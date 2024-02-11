5 поединков, которые сделали бы UFC 300 идеальным турниром

Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. Но пока что до сих пор не анонсирован главный бой вечера

1.Сергей Павлович против Сирила Гана

Павлович и Ган являются участниками титульной гонки в тяжелом весе. Сергей идет третьим в рейтинге, но последний свой бой проиграл Тому Аспиналлу. Ган на одну позицию выше. «Хороший парень» в сентябре нокаутировал Сергея Спивака.

Но за победу над восьмым номером рейтинга титульник точно не дадут. Мотивация Сергея и Сирила поскорее добраться до поединка за пояс — главный аргумент, почему их встреча может получиться очень яркой.

Павлович и Ган являются ударниками высочайшего класса. Сергей до поражения от Аспиналла шел в UFC на серии из шести побед кряду нокаутом в первом раунде — рекорд в тяжелом весе.

Ган тактически очень грамотный кикбоксер. У него классный футворк и высочайшая скорость. Француз помимо хорошей работы на руках умело подключает к своим комбинациям хай-кики и мидл-кики.

Подобные стили всегда делают поединки яркими. И противостояние Павловича с Ганом — это идеальный бой для UFC 300. В плане зрелищности это гораздо лучше, чем наблюдать за унылой борьбой условных Алмейды и Блейдса.

2. Кайо Борральо против Романа Копылова

Caio Borralho Best Highlights — UFC Middleweight

UFC не привык сводить в клетке проспектов, идущих на победной серии, которые потенциально могут побиться друг с другом в претендентском бою. Но ради юбилейного 300-го карда можно сделать исключение.

Кайо Борральо нынешний 15-й номер рейтинга средневесов. Бразилец ранее прошел 5 соперников кряду. 4 из них были высококлассные грэпплеры в лице Петросяна, Мурадова, Магомедова и Омаргаджиева. В клетке Борральо показал себя, как универсального бойца.

У него взрывные проходы в ноги, которые очень сложно заблокировать. В стойке Кайо часто пробивал удары с разворота ногами и бэкфисты — очень яркий боец с большим потенциальном. Копылов хоть и не выглядел таким универсалом, но у него серия из четырех побед кряду нокаутом.

Внушительные габариты помогают россиянину вырубать одного соперника за другим. Фирменные удары Романа это хай-кик и короткий хук в печень. Борьба за место в топ-15 станет мотивацией для каждого из бойцов выложиться на 100%.

В противостоянии Борральо и Копылова шоу обеспечено. Никто не хочет прерывать победные серии. Да и оба бойца ставят перед собой цели дойти до титульника в кратчайшие сроки.

3. Реванш Камару Усмана и Гилберта Бернса

Камару Усман globallookpress.com

История взаимоотношения этих парней довольно долгая и насыщенная. Они были близкими друзьями, вместе тренировались, ходили друг к другу на дни рождения. Но все изменилось после того, как Бернс перешел в полусредний вес и стал конкурентом Камару.

Дружеские отношения бразильца и Усмана со временем сошли на нет. А в феврале 2021 года они подрались в титульном бою. Тогда Камару одержал победу нокаутом во втором раунде. С тех пор Бернс хочет взять реванш у «нигерийского кошмара».

Несмотря на возраст в 36 и 37 лет, оба еще в топе полусредневесов. Камару первый номер рейтинга, Гилберт четвертый. Да и предыдущие бои с участием Бернса, за исключением противостояния с Мухаммадом, были максимально бескомпромисными.

Он деклассировал Масвидаля и Мэгни, а также дал невероятно конкурентный поединок Чимаеву. Желание Гилберта рубиться с соперником вблизи и его умение контратаковать, лежа на спине, делают бразильца ярчайшим полусредневесом.

Бернс, как никто другой, умеет радовать болельщиков яркими выступлениями. Так что реванш Гилберта с Камару — это очень хороший бой для фанатов.

4. Конор Макгрегор против Майкла Чендлера

Этот бой не может состояться, уже как 2 года. Макгрегор должен был вернуться в октагон еще прошлым летом, но по ряду причин у него не получилось это сделать. Видеть такую знаковую фигуру в мире ММА на UFC 300 хотели бы все.

Конор — тот человек, который подарил смешанным единоборствам десятки миллионов фанатов. Его бой против Чендлера можно сделать со-главным событием вечера, даже не смотря на то, что ирландца уже давно нет в рейтингах.

Само появление Макгрегора в клетке на таком турнире принесет лиге Даны Уайта небывалую прибыль. Что касается Чендлера, то это отличный соперник для ирландца. Высоким бойцовским IQ Майкл никогда не отличался.

Но, как раз, за отсутствие геймплана и своим желанием жестко зарубиться уже в первом раунде Чендлер и полюбился публике. Ради такого противостояния можно даже ввести символический пояс вроде титула BMF.

5. Джон Джонс против Стипе Миочича

Джон Джонс globallookpress.com

Бой, который должен возглавить турнир UFC 300, это титульное противостояние Джона Джонса и Стипе Миочича в тяжелом весе. Сейчас к конкурентоспособности двух ветеранов с более молодыми тяжами есть вопросы.

Однако для подобного турнира 2 громких имени это гораздо лучше, чем бой того же Аспиналла с победителем пары Алмейда-Блейдс. Джонса многие считают величайшим бойцом в истории ММА. Стипе, в свою очередь, величайший тяжеловес в истории промоушена.

Многие болельщики ждали их поединка несколько лет назад. Сейчас оба на грани завершения карьеры. Однако интерес к противостоянию подогревает не только медийность его участников, но пояс чемпиона, принадлежащий Джонсу.

Джон и Стипе выяснят сильнейшего, красиво завершат карьеру в подходящем месте и закроют эпоху тяжеловесов старой школы — лучшего варианта для главного боя вечера на UFC 300 просто нет.

Как же выглядит идеальный кард UFC 300?

Макс ХоллоуэйМакс Холлоуэй globallookpress.comgloballookpress.com

Основной кард:

1.Джон Джонс — Стипе Миочич (главный бой вечера, титульник в тяжелом весе)

2. Конор Макгрегор — Майкл Чендлер (бой в среднем весе за символический титул)

3. Макс Холлоуэй — Джастин Гейджи (бой в легком весе за пояс BMF)

4. Арман Царукян — Чарльз Оливейра (бойцы из топ-5 в легком весе)

5. Камару Усман — Гилберт Бернс (бойцы из топ-5 в полусреднем весе)

Предварительный кард:

1.Сергей Павлович — Сирил Ган (бойцы из топ-5 тяжелом весе)

2.Иржи Прохазка — Александр Ракич (бойцы из топ-5 в полутяжелом весе)

3. Холли Холм — Кайла Харрисон (битва за топ-5 в женском легчайшем весе)

4. Алджамейн Стерлинг — Кэлвин Каттар (битва за топ-10 в полулегком весе)

5. Роман Копылов — Кайо Борральо (бой за 15-ю строчку в среднем весе)

6. Джим Миллер — Бобби Грин (бой за 13-ю строчку в легком весе)

7. Коди Гарбрандт — Дейвисон Фигерейдо (бой за место в топ-10 в легчайшем весе с участием экс-чемпионов лиги)

Также в наших соцсетях мы опубликовали еще один крутой бой, который однозначно занял бы место в основном карде UFC 300. Подписывайтесь на нас в ВК и Телеграмм и получите обещанный бонус.

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