ЦСКА встречал зимнюю паузу на четвертом месте в 4 очках отставания от лидера чемпионата. Но за 7 весенних туров «армейцы» набрали только 7 очков. Плохие результаты вкупе со сложным характером главного тренера и напряженной атмосферой внутри коллектива поставили Фабио Челестини на грань отставки. LiveSport.Ru называет 7 специалистов, которых могут позвать на замену швейцарцу.

Марцел Личка

Чешский специалист, отработав в России 5 сезонов, оставил о себе хорошее впечатление. Прежде всего, его вспоминают в контексте сильнейшего за многие годы выступления московского «Динамо», которое в последнем туре сезона 2023/24 уступило золото РПЛ «Зениту».

Летом прошлого года руководство ЦСКА еще перед назначением Челестини вело предварительные переговоры со стороной Лички — в клубе были люди, которые выступали за назначение чеха. Однако он, желая поработать в Европе, решил в ближайшее время не рассматривать предложения из России.

48-летний специалист принял предложение турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», но долго там не задержался. В 10 матчах под его руководством команда потерпела 8 поражений, так что с конца октября Марцел остается безработным.

За минувшие полгода отношение Лички к трудоустройству в России, скорее всего, изменилось. Поэтому сбрасывать со счетов данный вариант не стоит. Хотя помочь с обороной, которая у ЦСКА в последних матчах не раз получала пробоины, помня об игре бело-голубых в 2023-2025 гг., чешский тренер вряд ли сможет.

Матиас Альмейда

В июне 2025 г. ЦСКА интересовался не одним Личкой. В шорт-листе красно-синих также был Матиас Альмейда, которого руководство московского клуба считало прекрасным кандидатом. Но у аргентинца в приоритете тоже были предложения из Европы, в связи с чем более плотно он общался с «Севильей», которую в итоге и возглавил.

Впрочем, месяц назад 52-летний специалист был отправлен в отставку. Менеджеры андалусийцев не простили слабое выступление команды (она боролась за выживание) и 7-матчевую дисквалификацию за споры с судьей. Но эта неудача не должна затмевать успешный период работы тренера в Греции, где во главе «АЕКа» в сезоне 2022/23 он сделал «золотой дубль».

Об этом не забыли в Мексике, где местный «Монтеррей» в настоящее время заинтересован в приглашении Альмейды. Если в ЦСКА хотят договориться с аргентинцем, который ставит своим командам интенсивный футбол с высоким прессингом, то им стоит поторопиться.

Вальтер Мадзарри

По сообщениям СМИ, перед началом сезона о своей готовности возглавить ЦСКА заявил Вальтер Мадзарри, который целый год после ухода из «Наполи» оставался без дел. Но отсутствие у итальянского тренера актуальных победных результатов (единственный трофей — Кубок Италии 2011/12) вынудило «армейцев» отказаться от этой кандидатуры.

Почему бы москвичам не пересмотреть критерии выбора нового наставника команды? Тем более, послужной список у 64-летнего специалиста выглядит прилично: «Наполи», «Интер», «Торино», «Уотфорд» и др. К тому же он является сторонником гибкой атакующей схемы 3–4–3, которая предполагает игру с тремя нападающими. Впрочем, от более классических 4-3-3 Мадзарри не отказывается.

Дмитрий Игдисамов

Пригласить иностранцев — старый и легкий путь решения проблемы. Но как же импортозамещение? Например, месяц назад повышение до должности в тренерском штабе главной команды получил наставник молодежки Дмитрий Игдисамов.

Ранее 39-летний специалист работал с игроками 2005 года рождения, а за последние два года выиграл золото и серебро МФЛ. При нем выросли Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Кирилл Данилов и командированный в «Ахмат» Джамалутдин Абдулкадыров. У Игдисамова есть шанс повторить Мурада Мусаева, который так же начинал детским тренером, а в итоге привёл «Краснодар» к чемпионству.

Согласно имеющимся данным, приход тренера улучшил атмосферу в раздевалке, а Данил Круговой прямо назвал это пополнение в тренерском штабе хорошим. Его назначение главным тренером может принести дивиденды в долгосрочной перспективе. Но есть одно препятствие: у Игдисамова нет требуемой лицензии УЕФА категории Pro. Хотя если он успел поступить на полуторагодовое обучение, которое начинается в эти дни, то проблем не будет.

Алексей Березуцкий

Еще летом «армейцы» рассматривали Алексея Березуцкого в качестве запасного варианта на случай неудачи в поисках иностранного тренера. В принципе, к нему можно было бы обратиться и сейчас. Но в январе 43-летний специалист покинул тренерский штаб — как пишут журналисты, из-за разногласий с Челестини, который мало вовлекал россиянина в работу на тренировках.

В то же время расставание со штабом швейцарского тренера избавит от преград для возвращения бывшего защитника в родной клуб. 4 года назад Алексей уже занимал пост главного тренера, но тот опыт оказался неуспешным и скоротечным. Сейчас ему нужно учесть ошибки прошлого и, прежде всего, определиться с одной-двумя базовыми схемами, а не перебирать с десяток расстановок.

Отметим, что Алексей на сей раз не сможет позвать брата к себе в штаб помощником — Василий сейчас занят в «Урале». Но как внутри ЦСКА, так и на рынке в целом есть профессионалы, которые способны усилить тренерский штаб.

Сергей Игнашевич

Другой претендент на пост главного тренера ЦСКА — еще одна легенда клуба. Ветеран «армейцев» регулярно предлагает московской команде Сергея Игнашевича. Тренер после ухода из «Балтики» уже 2 года сидит без работы, что заставляет задуматься о его текущей форме.

Впрочем, Игнашевич неоднократно называл ЦСКА родным клубом и не скрывал своего желания когда-то его возглавить. Сомнений в том, что он будет полностью отдавать себя работе, нет. Кроме того, в недавнем прошлом «армейцев» возглавляли не менее легендарные, но менее опытные одноклубники Сергея Николаевича — Ивица Олич и Алексей Березуцкий.

По сравнению с ними Игнашевич располагает такими достижениями, как вывод команды в РПЛ и выход в финал Кубка России. Поэтому руководители ЦСКА имеют достаточно оснований для назначения 46-летнего специалиста, который, несмотря на турнирное положение, стремится владеть мячом, осуществлять высокий прессинг и быстро переходить из обороны в атаку.

Андрей Талалаев

Выступление «Балтики» в нынешнем сезоне превзошло все ожидания — команда, поднявшаяся из Первой лиги, не просто сохранила прописку в РПЛ, но и ведет реальную борьбу за медали. Это в глазах футбольных менеджеров значительно повысило акции главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

Многие состоятельные клубы уже включили 53-летнего специалиста в свои списки потенциальных кандидатов на пост наставника. И ЦСКА не исключение. Да и Андрей Викторович сам наверняка не прочь наконец-то получить работу в топ-клубе. Однако его назначение связано с рядом рисков.

Прежде всего, тренеру присуще эмоциональное поведение, которое может негативно сказаться на репутации клуба и привести к многоматчевым дисквалификациям — результат команды в этот период будет под вопросом. Не стоит упускать из внимания тот факт, что стиль, в который играет «Балтика», далек от футбола ЦСКА — потянут ли «армейцы» высокую интенсивность? А вот контракт, заключенный на срок до лета 2027 года, проблемой стать не должен — москвичи при желании найдут деньги для выплаты компенсации за его досрочное расторжение.