Ган встретится со Спиваком, Фиро подерется с Намаюнас. Анонс карда UFC Paris

2 сентября состоится турнир UFC Paris. В главном событии вечера встретятся Сирил Ган и Сергей Спивак

Бои предварительного карда

1.Зара Фэйрн в промежуточном весе до 63,5 кг встретится с Жаклин Кавалканти

2. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе проведет бой против Клейдсона Родригеса

3. Нора Корнолле в женском легчайшем дивизионе встретится с Джоселин Эдвардс

4. Анже Луса в полусреднем весе подерется с Рисом Макки

5. Тейлор Лапилус в легчайшем дивизионе встретится с Каоланом Лограном

6. Морган Шарьер в полулегком весе проведет бой с Маноло Зечини

UFC Paris: Gane vs Spivac — September 2 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Париже откроет поединок в полулегком весе между Уильямом Гомисом и Янисом Геммоури. Для француза это будет третий бой в UFC. В своем дебюте Гомис одолел единогласным решением судей Ярно Эрренса.

А уже в апреле этого года он также переиграл по очкам Фрэнсиса Маршалла. Гомис — это базовый ударник, у которого в карьере 6 побед нокаутом и лишь один выигранный поединок сабмишном.

Для полулегкого дивизиона француз является очень габаритным бойцом. Его рост составляет 183 см, а размах рук 185. В плане мощи у Уильяма должно быть преимущество по отношению к его грядущему оппоненту.

Янис не обладает такими внушительными данными. В последнее время алжирец и вовсе выступает в легчайшем весе. И даже несмотря на то, что он подходит к своему дебюту в UFC на серии из девяти побед кряду, у Гомиса в данном противостоянии больше шансов на успех.

Волкан Оздемир globallookpress.com

В полутяжелом дивизионе пройдет поединок между девятым номером рейтинга Волканом Оздемиром и дебютантом Богданом Гуськовым. Глава UFC Дана Уайт очень высоко оценил навыки узбекского бойца.

К этому поединку Гуськов подходит после восьми досрочных побед и одного поражения. Оздемир хоть и является топом, но показывает в последнее время не самые стабильные выступления.

В своем недавнем поединке Волкан уступил судейским решением Никите Крылову. Ввиду невероятного опыта в UFC швейцарец имеет прекрасные шансы закрыть предыдущее поражение. Однако ему нужно быть крайне осторожным. У него за плечами уже есть печальный опыт в противостоянии с дебютантом.

В июле 2020-го швейцарец неожиданно проиграл нокаутом Иржи Прохазке, для которого то был только первый бой в UFC. Оздемиру не стоит недооценивать ударную мощь Гуськова. Иначе топового швейцарского полутяжеловеса ждет очередной апсет.

Следующими в октагон выйдут 2 легковеса Бенуа Сен-Дини и Тиаго Мойзес. Француз подошел к выступлению на домашнем турнире в очень хорошей форме. После неудачного дебюта в бою с Элизеу Залески Сен-Дини финишировал трех соперников кряду.

Последним, кого удосрочил Бенуа, стал Исмаэль Бонфим. По предыдущим выступлениям француз зарекомендовал себя, как неплохого универсала. У него есть мощный удар и внушительная борцовская база.

У Мойзеса 2 победы и 2 поражения в предыдущих четырех встречах. Двух последних соперников бразилец удосрочил в партере. Тиаго является мастером приемов, но не обладает настолько внушительным контролем на земле, как Сен-Дини.

По совокупности навыков французский боец смотрится предпочтительнее нестабильного Мойзеса. Поддержка местных трибун и мотивация получить следующего соперника из топ-15 тоже могут сказаться на результате боя в пользу Бенуа.

Ган и Фиро не намерены проигрывать у себя дома

Манон Фиро globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретятся Манон Фиро и Роуз Намаюнас. Француженка сейчас занимает третью строчку в рейтинге и находится буквально в шаге от титульного поединка.

Она держала в UFC уже 5 побед кряду, не потерпев при этом ни единого поражения. В последнем бою Манон очень уверенно разбивала все 15 минут бывшую претендентку на титул Кэтлин Чукагян.

Француженка не знает поражений на протяжении четырех лет. Единственную неудачу она потерпела в своем первом поединке в смешанных единоборствах, но далее вышла на серию из десяти выигранных боев кряду.

На фоне других соперниц Фиро выделяется внушительными габаритами. Она спокойно могла бы выступать в легчайшем дивизионе, но предпочитает сгонять много веса и драться в категории до 56,7 кг.

Ее соперница Роуз Намаюнас была чемпионкой UFC в женском минимальном дивизионе. После неудачи в титульном поединке против Карлы Эспарзы американка объявила о своем переходе в наилегчайшую категорию.

Для Роуз это будет один из самых серьезных вызовов в карьере. Она еще никогда не дралась со столь крупными соперницами. Не исключено, что в стойке Намаюнас будет смотреться не так эффектно, как ранее. Роуз стоит уделить внимание борьбе, потому как в ударной технике Фиро еще никто не смог навязать конкуренцию в UFC.

В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Сирил Ган и Сергей Спивак, второй и седьмой номера рейтинга. Молдавский боец идет на серии из трех выигранных поединков кряду и является потенциальным кандидатом на попадание в топ-5.

В апреле этого года Спивак уже в первом раунде расправился с рекордсменом промоушена по количеству побед нокаутами Дерриком Льюисом. У Сергея не самый высокий уровень ударной техники.

Однако у молдаванина прекрасные навыки на земле. Его стиль очень неудобен для Гана. Француз часто выходит победителем в противостояниях с базовыми ударниками. Но если соперник Сирила умеет бороться, то у «хорошего парня» возникают проблемы.

Из-за пробелов в грэпплинге француз проиграл 2 титульных поединка Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. «Костяной» задушил его уже в первом раунде, а камерунец просто залежал Гана на земле и выиграл по очкам.

Во многом все зависит от того, как Сирил будет обороняться от тейкдаунов. По уровню ударной техники француз на 2 головы выше Сергея. Внезапный сабмишн — единственный шанс Спивака на успех.

Но если Ган навяжет молдаванину поединок в стойке, то Сергей просто затеряется под прессингом бывшего претендента на титул и упадет в нокаут.