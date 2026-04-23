В сезоне 2025/26 Первой лиги осталось провести четыре тура. LiveSport.Ru рассказывает о перспективах команд, которые в последних матчах определят обладателей прямых путевок в РПЛ, участников стыковых матчей и выбывших во Вторую лигу.

Конкурс 2 клуба на место в РПЛ

В отличие от Премьер-Лиги, количество и масштаб интриг, оставшихся в нынешнем сезоне Первой лиги, оставляет желать лучшего. Тем не менее, последние 4 тура пустой формальностью не будут. Главный вопрос, на который предстоит найти ответ — кто получит повышение в классе напрямую, а кому придется играть стыковые матчи.

На данный момент четверка лучших команд первенства определена, но как они распределят между собой места на вершине турнирной таблицы, непонятно. После 30-го тура она выглядит следующим образом:

1. «Факел» — 60 очков;

2. «Родина» — 56 очков;

3. «Урал» — 55 очков;

4. «Ротор» — 51 очко;

5. «Спартак» Кострома — 47 очков.

Сезон завершится через 4 тура, поэтому даже те очковые разрывы, которые сейчас существуют, за оставшееся время могут растаять.

«Факел»

У «Факела» как у вылетевшего в прошлом году из РПЛ задача на этот сезон одна-единственная — вернуться в Премьер-Лигу. Поэтому решительность руководства, уволившего в конце сентября после 6 матчей с 6 набранными очками Игоря Шалимова, не удивила. К тому же тренер ставил команде оборонительный футбол, который не устраивал ни болельщиков, ни руководителей.

Игорь Шалимов vk.com/pfcfakel

Назначенный Олег Василенко быстро вернул «Факел» на первое место, которое удерживает на протяжении 12 туров. В моменте отрыв от второго места составлял 10 очков, что, возможно, вызвало самоуспокоение у воронежцев. И если результат матча с «Родиной» (1:3) ещё можно объяснить, то поражение от «Чайки» (0:2) и ничья с «Шинником» (2:2) выглядят не как звоночек, а как удар в колокол.

Искренне извиняемся за этот позор. Мы пробили дно. Нам стыдно за то, что сделали это в Воронеже. Это не работа над ошибками. Извиняюсь за такую историю. Мне сложно понять, почему это так. Олег Василенко главный тренер ФК «Факел»

Теперь у «Факела» подвис вопрос с прямым выходом в РПЛ. 5-очковый отрыв от «Урала», конечно, еще есть, но при таком игровом кризисе к концу сезона от него может ничего не остаться. Тем более, набравшие весной ход московское «Торпедо» и «Енисей» в ближайших матчах сдаваться не собираются. Зато конец чемпионата с играми против «СКА-Хабаровск» и «Волги» кажется относительно спокойным.

«Родина»

Боссы московского клуба со своим главным тренером расстались намного раньше, чем команда из Воронежа. Одно набранное очко в трех стартовых турах поставило крест на карьере Зорана Зельковича в «Родине». Клуб Сергея Ломакина, ценителя испанского футбола, месяц искал нового наставника и нашел его в Севилье.

Хуан Диас и тренерский штаб ФК «Родина» vk.com/fc_rodina

Хуан Диас принял «Родину» на восьмом месте. За следующие 22 матча она потерпела только 2 поражения, поднялась на вторую строчку и уже строит планы по выступлению в РПЛ: договорилась о продлении аренды «Арены Химки» и начала подбирать новичков.

Однако за 2 последних матча (ничья с «Волгой» и поражение от «Ротора») отрыв москвичей от третьего места сократился с 6 до 1 очка. Теперь все на тоненького. Хотя «птицам» в сравнении с соперниками повезло получить на конец сезона самый легкий календарь: борющиеся за выживание «Уфа» и «Черноморец», а также заваливающие весну «Челябинск» и тульский «Арсенал».

«Урал»

По неофициальной информации, клуб из Екатеринбурга второй год подряд обладает самым большим бюджетом в Первой лиге. Но финансовая мощь не помогла уральцам в прошлом сезоне вернуться в элитный дивизион — команда проиграла в стыковых матчах «Ахмату». Второй невыход в РПЛ «шмелям» будет стоить дорого — говорят о возможном сокращении бюджета на треть.

Никита Морозов (ФК «Урал») vk.com/fc_ue

Находиться под таким давлением и в то же время избегать ошибок при принятии решений — трудная задача. Кажется, с ней в «Урале» не справились. Команда почти всю первую часть сезона находилась в топ-2, но зимнюю паузу она начала, расставшись с главным тренером Мирославом Ромащенко.

Немного испугались за наше будущее, учитывая то, что в последних трех играх из девяти очков взяли всего два. Из-за этого было принято решение попросить Мирослава Юрьевича покинуть клуб. Хотя больших претензий к нему не было. У нас было разгромное поражение от «КАМАЗа», затем выиграли пять матчей подряд, но в некоторых играх мы показывали не очень качественный футбол, как по мне. Ромащенко очень много работал. Может, это его немного и погубило. Григорий Иванов президент ФК «Урал»

Новым наставником стал Василий Березуцкий. Один из лучших молодых специалистов, как сказали в Екатеринбурге. Но рестарт сезона эти слова не подтверждал: лишь 5 очков в 6 матчах и новые разговоры об очередной отставке. На сей раз в «Урале» рубить с плеча не стали, и ситуация выправилась — 10 очков в 4 матчах. Но справедливости ради нужно сказать, что соперниками «шмелей» были главные аутсайдеры Первенства. Оставшиеся соперники чуть посложнее («Челябинск», «Шинник», «КАМАЗ», «Черноморец»), но такая амбициозная команда, как «Урал», ради прямой путевки в РПЛ обязана обыгрывать каждого из них.

«Ротор»

Волгоградцы тоже не обошлись без тренерской отставки. Но в этом случае ее причины хотя бы понятны — седьмое место перед зимней паузой при задаче-минимум зацепиться за четверку, а также невыразительная игра на поле. Она, кстати, подталкивала Дениса Бояринцева самому покинуть свой пост. Ему на замену в «Роторе» нашли Дмитрия Парфенова, а зимой клуб усилил состав несколькими трансферами.

Александр Трошечкин (ФК «Ротор») vk.com/fc.rotor

Это дало результат: после 3 ничьих в первых матчах года наступила 6-матчевая победная серия. О том, что «Спартак» может обогнать, в Волгограде беспокоиться не стоит, а «КАМАЗ» и «Енисей» (у обеих команд — по 43 очка) уже сильно отстали. Так что стыки себе «Ротор» обеспечил. Но календарь оставшихся матчей — «Волга», «Арсенал», «Уфа», «Чайка» — будто говорит, что раньше времени с надеждами о прямом выходе в РПЛ расставаться не стоит.

«Спартак» Кострома

Почему «Спартак» в борьбе за топ-4 не стоит бояться? Потому что с высокой долей вероятности костромской клуб не получит лицензию РФС-1, необходимую для участия в РПЛ и стыковых матчах. Все упирается в 10-тысячный стадион, который, если не случится чуда, в ближайшее время достроен не будет.

А вообще «Спартак», принадлежащий совладельцам «Совкомбанка» братьям Хомитским, является «Балтикой» местного розлива. Костромичи только вышли из Второй лиги, но после 13-го тура с одним поражением возглавляли турнирную таблицу. Однако после столь бодрого старта у команды что-то сломалось: 1 победа за 14 туров. В последних матчах победы вернулись, а вместе с ними — призрачные шансы на выход в РПЛ через стыковые матчи. Тем более, календарь — «Арсенал», «КАМАЗ», «Сокол», «Уфа» — более чем рабочий.

ФК «Спартак» Кострома vk.com/fcspk_kostroma

Из других команд заявки на получение пресловутой лицензии РФС-1 подали только «Челябинск» (40 очков) и московское «Торпедо» (38 очков). Но они до четверки уже не доберутся, а другие команды даже не надеялись на это, поэтому документов не собирали.

Два неудачника известны, нужен третий

Действительно, «Сокол» уже ничего не спасет. Случилось то, что должно было произойти год назад, когда саратовский коллектив завершил сезон на 16-м месте, но сохранил прописку в Первой лиге благодаря ликвидации «Химок».

«Чайка» еще имеет шансы на спасение. Но они лишь математические. Участие клуба из Песчанокопского в этом сезоне Первой лиги тоже находилось под вопросом, потому что его владелец Андрей Чайка на фоне упавших доходов в бизнесе сомневался в необходимости сохранения команды. Бизнесмену на помощь пришел агент Павел Андреев, который подогнал своих молодых клиентов из «Спартака-2» и «Сатурна». Но уровень Первой лиги эти юнцы явно не потянули.

13. «Волга» Ульяновск — 35 очков;

14. «СКА-Хабаровск» — 35 очков;

15. «Уфа» — 31 очко;

16. «Черноморец» — 29 очков;

17. «Чайка» — 22 очка;

18. «Сокол» — 16 очков.

По сути, главная борьба в оставшихся турах развернется между «Уфой» и «Черноморцем». Башкирскому клубу не привыкать к такому положению в таблице. Для «Уфы» нынешний сезон — второй после возвращения из Второй лиги, и год назад команда всего на 3 очка оторвалась от зоны вылета.

Залимхан Юсупов («Уфа») и Александр Хубулов («Черноморец») vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Что касается «Черноморца», то роковым в его судьбе стала невыдача лицензии РФС-1 из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Поэтому команда, ставшая третьей по итогам сезона, даже шанса в стыках не получила. Вслед за этим ушли спонсор, главный тренер и большинство футболистов. Вообще хорошо, что новороссийский клуб продолжает существовать.

«Уфа» имеет гандикап в 2 очка (благодаря минимальной победе в очной встрече с «Черноморцем» в 29-м туре), но ее календарь значительно сложнее. Остался только один домашний матч — против «Ротора». Придется отправиться в гости к «Родине», «СКА-Хабаровску» и «Спартаку». «Черноморец», наоборот, ждут три игры в Новороссийске — приедут «Сокол», «Родина» и «Урал». И только игра с «Чайкой» пройдет на выезде.

Однозначные прогнозы на развязку сезона сделать сложно. Однако, как мы знаем, команды-неудачники могут получить неожиданное спасение благодаря снятию другого футбольного клуба. Хотя повторения таких эксцессов, если честно, не хотелось бы.