LiveSport.Ru представляет превью четвёртого этапа Гран-при ISU в США и пятого этапа Гран-при России в Омске.

Гран-при ISU: что, где, когда

Международная серия Гран-при на этой неделе вновь кардинально меняет дислокацию и возвращается в западное полушарие. С 13 по 15 ноября соревнования пройдут на 8-тысячной арене «Angel of the Winds» в американском городе Эверетт (штат Вашингтон), который примет этап Гран-при ISU в третий раз (после 2008 и 2018 гг.).

Сейчас отечественным болельщикам придётся столкнуться с ещё большей разницей в часовых поясах. Время в Эверетте от московского времени отстаёт на 7 часов, поэтому предстоящие соревнования преимущественно пройдут для большей части нашей страны ночью:

мужчины (короткая — 14 ноября в 6:03, произвольная — 15 ноября в 5:25);

спортивные пары (короткая — 14 ноября в 7:50, произвольная — 15 ноября в 7:34);

танцы на льду (ритм-танец — 15 ноября в 1:03, произвольный — 15 ноября в 22:10);

женщины (короткая — 15 ноября в 2:42, произвольная — 16 ноября в 0:05).

Прямые эфиры и записи выступлений будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Право на просмотр трансляций получат только подписчики сервиса.

Наши в Америке

Основное внимание российской публики будет приковано к женскому одиночному катанию, где две россиянки выступят второй раз за две недели. Александра Трусова продолжает своё заграничное турне и сразу после серебряного этапа в Китае, не возвращаясь на родину, перебирается в США для того, чтобы решить задачу по выходу в финал. Победа снимет все вопросы, второго места должно хватить (хотя есть варианты), а при третьем месте включится математика (хотя и здесь неплохие шансы).

Александра Игнатова globallookpress.com

У неё в соперницах будет Аделия Петросян. На разминке в Екатеринбурге она всем продемонстрировала, что способна прыгнуть четверной тулуп. Но вот незадача — в прокате случилось падение, а вкупе с рядом других ошибок действующая чемпионка России уступила не только Камилле Нелюбовой, но и Арине Кудлай и Злате Буре. Интересно, как 19-летняя фигуристка справится на фоне второго старта подряд, переживаний из-за срочного оформления визы и длительного перелёта.

Главной претенденткой на победу (за исключением Трусовой) будет японка Ами Накаи. У неё в активе уже есть победа на этапе во Франции. Причём там без неудавшегося тройного акселя она получила 219,74 балла. Т. е. потенциально она может набирать под 230 баллов. Для сравнения: Трусова с почти идеальными прокатами в Китае получила 221,27 балла.

Среди других участниц на попадание в последнюю разминку будут претендовать представительница Казахстана Софья Самоделкина, кореянка Ю Ен и Рино Мацуике из Японии.

За кем ещё последить?

Главным магнитом на этапе в Эверетте для местной аудитории однозначно станет Илья Малинин. Американец впервые с мартовского чемпионата мира в Чехии выступит на официальном турнире и представит свои программы на новый сезон. Интересно, в какой форме он подойдёт, но для него, кажется, более важным станет другое событие.

С нетерпением жду встречи — я еще ни разу не встречался с ней [Александрой Трусовой] лично, так что познакомиться с ней впервые было бы действительно круто. Знаешь, как ни странно, но я до сих пор с ней не знаком. Илья Малинин олимпийский чемпион по фигурному катанию

Составить конкуренцию Малинину постарается итальянец Даниэль Грассль, который почувствовал соревновательный дух на Мемориале Непелы (взял серебро) и Budapest Trophy (завоевал золото). Также на американском льду увидим Джейсона Брауна, который в декабре отметит 32-летие, но завершать карьеру, несмотря на отсутствие в арсенале четверных прыжков, не собирается.

Ещё в эти выходные на международной серии Гран-при сезона-2026/27 дебютируют чемпион и вице-чемпион Европы 2025 г.: Лукас Бричги из Швейцарии и Николай Мемола из Италии. А вот эстонец Александр Селевко и японец Сота Ямамото постараются улучшить результаты, показанные ими на первом этапе во Франции — четвёртое и пятое места, соответственно.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин globallookpress.com

Боимся, что итоги соревнований в двух других видах окажутся более предсказуемыми. В спортивных парах безоговорочными фаворитами являются действующие чемпионы мира из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Кроме того, высока вероятность, что американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов и швейцарцы Оксана Вуйямо и Том Бувар повторят итоговый расклад второго этапа Гран-при в Канаде, где они заняли вторую и третью строчки, соответственно.

Танцевальный турнир в Эверетте должен закрепить за дуэтом Эмилия Зингас — Вадим Колесник статус первого номера в американской сборной, которую в этом сезоне покинули Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Рискнём предположить, что их оценка преодолеет отметку в 200 баллов.

Второе место и путёвку в финал Гран-при должны забирать французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, которые уже имеют в активе серебро канадского этапа. В борьбе за третье место предпочтительны перспективы чешского дуэта Катержина Мразкова — Даниэль Мразек. Хотя при определённых условиях потенциальную угрозу могут представлять австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан, а также ещё одни местные фигуристы — Катарина Вольфкостин и Дмитрий Царевский.

Гран-при России: что, где, когда

Российская серия Гран-при традиционно состоит всего из пяти этапов, а не из шести, как у ISU. К тому же в этом году она стартовала раньше обычного, поэтому уже на этой неделе нас ждёт заключительный этап. Он состоится с 14 по 15 ноября на 12-тысячной «G-Drive Арене» в Омске, в который сильнейшие фигуристы страны приезжают четвёртый год подряд (после этапов Гран-при в 2023 и 2025 гг. и чемпионата России в декабре 2024 г.).

Разница между омским и московским временем составляет 3 часа, так что вечера в выходные у болельщиков на Европейской части России будут свободными:

танцы на льду (ритм-танец — 14 ноября в 11:00, произвольный — 15 ноября в 10:00);

мужчины (короткая — 14 ноября в 12:35, произвольная — 15 ноября в 11:45);

женщины (короткая — 14 ноября в 14:30, произвольная — 15 ноября в 13:45);

спортивные пары (короткая — 14 ноября в 16:15, произвольная — 15 ноября в 15:50).

Прямые трансляции и записи выступлений будут доступны всем желающим на сайте Первого канала. Кроме того, лучшие выступления покажут в эфире федерального телеканала.

Кому достанется «Сердце Сибири»?

Поскольку этапы Гран-при России выступают в качестве отборочных турниров к чемпионату страны, фигуристы в Омске постараются «забить» себе место в Челябинске на середину декабря. Причём выполнения номинальных требований может не хватить — выступающие на международных соревнованиях и пребывающие на больничном члены сборной России получат допуск от федерации.

Александра Степанова и Иван Букин krascsp.ru

Интереснейшее противостояние нас ожидает в танцах на льду. Впервые в этом сезоне в очной борьбе сойдутся пятикратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин и главные претенденты на единственную квоту от России на чемпионаты Европы и мира Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Готовимся увидеть передачу трона?

Оставшийся список участников у танцоров тоже вызывает интерес:

Екатерина Миронова и Евгений Устенко постараются преодолеть неудачный старт сезона;

Ирина Хавронина и Девид Нарижный, набирающие форму после годичного простоя;

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, а также Елизавета Шичина и Павел Дрозд, которые вернулись из Болгарии, где на Кубке Албены Денковой заняли второе и третье места.

В мужском одиночном катании во второй раз случится дуэль двух сильнейших на данный момент юниоров России. Первая встреча Арсения Федотова и Льва Лазарева, которая прошла в Санкт-Петербурге, осталась за учеником Алексея Мишина, занявшим на том этапе третье место. Сейчас он планировал выступить в Екатеринбурге, но помешала травма, которая вынудила заявиться на омский старт.

Из взрослых Льва и Арсения на сей раз протестирует Марк Кондратюк. 23-летний фигурист одержал победу на прошлой неделе и сейчас наверняка желает закрепить успех. Также в Омск отправится его одногруппник Григорий Фёдоров. Ещё одним претендентом на призовые места будет Николай Угожаев, который две недели назад увёз серебро из Красноярска.

Николай Угожаев fsrussia.ru

Женские соревнования пройдут под знаменем реабилитации — уж очень многим спортсменкам в Омске придётся что-либо доказывать. Лидии Плескачевой необходимо показать, что победа в Красноярске не была случайностью. А её соперница в борьбе за путёвку на юниорский чемпионат мира София Дзепка, наоборот, должна выступить куда лучше, чем восьмое место на третьем этапе.

«Красноярье» также сложился не совсем так, как хотели, у Алисы Двоеглазовой и Алины Горбачёвой, которые по состоянию здоровья были вынуждены сдвигать подготовку к сезону вправо. Ещё нас ждёт дебютный старт в сезоне Софьи Акатьевой, выступление Марии Захаровой, которая в этом году пока далека от своего идеального состояния, а также первые после возвращения в группу Евгения Плющенко прокаты Софьи Муравьёвой.

Меньший интерес вызовут соревнования спортивных пар, поскольку первые три дуэта страны его пропустят. По идее, за победой в Омск должны ехать Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Хотя Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также Таисия Щербинина и Артем Петров, которые уже опережали подопечных Алексея Тихонова на этапе в Казани, постараются вновь им помешать.