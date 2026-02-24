22 февраля в Милане завершились зимние Олимпийские игры 2026 года. LiveSport.Ru рассказывает, как они сложились для 13 нейтральных атлетов из России.

Никита Филиппов

Ски-альпинизм

«Мужик сказал — мужик сделал», — так Никита Филиппов сам описал своё выступление в Италии. Ски-альпинист первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026 и во всеуслышание объявил о своем намерении выиграть золото. Год назад это заявление, сделанное сразу после возвращения на международные соревнования, казалось самоуверенным. Но ближе к Играм слова уроженца Петропавловска-Камчатского стали приобретать больший вес: в январе на этапах Кубка мира он дважды занял третье место.

По всей видимости, Никита смог вывести свою форму на пик именно к периоду Олимпийских игр. Филиппов успешно прошёл квалификацию и полуфинал, а в финале опередил 4-х соперников и завоевал серебро.

Стать чемпионом помешал не очень удачный старт, когда на первой части дистанции россиянин шёл предпоследним. Да и победителем стал более чем заслуженный спортсмен — испанец Ориоль Кардона, который является двукратным чемпионом мира и действующим обладателем Кубка мира в дисциплине спринтерских гонок.

Теперь у Никиты впереди чемпионат России в Магнитогорске (с 24 февраля по 3марта) и чемпионат Европы в Азербайджане (с 4 по 8 марта). А на следующей Олимпиаде 23-летний спортсмен хотел бы не только взять золото в скимо, но и выступить в биатлоне.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева

Лыжные гонки

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Россия отправила на Олимпиаду-2026 своих лучших (по итогам прошлого сезона) лыжников. Страна, которая с 1956 года на каждых Играх завоевывала в лыжах как минимум 4 медали, даже в такой сложной ситуации могла рассчитывать на попадание россиян в призовую тройку.

Однако эти надежды связывались только с дистанционными гонками. Шансы на успех в спринте изначально находились около нуля. Савелий и Дарья на Кубке мира только с четвёртой попытки смогли преодолеть квалификацию. Так что на Олимпиаде они ожидаемо остались без четвертьфинала.

Чуть более предпочтительными казались шансы Коростелева, что подтверждали два захода в топ-5 на 10-километровых гонках. В Валь-ди-Фьемме он смог повторить эти результаты. Сначала занял 4-е место в скиатлоне, проиграв победившему Клэбо 3,6 секунды. И это можно признать неудачей — Савелий на последнем подъеме оказался в неправильной позиции и сильно отпустил лидирующую тройку. А вот пятое место в марафоне стоит занести в актив, если учитывать, что на середине дистанции 4-кратному чемпиону России было так тяжело, что он готов был сойти. В гонке на 10 км раздельным стартом россиянин занял лишь 15-е место.

Дарья Непряева globallookpress.com

Дарья Непряева так близко к борьбе за награды подобраться не смогла:

21-е место в гонке на 10 км раздельным стартом;

17-е место в скиатлоне на 20 км;

11-е место в марафоне на 50 км и последующая дисквалификация из-за ошибки на смене лыж.

Лыжники останутся в Европе и выступят на ближайшем этапе Кубка мира в Швеции с 28 февраля по 1 марта. Не исключено их участие на ещё 4-х запланированных на март этапах.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник

Фигурное катание

Аделия Петросян globallookpress.com

Еще один вид спорта, где соотечественники небезосновательно ожидали попадания нейтральных атлетов в призовую тройку. Чуть ли не одной из главных фавориток в женском одиночном катании представляли трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян. Некоторые букмекеры даже ставили ее на второе место после Каори Сакамото. Но действительность оказалось иной.

Чистая короткая программа без тройного акселя позволила ученице Этери Тутберидзе расположиться на пятой строчке. Для борьбы за медали нужно было в произвольной прыгнуть хотя бы один четверной тулуп. Но после травмы полностью вернуть его Аделия так и не смогла — падение и итоговое 6-е место. Отставание от третьего места составило 4,63. Позволил бы чистый прокат без квада его ликвидировать? Далеко не факт. Так что риск был оправдан.

Петр Гуменник globallookpress.com

Петр Гуменник для массового зрителя был в тени Аделии. Даже не смотря на один из самых сложных контентов (семь четверных за 2 программы) его попадание на пьедестал представлялось скорее как мечта, чем реальная цель. Тем более, накануне короткой программы из-за проблем с авторскими правами 23-летнему фигуристу пришлось экстренно поменять музыку.

При этих вводных, судя по одному итоговому месту (6-му), выступление Петра можно признать успешных. Но нельзя не пройти мимо неоднозначного судейства: по сумме оценок за 2 проката Гуменник стал 2-м по технике и лишь 16-м по компонентам. Хотя отставание в 3,69 балла от бронзы Петр мог ликвидировать и сам, если хотя бы раз избежал ошибку, которую допустил дважды — сдвоил тройной прыжок.

ISU наших фигуристов вместе с конькобежцами и шорт-трекистами до международных соревнований под своей эгидой всё ещё не допустил. Чемпионат мира в Праге через месяц пройдет без россиян. Так что наши фигуристы будут довольствоваться финалом Гран-при России (7-8 марта), Кубком Первого канала (18-23 марта) и «Русским вызовом» (27-29 марта).

Ксения Коржова и Анастасия Семенова

Конькобежный спорт

Ксения Коржова www.reuters.com

Ксении Коржовой предстояло пробежать свою единственную гонку в Милане — на 3000 м — в первый же день Олимпиады. 21-летней спортсменке удалось показать достойный результат — 12-е место. При этом в списке фаворитов у букмекеров она была 16-й, а ее лучшим выступлением на отборочных этапах Кубка мира стала 11-я строчка.

Также лучше ожидаемого смогла выступить вторая конькобежка из России. Анастасии Семеновой прогнозировали 18-20 место по итогам масс-старта, а она стала 17-й, не пробившись в финальный забег. Впрочем, ее потенциал, наверно, больше — прилетев в Италию, россиянка приболела, а в гонке, как сама признавалась, не смогла рассчитать поведение противниц и совершила много ошибок.

Анастасия Семенова globallookpress.com

Девушки признали, что поездка на Олимпиаду стала для них большим опытом: соревновательным, тренировочным, подготовительным, моральным, физическим. Посмотреть, как он скажется на их выступлении можно будет 4-7 марта, когда в Коломне состоится последний старт сезона — финал Кубка России.

Иван Посашков и Алёна Крылова

Шорт-трек

Иван Посашков www.russkating.ru

Представители шорт-трека, в отличие от конькобежного спорта, получили возможность выступить на двух дистанциях. Однако у Посашкова выступление в Милане не сложилось: дисквалификация в квалификации на дистанции 1000 м из-за столкновения с китайцем Линь Сяоцзюнем и последнее место в четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 м.

По признанию Ивана, ему для международных стартов нужно добавить в выносливости, а на самой Олимпиаде не хватало членов команды (массажиста, врача и др.), хотя он получил удовольствие — «это самое главное».

Алёна Крылова globallookpress.com

У Крыловой почти весь олимпийский турнир состоял из одних падений. Сначала она упала в квалификации на 500 м после зацепа за конек Натальи Малишевской из Польши.

Затем Алёна допустила падение в четвертьфинальном забеге на дистанции 1000 м. Но здесь судьи квалифицировали россиянку в полуфинал, поскольку посчитали, что ей помешала китаянка Чжан Чутун. На следующей стадии 23-летняя шорт-трекистка снова упала, но теперь без посторонней помощи. А в финале Б она стала последней, заняв итоговое девятое место.

По мнению Алены, ей было по силам выйти в основной финал — помешало много ненужных маневров. Тем не менее, на этапах Мирового тура Крылова выступала лишь на дистанции 500 м, так что этот результат стоит признать успешным. Завершение внутрироссийского сезона в шорт-треке запланировано на 11-15 марта, когда в Коломне состоится чемпионат России по многоборью.

Дарья Олесик и Павел Репилов

Санный спорт

Дарья Олесик www.reuters.com

Российские саночники на Олимпиаде-2026 показали на удивление близкие результаты: Олесик заняла 13-е место, а Репилов финишировал 14-м. Но если Павел приехал примерно так, как предполагали букмекеры (в районе 14-16-го мест), то Дарья смогла выступить чуть лучше ожиданий (а они были около 15-18-го мест).

У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно. Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере. Дарья Олесик чемпионка России по санному спорту

В подобном же ключе высказался Павел, который тоже назвал свои заезды достойными. Причем перед собой он ставил такую задачу, как получить удовольствие для себя и доставить его болельщикам.

Павел Репилов www.reuters.com

В Федерации санного спорта России заявили, что Дарья Олесик, Павел Репилов, а также Матвей Пересторонин, который получил нейтральный статус, но не отобрался на Олимпиаду, пропустят два заключительных этапа Кубка мира. Это время спортсмены используют для восстановления и подготовки к чемпионату России в Сочи (29-30 марта).

Семен Ефимов и Юлия Плешкова

Горнолыжный спорт

Семен Ефимов globallookpress.com

Для Семена Ефимова участие в Олимпийских играх ограничилось считанными секундами. Ему, как и другим горнолыжникам, которые вышли на старт мужского слалома, не повезло с погодой. Даже очень медленное прохождение дистанции не помогло россиянину справиться с очередным зарядом снегопада и добраться до финиша.

Более успешным стало выступление Юлии Плешковой. Она, по крайней мере, в двух своих гонках дважды добралась до финиша. Сначала россиянка стала 22-й в скоростном спуске, хотя из-за непогоды у нее был один тренировочный заезд, а прямо перед ее выходом на трассу случилось падение другой горнолыжницы и соревнования на время приостановили.

Юлия Плешкова globallookpress.com

В следующей дисциплине — в супергиганте — Плешкова заняла 19-е место. В тот день на Альпы опустился туман, поэтому почти половина соперниц не финишировала. Юлия своими результатами на Олимпиаде осталась довольной и сразу же отправилась на Камчатку, где стала победительницей супергиганта в рамках Кубка России и суперкомбинации на чемпионате России. Впереди (с 28 февраля по 1 марта) чемпионат России по супергиганту в Южно-Сахалинске.