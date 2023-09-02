5 звездных бойцов UFC, перешедших из ММА в бокс

Альдо, Нганну и другие после долгих лет в UFC приняли решение перейти в бокс

1. Энтони Петтис

Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Петтис в последние годы показывал очень нестабильные выступления в ММА. Последнее, чем запомнился Энтони в самом сильном промоушене планеты, — кровавая рубка с Тони Фергюсоном и победа над другим ветераном Дональдом Серроне.

Петтис покинул UFC в декабре 2020-го, после чего сразу же подписал контракт с американским промоушеном PFL. После перехода в другую организацию Энтони резко снизил к себе требования.

Он одержал лишь одну победу в пяти боях и принял решение уйти из ММА в августе 2022-го. Однако оказалось, что это еще не конец карьеры «Шоутайма». Сразу после ухода из PFL Петтис объявил о желании попробовать себя в боксе.

Соперника нашли очень быстро, и им оказался легендарный Рой Джонс, который в свои 54 года до сих пор продолжает драться. Дебют Энтони на ринге состоялся в апреле этого года.

На фоне постаревшего Роя Джонса 36-летний Петтис выглядел очень неплохо. Бой продлился все 8 раундов и закончился победой Энтони единогласным решением судей.

На одном выигранном поединке в боксе «Шоутайм» явно не собирается останавливаться. Желание заработать неплохие деньги подталкивает Петтиса выйти в ринг, как минимум, еще 3-4 раза.

2. Тайрон Вудли

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Экс-обладатель пояса UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли покинул смешанные единоборства в марте 2021 года. В своем последнем поединке американец проиграл удушающим приемом Висенте Люке уже в первом раунде.

Путь Вудли в UFC завершился серией из четырех поражений кряду. Но на этом череда неудач американского бойца не закончилась. По окончании карьеры в ММА Тайрон успел провалиться и в боксе.

Вудли довольно неожиданно уступил судейским решением в своем дебютном бою на ринге Джейку Полу. Тайрон являлся базовым борцом, однако его опыт и невероятные физические данные были на несколько уровней выше, чем у блогера.

С результатом первого боя против Пола Вудли был не согласен. Реванш не заставил себя долго ждать. Однако второй поединок для бывшего чемпиона UFC сложился гораздо хуже.

Джейк правым хуком отправил Тайрона в глубокий нокаут. Так жестко Вудли никто не вырубал даже за всю его карьеру в смешанных единоборствах. После еще одного апсета бывший боец ММА больше никогда не появлялся на ринге.

3. Жозе Альдо

Жозе Альдо globallookpress.com

Легендарный полулегковес Жозе Альдо покинул UFC после поражения от Мераба Двалишвили судейским решением в августе прошлого года. Бразилец закончил с ММА, но не ушел из спорта.

Альдо объявил о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Бывший чемпион UFC едва не дебютировал на ринге под эгидой российского промоушена Hardcore. Жозе предлагали за первый поединок довольно высокий гонорар в 2 млн. долларов.

Однако переговоры между бойцом и Hardcore сорвались. Альдо принял решение дебютировать в боксе у себя на родине в Бразилии. В феврале этого года Жозе провел свой первый поединок против соотечественника Эммануэля Замбрано, которого он одолел единогласным решением судей.

Второй бой Альдо в боксе состоялся, спустя 2 месяца, против бывшего соперника из UFC Джереми Стивенса. В 2018-м Жозе нокаутировал американца в клетке уже в первом раунде. Но в боксе по итогам шестираундового противостояния между Альдо и Стивенсоном была зафиксирована ничья.

В июле этого года бразилец провел третий поединок в боксе. Его встреча против Эстебана Эспиндолы закончилась очередной победой по очкам. Конечно, уровень оппозиции Альдо в боксе не самый высокий.

Однако не все бойцы ММА после дебюта на ринге удачно конкурируют даже с середняками и ноунеймами.

4. Фрэнк Мир

Frank Mir (USA) vs Kubrat Pulev (Bulgaria) | KNOCKOUT, BOXING fight, HD

Пик Фрэнка Мира в UFC пришелся еще на 2010-2011 года. Но уже в 2012-м яркие выступления от бывшего временного чемпиона тяжеловесов сменились серией из нескольких поражений кряду.

Покинув UFC, Мир пытался хоть как-то реанимировать свою карьеру в Bellator. Во втором по значимости промоушене планеты американец проиграл нокаутом Федору Емельяненко и Хави Айялу, сумев выиграть по очкам лишь у Роя Нельсона.

После той победы Фрэнк сообщил о завершении карьеры. Но спустя 2 года, в возрасте 42-х лет Мир неожиданно заявил о намерении попробовать себя в боксе. В апреле 2021-го состоялся его дебют на ринге против малоизвестного бойца Стивена Каннингхэма.

Фрэнк разгромно проиграл по очкам, едва не упав в нокаут. Примерно через полгода состоялся второй бой Мира в боксе. На этот раз соперник был куда серьезнее. Против Фрэнка вышел Кубрат Пулев, бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF.

Болгарин, ранее дравшийся против Чисоры, Кличко и Джошуа, прикончил Мира уже в первом раунде. После того поединка экс-боец UFC закончил с боксом и окончательно ушел на пенсию.

5. Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

Камерунец не раз говорил о своем переходе в профессиональный бокс на протяжении двух последних лет. Мало кто верил в это особенно с учетом того, что в марте 2021-го Нганну стал чемпионом UFC в тяжелом весе.

На тот момент Фрэнсис продолжал выступать в главном бойцовском промоушене планеты и даже провел удачную защиту титула против Сирила Гана. Но со временем финансовые аппетиты Нганну сказали свое слово.

Камерунец остался недовольным гонораром в размере 600 тысяч евро за бой против Гана. В январе 2023-го Фрэнсис снял с себя полномочия чемпиона и объявил об уходе в профессиональный бокс.

Если того же Альдо преследуют на ринге какие-то спортивные цели, то у Нганну мотивация только одна — заработать как можно больше денег перед выходом на пенсию.

Именно поэтому камерунца интересуют соперники только из числа топов боксерского тяжелого дивизиона, такие как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон фьюри. Долгое время Нганну не мог ни с кем договориться.

Но спустя 7 месяцев после ухода из UFC, Фрэнсис все-таки добился своего. Его команда договорилась о бое против Тайсона Фьюри. 28 октября на турнире в Саудовской Аравии камерунец дебютирует на ринге с чемпионом мира по боксу по версии WBC.

«Цыганский король» является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии, однако потенциальной гонорар Нганну в 20-30 млн. долларов перевешивает все риски. Ради таких денег можно проиграть и уйти на пенсию с целым состоянием.