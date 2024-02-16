5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде

Оливейра, Доусон и другие ничего не сумели противопоставить звездным ветеранам

1. Грант Доусон против Бобби Грина

Поединок Доусона против Грина состоялся в октябре прошлого года. На тот бой 37-летний «Кинг» вышел на коротком уведомлении, толком ни на что не рассчитывая, потому как уже давно чередовал победы с поражениями.

А вот 29-летний Грант подходил к этому поединку в самом расцвете. Он котировался в качестве десятого номера рейтинга легкого дивизиона. Ранее в промоушене у него были 8 побед и одна ничья.

Предыдущий свой бой Доусон выиграл в доминирующей манере у представителя топ-15 Дамира Исмагулова по очкам. Казалась, что такой грозный боец не оставит Бобби ни единого шанса на успех.

Однако результат этого противостояния получился максимально неожиданным. Уже спустя полминуты, «Кинг» мощным кроссом отправил оппонента на настил. Еще пара добивающих ударов и судья остановил встречу, присудив ему победу техническим нокаутом.

Получилась удивительная ситуация: молодой проспект без единого поражения в UFC стал трамплином для ветерана, который после очного боя с ним впервые за несколько лет вернулся в топ-15 легковесов.

2. Ион Куцелаба против Гловера Тейшейры

Ион Куцелаба globallookpress.com

Поединок Куцелабы против Тейшейры состоялся в апреле 2019 года. Молдаванину тогда было лишь 25 лет, тогда как его сопернику уже 39. Гловер в те годы был уважаемым ветераном с многочисленными заслугами в смешанных единоборствах.

Однако Ион не только не проявил к своему сопернику какого-либо уважения, но и всячески высмеивал его на пресс-конференции и церемонии взвешивания в преддверии очного боя.

К примеру, на битве взглядов он перед лицом Гловера порвал его же фотографию на 2 части намекая на то, что сделает тоже самое с ним во время поединка. Предпосылки для успеха у молодого молдаванина были, ведь он подходил к бою после двух ярких побед нокаутом в первом раунде.

Статистика Гловера казалась посредственной — 2 победы 2 поражения в четырех боях. Тем не менее, возраст в 39 лет и не самая лучшая форма не помешали Тейшейре поставить своего более молодого оппонента на место.

Пережив стартовый натиск, бразилец в середине второго раунда поймал соперника на ошибке и оформил тейкдаун. Далее от Гловера последовала гильотина, из которой Ион выбраться уже не сумел. Итог — досрочное поражение, ставшее наказанием за всю грязь в преддверии боя.

3. Чарльз Оливейра против Энтони Петтиса

В августе 2016 года бывший чемпион легкого дивизиона Энтони Петтис дебютировал в полулегком весе против восходящей звезды той категории Чарльза Оливейры. Бразилец неудачно начал в UFC, но далее реанимировал карьеру и выиграл 5 из 6 поединков.

Казалось, что Чарльз легко одержит победу над ветераном промоушена, который подходил к их очному противостоянию на серии из трех поражений. Однако Энтони в тот вечер по-настоящему удивил.

Он дал очень конкурентный поединок более молодому Оливейре. А ближе к середине третьего раунда оформил досрочную победу на территории соперника — в партере. Оказавшись на земле, Петтис быстро накинул гильотину на шею бразильца, заставив того сдаться.

Та победа спасла Энтони от возможного увольнения, но не перезагрузила его карьеру окончательно. Петтис стабильно дрался в UFC, чередуя победы с поражениями. Тоже самое было и с Чарльзом, для которого проигрыш от экс-чемпиона стал шагом назад.

4. Даррен Тилл против Хорхе Масвидаля

Хорхе Масвидаль vs Даррен Тилл: Вспоминаем бой

Даррен очень стремительно ворвался в UFC в 2015-м, одержав 5 побед в шести боях. Таким образом, набив неплохую серию, в 2018-м он уже подрался за титул в полусреднем весе против Тайрона Вудли.

Одержать победу над тогдашним чемпионом у англичанина не вышло — он уступил ему сабмишном. Чтобы вернуться на победную, серию 29-летнему Тиллу предложили поединок с ветераном UFC Масвидалем, которому было 34 года.

Более того, 2 предыдущих поединка Хорхе проиграл единогласным решением двум другим ветеранам Стивену Томпсону и Демиану Майе. Такой соперник выглядел для Тилла легкой мишенью.

Однако англичанин явно недооценил ударную мощь своего оппонента. В середине второго раунда он полностью забыл про защиту, за что был мгновенно наказан. Масвидаль донес до челюсти Тилла точный хук и окончательно разрушил надежды молодого британца добраться до второго поединка за пояс в полусреднем весе.

Как и в случае с Бобби Грином, та победа перезагрузила карьеру Хоре. Далее он одержал еще 2 яркие победы и подрался за пояс. Стать чемпионом Масвидалю не удалось, но за 2 титульных поединка с Камару Усманом он неплохо заработал.

5. Джо Пайфер против Джека Херманссона

Джо Пайфер globallookpress.com

Бой Херманссона с Пайфером состоялся на одном из недавних турниров 10 февраля в Лас-Вегасе. 35-летний Джек, занимавший 11-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона, уже на протяжении нескольких лет не мог выйти на победную серию.

У него было 5 побед и 5 поражений за 10 боев. Такой оппонент выглядел для Пайфера прекрасной возможностью войти в топ-15 средневесов. 27-летний Джо перед поединком со скандинавом выиграл все 3 предыдущие боя в UFC досрочно.

В битве с Херманссоном для американца поначалу все складывалось довольно неплохо. Он выиграл 2 стартовых раунда, и казалось, вот-вот удосрочит оппонента. Однако ближе к середине поединка Пайфер просел функционально.

Он начал пропускать слишком много ударов, чем не мог не воспользоваться Джек Херманссон. «Джокер» медленно и плавно разбивал своего соперника. В пятом раунде ветеран провел удачный тейкдаун и вплоть до конца боя залеживался Пайфера на земле.

Выиграв 3 заключительных отрезка, Джек забрал поединок в свой актив единогласным решением судей, оставив Джо за чертой топ-15 средневесов.