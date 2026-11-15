Власти нескольких европейских стран приняли решение ужесточить визовый режим для граждан России с целью не допустить российских спортсменов до турниров, которые пройдут на их территории. Кто пошёл на обострение отношений и какие соревнования оказались под угрозой спортивной целостности — в материале LiveSport.Ru.

Угроза национальной безопасности

О том, что старт нового лыжно-биатлонного сезона уже не за горами, напомнил Савелий Коростелев. Российский лыжник занял первое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на турнире в финском Муонио. Однако есть большая вероятность, что это золото надолго остается для отечественных спортсменов последней победой, одержанной в Финляндии.

12 ноября 2026 года Правительство Финляндии приняло постановление, согласно которому с понедельника ужесточаются ограничения на въезд в страну граждан России. Так, въезд россиян с целью осуществления краткосрочной трудовой деятельности, в том числе в сфере профессионального спорта, будет рассматриваться как угроза для международных отношений Финляндии.

Поэтому российским спортсменам (даже тем, кто собирался выступить в нейтральном статусе) финны будут отказывать в выдаче визы и во въезде в страну. Что касается виз, выданных ранее, то их автоматически аннулировать не планируют. Однако их наличие не гарантирует прохождение пропускного пункта на границе.

Финляндия далеко не единственная страна, которая решила использовать спорт в политических целях. Чего только стоит открытое заявление Правительства Норвегии о желании помешать профессиональным спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Белоруссии приезжать в их страну. Поэтому в ближайшее время нашим атлетам начнут отказывать во въезде, а тех, кто уже находится в Норвегии, ждёт выдворение.

Болельщики сборной Норвегии globallookpress.com

Швеция пока отстаёт от своих скандинавских соседей в плане принятия конкретных мер, но позицию Финляндии и Норвегии разделяет. Как сообщил министр по вопросам миграции Йохан Форссель, шведы скоро тоже перестанут пускать в страну спортсменов из России. Причем в Швеции, напомнив об общей ответственности на уровне Евросоюза, заявили о желании, чтобы россиян не допускали во всей Европе.

К счастью, в Старом Свете пока не все придерживаются подобного мнения. В частности, государственный министр по вопросам развития спорта Германии Рональд Рауэ, комментируя возможное участие хоккейной сборной России в майском чемпионате мира в Дюссельдорфе и Мангейме, выразил мнение, что отказ в выдаче виз не решает проблем.

Хотя есть и те, кто придерживается диаметрально противоположного мнения. Так, в 2022 году в Польше, Эстонии, Латвии и Литве на законодательном уровне закрепили, что россияне их виз недостойны.

Правительству Канады решения Спортивного арбитражного суда и международных спортивных федераций тоже нипочём. Там как считали, что россиянам у них в стране нельзя выступать в командных видах спорта (даже в нейтральном статусе), так и продолжают считать. Поэтому канадцы настроены ни при каких раскладах Россию до молодёжного чемпионата мира по хоккею не допускать. Также высказались в Чехии, где практически следом состоится чемпионат мира по хоккею среди юниорок до 18 лет.

Календарь пропусков

По всей видимости, из-за всех этих визовых ограничений параллельно с календарём соревнований предстоящей зимой придётся вести календарь пропусков. Помимо вышеупомянутого хоккея, где Россия только добилась допуска к мировым первенствам, в сложившейся ситуации больше всего пострадают наши лыжники.

Савелий Коростелев globallookpress.com

Считайте сами: в сезоне-2026/27 Норвегия примет три этапа Кубка мира по лыжным гонкам (4-6 декабря, 13-14 марта, 16 марта), Финляндия — два этапа (27-29 ноября и 12-14 февраля), Швеция — один этап (19-21 марта). Самое главное, шведский Фалун с 24 февраля по 7 марта станет местом проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Кстати, последнее актуально для прыгунов с трамплина, у которых слетает почти половина сезона. Под угрозой пропуска старты в Норвегии (21-22 ноября, 18-21 февраля, 13-14 марта), Финляндии (28-29 ноября, 11-14 февраля), Польше (5-6 декабря, 17 января). Горнолыжный спорт не так часто заезжает в скандинавские страны, но и здесь в графике добавятся «дыры»: на 6-7 марта (мужчины) и 12-13 марта (женщины) запланированы старты в Норвегии, а на 13-14 марта (мужчины) — в Швеции.

К сожалению, именно в этом сезоне чемпионат мира по фигурному катанию примет финский город Тампере. А уже через несколько дней в Хельсинки состоится пятый этап Гран-при ISU.

Под управлением Международного союза конькобежцев (ISU) находятся ещё два вида спорта, которых не так сильно, но тоже заденут нововведения стран Северной Европы. Так, 11-13 декабря в норвежском Ставангер пройдёт этап Кубка мира по конькобежному спорту, а 5-7 февраля польский Гданьск примет этап Мирового тура по шорт-треку.

Алёна Крылова (в центре) globallookpress.com

Организаторы этапов Кубка мира по санному спорту (9-10 января), скелетону и бобслею (5-7 февраля) в латвийской Сигулде наверняка повторят прошлогодний финт с недопуском россиян. И под вопросом участие отечественных скелетонистов и бобслеистов в чемпионате мира, который запланирован на вторую половину февраля в норвежском Лиллехаммере.

Про биатлон говорить пока нечего. Международный союз биатлонистов нас до сих пор не допустил, а решение CAS по иску Союза биатлонистов России всё ещё не опубликовано.

Перенесут ли турниры?

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обещал, что интересы наших спортсменов продолжат отстаивать в правовом поле. Правда, обращаться в Спортивный арбитражный суд с иском на решение об отказе в выдаче виз бессмысленно — у CAS нет компетенции рассматривать спор с участием государства. Тем не менее, по мнению чиновника, ко всем странам, создающим препятствия атлетам из России, должны быть применены жесткие санкции. Прежде всего, лишение права проведения турниров.

Наказание по линии Международного олимпийского комитета может быть, это приостановка деятельности национальных олимпийских комитетов стран-нарушителей. Это отстранение и бан национальных федераций по видам спорта, которые обязаны обеспечить въезд в страну. Михаил Дегтярёв министр спорта России

Юрист Артур Гуласарян подтверждает, что перенос соревнований в страны, способные обеспечить равный доступ всем допущенным спортсменам, является для практики олимпийского движения устойчивым стандартом реагирования на визовые барьеры принимающей стороны. Тем более есть релевантные примеры.

Так, в прошлом году Правительство Индонезии, которая принимала чемпионат мира по спортивной гимнастике, отказало во въездных визах израильтянам. В ответ на это исполком Международного олимпийского комитета прекратил любые формы диалога с НОК Индонезии, а также рекомендовал всем международным федерациям не проводить никаких турниров в стране из Юго-Восточной Азии, пока она не гарантирует, что впустит на свою территорию всех атлетов, независимо от гражданства.

Да и страны-отказники уже несколько раз страдали из-за своей принципиальной позиции относительно России:

Польшу и Финляндию лишили права проведения молодёжных чемпионатов мира по борьбе 2023 г.;

юниорский чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2026 г. перенесли из Польши в Албанию;

прошедший во Франции чемпионат Европы по фехтованию 2026 г. изначально планировали в Эстонии;

чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 г. вместо Эстонии пройдёт в Испании;

Международный союз современного пятиборья лишил Литву права проведения этапа Кубка мира-2027.

Соревнования по современному пятиборью globallookpress.com

Но нельзя не обратить внимание, что все вышеприведённые примеры касаются только летних видов спорта. У зимних федераций, где позиции североевропейских стран сильны, ожидать такого благосклонного к россиянам отношения не стоит. Поэтому, например, ответу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) удивляться не стоит.

В правилах FIS в отношении AIN чётко указано: даже если спортсмен получил допуск, правила принимающей страны касательно виз и въезда определяются исключительно самой страной. FIS не несет ответственности, если индивидуальный спортсмен, соответствующий критериям нейтральности, получит отказ в выдаче визы или во въезде. Бруно Сасси директор FIS по коммуникациям

ISU высказался более комплементарно: «спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов». От дальнейших комментариев Союз пока отказался и сосредоточился на взаимодействии с Федерацией конькобежного спорта Финляндии и организационным комитетом для разъяснения сложившейся ситуации.

В настоящее время перенос турниров выглядит для России самым приемлемым вариантом. Однако далеко не факт, что дело реально дойдёт до этого. В столь короткие сроки, исчисляемые парой месяцев, организовать соревнование в новом месте практически невозможно — контрактные, спонсорские и телевизионные обязанности, проданные билеты, логистические сложности. Да и просто желание идти на уступки россиянам у руководителей международных федераций вряд ли появится.