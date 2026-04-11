LiveSport.Ru напоминает футбольному миру, что на протяжении нескольких лет без работы сидит целая группа известных отечественных тренеров.

Владимир Федотов

Решение ЦСКА об отставке Владимира Федотова выглядело сомнительно. При этом казалось, что специалист, который два предшествующих сезона брал серебро РПЛ и завоевывал Кубок России, сможет быстро найти новую работу. Но вот прошло без малого два года, а Владимир Валентинович — всё еще безработный.

Хотя за это время имя Федотова появлялось в списке кандидатов для назначения после каждой тренерской отставки в чемпионате России — «Оренбург», «Ростов», «Рубин»… Но абы куда тренер, который познал, что такое успех, не пойдет: «Хочется получить новый вызов и бороться за высокие места». Поэтому инсайд телеграм-канала «Sport Baza» о том, что 59-летний специалист отказал «Крыльям Советов» (потому что хочет работать в Москве) и «Торпедо» (потому что ждёт интересный проект), выглядит правдоподобным.

Однако вот загвоздка: ЦСКА при нынешнем руководстве обратно не примет, «Спартак» делает ставку на иностранцев, а Галактионов в «Локомотиве» надолго. Остается «Динамо», где позиции Ролана Гусева еще не окрепли. Так что сообщения СМИ, что работа с бело-голубыми — в приоритете у Федотова, не удивляют. Хотя гарантий, что получится ее получить, нет.

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич www.fc-baltika.ru

Последним местом работы экс-защитника сборной России является «Балтика». Он покинул клуб в июне 2024 г. после того, как калининградцы вылетели в Первую лигу и проиграли «Зениту» в финале Кубка России. Игнашевич, выйдя на рынок, сразу оказался востребованным: им интересовались «Родина», «Химки», «Ахмат».

Наибольшие шансы пригласить молодого тренера имели «Крылья Советов». Но в самарском клубе все сложно, поэтому в последний момент там поставили переговоры на паузу. После этой неразберихи уже сам Игнашевич отказался от варианта с «Крыльями», хотя они, якобы, до сих пор задумываются о приглашении 46-летнего специалиста.

На сегодняшний день я не рассматриваю ФНЛ, поскольку считаю, что перерос эту лигу. Мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, и я считаю, что способен это сделать. Сергей Игнашевич футбольный тренер

Последние два года Игнашевич, пока ждет приглашения от какого-нибудь клуба РПЛ, занимается околофутбольными делами: выступал экспертом в эфирах на Okko, приходил в шоу Smol FM, завел блог на Sports.ru, принимал участие в гала-матчах легенд ЦСКА, стал амбассадором букмекерской компании. Как минимум, забыть о себе не даёт.

Александр Кержаков

Александр Кержаков fckairat.com

А вот Александр Кержаков, в отличие от Игнашевича, не так активно ведет себя в медиапространстве. Но его имя все равно остается на слуху — спасибо Артеме Дзюбе, который то побивал бомбардирские рекорды Александра, то не побивал (речь про обнаруженный спустя 20 лет гол Кержакова в товарищеском матче со сборной Германии).

Что касается тренерской карьеры, то после не самого приятного расставания с казахстанским «Кайратом», случившегося в сентябре 2024 г., Кержаков ждал, когда появится хороший вариант, и от предложений из Первой лиги отказывался. Но время шло, достойных команд на горизонте не было, и тренер все же согласился отправиться в ФНЛ, точнее говоря, в «Урал». Однако с Екатеринбургом не срослось — там выбрали Василия Березуцкого.

Видимо, экс-форвард сборной России так сильно хочет работать, а с тренерством пока не складывается, он решился перейти на административную службу. Кержаков занял должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в обязанности которого входит кураторство развития дворового спорта и строительства городских спортивных объектов. Увидим ли еще Кержакова на бровке?

Александр Григорян

Александр Григорян vk.com/pfckuban

Александр Григорян, занимая в разных командах пост главного тренера, запомнился, в первую очередь, не результатами, а красноречивыми комментариями до и после матчей. Поэтому логично, что в последние годы специалист основательно утвердился в роли эксперта на «Матч ТВ».

Но и тренер он тоже неплохой. Об этом говорят 4 золота чемпиона России в женском футболе, победа в ФНЛ (с «Тамбовом» в сезоне 2018/19) и чемпионский титул в Армении (с «Алашкертом» в сезоне 2020/21). Последний тренерский опыт Григоряна датирован сентябрем 2023 г. в краснодарской «Кубани».

Далее были 4 месяца работы в «СиндЕкате» из Медиалиги (причем его оттуда уволили, потому что он «напрягал игроков») и возвращение в женский футбол — летом Александр Витальевич получил назначение вторым вице-президентом в ЖФК ЦСКА. Интересно, захочет ли специалист, которому в сентябре исполнится 60 лет, перейти от кабинетной работы и ТВ-эфиров к работе в полевых условиях?

Игорь Семшов

Игорь Семшов chayka.vesna.esports.cz

Те же передачи, что и Григорян, часто посещает Игорь Семшов. А ведь он много лет потратил на поэтапное преодоление карьерной лестницы: почти 5 лет трудился ассистентом Миодрага Божовича, Сергея Кирьякова, Игоря Черевченко. Хотя такой достаточно знаменитый в прошлом футболист мог бы сразу рассчитывать на назначение главным.

К сожалению, во многих клубах работают нефутбольные люди. Они не понимают, что такое тренерство и команда. Сейчас тренер две игры сыграл неудачно, и сразу убрали. Нужно время, чтобы выстроить команду под себя, набрать футболистов, которых ты хочешь видеть. С удовольствием поработал бы тренером, если бы дали хотя бы два года. Игорь Семшов футбольный тренер

После расставания с песчанокопской «Чайкой» в конце 2023 г. Семшов тренерством не занимается. Игорь здраво считает, что тренер должен работать постоянно, поэтому завершения тренерской карьеры не исключает. Желание поработать есть, но конкретных предложений от команд нет.

Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

У Дмитрия Аленичева тренерская карьера шла по восходящей. Сначала была юношеская сборная России (в 2010-2011 гг.), затем — тульский «Арсенал» (в 2011-2015 гг.), с которым преодолел путь от третьего дивизиона до Премьер-Лиги. Назначение же в «Спартак», которое казалось переходом в категорию топ-тренеров, стало роковым. После красно-белых Аленичев возглавлял только «Енисей», но это было почти 7 лет назад.

Рассчитываю, что в будущем еще вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, я обязательно это рассмотрю. Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, где я уже прошел достаточно тяжелый путь. Но, конечно же, туда я не вернусь. Дмитрий Аленичев футбольный тренер

В последний раз об интересе к Аленичеву в контексте возможного трудоустройства в «Факел» или в тульский «Арсенал» писали год назад. Однако клубы выбрали других специалистов, и Дмитрий Анатольевич, не любящий публичность, в настоящее время продолжает проводить мастер-классы и участвовать в дискуссиях на футбольные темы.

Александр Точилин

Александр Точилин pfcsochi.ru

Александру Точилину свойственна стабильность. Если и играть в футбол, то 13 лет в московском «Динамо». Если и работать тренером, то 8 лет (с небольшими перерывами) в петербургском «Динамо», позднее преобразованном в «Сочи».

Его тренерская карьера насыщена весомыми достижениями: были и победа над «Зенитом» в Кубке России, и два выигрыша во втором дивизионе, и звание лучшего тренера сезона в ФНЛ после выхода в РПЛ. Тем не менее, с декабря 2023 г. Александр Васильевич остается без команды.

Я рассматриваю все предложения [в т.ч. из Первой и Второй лиг]. Если перед клубом стоят серьезные задачи и это не какой-то «калиф на час». Нужен профессиональный подход с организацией всех составляющих. И чтобы они были готовы решать задачи совместными усилиями, а не просто ставить их. Не хочется работать с любительскими командами. Александр Точилин футбольный тренер

По данным СМИ, 51-летним специалистом интересуются такие клубы, как «Ленинградец» и брянское «Динамо». Однако пока что стороны договориться друг с другом обо всех условиях не смогли.

Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха shinnik.com

О золоте российский молодежки на Евро U-17 в 2013 г. и серебре на Евро U-19 в 2015 г. отечественные любители футбола до сих пор вспоминают с гордостью. Но из той команды не только игроки (за исключением Головина, Баринова и Митрюшкина) не смогли сделать выдающуюся карьеру, но и тренер оказался не столь востребованным. Дмитрий Хомуха на клубном уровне возглавлял лишь «Ригу», «Калугу» и «Шинник», а с ноября 2023 г. вовсе остается без работы.

56-летний специалист в недавнем интервью допустил, что завершит тренерскую карьеру. Предложения он получает, но по тем или иным причинам они не устраивали. Дмитрий Иванович, который в свое время удостоился от Виталия Мутко оценки «наш будущий Йоахим Лев», конечно, имеет право на выбор. Но будет жаль, если талантливый и еще не самый возрастной тренер досрочно уйдет на футбольную пенсию.

Андрей Кобелев

Андрей Кобелев old.pfcks.ru

Последняя мысль справедлива и для Андрея Кобелева. Ему всего 57, а он в следующем месяце отметит 10 лет с момента увольнения из московского «Динамо». За специалистом так и закрепился ярлык тренера, который привёл бело-голубых к вылету в Первую лигу. Хотя не факт, что кто-то другой в тех тяжелых финансовых и игровых условиях мог дать результат лучше.

Отметим, что кроме «Динамо» Кобелев возглавлял только «Крылья Советов». Ходить из одного клуба в другой, менять их как перчатки — это не про Андрея Николаевича.

Необходимо быть в струе, работать с агентами и другими околофутбольными людьми, которые ничего для футбола не делают, а только преследуют свои интересы. У меня нет агента. Я — сторонник договорённостей. Давно говорил, что руководители среднего уровня за редким исключением мало понимают в футболе. Есть малое количество людей, которые понимают в футболе, но обычно там сват, брат или человек, которого запустили из другого бизнеса. С такими людьми мне очень тяжело. Андрей Кобелев футбольный тренер

Кобелев на днях признался, что соскучился по тренерской работе. И даже, например, готов рассмотреть гипотетическое предложение «Крыльев Советов», которые сейчас остаются без постоянного наставника. Но подстраиваться под сегодняшние реалии специалист, видимо, не собирается.

Игорь Колыванов

Игорь Колыванов fc-textil.ru

Один из лучших российских футболистов 1990-х гг. начал тренерскую карьеру тоже триумфально — в 2006 г. привел юношескую сборную (до 17 лет) к золоту чемпионата Европы. Дальше была «Уфа» (в 2012-2015 гг.), с которой почти повторил путь Аленичева в «Арсенале»: из ПФЛ до РПЛ. Кроме того, Колыванов помог московскому «Торпедо» (в 2017-2019 гг.) выиграть второй дивизион.

На этом, к сожалению, успешные результаты, полученные Игорем Владимировичем в качестве тренера, закончились. В марте 2024 г. в связи с проблемами личного характера он досрочно покинул «Текстильщик», после чего вариантов, которые могли бы заинтересовать, не было

Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Я люблю футбол, а не дела вокруг него. Я слишком неудобный для некоторых людей. Игорь Колыванов футбольный тренер

Пригласить Колыванова летом 2024 г. не побоялись в «Тандеме» из Медиалиги. Кроме них отважных пока не находится.