.

В то же время формат чемпионата России, предполагающий участие 20 команд, должен способствовать росту местной экономики, развитию футбола в регионах и увеличению на четверть эфирного времени. Для того, чтобы внедрить в календарь дополнительные 8 туров, предлагается сократить летний перерыв, в зимние месяцы проводить матчи в южных городах и Санкт-Петербурге и ряд кубковых встреч перенести на зимние сборы.

Единства и согласия нет

Выдвинутое в очередной раз предложение о расширении РПЛ снова запустило в футбольной общественности дискуссию на эту тему. И оно нашло немалое число сторонников. Так, в него входит экс-тренер сборной России Валерий Газзаев, который ссылается на рекомендации УЕФА о выступлении в национальных чемпионатах от 18 до 20 команд.

Валерий Газзаев globallookpress.com

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин давно выступает за расширение РПЛ, потому что «во всех топовых чемпионатах по 18-20 команд, а у нас непонятно какой с 16». Он даже выразил готовность «с удовольствием» принять участие в этой реформе.

Экс-игроку сборной России Александру Мостовому показалось странным, что в 150-миллионной России чемпионат состоит из 16 команд, а в странах, где население в три раза меньше, играют по 20 команд. Бывший футболист Андрей Ещенко и действующий защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказались в похожем ключе: чем больше команд, тем лучше и для игроков, и для болельщиков.

В тренерском цехе тоже положительно оценивают перспективы расширения Премьер-Лиги. Бывший наставник «Акрона» Заур Тедеев убеждён, что в этом есть необходимость. А главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин считает, что в этом случае «у российских футболистов будет больше возможностей проявить себя».

В то же время часть спикеров ограничилась осторожными комментариями. Речь идёт про экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, которые назвали ситуацию неоднозначной и призвали перед принятием решения просчитать экономическую модель.

Мнения против тоже имеются. В частности, бывший наставник сборной России Юрий Сёмин не видит никаких оснований для расширения РПЛ. Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров считает, что нужно не увеличением лиги заниматься, а подтягивать средние команды до уровня топ-5.

Я точно против расширения РПЛ, у большей части клубов Первой лиги нет таких бюджетов, которые нужны РПЛ. Как вообще в нынешнее время можно говорить о расширении? Это утопичная идея. Там кто-то говорит о зрелищности. Я вам так скажу: будет не зрелищность, а слёзы сплошные. Есть 16 клубов, вот пускай они и играют. Ольга Смородская бывший президент ФК «Локомотив»

Какое решение и когда ждать?

По информации инсайдеров, за расширение РПЛ выступает большинство клубов нижней десятки, что вполне логично. Например, генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов прямо заявил: «Если в РПЛ будет больше матчей, для нас это будет хорошо».

Дмитрий Кондратов fakelfc.ru

Противоположной позиции придерживаются 4-5 команд. В данном случае релевантным будет комментарий генерального директора московского «Динамо» Павла Пивоварова, который заявил о большом количестве ограничений: календарь, возможности телевещания, действующие до 2030 г. контракты по чемпионату и Кубку России.

Предметно обсуждать идею можно будет тогда, когда появится проработанная концепция. А расширение ради расширения, просто потому что у многих клубов к зиме возникает тревога за сохранение прописки в лиге, — этого фактора недостаточно. Ведь к апрелю голосов в пользу реформы обычно становится заметно меньше. Павел Пивоваров генеральный директор ФК «Динамо» Москва

Но если даже все клубы поддержат инициативу, последнее слово в этом вопросе остаётся за исполкомом Российского футбольного союза. Министерство спорта России, которое определяло параметры лимита на легионеров, не собирается лезть в решение этого вопроса — чиновникам не имеет значения, какое количество клубов выступает в чемпионате России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация после поступления предложения обязательно его рассмотрит в установленном порядке. На данный момент РФС не выразил однозначную позицию по этому вопросу. Но ранее он несколько раз отклонял подобные проекты, а намёков на изменение своей позиции не делал.