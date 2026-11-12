LiveSport.Ru представляет превью четвёртого этапа Гран-при ISU в США и пятого этапа Гран-при России в Омске.
Гран-при ISU: что, где, когда
Международная серия Гран-при на этой неделе вновь кардинально меняет дислокацию и возвращается в западное полушарие. С 13 по 15 ноября соревнования пройдут на 8-тысячной арене «Angel of the Winds» в американском городе Эверетт (штат Вашингтон), который примет этап Гран-при ISU в третий раз (после 2008 и 2018 гг.).
Сейчас отечественным болельщикам придётся столкнуться с ещё большей разницей в часовых поясах. Время в Эверетте от московского времени отстаёт на 7 часов, поэтому предстоящие соревнования преимущественно пройдут для большей части нашей страны ночью:
- мужчины (короткая — 14 ноября в 6:03, произвольная — 15 ноября в 5:25);
- спортивные пары (короткая — 14 ноября в 7:50, произвольная — 15 ноября в 7:34);
- танцы на льду (ритм-танец — 15 ноября в 1:03, произвольный — 15 ноября в 22:10);
- женщины (короткая — 15 ноября в 2:42, произвольная — 16 ноября в 0:05).
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Наши в Америке
Основное внимание российской публики будет приковано к женскому одиночному катанию, где две россиянки выступят второй раз за две недели. Александра Трусова продолжает своё заграничное турне и сразу после серебряного этапа в Китае, не возвращаясь на родину, перебирается в США для того, чтобы решить задачу по выходу в финал. Победа снимет все вопросы, второго места должно хватить (хотя есть варианты), а при третьем месте включится математика (хотя и здесь неплохие шансы).
У неё в соперницах будет Аделия Петросян. На разминке в Екатеринбурге она всем продемонстрировала, что способна прыгнуть четверной тулуп. Но вот незадача — в прокате случилось падение, а вкупе с рядом других ошибок действующая чемпионка России уступила не только Камилле Нелюбовой, но и Арине Кудлай и Злате Буре. Интересно, как 19-летняя фигуристка справится на фоне второго старта подряд, переживаний из-за срочного оформления визы и длительного перелёта.
Главной претенденткой на победу (за исключением Трусовой) будет японка Ами Накаи. У неё в активе уже есть победа на этапе во Франции. Причём там без неудавшегося тройного акселя она получила 219,74 балла. Т. е. потенциально она может набирать под 230 баллов. Для сравнения: Трусова с почти идеальными прокатами в Китае получила 221,27 балла.
Среди других участниц на попадание в последнюю разминку будут претендовать представительница Казахстана Софья Самоделкина, кореянка Ю Ен и Рино Мацуике из Японии.
За кем ещё последить?
Главным магнитом на этапе в Эверетте для местной аудитории однозначно станет Илья Малинин. Американец впервые с мартовского чемпионата мира в Чехии выступит на официальном турнире и представит свои программы на новый сезон. Интересно, в какой форме он подойдёт, но для него, кажется, более важным станет другое событие.
С нетерпением жду встречи — я еще ни разу не встречался с ней [Александрой Трусовой] лично, так что познакомиться с ней впервые было бы действительно круто. Знаешь, как ни странно, но я до сих пор с ней не знаком.Илья Малининолимпийский чемпион по фигурному катанию
Составить конкуренцию Малинину постарается итальянец Даниэль Грассль, который почувствовал соревновательный дух на Мемориале Непелы (взял серебро) и Budapest Trophy (завоевал золото). Также на американском льду увидим Джейсона Брауна, который в декабре отметит 32-летие, но завершать карьеру, несмотря на отсутствие в арсенале четверных прыжков, не собирается.
Ещё в эти выходные на международной серии Гран-при сезона-2026/27 дебютируют чемпион и вице-чемпион Европы 2025 г.: Лукас Бричги из Швейцарии и Николай Мемола из Италии. А вот эстонец Александр Селевко и японец Сота Ямамото постараются улучшить результаты, показанные ими на первом этапе во Франции — четвёртое и пятое места, соответственно.
Боимся, что итоги соревнований в двух других видах окажутся более предсказуемыми. В спортивных парах безоговорочными фаворитами являются действующие чемпионы мира из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Кроме того, высока вероятность, что американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов и швейцарцы Оксана Вуйямо и Том Бувар повторят итоговый расклад второго этапа Гран-при в Канаде, где они заняли вторую и третью строчки, соответственно.
Танцевальный турнир в Эверетте должен закрепить за дуэтом Эмилия Зингас — Вадим Колесник статус первого номера в американской сборной, которую в этом сезоне покинули Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Рискнём предположить, что их оценка преодолеет отметку в 200 баллов.
Второе место и путёвку в финал Гран-при должны забирать французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, которые уже имеют в активе серебро канадского этапа. В борьбе за третье место предпочтительны перспективы чешского дуэта Катержина Мразкова — Даниэль Мразек. Хотя при определённых условиях потенциальную угрозу могут представлять австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан, а также ещё одни местные фигуристы — Катарина Вольфкостин и Дмитрий Царевский.
Гран-при России: что, где, когда
Российская серия Гран-при традиционно состоит всего из пяти этапов, а не из шести, как у ISU. К тому же в этом году она стартовала раньше обычного, поэтому уже на этой неделе нас ждёт заключительный этап. Он состоится с 14 по 15 ноября на 12-тысячной «G-Drive Арене» в Омске, в который сильнейшие фигуристы страны приезжают четвёртый год подряд (после этапов Гран-при в 2023 и 2025 гг. и чемпионата России в декабре 2024 г.).
Разница между омским и московским временем составляет 3 часа, так что вечера в выходные у болельщиков на Европейской части России будут свободными:
- танцы на льду (ритм-танец — 14 ноября в 11:00, произвольный — 15 ноября в 10:00);
- мужчины (короткая — 14 ноября в 12:35, произвольная — 15 ноября в 11:45);
- женщины (короткая — 14 ноября в 14:30, произвольная — 15 ноября в 13:45);
- спортивные пары (короткая — 14 ноября в 16:15, произвольная — 15 ноября в 15:50).
Прямые трансляции и записи выступлений будут доступны всем желающим на сайте Первого канала. Кроме того, лучшие выступления покажут в эфире федерального телеканала.
Кому достанется «Сердце Сибири»?
Поскольку этапы Гран-при России выступают в качестве отборочных турниров к чемпионату страны, фигуристы в Омске постараются «забить» себе место в Челябинске на середину декабря. Причём выполнения номинальных требований может не хватить — выступающие на международных соревнованиях и пребывающие на больничном члены сборной России получат допуск от федерации.
Интереснейшее противостояние нас ожидает в танцах на льду. Впервые в этом сезоне в очной борьбе сойдутся пятикратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин и главные претенденты на единственную квоту от России на чемпионаты Европы и мира Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Готовимся увидеть передачу трона?
Оставшийся список участников у танцоров тоже вызывает интерес:
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко постараются преодолеть неудачный старт сезона;
- Ирина Хавронина и Девид Нарижный, набирающие форму после годичного простоя;
- Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, а также Елизавета Шичина и Павел Дрозд, которые вернулись из Болгарии, где на Кубке Албены Денковой заняли второе и третье места.
В мужском одиночном катании во второй раз случится дуэль двух сильнейших на данный момент юниоров России. Первая встреча Арсения Федотова и Льва Лазарева, которая прошла в Санкт-Петербурге, осталась за учеником Алексея Мишина, занявшим на том этапе третье место. Сейчас он планировал выступить в Екатеринбурге, но помешала травма, которая вынудила заявиться на омский старт.
Из взрослых Льва и Арсения на сей раз протестирует Марк Кондратюк. 23-летний фигурист одержал победу на прошлой неделе и сейчас наверняка желает закрепить успех. Также в Омск отправится его одногруппник Григорий Фёдоров. Ещё одним претендентом на призовые места будет Николай Угожаев, который две недели назад увёз серебро из Красноярска.
Женские соревнования пройдут под знаменем реабилитации — уж очень многим спортсменкам в Омске придётся что-либо доказывать. Лидии Плескачевой необходимо показать, что победа в Красноярске не была случайностью. А её соперница в борьбе за путёвку на юниорский чемпионат мира София Дзепка, наоборот, должна выступить куда лучше, чем восьмое место на третьем этапе.
«Красноярье» также сложился не совсем так, как хотели, у Алисы Двоеглазовой и Алины Горбачёвой, которые по состоянию здоровья были вынуждены сдвигать подготовку к сезону вправо. Ещё нас ждёт дебютный старт в сезоне Софьи Акатьевой, выступление Марии Захаровой, которая в этом году пока далека от своего идеального состояния, а также первые после возвращения в группу Евгения Плющенко прокаты Софьи Муравьёвой.
Меньший интерес вызовут соревнования спортивных пар, поскольку первые три дуэта страны его пропустят. По идее, за победой в Омск должны ехать Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Хотя Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также Таисия Щербинина и Артем Петров, которые уже опережали подопечных Алексея Тихонова на этапе в Казани, постараются вновь им помешать.