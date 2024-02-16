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    5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде

    Эти молодые бойцы не смогли пройти ветеранов UFC, далеких от пика

    Бокс/ММА ММА UFC Чарльз Оливейра Камару Усман Хорхе Масвидаль
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    Чарльз Оливейра
    Оливейра, Доусон и другие ничего не сумели противопоставить звездным ветеранам

    1. Грант Доусон против Бобби Грина

    Поединок Доусона против Грина состоялся в октябре прошлого года. На тот бой 37-летний «Кинг» вышел на коротком уведомлении, толком ни на что не рассчитывая, потому как уже давно чередовал победы с поражениями.

    А вот 29-летний Грант подходил к этому поединку в самом расцвете. Он котировался в качестве десятого номера рейтинга легкого дивизиона. Ранее в промоушене у него были 8 побед и одна ничья.

    Предыдущий свой бой Доусон выиграл в доминирующей манере у представителя топ-15 Дамира Исмагулова по очкам. Казалась, что такой грозный боец не оставит Бобби ни единого шанса на успех.

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    • Однако результат этого противостояния получился максимально неожиданным. Уже спустя полминуты, «Кинг» мощным кроссом отправил оппонента на настил. Еще пара добивающих ударов и судья остановил встречу, присудив ему победу техническим нокаутом.

    Получилась удивительная ситуация: молодой проспект без единого поражения в UFC стал трамплином для ветерана, который после очного боя с ним впервые за несколько лет вернулся в топ-15 легковесов.

    2. Ион Куцелаба против Гловера Тейшейры

    Ион Куцелаба
    globallookpress.com

    Поединок Куцелабы против Тейшейры состоялся в апреле 2019 года. Молдаванину тогда было лишь 25 лет, тогда как его сопернику уже 39. Гловер в те годы был уважаемым ветераном с многочисленными заслугами в смешанных единоборствах.

    Однако Ион не только не проявил к своему сопернику какого-либо уважения, но и всячески высмеивал его на пресс-конференции и церемонии взвешивания в преддверии очного боя.

    К примеру, на битве взглядов он перед лицом Гловера порвал его же фотографию на 2 части намекая на то, что сделает тоже самое с ним во время поединка. Предпосылки для успеха у молодого молдаванина были, ведь он подходил к бою после двух ярких побед нокаутом в первом раунде.

    Статистика Гловера казалась посредственной — 2 победы 2 поражения в четырех боях. Тем не менее, возраст в 39 лет и не самая лучшая форма не помешали Тейшейре поставить своего более молодого оппонента на место.

    Пережив стартовый натиск, бразилец в середине второго раунда поймал соперника на ошибке и оформил тейкдаун. Далее от Гловера последовала гильотина, из которой Ион выбраться уже не сумел. Итог — досрочное поражение, ставшее наказанием за всю грязь в преддверии боя.

    3. Чарльз Оливейра против Энтони Петтиса

    В августе 2016 года бывший чемпион легкого дивизиона Энтони Петтис дебютировал в полулегком весе против восходящей звезды той категории Чарльза Оливейры. Бразилец неудачно начал в UFC, но далее реанимировал карьеру и выиграл 5 из 6 поединков.

    Казалось, что Чарльз легко одержит победу над ветераном промоушена, который подходил к их очному противостоянию на серии из трех поражений. Однако Энтони в тот вечер по-настоящему удивил.

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    • Он дал очень конкурентный поединок более молодому Оливейре. А ближе к середине третьего раунда оформил досрочную победу на территории соперника — в партере. Оказавшись на земле, Петтис быстро накинул гильотину на шею бразильца, заставив того сдаться.

    Та победа спасла Энтони от возможного увольнения, но не перезагрузила его карьеру окончательно. Петтис стабильно дрался в UFC, чередуя победы с поражениями. Тоже самое было и с Чарльзом, для которого проигрыш от экс-чемпиона стал шагом назад.

    4. Даррен Тилл против Хорхе Масвидаля

    Хорхе Масвидаль vs Даррен Тилл: Вспоминаем бой

    Даррен очень стремительно ворвался в UFC в 2015-м, одержав 5 побед в шести боях. Таким образом, набив неплохую серию, в 2018-м он уже подрался за титул в полусреднем весе против Тайрона Вудли.

    Одержать победу над тогдашним чемпионом у англичанина не вышло — он уступил ему сабмишном. Чтобы вернуться на победную, серию 29-летнему Тиллу предложили поединок с ветераном UFC Масвидалем, которому было 34 года.

    Более того, 2 предыдущих поединка Хорхе проиграл единогласным решением двум другим ветеранам Стивену Томпсону и Демиану Майе. Такой соперник выглядел для Тилла легкой мишенью.

    Однако англичанин явно недооценил ударную мощь своего оппонента. В середине второго раунда он полностью забыл про защиту, за что был мгновенно наказан. Масвидаль донес до челюсти Тилла точный хук и окончательно разрушил надежды молодого британца добраться до второго поединка за пояс в полусреднем весе.

    Как и в случае с Бобби Грином, та победа перезагрузила карьеру Хоре. Далее он одержал еще 2 яркие победы и подрался за пояс. Стать чемпионом Масвидалю не удалось, но за 2 титульных поединка с Камару Усманом он неплохо заработал.

    5. Джо Пайфер против Джека Херманссона

    Джо Пайфер
    globallookpress.com

    Бой Херманссона с Пайфером состоялся на одном из недавних турниров 10 февраля в Лас-Вегасе. 35-летний Джек, занимавший 11-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона, уже на протяжении нескольких лет не мог выйти на победную серию.

    У него было 5 побед и 5 поражений за 10 боев. Такой оппонент выглядел для Пайфера прекрасной возможностью войти в топ-15 средневесов. 27-летний Джо перед поединком со скандинавом выиграл все 3 предыдущие боя в UFC досрочно.

    В битве с Херманссоном для американца поначалу все складывалось довольно неплохо. Он выиграл 2 стартовых раунда, и казалось, вот-вот удосрочит оппонента. Однако ближе к середине поединка Пайфер просел функционально.

    Он начал пропускать слишком много ударов, чем не мог не воспользоваться Джек Херманссон. «Джокер» медленно и плавно разбивал своего соперника. В пятом раунде ветеран провел удачный тейкдаун и вплоть до конца боя залеживался Пайфера на земле.

    Выиграв 3 заключительных отрезка, Джек забрал поединок в свой актив единогласным решением судей, оставив Джо за чертой топ-15 средневесов.

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