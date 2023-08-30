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    Ган встретится со Спиваком, Фиро подерется с Намаюнас. Анонс карда UFC Paris

    Спивак и Намаюнас попытаются забраться в топ-5 на турнире в Париже

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    Сирил Ган
    2 сентября состоится турнир UFC Paris. В главном событии вечера встретятся Сирил Ган и Сергей Спивак

    Бои предварительного карда

    1.Зара Фэйрн в промежуточном весе до 63,5 кг встретится с Жаклин Кавалканти

    2. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе проведет бой против Клейдсона Родригеса

    3. Нора Корнолле в женском легчайшем дивизионе встретится с Джоселин Эдвардс

    4. Анже Луса в полусреднем весе подерется с Рисом Макки

    5. Тейлор Лапилус в легчайшем дивизионе встретится с Каоланом Лограном

    6. Морган Шарьер в полулегком весе проведет бой с Маноло Зечини

    UFC Paris: Gane vs Spivac — September 2 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Париже откроет поединок в полулегком весе между Уильямом Гомисом и Янисом Геммоури. Для француза это будет третий бой в UFC. В своем дебюте Гомис одолел единогласным решением судей Ярно Эрренса.

    А уже в апреле этого года он также переиграл по очкам Фрэнсиса Маршалла. Гомис — это базовый ударник, у которого в карьере 6 побед нокаутом и лишь один выигранный поединок сабмишном.

    Для полулегкого дивизиона француз является очень габаритным бойцом. Его рост составляет 183 см, а размах рук 185. В плане мощи у Уильяма должно быть преимущество по отношению к его грядущему оппоненту.

    Янис не обладает такими внушительными данными. В последнее время алжирец и вовсе выступает в легчайшем весе. И даже несмотря на то, что он подходит к своему дебюту в UFC на серии из девяти побед кряду, у Гомиса в данном противостоянии больше шансов на успех.

    Волкан Оздемир
    globallookpress.com

    В полутяжелом дивизионе пройдет поединок между девятым номером рейтинга Волканом Оздемиром и дебютантом Богданом Гуськовым. Глава UFC Дана Уайт очень высоко оценил навыки узбекского бойца.

    К этому поединку Гуськов подходит после восьми досрочных побед и одного поражения. Оздемир хоть и является топом, но показывает в последнее время не самые стабильные выступления.

    В своем недавнем поединке Волкан уступил судейским решением Никите Крылову. Ввиду невероятного опыта в UFC швейцарец имеет прекрасные шансы закрыть предыдущее поражение. Однако ему нужно быть крайне осторожным. У него за плечами уже есть печальный опыт в противостоянии с дебютантом.

    В июле 2020-го швейцарец неожиданно проиграл нокаутом Иржи Прохазке, для которого то был только первый бой в UFC. Оздемиру не стоит недооценивать ударную мощь Гуськова. Иначе топового швейцарского полутяжеловеса ждет очередной апсет.

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  • 28/08/2023

    • Следующими в октагон выйдут 2 легковеса Бенуа Сен-Дини и Тиаго Мойзес. Француз подошел к выступлению на домашнем турнире в очень хорошей форме. После неудачного дебюта в бою с Элизеу Залески Сен-Дини финишировал трех соперников кряду.

    Последним, кого удосрочил Бенуа, стал Исмаэль Бонфим. По предыдущим выступлениям француз зарекомендовал себя, как неплохого универсала. У него есть мощный удар и внушительная борцовская база.

    У Мойзеса 2 победы и 2 поражения в предыдущих четырех встречах. Двух последних соперников бразилец удосрочил в партере. Тиаго является мастером приемов, но не обладает настолько внушительным контролем на земле, как Сен-Дини.

    По совокупности навыков французский боец смотрится предпочтительнее нестабильного Мойзеса. Поддержка местных трибун и мотивация получить следующего соперника из топ-15 тоже могут сказаться на результате боя в пользу Бенуа.

    Ган и Фиро не намерены проигрывать у себя дома

    Манон Фиро
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретятся Манон Фиро и Роуз Намаюнас. Француженка сейчас занимает третью строчку в рейтинге и находится буквально в шаге от титульного поединка.

    Она держала в UFC уже 5 побед кряду, не потерпев при этом ни единого поражения. В последнем бою Манон очень уверенно разбивала все 15 минут бывшую претендентку на титул Кэтлин Чукагян.

    Француженка не знает поражений на протяжении четырех лет. Единственную неудачу она потерпела в своем первом поединке в смешанных единоборствах, но далее вышла на серию из десяти выигранных боев кряду.

    На фоне других соперниц Фиро выделяется внушительными габаритами. Она спокойно могла бы выступать в легчайшем дивизионе, но предпочитает сгонять много веса и драться в категории до 56,7 кг.

    Ее соперница Роуз Намаюнас была чемпионкой UFC в женском минимальном дивизионе. После неудачи в титульном поединке против Карлы Эспарзы американка объявила о своем переходе в наилегчайшую категорию.

    Для Роуз это будет один из самых серьезных вызовов в карьере. Она еще никогда не дралась со столь крупными соперницами. Не исключено, что в стойке Намаюнас будет смотреться не так эффектно, как ранее. Роуз стоит уделить внимание борьбе, потому как в ударной технике Фиро еще никто не смог навязать конкуренцию в UFC.

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  • 28/08/2023

    • В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Сирил Ган и Сергей Спивак, второй и седьмой номера рейтинга. Молдавский боец идет на серии из трех выигранных поединков кряду и является потенциальным кандидатом на попадание в топ-5.

    В апреле этого года Спивак уже в первом раунде расправился с рекордсменом промоушена по количеству побед нокаутами Дерриком Льюисом. У Сергея не самый высокий уровень ударной техники.

    Однако у молдаванина прекрасные навыки на земле. Его стиль очень неудобен для Гана. Француз часто выходит победителем в противостояниях с базовыми ударниками. Но если соперник Сирила умеет бороться, то у «хорошего парня» возникают проблемы.

    Из-за пробелов в грэпплинге француз проиграл 2 титульных поединка Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. «Костяной» задушил его уже в первом раунде, а камерунец просто залежал Гана на земле и выиграл по очкам.

    Во многом все зависит от того, как Сирил будет обороняться от тейкдаунов. По уровню ударной техники француз на 2 головы выше Сергея. Внезапный сабмишн — единственный шанс Спивака на успех.

    Но если Ган навяжет молдаванину поединок в стойке, то Сергей просто затеряется под прессингом бывшего претендента на титул и упадет в нокаут.

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